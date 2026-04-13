Αδιαπραγμάτευτο το νομικό καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, λέει ο υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου

«Δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση» το νομικό καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Αυτό υποστηρίζει με συνέντευξη του στην εφημερίδα Daily Telegraph ο υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, Αλ Καρνς.

Παράλληλα σημειώνει ότι η νομική βάση των κυρίαρχων περιοχών στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια είναι σταθερή, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης της κυριαρχίας τους, ενόψει πιθανών συνομιλιών με τη Λευκωσία. «Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς σε αυτό: το νομικό καθεστώς των κυρίαρχων βάσεων είναι ακλόνητο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι δηλώσεις του κ. Καρνς έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επηρέασαν και την Κύπρο. Το νησί, όπου σταθμεύουν βρετανικές και αμερικανικές δυνάμεις, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, συνεχίζει το δημοσίευμα, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης του καθεστώτος των βρετανικών βάσεων μετά το πέρας της κρίσης. Ωστόσο, ο Βρετανός υφυπουργός είναι κατηγορηματικός, απορρίπτοντας οποιαδήποτε τέτοια προοπτική.

Αντί για συζήτηση περί κυριαρχίας, ο κ. Καρνς κάνει λόγο για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας πως για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, Κύπριοι, Βρετανοί και άλλοι σύμμαχοι εργάζονται από κοινού για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου άμυνας του νησιού.

«Βλέπουμε μια πιο στενή συνεργασία για την προστασία των δυνατοτήτων που υπάρχουν εδώ. Παρά τις όποιες τριβές, η πραγματικότητα είναι ότι το νομικό καθεστώς αυτών των περιοχών δεν είναι διαπραγματεύσιμο», λέει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι βρετανικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει σημαντικά την αεράμυνα των βάσεων, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο σύστημα αντιμετώπισης απειλών από πυραύλους και drone με τη συμμετοχή του Στρατού, του Βασιλικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην ασφάλεια, ο κ. Καρνς υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις στην άμυνα έναντι βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάνοντας λόγο για αυξανόμενες και πολύπλοκες απειλές. Επικαλούμενος πηγές των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών σημειώνει πως η Ρωσία φέρεται να βοηθά το Ιράν στο να στοχεύει αμερικανικές δυνάμεις και συμμάχους στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, υπογραμμίζει τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν στρατηγικός σύμμαχος της Βρετανίας, παρά τις όποιες κατά καιρούς διαφοροποιήσεις.