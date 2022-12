Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοσέπ Μπορέλ καταδίκασε την Τρίτη την υποστήριξη του Ιράν στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη καταστολή της αντιπολίτευσης στη χώρα, αλλά είπε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με το Ιράν για την αποκατάσταση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με το Ιράν.

«Απαραίτητη η συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν στην Ιορδανία εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων Ιράν-ΕΕ», έγραψε στο Twitter ο Μπορέλ πριν από την περιφερειακή διάσκεψη που θα φιλοξενήσει η Ιορδανία.

«Τονίστηκε η ανάγκη να σταματήσει αμέσως η στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία και η εσωτερική καταστολή στο Ιράν. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την επικοινωνία και να αποκαταστήσουμε το JCPOA στη βάση των διαπραγματεύσεων της Βιέννης».

