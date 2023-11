Eπίθεση με πυροβολισμούς στην αυτοκινητοπομπή του Αμπάς - Τραυματίστηκε ένας σωματοφύλακας (vid)

Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκε το κομβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το CNNTurk αναφέρει πως «η αυτοκινητοπομπή του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δέχθηκε πυρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες έκτακτες πληροφορίες, στην επίθεση πυροβολήθηκε 1 άτομο».

Σε ανάρτησή του το ειδησεογραφικό δίκτυο ehamedya σημειώνει ότι για τα πυρά στη συνοδεία του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν τα «παιδιά του Αμπού Τζαντέλ».

Όπως αναφέρει το δίκτυο «"Τα παιδιά του Αμπού Τζαντάλ" είχαν δώσει προθεσμία 24 ωρών στον Αμπάς για αναλάβει δράση αναφορικά με την κατάσταση στη Γάζα και να λάβει μέτρα κατά του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές κατά τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας από τους σωματοφύλακες του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής.

🚨🇵🇸 Attenzione. Secondo alcuni reports sarebbe andato in scena un attentato contro il convoglio del presidente della #Palestina, Mahmoud Abbas.



Il Blog apre la diretta. pic.twitter.com/bxo0aQkawj — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) November 7, 2023

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the "Sons of Abu Jandal".



In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an "open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D