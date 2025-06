Το άκομψο αστείο του Τραμπ για τη Νορμανδία: «Δεν ήταν καλή μέρα για εσάς» - Η απάντηση του Μερτς (vid)

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν... γλίτωσε από τα κοροϊδευτικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντηση που είχε μαζί του στο Οβάλ Γραφείο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του και ενώ συζητούσαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μερτς υπενθύμισε στον Τραμπ ότι την Παρασκευή, 6 Ιουνίου, συμπληρώνονται 81 χρόνια από την Απόβαση στη Νορμανδία, που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τον Χίτλερ.

«Ήρθα εδώ, κύριε Πρόεδρε, για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε στον τερματισμό του πολέμου. Όλοι αναζητούμε τρόπους και εργαλεία για να σταματήσει αυτή η τρομοκρατική σύγκρουση. Και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αύριο είναι η 6η Ιουνίου. Είναι η επέτειος της D-Day, όταν οι Αμερικανοί έβαλαν τέλος σε έναν άλλο πόλεμο στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς.

Εκείνη τη στιγμή, ο Τραμπ παρενέβη, κάνοντας ένα ειρωνικό σχόλιο προς τον Μερτς: «Δεν ήταν και πολύ ευχάριστη μέρα για εσάς».

Ο Μερτς ξεκίνησε να απαντά πως πράγματι δεν ήταν «ευχάριστη μέρα», λέγοντας στον Αμερικανό πρόεδρο:«Μακροπρόθεσμα, κύριε πρόεδρε, αυτή ήταν η απελευθέρωση της χώρας μου από τη ναζιστική δικτατορία».

Ο καγκελάριος συνέχισε λέγοντας πως οι Γερμανοί γνωρίζουν τι οφείλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτή είναι η αιτία που λέω ότι η Αμερική βρίσκεται ξανά σε πολύ ισχυρή θέση για να κάνει κάτι και να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού και εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε όπου μπορούμε», τόνισε ο Μερτς.

TRUMP: “D-Day? That wasn’t such a great day for you, was it?”



MERZ: “That was the day your country liberated mine from Nazi rule.”



