Αίγυπτος: Περισσότεροι από 1.000 οι νεκροί στη διάρκεια του χατζ από τις ακραίες θερμοκρασίες

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του φετινού χατζ–του ετήσιου μουσουλμανικού προσκυνήματος στη Μέκκα - σύμφωνα με απολογισμό του Reuters καθώς η ακραία ζέστη προκάλεσε προβλήματα στα σχεδόν δύο εκατομμύρια προσκυνητές που συμμετείχαν.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν Αιγύπτιοι. Πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές είπαν σήμερα στο Ρόιτερς ότι ο αριθμός των νεκρών Αιγυπτίων έχει ανέλθει σε 672 και άλλοι 25 είναι οι αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με στοιχεία της ινδονησιακής κυβέρνησης, συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 236 Ινδονήσιοι, ενώ η ινδική υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι έχασαν τη ζωή τους 98 Ινδοί πολίτες στη διάρκεια του χατζ.

Περισσότεροι θάνατοι αναφέρθηκαν από την Τυνησία, την Ιορδανία, το Ιράν και τη Σενεγάλη καθιστώντας το φετινό προσκύνημα το πιο πολύνεκρο με τουλάχιστον 1.114 νεκρούς, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Μια μονάδα διαχείρισης κρίσεων που είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση της κατάστασης ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση ότι ανέστειλε τις άδειες 16 τουριστικών γραφείων και τα παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές κατηγορώντας τα ότι ευθύνονται για θανάτους κυρίως προσκυνητών που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια για να ταξιδέψουν.

Η μονάδα αυτή, η οποία σχηματίστηκε την Πέμπτη και της οποίας ηγείται ο πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπουλί, ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 31 θάνατοι ως αποτέλεσμα χρόνιων νοσημάτων ανάμεσα στους επισήμως εγγεγραμμένους προσκυνητές.