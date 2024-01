Ιαπωνία: Το θαύμα της εκκένωσης από το αεροπλάνο - Οι αρχές αναζητούν ποιος έκανε το λάθος

Η αστυνομία της Ιαπωνίας ερευνά αν η σύγκρουση που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, μεταξύ δύο αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, από την οποία σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

Οι 379 επιβάτες και μέλη του πληρώματος της πτήσης JAL516 πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος μετά τη σύγκρουσή του κατά τη διάρκεια της προσγείωσης με μικρότερο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής, το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε έκρηξη και το Airbus της Japan Airlines πήρε φωτιά. Καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την απομάκρυνση όλων των επιβατών και των 12 μελών του πληρώματος. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς διήρκεσε οκτώ ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν, με τον πιλότο να καταφέρνει να διασωθεί, αν και είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Το αεροσκάφος αυτό ετοιμαζόταν να απογειωθεί για να μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες από τον σεισμό της Δευτέρας στην περιφέρεια της Ισικάουα.

Όταν ρωτήθηκε εάν το Airbus της Japan Airlines είχε άδεια να προσγειωθεί, αξιωματούχος της αεροπορικής εταιρείας απάντησε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου : «Με βάση τα όσα έχουμε κατανοήσει, είχε δοθεί (άδεια)».

Οι συνομιλίες μέσω ασυρμάτου μεταξύ του πύργου ελέγχου και των πιλότων της πτήσης JAL516, τις οποίες είδε το AFP μέσω του ιστότοπου LiveATC.net, φαίνεται να το επιβεβαιώνουν.

«Japan 516, συνεχίστε την προσέγγιση», είχε δηλώσει χθες ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στις 17:43 (τοπική ώρα, 10:43 ώρα Ελλάδας), δηλαδή τέσσερα λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

Ο πύργος ελέγχου θα έπρεπε να έχει ζητήσει από το αεροσκάφος της ακτοφυλακής να περιμένει στον διάδρομο απογείωσης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε πηγή στο υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας. Όμως, σύμφωνα με αξιωματούχο της ακτοφυλακής, λίγο πριν από το δυστύχημα ο πιλότος του αεροσκάφους της ακτοφυλακής δήλωσε ότι είχε λάβει άδεια να απογειωθεί.

Η Japan Airlines, η ακτοφυλακή και το υπουργείο Μεταφορών αρνούνται προς το παρόν να κάνουν περισσότερα επίσημα σχόλια για την υπόθεση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο ερευνά από την πλευρά της αν το δυστύχημα προκλήθηκε από ανθρώπινη αμέλεια, όπως μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και το Nikkei Asia.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έχει συσταθεί ειδική μονάδα η οποία ερευνά τον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης και σκοπεύει να πάρει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έγινε ανθρώπινο λάθος», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κομπαγιάσι πρώην πιλότος της JAL. «Σε γενικές γραμμές επιτρέπεται μόνο σε ένα αεροσκάφος να εισέλθει στον διάδρομο, αλλά, παρά το γεγονός ότι δόθηκε άδεια προσγείωσης, το αεροσκάφος της ακτοφυλακής βρισκόταν στον διάδρομο», πρόσθεσε.

Εξάλλου ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας αναμένεται σήμερα στην Ιαπωνία, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα για τη σύγκρουση. Η γαλλική BEA συμμετέχει στις τεχνικές έρευνες σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, ως υπηρεσία της χώρας κατασκευής του αεροσκάφους.

Και η Airbus ανακοίνωσε ότι θα στείλει ομάδα ειδικών για να προσφέρουν «τεχνική βοήθεια» στο ιαπωνικό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (JTSB), που είναι αρμόδιο για την έρευνα.

Την ίδια ώρα που οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης συνεχίζονται, ειδικοί λένε ότι η επιτυχημένη εκκένωση του αεροσκάφους της JAL οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή των σύγχρονων κανονισμών ασφαλείας που εγκολπώνουν συσσωρευμένη εμπειρία χρόνων από άλλα δυστυχήματα, της αυστηρής κουλτούρας ασφάλειας της JAL και της ψυχραιμίας του πληρώματος.

«Από αυτό που είδα στο βίντεο, εξεπλάγην και ανακουφίστηκα που όλοι βγήκαν έξω», λέει ο Γκρέιαμ Μπρέιθγουειτ, καθηγητής ασφάλειας και διερεύνησης ατυχημάτων στο Πανεπιστήμιο Cranfield της Βρετανίας.

«Είναι πολύ σοβαρό για να το αντέξει οποιοδήποτε αεροσκάφος. Αλλά έχοντας ιδία γνώση για αυτήν την αεροπορική εταιρεία και πόση προσπάθεια κατέβαλαν για την ασφάλεια και την εκπαίδευση του πληρώματος, το γεγονός ότι έκαναν τόσο καλή δουλειά δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη».

«Έχουν μια πολύ αυστηρή κουλτούρα σχετικά με τις τυπικές διαδικασίες λειτουργίας και να κάνουν τα πάντα σωστά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους σε αυτήν την περίπτωση, νομίζω ότι το πλήρωμα φαίνεται να έχει τόσο καλή απόδοση», λέει.

Αν και δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται για τη συντριβή της Τρίτης, ο Μπρέιθγουέιτ λέει ότι η επιτυχής εκκένωση είναι «απολύτως» θετική για την Japan Airlines.

