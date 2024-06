«Αχτίδα ελπίδας»: Θετικά βλέπει το ισραηλινό σχέδιο η Χαμάς για κατάπαυση του πυρός

Το νέο ισραηλινό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας παρουσίασε την Παρασκευή (31/5) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν με τη Χαμάς να «βλέπει θετικά όσα συμπεριλήφθηκαν (...) στην ομιλία του αμερικανού προέδρου».

Συγκεκριμένα, το σχέδιο αποτελείται από τρεις φάσεις.

Στην πρώτη φάση του σχεδίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα εφαρμοστεί πλήρης κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από «τις κατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας». Η αναστολή των εχθροπραξιών θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ορισμένων ισραηλινών ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει ανταλλαγή κρατουμένων και θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που είναι ακόμη εν ζωή ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από όλο τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει ένα μεγάλο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μπορεί να γίνει «μόνιμη» αν η Χαμάς «τηρήσει τις δεσμεύσεις της», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την ομιλία του στον Λευκό Οίκο με την οποία παρουσίασε τον οδικό χάρτη που, όπως διευκρίνισε, υποβλήθηκε στη Χαμάς μέσω του Κατάρ, εμιράτου με μεσολαβητικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Ισραήλ: Είμαστε ενωμένοι στην επιθυμία για την επιστροφή των ομήρων μας

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ είχε εξουσιοδότησει τους διαπραγματευτές να παρουσιάσουν μια συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε λεπτομέρειες ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός σε τρεις φάσεις το οποίο, όπως είπε, είχε προταθεί από το Ισραήλ.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι ενωμένη στην επιθυμία για την επιστροφή των ομήρων μας το συντομότερο δυνατό και εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Κατά συνέπεια, ο πρωθυπουργός εξουσιοδότησε τη διαπραγματευτική ομάδα να παρουσιάσει ένα προσχέδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου, επιμένοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος δε θα τελειώσει έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων μας και της καταστροφής του στρατού της Χαμάς και των κυβερνητικών δυνατοτήτων της».

«Αχτίδα ελπίδας»

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες να καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να «αδράξουν την ευκαιρία» που παρουσιάζεται, ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

We have witnessed too much suffering & destruction in Gaza. It's time to stop.



I welcome @POTUS Biden’s initiative & encourage all parties to seize this opportunity for a ceasefire, release of all hostages, guaranteed unhindered humanitarian access & ultimately a durable peace… — António Guterres (@antonioguterres) May 31, 2024

Η πρόταση είναι «ρεαλιστική» και προσφέρει «αληθινή ευκαιρία» για τον τερματισμό του πολέμου και «των δεινών των αμάχων στη Γάζα», σχολίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συμφωνώ ολόψυχα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν ότι η τελευταία πρόταση προσφέρει αληθινή ευκαιρία να κινηθούμε προς το τέλος του πολέμου και των δεινών των αμάχων στη Γάζα. Αυτή η προσέγγιση τριών βημάτων είναι ισορροπημένη και ρεαλιστική. Χρειάζεται τώρα να υποστηριχθεί από όλα τα μέρη», σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω X.

I wholeheartedly agree with @potus Biden that the latest proposal is a significant opportunity to move towards an end to war and civilian suffering in Gaza.



This three-step approach is balanced and realistic. It now needs support from all parties. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 31, 2024

Η πρόταση «προσφέρει αχτίδα ελπίδας και πιθανή οδό για να αρθεί το αδιέξοδο του πολέμου», έκρινε από την πλευρά της η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ μέσω X.

Every single day that the #hostages remain in the hands of Hamas terrorists is one day too many. Every single day Palestinian civilians die in #Gaza is one day too many. 1/4 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) May 31, 2024

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν προώθησε χθες τον νέο οδικό χάρτη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τους ομολόγους του της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να χαθεί», σχολίασε στο Ισραήλ το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, καλώντας τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών να κινητοποιηθεί και να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση να δεχτεί και να εφαρμόσει την πρόταση.

«Μη διαπραγματεύσιμες» οι «απαιτήσεις» της Χαμάς

«Η Χαμάς βλέπει θετικά όσα συμπεριλήφθηκαν (...) στην ομιλία του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την ανοικοδόμηση και την ανταλλαγή αιχμαλώτων», ανέφερε το ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισμαήλ Χανίγια τόνισε την Παρασκευή πως ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι οι «απαιτήσεις» της Χαμάς, πάνω απ’ όλα το να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και το να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, είναι «μη διαπραγματεύσιμες».

Η ομιλία του Τζο Μπάιντεν έγινε καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν φθάσει πλέον να επιχειρούν στο κέντρο της Ράφας, πόλης στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας που έχει μετατραπεί στο επίκεντρο των εχθροπραξιών, και ισχυρίζονται πως κατέλαβαν τον έλεγχο του «Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας», ζώνης στρατηγικής σημασίας, στα σύνορα του θύλακα με την Αίγυπτο.

Ο πόλεμος, που διανύει σήμερα τη 239η ημέρα του, ξέσπασε όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπέλυσαν άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η επίθεση είχε αποτέλεσμα 1.189 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Και από τους άλλους 252 ανθρώπους που απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, 121 θεωρείται πως κρατούνται ακόμη όμηροι εκεί, πλην όμως 37 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: Jerusalem Post, ΣΚΑΪ