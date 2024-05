Air India Express: Αναστάτωση σε πτήση με 179 επιβάτες - Κινητήρας έπιασε φωτιά (vid)

Έναν από τους κινητήρες είδαν να παίρνει φωτιά, επιβάτες σε πτήση της Air India Express, το βράδυ του Σαββάτου (18/05), αναγκάζοντας τον πιλότο να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Η πτήση του Airbus A320 είχε μόλις απογειωθεί από την Μπανγκαλόρ και κατευθυνόταν προς το διεθνές αεροδρόμιο Cochin στην Κεράλα, όταν εκτυλίχθηκε το τρομακτικό περιστατικό.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε, φαίνεται ένα έντονο φως κάτω από το φτερό του αεροπλάνου ενώ πετάει. Καθώς οι επιβάτες περιμένουν μέσα στην καμπίνα, η φωτιά φαίνεται να εντείνεται και να προκαλεί πανικό. «Παρακαλώ καθίστε!» ακούγεται ένας αεροσυνοδός να φωνάζει. «Όλα είναι υπό έλεγχο», αναφέρει.

All 177 psgrs, including two infants, and 6 crew members are safe after one of the engines of an Air India Express IX 1132 flight from @BLRAirport to Kochi caught fire midair on Saturday night. It made an emergency landing at KIA at 11.12 pm eight minutes after take-off, said… pic.twitter.com/e41K2YHeCZ