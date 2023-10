Ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης για την επίθεση στις Βρυξέλλες

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι «η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παρακολουθεί με ανησυχία τις πληροφορίες για την επίθεση στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης».

«Η Ιταλία καταδικάζει με αποφασιστικότητα κάθε μορφή βίας, φανατισμού και τρομοκρατίας, και εκφράζει την βαθύτατη θλίψη της για τα θύματα και τις οικογένειές τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπήθηκε από τη βία», σημειώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης στο κέντρο των Βρυξελλών. Η υποστήριξή μου προς τις βελγικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας που παρακολουθούν την κατάσταση», συμπλήρωσε.

Με ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη στήριξή της στη βελγική αστυνομία.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Απόψε, οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των δύο θυμάτων της κατάπτυστης επίθεσης στις Βρυξέλλες.

Εκφράζω την ειλικρινή υποστήριξή μου στη βελγική αστυνομία, ώστε να συλλάβει γρήγορα τον ύποπτο.

Μαζί, είμαστε ενωμένοι ενάντια στην τρομοκρατία».

