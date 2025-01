Το upside του ΟΠΑΠ, τo γερό μπάσιμο της Attica στα στεγαστικά, στο στόχαστρο της ΔΕΗ η Ρουμανία, το ανοδικό κανάλι της Alpha Bank, τα χαμόγελα των επενδυτών για Viohalco, οι συναντήσεις Σκυλακάκη στο Ριάντ και τα deals του Mr. Chipita

Σε υψηλά 5 ετών διαπραγματεύεται πλέον η μετοχή της Alpha Bank, με τους αναλυτές να αυξάνουν τις τιμές στόχους και να περιμένουν ισχυρή ανοδική πορεία, πριν καν δημοσιευτούν τα αποτελέσματα χρήσης και επικαιροποιηθεί το επιχειρηματικό πλάνο της διοίκησης για την τριετία 2025-2027. Ακόμα και περιθώριο ανόδου της τάξης του 75% δίνουν αναλυτές από τα τρέχοντα επίπεδα, όπως για παράδειγμα οι αναλυτές της HSBC που έβαλαν τον πήχη στα 3,05 ευρώ.

Ξένοι και εγχώριοι αναλυτές σημειώνουν την ελκυστική αποτίμηση, την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της χαμηλής πίεσης που αναμένεται να δεχθούν τα έσοδα από τη μείωση των επιτοκίων, ενώ τονίζουν και τα οφέλη από τη συνεργασία με την UniCredit.

Παρά την άνοδο σε νέα υψηλά, το περιθώριο ανόδου είναι το μεγαλύτερο στον κλάδο. Η μέση τιμή στόχος είναι στα 2,32 ευρώ δηλαδή περιθώριο 33%, ενώ σε όρους αποτίμησης προς ενσώματα ίδια κεφάλαια (P/TBV) είναι επίσης το χαμηλότερο και συγκεκριμένα στις 0,56 φορές, διατηρώντας μεγάλο discount ειδικά με τις ομοειδείς του εξωτερικού. H ΑΧΙΑ έχει δώσει τα 2,50 ευρώ, η Eurobank Equities τα 2,58 ευρώ, η Euroxx τα 2,70 ευρώ, η Piraeus Securities τα 2,55 ευρώ, όπως και η NBG και η Jefferies τα 2,75 ευρώ.

Κι αν σου κάτσει; Απίστευτο ποσό θα μοιράσει και πάλι το Joker του ΟΠΑΠ, αφού πάει για ρεκόρ συνεχόμενων κληρώσεων χωρίς νικητή στη μεγάλη κατηγορία. Ρεκόρ είναι και το ποσό που θα λάβουν οι τυχεροί, αφού η επόμενη κλήρωση θα έχει πάνω από 19 εκατ. ευρώ προς διανομή. Σας θυμίζουμε τώρα πως η πορεία του εννεαμήνου ήταν εντυπωσιακή λόγω και του μεγάλο ποσού που μοίρασε το Joker με συνεχόμενα jack pot που έφεραν αύξηση δραστηριότητας.

Την εικόνα του εννεαμήνου βοήθησαν και άλλα σημαντικά γεγονότα όπως το Euro 2024 με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να ανέλθουν στα 352 εκατ. ευρώ. Έτσι τότε η διοίκηση είχε δώσει την εκτίμηση πως οι στόχοι θα επιτευχθούν και οι αναλυτές είπαν πως θα ξεπεραστούν και μάλιστα εύκολα.

Από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα, συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς μεγάλο νικητή, δημιουργούν μία επανάληψη της καλής πορείας. Σήμερα (Πέμπτη 30/1) θα κληρωθεί ποσό ρεκόρ για την ιστορία του παιχνιδιού. Χρηματιστηριακά η μετοχή έχει σημαντικά περιθώρια και βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων των αναλυτών, ενώ το τελευταίο διάστημα δείχνει πως έχει βάλει στόχο τα υψηλά που είχε γράψει τον περασμένο Απρίλη στα 17 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η Piraeus Securities πρόσφατα αύξησε την τιμή στόχο στα 18,40 ευρώ από 18 ευρώ, η Optima Bank έδωσε τιμή στόχο τα 19,30 ευρώ και η Eurobank Equities έχει δώσει τα 17,90 ευρώ.

