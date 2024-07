Αιθιοπία: Τουλάχιστον 55 νεκροί από κατολίσθηση

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (22/07) από κατολίσθηση που προκλήθηκε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της Αιθιοπίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και διάσωσης.

At least 50 bodies pulled from mud after southern Ethiopia landslide https://t.co/FbYy1RIaAV pic.twitter.com/IPYQKAkaXu