Ακτιβίστριες της Just Stop Oil έβαψαν τον τάφο του Δαρβίνου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ

Τον τάφο του Βρετανού φυσιοδίφη, Κάρολου Δαρβίνου, στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, έβαψαν με μπογιά σε σπρέι, τη Δευτέρα (13/1) το πρωί, ακτιβίστριες της οργάνωσης Just Stop Oil κατά της κλιματικής αλλαγής. Το γεγονός γνωστοποίησαν η οργάνωση και η εκκλησία, όσο για τις δύο ακτιβίστριες, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Λονδίνου.

Οι ακτιβίστριες έγραψαν με πορτοκαλί μπογιά «Το 1,5 πέθανε» πάνω στη λευκή μαρμάρινη επιφάνεια της ταφόπλακας – μια αναφορά στην πρόσφατη είδηση ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες υπερέβησαν κατά το 2024 για πρώτη φορά τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της εποχής πριν από τη βιομηχανική επανάσταση.

«Ξεπεράσαμε το όριο του 1,5 βαθμού που υποτίθεται ότι θα μας κρατούσε ασφαλείς. Ο Δαρβίνος θα στριφογύριζε στον τάφο του, αν ήξερε ότι βρισκόμαστε στη μέση της έκτης μαζικής εξαφάνισης των ειδών», είπε μία από τις ακτιβίστριες.