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που παρουσίασε η Attica Bank διαβάσατε ήδη σχετικό ρεπορτάζ στο Liberal Markets. Αυτό που προκαλεί θετική εντύπωση είναι η δυναμική είσοδος της τράπεζας στα στεγαστικά δάνεια και κυρίως ο ανταγωνισμός που προσφέρει στο εγχώριο σύστημα προς όφελος των καταναλωτών.

Στην εκδήλωση που τράβηξε τα βλέμματα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον, έγινε σαφές πως η Attica Bank προχωρά με προνομιακούς όρους στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Οι οποίοι δεν αφορούν μόνο τα επιτόκια, αλλά στην ουσία η τράπεζα δίνει μια ολιστική προσέγγιση στο πρόγραμμα και καλύπτει μια σειρά από ανάγκες των αιτούντων δανείου.

Μεταξύ άλλων τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου είναι δωρεάν, ενώ υπάρχει πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης με την υποστήριξη έμπειρων μηχανικών του ΤΜΕΔΕ. Εκτός αυτού γίνεται στοχευμένος έλεγχος διαθεσιμότητας ακινήτων μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας, ενώ δίνεται προνομιακή έκπτωση σε προγράμματα ρεύματος ή/και φυσικού αερίου από την Volton, η οποία ισχύει για όλο το διάστημα αποπληρωμής του δανείου.

Απόδοση που υπερβαίνει το 20% έχουν σε κάτι παραπάνω από 2 μήνες οι κάτοχοι μετοχών της Viohalco. Όπως έχει αναλύσει στο παρελθόν η στήλη, η αποτίμηση θεωρείται χαμηλή από στελέχη της αγοράς, καθώς οι συμμετοχές που έχει αξίζουν περισσότερα.

Μάλιστα, λένε πως είναι εύκολο κάποιος να τις υπολογίσει αφού πολλές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Δηλαδή με αποτίμηση 1,55 δισ. ευρώ, η μητρική έχει θυγατρική κατά 71,46% τη Cenergy με αποτίμηση 2 δισ. ευρώ. Άρα μόνο από τη συγκεκριμένη έχει αξία 1,42 δισ. ευρώ. Έχει επίσης θυγατρική την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με ποσοστό 84,78% και αποτίμηση 800 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η αξία του ποσοστού που κατέχει ανέρχεται σε 680 εκατ. ευρώ. Άρα μόνο από τις δύο συμμετοχές έχει περιουσία 2 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η επίσης εισηγμένη Noval, αλλά και οι άλλες συμμετοχές που έχει ο όμιλος.

Όλα τα σενάρια ενεργειακής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία πέσανε στο τραπέζι κατά την πρώτη μέρα των επαφών Σκυλακάκη στο Ριάντ, καθώς εξετάστηκαν όλες οι πιθανές συνέργειες.

Η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών είναι πολύπλευρη και αφορά τόσο τις διασυνδέσεις όσο το υδρογόνο και τις ΑΠΕ.

Η έμφαση, όμως, δόθηκε στην πορεία ωρίμανσης του ενεργειακού διαδρόμου, Saudi Greek Interconnection, του mega project ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, μέσω ενός καλωδίου που ξεπερνά τα 2.000 χλμ.

Κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σημασία που αποδίδουν οι δύο χώρες στη δημιουργία αυτού του διαδρόμου «πράσινης» ενέργειας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ευρώπης, που θα διέρχεται μέσα από την Ελλάδα.

Οι συζητήσεις για τις ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές που δημιουργούνται απασχόλησαν και την τηλεδιάσκεψη των δύο υπουργών που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, πριν την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ.

