Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Βραζιλία λόγω «σφοδρών αναταράξεων» - Τουλάχιστον 27 τραυματίες

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing της εταιρείας Air Europa πραγματοποιήθηκε στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας λόγω «σφοδρών αναταράξεων» που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 27 άτομα.

Σύμφωνα με την ισπανική εταιρεία, το 787-9 Dreamliner που μετέφερε 325 επιβάτες, είχε αναχωρήσει την Κυριακή από τη Μαδρίτη, με προορισμό το Μοντεβιδέο. Όμως «λόγω των σοβαρών αναταράξεων και για λόγους ασφαλείας» άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Νατάλ της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπου «προσγειώθηκε κανονικά», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της.

Η προσγείωση έγινε στις 02.42, τοπική ώρα, σύμφωνα με τη Zurich Airport Brasil, την εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο της Νατάλ.

Η Air Europa διευκρίνισε ότι υπάρχουν 7 τραυματίες αλλά και αδιευκρίνιστος αριθμός (επιβατών) που υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουρουγουάης ανέφερε ότι οι επιβάτες που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μονσενιόρ Βαλφρέντο Γκουργκέλ της Νατάλ.

Air Europa Boeing 787-9 (EC-MTI, built 2018) safely diverted to Natal-Intl AP(SBSG), Brazil after flight #UX45 from Madrid to Montevideo, Uruguay encountered severe turbulence during cruise flight at 36000 ft. leaving at least 30 persons injured and aircraft interior damaged.… pic.twitter.com/d51i9HFRJu