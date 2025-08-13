Αδιάλλακτη η Ρωσία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν: «Δεν έχουν αλλάξει οι θέσεις μας από τον Ιούνιο του 2024»

Η στάση της Ρωσίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίστηκε από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Μόσχας Αλεξέι Φαντέεφ.

Ο Πούτιν είχε αξιώσει τότε την πλήρη απόσυρση της Ουκρανίας από τέσσερις περιφέρειές της, τις οποίες έχει θέσει εν μέρει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία και έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε εξάλλου «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να έχουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας κατά τη συνάντησή του την Παρασκευή με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θεωρούμε τις διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες (που είναι) πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς τους σχέσεις, διευκρίνισε εξάλλου σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Επίσης, αναφορικά με την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη από την Εσθονία, ο Φαντέγιεφ σημείωσε ότι συνιστά εχθρική ενέργεια για την οποία θα υπάρξει απάντηση από τη Μόσχα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ταλίν απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλων εγκλημάτων κατά του εσθονικού κράτους.

Τα βασικά σημεία των θέσεων Πούτιν:

Τον Ιούνιο του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος περιέγραψε τους όρους της Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Αυτή η ομιλία έγινε την παραμονή μιας σημαντικής διεθνούς ειρηνευτικής Συνόδου Κορυφής για την Ουκρανία στην Ελβετία, στην οποία η Ρωσία δεν είχε προσκληθεί.

Εδαφικές Παραχωρήσεις: Η Ρωσία θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός και θα ξεκινούσε διαπραγματεύσεις εάν η Ουκρανία αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από ολόκληρες τις διοικητικές περιοχές των τεσσάρων περιοχών που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τον Σεπτέμβριο του 2022: Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια. Αυτή η απαίτηση περιλαμβάνει περιοχές που η Ρωσία δεν ελέγχει επί του παρόντος.

ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία πρέπει να παραιτηθεί επίσημα από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ουδετερότητα και Αποστρατικοποίηση: Μια ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Ουκρανίας για ουδέτερο, αδέσμευτο και απαλλαγμένο από πυρηνικά καθεστώς. Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης το μακροχρόνιο αίτημά του για «αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Άρση Κυρώσεων: Όλες οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να αρθούν.

Αναγνώριση Προσαρτήσεων: Η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναγνωρίσουν την προσάρτηση της Κριμαίας και των τεσσάρων άλλων περιοχών από τη Ρωσία.

Πηγή: Reuters, AFP, ΣΚΑΙ