Αμβούργο: Παραδοχή της αστυνομίας για πληροφορία που δεν αξιοποίησε (vid)

Ένα αγέννητο παιδί ήταν μεταξύ των επτά θυμάτων των πυροβολισμών σε αίθουσα των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της πόλης σε συνέντευξη Τύπου πριν λίγο.

Η γερμανική αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά πιθανό κίνητρο του δράστη της επίθεσης το βράδυ της Πέμπτης, ενώ άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να ήταν ψυχικά διαταραγμένος. Ο ένοπλος ήταν ένας 35χρονος Γερμανός πολίτης και πρώην Μάρτυρας του Ιεχωβά, ο οποίος αργότερα δήλωσε μίσος για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Είχε νόμιμη άδεια να κατέχει όπλο για αθλητικούς σκοπούς και είχε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο όπλο.

Σε έφοδο στο διαμέρισμά του μετά τους πυροβολισμούς βρέθηκαν 15 γεμιστήρες με πυρομαχικά.

Police have revealed an anonymous letter had been sent to officers in January saying the gunman who killed seven people in Hamburg should not be allowed to have weapons and that he might be suffering from a mental illness



