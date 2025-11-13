Αισιόδοξος ο Ρούμπιο για την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες αισιόδοξος όσον αφορά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχεδίου απόφασης σχετικά με τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε αισιόδοξοι (...) Σημειώσαμε πρόοδο ως προς τη φρασεολογία της απόφασης κι ελπίζω πως θα την οριστικοποιήσουμε πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, η σχέση της οποία έχει κλιμακωθεί με τις ΗΠΑ, ο Ρούμπιο τόνισε ότι καμιά από τις χώρες μέλη της G7 δεν έθιξε το ζήτημα κατά τη διάρκεια της συνόδου της στον Καναδά.

«Κανένας δεν μίλησε γι’ αυτό», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες στο Οντάριο.

Διέψευσε εξάλλου, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές», δημοσίευμα του CNN κατά το οποίο η Βρετανία, παρότι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θέσεις σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα φονικά αεροπορικά πλήγματα του αμερικανικού στρατού από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο κάλεσε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος των τελευταίων δυο και πλέον χρόνων επιδεινώθηκε περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες.

«Κάτι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων και η υποστήριξη στις ΔΤΥ, καθώς συνεχίζουν να προελαύνουν», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους έπειτα από τις διήμερες συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών της G7 στον Καναδά.

Υπενθυμίζεται ότι, αφού οι παραστρατιωτικοί έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την αχανή δυτική περιοχή Νταρφούρ, εν μέσω καταγγελιών για σφαγές αμάχων ιδίως σε νοσοκομείο στην Ελ Φάσερ, οι μάχες πλέον επικεντρώνονται στη γειτονική περιοχή Κορντοφάν.

Επιτακτική είναι η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία υπογραμμίζουν οι ΥΠΕΞ της G7

Είναι επιτακτική η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών της «Ομάδας των Επτά» (G7) σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου στον Καναδά, καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο μέχρι σήμερα.

Οι ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας επανέλαβαν επίσης την ακλόνητη υποστήριξή τους στο Κίεβο και τόνισαν πως «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να τροποποιούνται διά της βίας».

Επισημαίνοντας πως εξετάζουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων κατά χωρών και οντοτήτων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας, καταδίκασαν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Ρωσία από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, βάζοντας στο κάδρο και την Κίνα.