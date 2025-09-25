Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🐘 💸🎭 Τσιμπούρι στον ελέφαντα ή βουτιά στο ρεύμα;

Κάθε φορά που αγοράζεις μια μετοχή, να αναρωτιέσαι: ποιος και γιατί θα πληρώσει τα κέρδη σου όταν θελήσεις να την πουλήσεις;

➡️ Αν είσαι βασικός μέτοχος, η λογική λέει ότι θα προσπαθήσεις να βρεις έναν θεσμικό να «φορτώσει» τη μετοχή στους πελάτες του ή, εναλλακτικά, τη λεγόμενη «μαρίδα» με κάποιο αφήγημα και τη σχετική διαφήμιση.

➡️ Αν είσαι μικρός ιδιώτης, έχεις δύο επιλογές:

🐘 Να γίνεις «τσιμπούρι σε ελέφαντα». Δηλαδή να εντοπίσεις εγκαίρως ένα σχέδιο ανόδου και διανομής από μεγάλους παίκτες και να ακολουθήσεις, φροντίζοντας όμως να βγεις πρώτος από το καράβι.

🌊 Να πας κόντρα στο ρεύμα. Να αγοράζεις όταν όλοι πουλάνε πανικόβλητοι και στρεβλώνουν τις τιμές προς τα κάτω, και να πουλάς όταν όλοι ενθουσιάζονται και δημιουργούν στρεβλώσεις προς τα πάνω.

Υπάρχει θεωρητικά και μια τρίτη μέθοδος, η επένδυση σε εταιρείες που καινοτομούν, ερευνούν, λανσάρουν νέα προϊόντα και δημιουργούν αξία. Όμως, στο Χ.Α. και στην ελληνική οικονομία, τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες.

🔍 Και τώρα; Μετά από 100% άνοδο σε ενάμιση χρόνο και με μόλις 30.000 ενεργούς κωδικούς, βρισκόμαστε στο… περίπου «πουθενά». Ετερόφωτοι. Η ευημερία (ή η καχεξία) της αγοράς μας εξαρτάται από την υπερχείλιση της διεθνούς ρευστότητας, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τις συγκυριακές ευκαιρίες που δημιουργούν οι διακυμάνσεις επιτοκίων στα κέρδη των τραπεζών.

📉 Δεν έχουμε δικά μας θεμέλια· απλώς επιβιώνουμε στις αναταράξεις των άλλων.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Να θυμάσαι: στο Χ.Α. έξω από τα μερίσματα, το παιχνίδι είναι μηδενικού αθροίσματος. Τα δικά σου κέρδη θα είναι ζημιές κάποιου άλλου.

📌 Αν είσαι μικρός επενδυτής, προσπάθησε να γίνεις «τσιμπούρι στον ελέφαντα». Ακολούθησε το σχέδιο των μεγάλων, αλλά βγες πρώτος.

📌 Εναλλακτικά, πήγαινε κόντρα στο ρεύμα: αγόραζε στον πανικό, πούλα στον ενθουσιασμό.

📌 Στην Ελλάδα σπανίζουν οι εταιρείες καινοτομίας που δημιουργούν αξία· μην ποντάρεις πολλά σε αυτό το αφήγημα.

📌 Μετά από 100% άνοδο και μόλις 30 χιλ. ενεργούς κωδικούς, η αγορά μας είναι ετερόφωτη· εξαρτάται από διεθνή ρευστότητα, επιδοτήσεις και τράπεζες.



⚙️ 🛡️💰 Metlen: Νέα τιμή-στόχος στα €62 – Ο μεταλλικός και αμυντικός άξονας ανάπτυξης



Η Pantelakis Securities ανεβάζει τον πήχη για τη Metlen, τοποθετώντας τη νέα τιμή-στόχο στα 62 ευρώ (από 52). Η αναβάθμιση δεν είναι τυχαία· ο όμιλος ανοίγει στρατηγικά νέα κεφάλαια σε κυκλική μεταλλουργία και άμυνα, τοποθετώντας τον εαυτό του στην καρδιά των ευρωπαϊκών επενδυτικών ροών.

