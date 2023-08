Αϊτή: Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν συνοικία της πρωτεύουσας εξαιτίας επίθεσης συμμορίας

Φορτωμένοι με σακούλες και βαλίτσες, με τα πόδια, με μοτοσικλέτες ή στοιβαγμένοι μέσα σε αυτοκίνητα χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειπαν χθες, Τρίτη 15 Αυγούστου, συνοικία της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς που δέχθηκε επίθεση συμμορίας, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ζούμε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω καν που θα πάω. Αναγκάστηκα να εγκαταλείψω το σπίτι μου», είπε ο Ελί Ντερισκά, κάτοικος της συνοικίας Καρφούρ-Φέιγ, στο νότιο τμήμα της αϊτινής πρωτεύουσας.

Η συνοικία αυτή, όπως και πολλές άλλες στην Αϊτή, υφίσταται συχνές επιθέσεις από συμμορία επικεφαλής της οποίας είναι ο Ρενέλ Ντεστινά –γνωστός επίσης ως Τι Λαπλί και καταζητούμενος από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI)– σύμφωνα με την αστυνομία και κατοίκους.

«Λεηλάτησαν και πυρπόλησαν σπίτια» και «σκότωσαν πολλούς. Οι αρχές δεν έκαναν τίποτα για να μας σώσουν», είπε ο κ. Ντερισκά. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της συμμορίας έκαναν κατάληψη σε κάποια σπίτια.

Οι αϊτινές αρχές επιβεβαίωσαν προχθές, Δευτέρα, πως σπίτια πυρπολήθηκαν. Ανέφεραν επίσης πως ενημερώθηκαν για θανάτους, που δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν ως τώρα.

