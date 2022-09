Ανακοινώνει προσαρτήσεις εδαφών ο Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προγραμματίσει να μιλήσει και στα δύο σώματα του ρωσικού κοινοβουλίου την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Πληροφοριών του βρετανικού ΥΕΘΑ, υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να ανακοινώσει επίσημα την ένταξη των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία.

Τα δημοψηφίσματα που διεξάγονται επί του παρόντος σε αυτές τις περιοχές έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν στις 27 Σεπτεμβρίου.

Οι ρωσικές αρχές ελπίζουν σχεδόν σίγουρα ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση προσχώρησης θα θεωρηθεί ως δικαίωση της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» και θα εδραιώσει την «πατριωτική υποστήριξη» στον πόλεμο.

Το σίγουρο είναι πως η κατάσταση υπονομεύεται από τις συνεχιζόμενες υποχωρήσεις του ρωσικού στρατού στο πεδίο της μάχης και τη σημαντική ανησυχία για τη μερική επιστράτευση που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs