Αφανισμό του Ισραήλ ή λύση δύο κρατών θέλουν οι Παλαιστίνιοι

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι όλες οι προτάσεις που ακούγονται για την επόμενη ημέρα μετά τον τερματισμό των επιχειρήσεων στη Γάζα, δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις επιθυμίες και τη βούληση των Παλαιστινίων. Η επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή προτείνει τη λύση των δυο κρατών. H Χαμάς που ελέγχει στρατιωτικά και πολιτικά τη Λωρίδα της Γάζας από την Ντόχα του Κατάρ, επιμένει στο γνωστό σύνθημα «from the river to the sea» σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει θέση για το Ισραήλ.

Αυτά υποστηρίζουν οι δυο σκληρά αντιμαχόμενες παλαιστινιακές πλευρές. Με το ιστορικό παρελθόν τους, που βρίθει εκκαθαρίσεων, συνωμοσιών, δολοφονιών, τρομοκρατικών επιθέσεων και εχθροπραξιών, να μην εγγυάται την ευόδωση της παραμικρής προσπάθειας σύγκλισης μεταξύ τους.

Μπορεί η Παλαιστινιακή Αρχή, να κατηγορεί τη Χαμάς για τη μη απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, τη μη παράδοση των όπλων και τις λεηλασίες της ανθρωπιστικής βοήθειας, όμως χορηγεί με σημαντικά ποσά ως «ανταμοιβή» τους κατάδικους τρομοκράτες που απελευθερώνονται από τις ισραηλινές φυλακές στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους απαχθέντες από τη Χαμάς.

Παράλληλα η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στον αραβικό κόσμο μετά και την επίσκεψη του Αμερικάνου προέδρου, μας επιτρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί για τον ξένο παράγοντα, μέρος της νέας πραγματικότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γεγονότων είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε μέσα στον Μάιο το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών, «Palestinian Center for Policy and Survey Research / PCPSR» που εδρεύει στη Ραμάλα. Στη συγκεκριμένη έρευνα καταγράφονται οι εκτιμήσεις, οι επιθυμίες και οι προσδοκίες των Παλαιστινίων τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη.

Όπως θα δούμε οι απαντήσεις εκφράζουν ανέφικτες «βεβαιότητες», «φαντασιακές» εικόνες, «αβάσιμες» θέσεις, οι οποίες δεν εγγυώνται τη δημιουργία συνθηκών ειρήνης για το κοντινό ορατό μέλλον.

Ας πούμε το σημείο κλειδί. Το 57% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στη λύση των δυο κρατών και επιμένει στην εξαφάνιση του Ισραήλ. Αντίθετα, το 40% υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λύση.

Παράλληλα το 68% εκτιμά ότι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους μέσα στην επόμενη πενταετία δεν είναι εφικτή. Παρ’ όλα αυτά, το 40% εκτιμά ότι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους θα επιτευχθεί μέσω ένοπλου αγώνα και το 33% μέσω διαπραγματεύσεων. Τα ποσοστά αυτά, ανάμεσα στους κατοίκους της Γάζας ανατρέπονται.

Με το 31% να θεωρεί αποτελεσματικό τον ένοπλο αγώνα και το 40% να προτιμά τις διαπραγματεύσεις. Είναι σαφής η καταγραφή μιας περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης στη Δυτική Όχθη, η οποίοι δεν έχει επωμιστεί τις βαριές επιπτώσεις από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ως προς το καθεστώς στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το 28% πιστεύει ότι ο έλεγχος θα παραμείνει στα χέρια της Χαμάς, το 24% ότι η περιοχή θα τεθεί υπό διεθνή έλεγχο, ενώ το 21% εκτιμά ότι ο έλεγχος θα περάσει στα χέρια του Ισραήλ.

Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα, ότι το 66% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στην παρουσία δυνάμεων από την Αίγυπτο και την Ιορδανία που θεωρούνται γενικά φιλικές χώρες. Αντίθετα, το 74% των Παλαιστινίων νοιώθει ικανοποιημένο από τη στάση των Χούθι, το 43% από τη Χεζμπολάχ και το 31% από το Ιράν. Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο εμπιστοσύνη προς αυτούς που οξύνουν το πρόβλημα και όχι προς αυτούς που είναι πιθανόν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Σημαντική υποχώρηση εμφανίζει το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι ο πόλεμος θα κερδηθεί από τη Χαμάς. Το 43% επιμένει ότι θα νικήσει η Χαμάς, από 67% που ήταν στην αμέσως προηγούμενη έρευνα της PCPSR. Και μόλις το 23% πιστεύει ότι θα νικήσουν οι IDF του Ισραήλ.

Το 69% των ερωτηθέντων στη Γάζα απαντούν ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει και ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τη Λωρίδα, ακόμα και στην περίπτωση που η Χαμάς δεχθεί να αφοπλιστεί. Παράλληλα το 64% αντιτίθεται στον αφοπλισμό της Χαμάς. Ωστόσο, το 48% των κατοίκων της Γάζας, υποστηρίζει τις διαδηλώσεις κατά της Χαμάς.

Φτάνοντας το νήμα στην άκρη, ή μάλλον στην αρχή, δηλαδή στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, την 7η Οκτωβρίου 2023, η έρευνα της PCPSR δείχνει ότι 87% των ερωτηθέντων αρνείται τη διάπραξη των φρικαλεοτήτων από την πλευρά της Χαμάς, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα βίντεο και έχουν αναπαραχθεί στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα το 38% των ερωτηθέντων στη Γάζα και το 59% στη Δυτική Όχθη, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η επίθεση ήταν απολύτως δικαιολογημένη.

Τέλος στο ερώτημα το τι θα ψήφιζαν οι Παλαιστίνιοι εάν σήμερα ελάμβαναν χώρα κοινοβουλευτικές εκλογές, το 43% απάντησε ότι θα ψήφιζε τη Χαμάς και το 28% τη Φατάχ. Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής είναι πλήρως αποδυναμωμένη με το 81% να απαιτεί την παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς.

Τα ευρήματα της έρευνας της «Palestinian Center for Policy and Survey Research / PCPSR», δεν μας κάνουν ιδιαίτερα αισιόδοξους για την επόμενη ημέρα. Με τη Χαμάς να παραμένει ισχυρός παίκτης, τους μετριοπαθείς να υποχωρούν και τη ριζοσπαστικοποίηση να διατηρείται ή και να παρουσιάζει άνοδο.