⚙️ Μεταλλουργία – Το νέο «παιχνίδι» των δισεκατομμυρίων

Η Metlen επενδύει 450 εκατ. ευρώ για τρεις μονάδες ανάκτησης μετάλλων (Ελλάδα – Ρουμανία), συνολικής δυναμικότητας 390 χιλ. τόνων, με ήδη εξασφαλισμένα πάνω από 5 εκατ. τόνους πρώτης ύλης. Η καινοτόμος τεχνολογία της υπόσχεται αποδόσεις ανάκτησης 99%, σε μια αγορά που ξεπερνά τα 10 δισ. δολάρια στην Ευρώπη. Πρόκειται για κίνηση που μπορεί να αναδιαμορφώσει τη σύνθεση EBITDA του ομίλου και να προσφέρει ανθεκτικότητα απέναντι στους κύκλους της ενέργειας.

🛡️ Άμυνα – Η ευρωπαϊκή ReArm φέρνει ευκαιρίες

Η στρατηγική συνεργασία με KNDS France (VBCI Philoctetes) και Iveco Defence για στρατιωτικά οχήματα δίνει στη Metlen ένα εισιτήριο σε πρόγραμμα ReArm της Ε.Ε. ύψους 800 δισ. ευρώ. Με την Ευρώπη να επιταχύνει τις αμυντικές δαπάνες, η Metlen βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ως βιομηχανικός εταίρος.

📊 Κερδοφορία & Σύνθεση EBITDA

Η διοίκηση στοχεύει σε μεσοπρόθεσμο EBITDA 2 δισ. ευρώ. Από αυτά, έως το 2028:

>50% αναμένεται να προέρχεται από μέταλλα,

η ενέργεια θα παραμείνει ισχυρός πυλώνας,

οι υποδομές θα έχουν συμπληρωματικό ρόλο.

🌍 Διεθνοποίηση & FTSE 100

Η μεταφορά έδρας στο Λονδίνο και η ένταξη στον FTSE 100 έφεραν παθητικές εισροές ~400 εκατ. ευρώ. Αυτό ενισχύει τη ρευστότητα και προσελκύει διεθνείς θεσμικούς, καθιστώντας τη Metlen πλέον “blue-chip” του City.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αναβάθμιση στα €62 ενισχύει το rerating της Metlen – οι παθητικές εισροές του FTSE 100 λειτουργούν ως “μαξιλάρι” ζήτησης.

📌 Η μετοχή πλήρωσε το πρώτο στραβοπάτημα στο Λονδίνο με ρευστοποιήσεις. Εκεί δεν αστειεύονται.

📌 Η κυκλική μεταλλουργία είναι ο νέος growth engine· οι αποδόσεις 99% και η αγορά των $10 δισ. δημιουργούν περιθώρια υπεραποδόσεων.

📌 Ο αμυντικός τομέας προσφέρει γεωπολιτικό premium – το ReArm των €800 δισ. μπορεί να τροφοδοτήσει μακροχρόνιες συμβάσεις.

📌 Στοχευμένο EBITDA €2 δισ. έως το 2028 αλλάζει την εικόνα της εταιρείας – από ενεργειακή σε diversified industrial.

📌 Για τον επενδυτή σημαίνει ότι η Metlen γίνεται πλέον core holding διεθνών funds, με βελτιωμένη ρευστότητα και αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ.



🏦 💳💳 Τράπεζες: Το «κλειδί» για τη συνέχεια

Ισχυρή πιστωτική επέκταση θεωρείται από τη Fitch το πιο δυνατό χαρτί του ελληνικού τραπεζικού κλάδου αλλά και της οικονομίας συνολικά.

🏦 Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, έχοντας αφήσει πίσω τους την κρίση των NPLs, ενισχύουν πλέον ουσιαστικά τη ροή χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις και, σταδιακά, και προς τη λιανική τραπεζική. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο διατηρήσιμη ανάπτυξη, ειδικά σε περιβάλλον πτώσης επιτοκίων, που μέχρι στιγμής δείχνει να έχει μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στα τραπεζικά μεγέθη απ’ ό,τι φοβόντουσαν οι οίκοι.

🌍 Η Fitch αναγνωρίζει τους διεθνείς κινδύνους (γεωπολιτική, παγκόσμιες ροές κεφαλαίων, εμπορικές εντάσεις), ωστόσο βλέπει την Ελλάδα σε τροχιά αναβάθμισης. Η χώρα περιμένει «τριπλή αξιολόγηση» το φθινόπωρο:

S&P στις 17/10

Scope στις 7/11

Fitch στις 14/11

⚖️ Το «στοίχημα»: οι οίκοι δεν θέλουν να δουν έντονο προεκλογικό αέρα που θα μετέτρεπε τα δημοσιονομικά πλεονάσματα σε παροχές. Το μήνυμα από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη Fitch, ήταν ξεκάθαρο: εκλογές το 2027 και τα κοινωνικά μερίσματα εντάσσονται στο πλαίσιο των πλεονασμάτων, όχι σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθούμε την πορεία της πιστωτικής επέκτασης ως βασικό μοχλό για τράπεζες και ανάπτυξη.

📌 Οι αξιολογήσεις του φθινοπώρου μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για τα spreads και το Χρηματιστήριο.

📌 Κλειδί: η ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και τις κοινωνικές παροχές.

📌 Στρατηγικά, ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο για όποιον «ποντάρει» στην ελληνική αναβάθμιση.

Credia Bank: Το μέλλον των καταστημάτων είναι...εδώ

Μέρος της αλλαγής σελίδας της τράπεζας και της στόχευσής της στην απλή και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούν τα εγκαίνια του πρώτου «τραπεζικού καταστήματος Νέας Εμπειρίας» στην οδό Σκουφά 3 στο Κολωνάκι. Πρόκειται για πρωτοποριακό concept, καθώς θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, τη χρήση της τεχνολογίας και την ανθρώπινη προσέγγιση.

Ο νέος σχεδιασμός των καταστημάτων προωθεί την ανθρώπινη επαφή στους χώρους ταμειακών συναλλαγών που φέρνουν τους ανθρώπους της Τράπεζας και τους πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής. Η Τράπεζα εξελίσσεται σε έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Τα νέα καταστήματα διαθέτουν χώρους και υποδομές για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες όπως σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης και αίθουσες συναντήσεων για συζητήσεις με τους συμβούλους της Τράπεζας, που απαιτούν διακριτικότητα, καθώς και άνετα καθίσματα, χαμηλά διαχωριστικά, ζεστά και ζωντανά χρώματα, που αναδεικνύουν ένα φιλόξενο περιβάλλον.

🏦 🏦 Bank of Cyprus: Σε νέα υψηλά πάνω από τα €8

Η μετοχή της Bank of Cyprus (BOCHGR) συνεχίζει το εντυπωσιακό της ανοδικό σερί, καταγράφοντας νέα υψηλά άνω των 8 ευρώ, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει ισχυρό ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα.

📈 Αξίζει να θυμίσουμε ότι η εισαγωγή της στο ελληνικό χρηματιστήριο έγινε πριν από περίπου 12 μήνες, στη ζώνη των 5 ευρώ, ενώ στις πρώτες εβδομάδες είχε υποχωρήσει έως και τα 4,20 ευρώ. Από τότε η μετοχή έχει υπερδιπλασιαστεί, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από την αγορά.

💰 Μερίσματα & πολιτική διανομών

Η διοίκηση έχει ήδη μοιράσει ενδιάμεσο μέρισμα (κοπή τη Δευτέρα), και έχει δεσμευτεί για συνέχιση της υψηλής μερισματικής πολιτικής, αυξάνοντας μάλιστα το payout ratio. Αυτό λειτουργεί ως διπλό σήμα: προσελκύει νέους επενδυτές αλλά και συγκρατεί τους υφιστάμενους μετόχους.

📊 Ομόλογο Tier 2

Η δυναμική της τράπεζας αποτυπώθηκε και στη δημοπρασία του νέου ομολόγου €300 εκατ. Tier 2 (λήξη Σεπ. 2036, κουπόνι 4,25%), το οποίο καλύφθηκε 10 φορές. Σημειωτέον, διαθέτει call option τον Μάρτιο του 2031, δίνοντας ορατότητα στους επενδυτές για μια πενταετία και πλέον.

🔎 Συμπέρασμα:

Η Bank of Cyprus συνδυάζει κεφαλαιακή ισχύ, μερισματική γενναιοδωρία και θετικό επενδυτικό momentum. Σε μια περίοδο που οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν σταθεροποίηση, η ΒΟCHGR ξεχωρίζει με το πιο επιθετικό rerating και με σαφή στήριξη τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ισχυρή μερισματική πολιτική λειτουργεί ως «ασφάλεια» για όσους σκέφτονται μακροπρόθεσμα τοποθετήσεις.

