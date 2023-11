Αμβούργο: Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τον ένοπλο πατέρα - Lockdown στο αεροδρόμιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου όπου ένας 35χρονος οπλισμένος άντρας κρατά όμηρο, τουλάχιστον 15 ώρες, την τεσσάρων ετών κόρη του, μετά την πιθανολογούμενη απαγωγή της στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής διαμάχης, από το βράδυ του Σαββάτου.

Το αεροδρόμιο έκλεισε για όλες τις απογειώσεις και προσγειώσεις το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και σήμερα, αφού ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται, η εναέρια κυκλοφορία παραμένει μέχρι νεοτέρας σε αναστολή», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Κινητοποιήσαμε ψυχολόγους της αστυνομίας και τώρα μιλάμε με τον δράστη, ελπίζουμε σε μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης», δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σάντρα Λέβγκρουν, στο τηλεοπτικό δίκτυο NDR. Η ίδια δήλωσε ότι είναι «πολύ καλή ένδειξη» ότι ο πατέρας της οικογένειας παραμένει σε επικοινωνία με τις αρχές «για τόσο μεγάλο διάστημα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο άνδρας έχει ζητήσει να του επιτραπεί να ταξιδέψει για την Τουρκία με την τετράχρονη κόρη του, ενώ η αστυνομία διαπραγματεύεται από χθες το βράδυ στα τουρκικά μέχρι και αυτή τη στιγμή μαζί του.

Χθες βράδυ, γύρω στις 20.00 (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας), ένας οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα σε πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την BILD, οδηγούσε ένα Audi χωρίς πινακίδες, με το οποίο έσπασε τη βόρεια πύλη. Οδήγησε κατευθείαν προς τα αεροπλάνα στην πίστα και σταμάτησε δίπλα σε ένα επιβατικό αεροπλάνο της Turkish Airlines.