Στο τετ α τετ Σκυλακάκη με τον Άραβα ομόλογό του, αποφασίστηκε να διευρυνθεί η μελέτη σκοπιμότητας, έτσι ώστε μαζί με την ηλεκτρική διασύνδεση να συνεξεταστεί η δυνατότητα και ενός αντίστοιχου διαδρόμου υδρογόνου. Το καθαρό υδρογόνο αποτελεί ακόμα έναν τομέα που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη Σαουδική Αραβία. Στόχος είναι η σύμπραξη για τον σχεδιασμό δημιουργίας υποδομών εξαγωγής πράσινου υδρογόνου προς την Ευρώπη αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής στον κόσμο που βρίσκεται σε ώριμη κατασκευαστική φάση, με προοπτική θέσης σε εμπορική λειτουργία στα τέλη του 2025.

Επιπρόσθετα, η ελληνική πλευρά αναφέρθηκε και στα θέματα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, ενώ εξετάστηκαν πιθανές συνέργειες και για αυτόν τον κλάδο με την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, που διαθέτει επίσης και τεράστιες δυνατότητες αποθήκευσης CO2.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί αποφάσισαν να οργανώσουν μια ελληνική επιχειρηματική αποστολή, στη Σαουδική Αραβία, για όλα τα θέματα ενέργειας, το συντομότερο δυνατόν.

Δεν είναι μόνο το deal εξαγοράς της Interion, αλλά όσα έρχονται που πρόκειται να διατηρήσουν το όνομα του Σπύρου Θεοδωρόπουλου στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Όπως μαθαίνουμε ο επιχειρηματίας ετοιμάζει νέα χτυπήματα, με φόντο την είσοδο της Bespoke στο Χρηματιστήριο, μία κίνηση που τοποθετείται χρονικά τη διετία 2027-2028.

Ο λόγος προφανής: Έρχονται νέες κινήσεις που θα μεγαλώσουν την Bespoke και θα την καταστήσουν ηγέτιδα δύναμη στον χώρο τροφίμου.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος μέσω εξαγοράς που κόστισε 10 εκατ.ευρώ επανέφερε στην ION την βουλγαρική εταιρεία Interion, γνωστή για την παραγωγή πραλίνας και άλλων σοκολατούχων προϊόντων.

Εκτός από την ΙΟΝ, η οποία αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» για τον όμιλο Bespoke, στο χαρτοφυλάκιο του περιλαμβάνονται μεγάλες, υγιείς εταιρείες του κλάδου τροφίμων, όπως η αλλαντοβιομηχανία Νίκας, η Wonderplant, που δραστηριοποιείται στον χώρο της υδροπονικής καλλιέργειας, οι εταιρείες αλλαντικών Έδεσμα και έτοιμων φαγητών και σαλατών Αμβροσία, η εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί (εξαγοράστηκε από κοινού με την EOS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη) με δραστηριοποίηση στην παραγωγή χυμών διαθέτοντας και το σήμα Viva, το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Μεντεκίδης (νερά ΔΙΟΣ και ΣΕΛΙ), και τον όμιλο Chipita Foods με διάφορες συμμετοχές όπως αυτή της κοινοπραξίας με την Britannia Industries στην Ινδία.

Παράλληλα, εκτός της Bespoke ο κ. Θεωδορόπουλος έχει και προσωπικές συμμετοχές σε άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως το 25% της ΜΕΒΓΑΛ, το 25% της Καραμελοποιϊας Λάβδα και το 5% της Larisa Face Covers κ.ά.

Όλο και περισσότερα νέα έργα προσθέτει η ΔΕΗ στην αγορά της Ρουμανίας προχωρώντας τώρα στα εγκαίνια ενός νέου κέντρου ελέγχου διαχείρισης παραγωγής ενέργειας στο Βουκουρέστι.

Όπως μαθαίνουμε, η ΔΕΗ έχει «στα σκαριά» κι αρκετές ακόμα νέες κινήσεις και πράσινα έργα στη χώρα, τα οποία θα κατασκευάσει η ίδια οργανικά, ενώ μερικά από αυτά θα πραγματοποιηθούν μέσω συνεργασιών.

Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται η θυγατρική, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στη Ρουμανία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με την ανάπτυξη ΑΠΕ στη χώρα να προχωρά δυναμικά με την συνεχή προσθήκη νέων έργων.

Αρκεί να αναφερθεί ότι η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του Ομίλου στη Ρουμανία έχει διπλασιαστεί. Υπενθυμίζεται η πρόσφατη κατασκευή ενός αιολικού πάρκου ισχύος 140 MW στα βορειοανατολικά της Ρουμανίας αλλά και η εξαγορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Evryo Group στη χώρα, η οποία περιλαμβάνει την προσθήκη αιολικών μεγάλης κλίμακας.

Ο όμιλος έχει σε λειτουργία στη Ρουμανία 23 αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα καθώς και μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3 GW και είναι πλέον ο με

Ακόμα, θα αναπτύξει επιπλέον 6,3 GW ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027.

Στο στρατηγικό business plan του ομίλου περιλαμβάνεται και η είσοδος σε νέες αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, δηλαδή γειτονικές χώρες με υπάρχουσες διασυνδέσεις.

Έτσι, η ΔΕΗ προσθέτει όλο και περισσότερες νέες πράσινες μονάδες εκτός συνόρων σε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα, κάτι που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο εξαγωγικό προφίλ της χώρας, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

To sell off στη Wall Street με οδηγό τις μετοχές του κλάδου τεχνολογίας στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας δεν ήταν σημάδι ενός bear market, δεδομένων των θετικών προοπτικών της οικονομίας των ΗΠΑ, εκτιμούν οι strategist της Goldman Sachs. To σοκ από την κινεζική start up DeepSeek προκάλεσε απώλειες 1 τρισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση του δείκτη Nasdaq 100 την Δευτέρα. Η πτώση αυτή, όμως, δεν αποτελεἰ σημάδι διατηρἠσιμης «τσουλήθρας» των μετοχών, σύμφωνα με την επενδυτικἠ τράπεζα.

Όπως επισημαίνουν οι strategist της Goldman Sachs, τα περισσότερα bear market προκαλούνται από προσδοκίες πτωτικής πορείας της κερδοφορίας των επιχειρήσεων λόγω φόβων οικονομικής ύφεσης. Οι πιθανὀτητες να συμβεί κάτι τέτοιο το επόμενο 12μηνο είναι πολύ χαμηλές.

Η κυριαρχία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, του κλάδου της τεχνολογίας και των εταιρειών που είναι ηγέτες δεν αποτελεί μια φούσκα που βασίζεται σε υπέρμετρο ενθουσιασμό αλλά αντικατοπτρίζει τα καλύτερα συγκριτικά θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό για τις μετοχές. Οι strategist συστήνουν δισπορά τοποθετήσεων στα χαρτοφυλάκια.

Στο χθεσινό Liberal Markets είδαμε πως πολλά στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών που ασχολούνται με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, θεωρούν πολύ πιθανή την εκδήλωση μίας νέας προσπάθειας εξαγοράς της μεγάλης μεταλλευτικής εταιρείας Anglo American (AAL LONDON) από την μεγαλύτερη του κλάδου BHP (BHP LONDON NYSE SYDNEY). Ανεξάρτητα όμως από το αν θα αποδειχθεί σωστή αυτή η εκτίμηση των επαγγελματιών των ευρωπαϊκών αγορών, ο τομέας της εξόρυξης ορυκτών και μετάλλων είναι σχεδόν βέβαιο πως θα παραμείνει στο προσκήνιο, όπως άλλωστε είχαμε δει προ εβδομάδος στο liberal.gr (Γιατί ανοίγει ο δρόμος για big deals στις εξορύξεις μετάλλων).