📌 Το υπερκαλυμμένο ομόλογο Tier 2 είναι σαφής ένδειξη ότι η τράπεζα κερδίζει εμπιστοσύνη όχι μόνο στο χρηματιστήριο αλλά και στην αγορά χρέους.

📌 Μετά τον υπερδιπλασιασμό σε 12 μήνες, βραχυπρόθεσμα δεν αποκλείεται μια αναγκαία ανάπαυλα για «χώνεμα» κερδών.

📌 Για μακροπρόθεσμους επενδυτές, η μετοχή εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό χαρτί του τραπεζικού κλάδου με ορατότητα κερδοφορίας και διανομών.

📌Η αγορά δεν θα εκπλησσόταν από δυναμικές κινήσεις επέκτασης



🏭📈⚙️ CENER – ΕΛΧΑ – VIO: Ψίθυροι για placement

Οι τελευταίες μέρες βρίσκουν την αγορά να συζητά όλο και πιο έντονα το ενδεχόμενο ενός placement από τον μεγαλύτερο βιομηχανικό όμιλο της χώρας. Το σενάριο στηρίζεται σε τρεις παραμέτρους:

🔹 Ράλι μετοχών: Όλες οι εταιρείες του ομίλου (Cenergy, Ελβαλχαλκόρ, Viohalco) έχουν κινηθεί σε έντονα ανοδική τροχιά, με σημαντικά κέρδη YTD. Αυτό δημιουργεί ιδανικό “παράθυρο” για πώληση μετοχών χωρίς discount που να προκαλέσει αρνητική αίσθηση.

🔹 Θεμελιώδη και προοπτικές: Τα αποτελέσματα εξαμήνου ήταν εξαιρετικά, με τις τρεις εταιρείες να βρίσκονται σε κλάδους αιχμής (ενέργεια, μέταλλα, κυκλική οικονομία). Το επενδυτικό story είναι ελκυστικό για ξένα funds.

🔹 Υπερσυγκέντρωση free float: Σήμερα, η περιορισμένη διασπορά λειτουργεί ανασταλτικά για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια που θέλουν να “χτίσουν” μεγαλύτερες θέσεις. Ένα placement θα αυξήσει το free float και θα διευκολύνει την είσοδο διεθνών παικτών.

📌 Το ερώτημα παραμένει: ποια θα ανοίξει πρώτη το χορό;

Cenergy (CENER): το πιο “hot” growth story λόγω ενεργειακής μετάβασης, HVDC καλώδια, ΑΠΕ. Ένα placement εδώ θα τραβήξει τεράστιο ενδιαφέρον.

Ελβαλχαλκόρ (ΕΛΧΑ): σταθερή κερδοφορία, exposure στο αλουμίνιο και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ιδανικό για long-only θεσμικούς.

Viohalco (VIO): holding, πιο “βαρύ” χαρτί, με έκπτωση στη NAV. Placement στη VIO θα έδινε liquidity σε όλο τον όμιλο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε στενά τον όμιλο: placement σημαίνει liquidity event και συνήθως οδηγεί σε βραχυπρόθεσμη πίεση αλλά μεσοπρόθεσμη αναβάθμιση.

📌 Εάν ξεκινήσει από Cenergy, περιμένετε υψηλή ζήτηση από ESG funds και θεσμικούς με έκθεση στην πράσινη ανάπτυξη.

📌 Στην ΕΛΧΑ το ενδιαφέρον θα έρθει από funds με έμφαση στη βιομηχανία και τα μέταλλα.

📌 Η VIO παραμένει το “κλειδί” για τον όμιλο: πιθανό placement θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή σε δείκτες.

📌 Σε όλα τα σενάρια, ο όμιλος δείχνει ότι παίζει πια στο “ευρωπαϊκό ταμπλό” με όρους liquidity και θεσμικής ελκυστικότητας.



🧴💄 Σαράντης (ΣΑΡ): Εξαιρετικά θεμελιώδη, αλλά σε τροχιά διόρθωσης

🔻 Η μετοχή συνεχίζει να δέχεται υποτιμητική διάθεση, με πέντε συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες και νέο χαμηλό μήνα, πλέον κάτω και από την τιμή κλεισίματος προ μερίσματος (0,3139€ – απόδοση 2,3%).

📊 Διαγραμματικά:

Μακροπρόθεσμα παραμένει ανοδικός τίτλος.

Κρίσιμη στήριξη: 14,30€ (διάσπαση επιβαρύνει την τεχνική εικόνα).

