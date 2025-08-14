Ανάλυση Axios: Η υψηλού ρίσκου η στρατηγική Τραμπ στη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για τη συνάντηση της Παρασκευής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, με στόχο τόσο την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία όσο και την ενίσχυση της δικής του αξιοπιστίας, αναφέρει σε ανάλυσή του το Axios, σημειώνοντας ότι οι τρεις σύμβουλοί του που ήταν παρόντες στις συζητήσεις για τη σύνοδο κορυφής επιμένουν ότι ο Τραμπ δεν μπλοφάρει.

Η συνάντηση, που αρχικά χαρακτηριζόταν από τον Τραμπ ως «απλή γνωριμία», έχει πλέον αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να έχει ενημερώσει κατ’ ιδίαν τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο στόχος του είναι μια εκεχειρία, ενώ δημόσια προειδοποίησε τον Πούτιν για «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ είναι «πιο σοβαρός και άμεσος από ποτέ», με την ευθύνη πλέον να πέφτει στον Πούτιν: να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια για την έκβαση της συνόδου:

Άμεση εκεχειρία: Αν επιτευχθεί, θα είναι η πρώτη πολυήμερη ανακωχή από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας πριν 3,5 χρόνια και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, παρά τις αδιάλλακτες θέσεις των αντιμαχόμενων πλευρών. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι σοβαρές διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια εκεχειρίας.

Άρνηση του Πούτιν: Σε αυτή την περίπτωση, η αποτυχία θα δείξει ότι ο Πούτιν αντιμετώπισε τον Τραμπ χωρίς υποχώρηση. Ο Τραμπ θα μπορούσε να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία ή να αυξήσει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, αξιοποιώντας τη στρατιωτική και οικονομική πίεση ως μέσο διαπραγμάτευσης.

Μερική συμφωνία: Ο Πούτιν θα μπορούσε να αποδεχθεί με επιφυλάξεις μια κατάπαυση πυρός, θέτοντας προϋποθέσεις και διευκρινίσεις. Οι σύμβουλοι του Τραμπ επιμένουν ότι ο Πρόεδρος θα φύγει από το τραπέζι με σαφή εικόνα για το αν ο Πούτιν μιλάει σοβαρά.

Σε τρεις φάσεις θα εξελιχθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αύριο στην Αλάσκα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα από το Κρεμλίνο, αρχικά (στις 22:30 ώρα Ελλάδος, 11:00 π.μ. ώρα Άνκορατζ) θα υπάρξει κατ' ιδίαν συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία μόνον διερμηνέων.

Στη συνέχεια, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ανάμεσα στις αντίστοιχες αντιπροσωπείες των δύο χωρών σε γεύμα, παρουσία ομάδας ειδικών. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει «κοινή συνέντευξη Τύπου για να γίνει απολογισμός», όπως διευκρίνισε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Τι θα συζητήσουν Τραμπ - Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους αύριο, είπε ο Ουσακόφ.

«Η ημερήσια διάταξη θα επικεντρωθεί κυρίως στη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο οποίος παρέθεσε επίσης τα θέματα της «ειρήνης» και της «ασφάλειας», τα «σημαντικά διεθνή ζητήματα» και τη «διμερή συνεργασία».

Η συνάντηση κορυφής θα διεξαχθεί στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην αμερικανική πολιτεία της Αλάσκας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, τον ειδικό απεσταλμένο για οικονομικά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο Κίριλ Ντμίτριεφ και τον ίδιο τον Ουσακόφ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας, δεν έχει τεθεί όριο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Στις 22:30 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή η συνάντηση, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου

Η πολυαναμενόμενη Σύνοδος Κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το βράδυ της Παρασκευής, 15 Αυγούστου.

Όπως δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, η Σύνοδος Κορυφής θα ξεκινήσει στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδας).

Μετά από κατ' ιδίαν συνάντηση και συνάντηση με τις αντιπροσωπείες, οι δύο πρόεδροι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως «κεντρικό θέμα της Συνόδου θα είναι η ρύθμιση της ουκρανικής κρίσης» αναφερόμενος στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εδώ και 3,5 χρόνια στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε πως Τραμπ και Πούτιν θα έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση, με την παρουσία μεταφραστών, στην οποία θα συζητηθούν «κρίσιμα θέματα».

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ευρύτερη συνάντηση, με αντιπροσωπείες των δύο χωρών και θα ακολουθήσει πρωινό εργασίας.

Πέρα από την Ουκρανία, οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν για την οικονομική και εμπορική συνεργασία Ρωσίας και ΗΠΑ, για την οποία υπάρχουν «τεράστιες ανεκμετάλλευτες προοπτικές» όπως είπε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.

Σημειώνεται πως στη Σύνοδο θα βρίσκεται και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας RDIF είχε προηγουμένως συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ντμίτριεφ έχει μιλήσει πρόσφατα για πιθανή επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Στη Σύνοδο θα μετάσχουν επίσης ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελοούσοφ και ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών, Άντον Σιλουάνοφ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν έχει τεθεί όριο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Η αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στη Ρωσία αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.

Τα «σήματα» στον Τραμπ

Σημειώνεται πως ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως «οι ΗΠΑ καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στην κρίση της Ουκρανίας».

Ακόμα, πρόσθεσε πως οι προσπάθειες για ειρήνευση «θα ενισχυθούν εάν Ρωσία και ΗΠΑ συμφωνήσουν για τον έλεγχο των στρατηγικών επιθετικών όπλων» που διαθέτουν.

Ο Πούτιν είπε επιπλέον ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την ειρήνη.

Υποστήριξε ακόμα ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως στόχο τη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια».