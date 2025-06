«Αναδίπλωση» Μασκ: Μετανιώνω για κάποιες αναρτήσεις μου για τον Τραμπ, ήταν υπερβολικές

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε «μετανιωμένος» για κάποιες αναρτήσεις που έκανε πριν από λίγες μέρες για τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο X πως «ήταν υπερβολικές».

«Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Ήταν υπερβολικές», έγραψε χαρακτηριστικά.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.