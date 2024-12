Amazon: Απεργούν οι εργαζόμενοι - Επιδιώκουν διαπραγματεύσεις στα συμβόλαιά τους

Αποχώρησαν οι εργαζόμενοι της Amazon σε επτά αμερικανικά εργοστάσια το πρωί της Πέμπτης (19/12) από την εργασία τους σε μια περίοδο αιχμής, λόγω των εορταστικών αγορών με στόχο να πιέσουν την εταιρεία να προχωρήσει σε συνομιλίες με το συνδικάτο τους.

Ειδικότερα, αποθηκάριοι σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο συμμετέχουν στη «μεγαλύτερη» απεργιακή κινητοποίηση στην Amazon, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο International Brotherhood of Teamsters, το οποίο εκπροσωπεί περίπου 10.000 εργαζόμενους σε 10 από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

«Αν καθυστερήσει το πακέτο σας στη διάρκεια των διακοπών, μπορείτε να κατηγορήσετε την ακόρεστη απληστία της Amazon», δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (18/12) ο πρόεδρος του συνδικάτου, Σον Ο΄Μπράιαν.

«Δώσαμε στην Amazon σαφή προθεσμία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αντιμετωπίσει με δίκαιο τρόπο τα μέλη μας. Την αγνόησαν. Εκείνοι ευθύνονται για την απεργία», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, το συνδικάτο είχε δώσει στην Amazon προθεσμία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της ψήφισαν πρόσφατα υπέρ της απεργίας.

TEAMSTERS LAUNCH LARGEST STRIKE AGAINST AMAZON IN AMERICAN HISTORY



The Teamsters will launch the largest strike against Amazon in U.S. history beginning at 6 a.m. EST on Thurs., Dec. 19. The nationwide action follows Amazon’s repeated refusal to follow the law and bargain with… pic.twitter.com/A06NKciCDB