Αυτό μας το θύμισε προχθές Τρίτη ο γνωστός αρθρογράφος του Bloomberg Javier Blas. Ο Blas ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με τα ενεργειακά θέματα και τις αγορές εμπορευμάτων και θεωρείται ως ένας από τους πιο αξιόλογους διεθνώς στον τομέα του. Στο προχθεσινό του άρθρο ασχολήθηκε με ένα άλλο «ζευγάρι» από εταιρείες του κλάδου της εξόρυξης και εμπορίας μετάλλων και ορυκτών, την Rio Tinto (RIO NYSE LONDON SYDNEY) και την Glencore (GLEN LONDON) για τις οποίες αποκαλύφθηκε πρόσφατα πως για περίπου δύο μήνες το προηγούμενο φθινόπωρο συζητούσαν το ενδεχόμενο μίας επιχειρηματικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις εκτιμήσεις των αναλυτών του διεθνούς Τύπου οι συζητήσεις, που τελικά σταμάτησαν άδοξα, αφορούσαν την πιθανότητα εξαγοράς της Glencore από την Rio Tinto.

Ο Blas αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά πως το γεγονός πως η Glencore κάθισε έστω και για λίγο στο τραπέζι να συζητήσει με την Rio Tinto ισοδυναμεί με το κρέμασμα μίας ταμπέλας με το σήμα «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» στην πόρτα του μαγαζιού. Παρά το ότι δεν υπάρχουν νέες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις των δύο εταιρειών, ο Blas θεωρεί αρκετά πιθανή την επιστροφή των δύο μερών στο τραπέζι των συζητήσεων.

Βασιζόμενος μάλιστα στην πείρα του και στο ιστορία παρόμοιων μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών του παρελθόντος, εκτιμά πως η Glencore χρειάζεται αυτό το deal περισσότερο απ’ ότι η ανταγωνίστριά της. Αυτό σημαίνει πως αν η εταιρεία θέλει να γίνει αυτή η εξαγορά, θα πρέπει να χαμηλώσει κάπως τις απαιτήσεις της σχετικά με το τίμημα που θα κληθεί να καταβάλει η Rio Tinto.

Ο αρθρογράφος ομολογεί πως αυτό δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, αφού για να επιτευχθεί συμφωνία θα πρέπει να πειστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Glencore, και πρώην διευθύνων σύμβουλος, Ivan Glasenberg. Ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας κατέχει σχεδόν το 10% των μετοχών και έχει την φήμη του πολύ σκληρού διαπραγματευτή, κάτι που κάνει την προοπτική του συμβιβασμού να μην φαίνεται αρκετά πιθανή.

Ο Blas πιστεύει όμως πως η ένωση των δύο εταιρειών θα είναι συμφέρουσα για τους μετόχους τους, καθώς έχουν και οι δύο ένα αδύνατο σημείο, το οποίο παραδόξως τους φέρνει αυτή την εποχή τα περισσότερα έσοδα. Το σιδηρομετάλλευμα για την Rio και τον άνθρακα για την Glencore, δύο ορυκτά των οποίων η τιμή εξαρτάται πολύ από την Κίνα, με μάλλον αρνητικές προοπτικές για το μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Η ένωση των δύο εταιρειών θα έδινε την δυνατότητα στην Rio να διαφοροποιήσει το μείγμα των πωλήσεων της και να μην εξαρτάται πλέον τόσο πολύ από το σιδηρομετάλλευμα και την Κίνα. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για την Glencore και τον άνθρακα, ο οποίος έχει και το μειονέκτημα πως προκαλεί (ή τουλάχιστον προκαλούσε μέχρι τώρα) τις αντιδράσεις πολλών μετόχων.

Αν θέλει η νέα εταιρεία, μπορεί να αποσχίσει τον τομέα άνθρακα, κάτι που δεν μπορεί εύκολα να κάνει τώρα μόνη της η Glencore. Πέρα από αυτά, πάλι σύμφωνα με τον Blas, αυτός ο επιχειρηματικός συνδυασμός θα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς στον τομέα του χαλκού που θεωρείται πως έχει λαμπρό μέλλον. Αν ο Ivan Glasenberg χαμηλώσει λίγο τις απαιτήσεις του, σε μερικούς μήνες θα δούμε αν οι μέτοχοι των δύο εταιρειών συμφωνούν με τον Javier Blas σχετικά με τις αρετές αυτού του υποθετικού μεγάλου deal.

