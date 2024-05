Τραγωδία σε πτήση των Singapore Airlines: Ένας 73χρονος νεκρός και 30 τραυματίες (vid)

Το δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη των Singapore Airlines εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν λόγω αναταράξεων το αεροσκάφος έκανε απότομες κινήσεις με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 73χρονος και να τραυματιστούν 30 άτομα εκ των οποίων τα επτά σοβαρά.

Σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο τα όσα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μπανγκόκ, από τις τοπικές Αρχές, 14 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων τα επτά σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 73χρονος, Βρετανός υπήκοος, φέρεται να υπέστη ανακοπή όταν προκλήθηκαν οι αναταράξεις.

Ο γενικός διευθυντής του αεροδρομίου Σουβαρναμπούμι, ο Κιτιπόνγκ Κιτικάτσορν, είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι ένας 73χρονος Βρετανός πέθανε, πιθανότατα από καρδιακή προσβολή. Οι επτά σοβαρά τραυματίες φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ένα μέλος του πληρώματος νοσηλεύεται επίσης.

Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers.



This is a reminder - always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC