Αφίσες του Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ ενόψει της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου

Με σημαίες της Ρωσίας, πορτρέτα του Ρώσου προέδρου, πινακίδες που τον καλωσορίζουν καθώς και με προπαγανδιστικές αφίσες της Βόρειας Κορέας είναι γεμάτοι οι δρόμοι της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας, Πιονγκγιάνγκ, εν αναμονή της επίσημης επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Β. Κορέα και της συνάντησής του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτά προκύπτουν από πλάνα που κοινοποίησε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

North Korea is getting ready for Putin pic.twitter.com/HafBoOJ8kN