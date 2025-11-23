Αιχμές Τουσκ για το σχέδιο Τραμπ: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, καλό θα ήταν να μάθουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του
Cancillería del primer ministro de Polonia via AP, Archivo

23/11/2025 • 12:42
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Αιχμές άφησε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ λίγες ώρες πριν τη συνάντηση των Ευρωπαίων με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε άναρτησή του στο Χ, ο Τουσκ ξεκαθάρισε μεν πως οι ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στη διαπραγμάτευση, ωστόσο πριν ξεκινήσει αυτό «καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του σχεδίου».

«Μαζί με τους ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας, δηλώσαμε την ετοιμότητά μας να εργαστούμε πάνω στο σχέδιο των 28 σημείων, παρά τις επιφυλάξεις που έχουμε. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε το έργο μας, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος είναι ο συντάκτης του σχεδίου και πού αυτό δημιουργήθηκε» έγραψε ο Τουσκ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασαν στη Γενεύη για συνομιλίες την Κυριακή σχετικά με το προσχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

 

 

