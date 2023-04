Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν στις γυναίκες να εργάζονται ακόμη και στον ΟΗΕ

Ακόμη και από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών «εκδιώκουν» οι Ταλιμπάν τις γυναίκες του Αφγανιστάν. Έχοντας σφίξει ήδη τη «θηλιά» γύρω από τις γυναίκες μετά την ανάκτηση της εξουσίας κατόπιν της απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών το 2021, οι Ταλιμπάν εκδίδουν τώρα διάταγμα που απαγορεύει στις Αφγανές να εργάζονται μέχρι και στον ΟΗΕ, κίνηση την οποία ο Οργανισμός χαρακτηρίζει «απαράδεκτη και ειλικρινά ασύλληπτη».

Οι Ταλιμπάν ενημέρωσαν τον ΟΗΕ προφορικά και όχι μέσω γραπτής επιστολής για την απόφαση, όπως γνωστοποίησαν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη σήμερα, Τετάρτη 5 Απριλίου. Μπροστά στα νέα δεδομένα, ο ΟΗΕ κάλεσε το αφγανικό προσωπικό του -άνδρες και γυναίκες- να μην παρουσιάζεται στην εργασία τους για 48 ώρες, έως ότου αποσαφηνιστεί η κατάσταση σε συνομιλίες με τους Ταλιμπάν.

«Αυτή είναι η τελευταία πράξη σε μια ανησυχητική τάση που υπονομεύει την ικανότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων να προσεγγίζουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να λειτουργήσει και να σώσει ζωές δίχως τη συνδρομή του γυναικείου προσωπικού».

Οι γυναίκες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις επιτόπιες επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως στον εντοπισμό άλλων γυναικών που έχουν ανάγκη. Ο ΟΗΕ εργάζεται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε 23 εκατομμύρια ανθρώπους στο Αφγανιστάν, το οποίο βρίσκεται στη δίνη σοβαρής οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι ξένες εργαζόμενες εξαιρούνται από την απαγόρευση. Όμως εάν το διάταγμα των Ταλιμπάν όντως εφαρμοστεί, θα συνιστά την πιο σημαντική δοκιμασία για το μέλλον των επιχειρήσεων του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν και τη σχέση μεταξύ της οργάνωσης και της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, επισημαίνει σχετικά το BBC.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ, οι τοπικές αρχές των Ταλιμπάν εμπόδισαν ήδη τις Αφγανές γυναίκες να πάνε να εργαστούν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού χθες, Τρίτη.

Σε απάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Καταδικάζω σθεναρά την απαγόρευση στις Αφγανές συναδέλφους μας να εργάζονται στην επαρχία Νανγκαρχάρ του Αφγανιστάν. Εάν αυτό το μέτρο δεν αντιστραφεί, αναπόφευκτα θα υπονομεύσει την ικανότητά μας να παρέχουμε σωτήρια βοήθεια στους ανθρώπους που την έχουμε ανάγκη».

I strongly condemn the prohibition of our Afghan female colleagues from working in Afghanistan’s Nangarhar province.



If this measure is not reversed, it will inevitably undermine our ability to deliver life-saving aid to the people who need it.