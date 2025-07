Ανακαλούν οι New York Times για την ιστορία του μικρού Μοχάμεντ στη Γάζα: Έχει και άλλη πάθηση

Διορθωτικό σημείωμα στην ιστορία του αποστεωμένου μικρού Μοχάμεντ από τη Γάζα δημοσίευσαν οι New York Times, διευκρινίζοντας πως η εικόνα του παιδιού, δεν οφείλεται μόνο στην πείνα, καθώς πάσχει και από μία πάθηση.

Το σημείωμα ενημερώνει τους αναγνώστες ότι ο Μοχάμεντ Ζακαρίγια αλ-Μουταουάκ - το αγόρι από τη Γάζα που λέγεται πως «διαγνώστηκε με σοβαρό υποσιτισμό» και εμφανίζεται στη φωτογραφία του άρθρου - πάσχει από «προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας», τα οποία δεν είχαν αναφερθεί στην αρχική εκδοχή του ρεπορτάζ.

«Πρόσφατα παρουσιάσαμε μια ιστορία για τους πιο ευάλωτους πολίτες της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Μοχάμεντ Ζακαρία αλ Μουταουάκ, ο οποίος είναι περίπου 18 μηνών και υποφέρει από σοβαρό υποσιτισμό. Έκτοτε αποκτήσαμε νέα στοιχεία, από το νοσοκομείο που τον φρόντισε και από τον ιατρικό του φάκελο, και επικαιροποιήσαμε το κείμενο με πληροφορίες για τα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας του», δήλωσε εκπρόσωπος της New York Times.

Όπως σημείωσε η εφημερίδα, «αυτή η επιπλέον λεπτομέρεια βοηθά τους αναγνώστες να κατανοήσουν πληρέστερα την κατάστασή του».

Επίσης, ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Κόλιερ επικαλέστηκε ιατρική έκθεση από τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με την οποία ο Μοχάμεντ πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, υποξαιμία και σοβαρή γενετική διαταραχή.

Σημειώνεται ότι η φωτογραφία του μικρού αγοριού έκανε τον γύρο του κόσμου, σε μια προσπάθεια να υπάρξει ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αμάχων στη Γάζα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική από την προπαγάνδα που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Λίγες ημέρες αργότερα, η οργάνωση HonestReporting ανέδειξε μια διαφορετική εικόνα: Σε άλλη φωτογραφία που τραβήχτηκε την ίδια στιγμή, διακρίνεται στο βάθος ο μεγαλύτερος αδελφός του Μοχάμεντ, ο Τζουντ, σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση.

Unlike his brother standing by his side, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq suffers from cerebral palsy.



But BBC, CNN, Daily Express, and The New York Times spread a misleading story using a picture of a sick, disabled child to promote a narrative of mass starvation in Gaza —… pic.twitter.com/UzP5PhNSvU