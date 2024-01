Ανάλυση BBC: Τι σημαίνει η σαρωτική νίκη Τραμπ στις εσωκομματικές εκλογές στην Αϊόβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε μία συντριπτική νίκη απέναντι στους αντιπάλους του στην πρώτη αναμέτρηση στην κούρσα των Ρεπουμπλικάνων για τo χρίσμα του προέδρου του κόμματος με τη διαφορά να επιβεβαιώνουν τις δημοσκοπήσεις που τον έφερναν ως το φαβορί.

Μία άλλη παράμετρο που θέτει η ανάλυση του βρετανικού δικτύου είναι η προσέλευση των υποστηρικτών του πρώην προέδρου παρά το ακραίο κρύο.

Παράλληλα, κανένας από τους κύριους αντιπάλους του Τραμπ, η Νίκι Χέιλι ή ο Ρον Ντε Σάντις, δεν εμφανίστηκαν ότι θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο πιο ιδεολογικά συγγενής αντίπαλός του, Βίβελ Ραμασουάμι, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και ότι θα υποστηρίξει τον κ. Τραμπ στο Νιου Χάμσαϊρ την Τρίτη.

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αϊόβα ήταν ιστορικά τεράστια, αναφέρει το BBC. Κέρδισε τις περισσότερες ψήφους σε όλες εκτός από μία από τις 99 κομητείες της Αϊόβα.

Trump ROASTS Biden:



“I don't want to be overly rough on the President but I have to say that he is the worst President we have had in the history of our country!” 🤣



pic.twitter.com/b3Cu8X7mPR