Αεροσκάφη της American Airlines συγκρούστηκαν στην πίστα αεροδρομίου της Ουάσιγκτον – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές μετά τη σύγκρουση ενός αεροσκάφους της American Airlines με άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας στην πίστα του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA). Στο ένα αεροσκάφος επέβαιναν αρκετά μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Ένα Bombardier CRJ 900 που εκτελούσε την πτήση 5490 της American Airlines από την Ουάσινγκτον προς το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας προσέκρουσε στο πτερύγιο ενός Embraer E175 που εκτελούσε την πτήση 4522 της ίδιας εταιρείας με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

