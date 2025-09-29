Bloomberg, Times of Israel

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει μια κρίσιμη συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ απόψε, εν μέσω δηλώσεων από την Ουάσινγκτον ότι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι σχεδόν έτοιμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συνάντηση - η τέταρτη μεταξύ των δύο συμμάχων από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο - έρχεται μετά την κοινοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο μιας πρότασης 21 σημείων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα σε άλλους περιφερειακούς ηγέτες στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για μεγαλεία στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social την Κυριακή. «Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στην ιστορία. Θα το πετύχουμε», είπε.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου θα συναντηθούν στις 11:35 π.μ. ώρα Ουάσινγκτον (18:35 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το πρόγραμμα του προέδρου, και θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στις 1:15 μ.μ (20:15 ώρα Ελλάδος).

Το ισραηλινό σέκελ ενισχύθηκε περισσότερο από 1% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, φτάνοντας τα 3,32 ανά δολάριο, η καλύτερη απόδοση μεταξύ ενός καλαθιού με περισσότερα από 30 σημαντικά νομίσματα που παρακολουθεί το Bloomberg. Αυτό σηματοδοτεί ότι ορισμένοι επενδυτές είναι αισιόδοξοι για τις πιθανότητες κατάπαυσης του πυρός.

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ δεν επιβεβαιώνονται πάντα, και τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς δηλώνουν ότι πρέπει να μελετήσουν το σχέδιο. Την Παρασκευή, ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σε Αμερικανούς συντάκτες ότι το Ισραήλ θα σχολιάσει το σχέδιο μόνο μετά τη συνάντηση της Δευτέρας. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν έχει δει ακόμα το σχέδιο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε περίπου δίωρη συνάντηση με τον Νετανιάχου στο ξενοδοχείο του την Κυριακή, κατά την οποία προσπάθησε να τον πείσει να συναινέσει, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για τους όρους της πρότασης σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στους Times of Israel.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου και πρώην ανώτερος σύμβουλος, συμμετείχε επίσης στις συζητήσεις.

Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση με τον Γουίτκοφ πήγε καλά και ότι ο Νετανιάχου είναι πιθανό να εκφράσει την υποστήριξή του στο σχέδιο όταν συναντηθεί με τον Τραμπ, σήμερα στον Λευκό Οίκο.

Η προσθήκη συνέντευξης Τύπου στη συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, εγείρει εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Times of Israel.