American Airlines: Απειλή για βόμβα σε πτήση με προορισμό το Νέο Δελχί

Αεροσκάφος της American Airlines πρόκειται να προσγειωθεί εκτάκτως, σε λίγη ώρα, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Νέα Υόρκη, με προορισμό το Δελχί, και ενώ βρισκόταν πάνω από την Κασπία Θάλασσα, έφτασε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, σύμφωνα με το οποίο, στο αεροπλάνο υπάρχει βόμβα.

Πρόκειται για Boeing 787 και στην ιταλική πρωτεύουσα, αφού κατέβουν όλοι οι επιβάτες, θα γίνουν οι προβλεπόμενο έλεγχοι ασφαλείας.

American flight AA292 will divert to Rome en route to Delhi due to a bomb threat