Ζώνη πρώτης στήριξης: 12,50–12,60€.

Βασικό επίπεδο: 11,50€.

➡️ Ο τίτλος δείχνει πιο ελκυστικός για αμυντικούς και μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές.

💼 Οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου 2025:

Πωλήσεις: €304,3 εκατ. (+0,5% ετήσια).

• Ελλάδα: €97,6 εκατ. (+9,9%).

• Διεθνές δίκτυο: €206,7 εκατ. (–3,3%, λόγω ισοτιμιών).

EBITDA: €48,3 εκατ. (+15,7%, περιθώριο 15,9% από 13,8%).

EBIT: €37,5 εκατ. (+17,9%).

Κέρδη προ φόρων: €36,5 εκατ. (+21,4%).

Καθαρά κέρδη: €29,2 εκατ. (+20%, καθ. περιθώριο 9,6%).



💰 Ισολογισμός & μερισματική πολιτική:

Καθαρός δανεισμός: €32,8 εκατ. (από καθαρό ταμείο στο τέλος 2024).

Διανομή μερίσματος: €20 εκατ. για το 2024 (+33,3%).

📌 Στρατηγικό αφήγημα:

Ο Όμιλος στηρίζεται σε 3 πυλώνες ανάπτυξης:

Ενίσχυση επιχειρηματικής βάσης & πιθανές εξαγορές.

Απλοποίηση διαδικασιών & αύξηση αποδοτικότητας.

Επένδυση σε δεξιότητες & ηγετική ικανότητα ανθρώπινου δυναμικού.

✨ Συμπέρασμα:

Παρά τις ισχυρές πιέσεις στη μετοχή, τα θεμελιώδη του Σαράντη παραμένουν εξαιρετικά. Ο συνδυασμός ισχυρής κερδοφορίας, πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και ενισχυμένης μερισματικής πολιτικής τον καθιστούν μια σταθερή, «αμυντική» επιλογή στο ελληνικό ταμπλό.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι τρέχουσες πιέσεις ίσως δημιουργούν ευκαιρία εισόδου για μακροπρόθεσμους.

📌 Παρακολούθηση της τεχνικής στήριξης στα 14,30€ – καθοριστική για τη βραχυπρόθεσμη τάση.

📌 Η διατήρηση υψηλών μερισμάτων λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για υπομονετικούς επενδυτές.

⌛⌛ΕΧΑΕ: Πλαγιολίσθηση λόγω… Εuronext

Η μετοχή της ΕΧΑΕ συνεχίζει την πτωτική της κίνηση, σημειώνοντας χαμηλά διμήνου και πλέον κάτω και από το «άνοιγμα» των 6,70€ του Ιουλίου, που είχε πυροδοτηθεί από την πρόταση εξαγοράς της από την Euronext.

Δεν φταίνε, όμως, τα θεμελιώδη της ΕΧΑΕ, αλλά η πορεία της Euronext (ENXB), η οποία έχει χάσει περί το 16% από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά της. Η διόρθωση αυτή είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενη, αφού είχε προηγηθεί μια εντυπωσιακή 12μηνη ανοδική τάση με σωρευτικά κέρδη +152%.

🔗 Με δεδομένο ότι η ΕΧΑΕ είναι πλέον «δεμένη» με την Εuronext μέσω της προταθείσας σχέσης ανταλλαγής 1:20, η ελληνική μετοχή αναγκαστικά ακολουθεί αναλογικά τη γαλλική.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή της ΕΧΑΕ δεν αποτιμάται πλέον αυτόνομα, αλλά κινείται σχεδόν μηχανικά με βάση την πορεία της Euronext.

📌 Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να έχουν το βλέμμα στραμμένο στο ENXB και όχι στα ελληνικά θεμελιώδη.

📌 Για μακροπρόθεσμους, η προοπτική ένταξης σε έναν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό όμιλο παραμένει θετική, παρά την τρέχουσα διόρθωση.

📌 Κρίσιμο επίπεδο στήριξης για την ΕΧΑΕ τα 6,40–6,50€, ενώ το «άγκιστρο» παραμένει η μετοχή της ENXB.

📌 Η στρατηγική επιλογή είναι υπομονή μέχρι να ξεκαθαρίσει η έκβαση της εξαγοράς.

