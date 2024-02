Αμβέρσα: «Παραλύει» το λιμάνι από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Εκατοντάδες αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν τους δρόμους γύρω από το λιμάνι της Αμβέρσας την Τρίτη, απαιτώντας καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας, με αξιωματούχους να αναφέρουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δεύτερου σημαντικότερου εμπορικού λιμανιού της Ευρώπης.

Οι Βέλγοι καλλιεργητές και παραγωγοί ακολουθούν τις κινητοποιήσεις άλλων Ευρωπαίων συναδέλφων τους, οι οποίοι τον προηγούμενο μήνα κλιμάκωσαν τις διαδηλώσεις και τα μπλόκα, απαιτώντας γενναία μέτρα στήριξης από τις κυβερνήσεις και διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ.

«Οι λειτουργίες έχουν διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε στο Reuters ο Στέφαν φαν Φράεχεμ, διευθυντής της ένωσης λιμενικών εταιρειών Alfaport VOKA. «Κανένα φορτίο δεν μπορεί να παραδοθεί ή να παραληφθεί, καθώς τα φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ οι εργαζόμενοι εισέρχονται μόνο μετά από μεγάλη αναμονή».

Ο ίδιος δήλωσε ότι αυτό κοστίζει στις εταιρείες που εργάζονται στο λιμάνι εκατομμύρια ευρώ «για μια σύγκρουση στην οποία δεν συμμετέχουν».

Nearly 500 tractors block Europe's second largest port in Antwerp, Belgium. #AgriculteursEnColère #agriculteurs pic.twitter.com/G2QiVCZYvL