🏖️ Liapades Beach Hotel – Από την Κέρκυρα στα χέρια νέου ιδιοκτήτη

Η αλλαγή σκυτάλης στο ξενοδοχείο Liapades Beach Hotel στην Κέρκυρα, έναντι 2,03 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί την πιο ηχηρή κίνηση στους πλειστηριασμούς ακινήτων αυτής της εβδομάδας. Μαζί με αυτό, δύο διαμερίσματα της κατασκευαστικής Τοξότης άλλαξαν χέρια, σε τιμές που δείχνουν πως η αγορά ακινήτων υψηλής προβολής εξακολουθεί να βρίσκει πρόθυμους επενδυτές, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων.

🏗️ 🧱 🏢Τιτάν: Προβληματίζει η αδυναμία

Η μετοχή του Τιτάνα (TITC) συνεχίζει να πιέζεται, παρά τα ιστορικά υψηλά αποτελέσματα και τη σημαντική καμπή που σηματοδότησε η εισαγωγή της θυγατρικής Titan America στο αμερικανικό χρηματιστήριο μέσα στο α’ τρίμηνο του 2025. Η κορύφωση εκείνης της περιόδου φαίνεται πως έχει δώσει τη θέση της σε μια φάση ρευστοποιήσεων και επανατοποθετήσεων.

👉 Στην αγορά κυριαρχεί η άποψη ότι η πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ περιορίζει την πραγματική αξία των κερδών που ενοποιεί ο όμιλος. Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ αποτελούν την αιχμή κερδοφορίας για τον Τιτάνα, η συναλλαγματική ισοτιμία λειτουργεί αποτρεπτικά για νέες τοποθετήσεις σε αυτά τα επίπεδα.

👉 Παράλληλα, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η μετοχή είχε προηγουμένως προεξοφλήσει πολλά θετικά σενάρια, με αποτέλεσμα σήμερα να φαίνεται «βαριά» και να ακολουθεί πορεία διόρθωσης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές καλό είναι να τοποθετούν αυστηρά stop-loss, καθώς οι πιέσεις μπορεί να συνεχιστούν όσο το δολάριο παραμένει αδύναμο.

📌 Οι μακροπρόθεσμοι να παρακολουθούν στενά τις ισοτιμίες EUR/USD και την πορεία της Titan America, που παραμένει το «κρυφό χαρτί» για την επόμενη ανοδική κίνηση.

📌 Τεχνικά, κρίσιμη στήριξη η ζώνη των 35 €, ενώ διάσπασή της θα μπορούσε να φέρει χαμηλότερες τιμές.

🏚️ 🏚️ Οι άγονοι πλειστηριασμοί – Ένα μήνυμα για την αγορά

Στον αντίποδα, άκαρπες αποδείχθηκαν οι προσπάθειες εκποίησης «βαριών» ακινήτων:

Το εργοστάσιο της Καπνική Μιχαηλίδης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η μονάδα της βιομηχανίας επίπλων Kochen στα Διαβατά.

Το ακίνητο του ιδρυτή της Neoset, Κων. Αλεξανδράκη, στη Λ. Κηφισίας.

Τα παραπάνω δείχνουν το χάσμα που υφίσταται ανάμεσα στην αγορά ξενοδοχειακών/τουριστικών ακινήτων με διεθνές ενδιαφέρον, και στη βιομηχανική ή «βαριά» επαγγελματική γη που παραμένει δύσκολο να απορροφηθεί.



🏢 Τοξότης – Η κληρονομιά Καλογρίτσα

Από την πλευρά του ομίλου Τοξότης, ξεχωρίζουν:

Διαμέρισμα 2ου ορόφου 177 τ.μ., που άλλαξε χέρια με 315.001 ευρώ.

Διαμέρισμα 8ου ορόφου 107 τ.μ. στη Ν. Σμύρνη, που εκπλειστηριάστηκε στα 299.001 ευρώ.

Αντίθετα, άλλες 22 οριζόντιες ιδιοκτησίες του Βλαδίμηρου-Ιωάννη Καλογρίτσα στη Νέα Σμύρνη, όπως και ακίνητο στο Γαλάτσι, δεν βρήκαν πλειοδότη.

📌 Συμπέρασμα:

Η εικόνα των πλειστηριασμών δείχνει δύο ταχύτητες:

Ο τουριστικός και οικιστικός τομέας εξακολουθεί να προσελκύει ζεστό χρήμα.

Ο βιομηχανικός και «βαρύς» επαγγελματικός κλάδος παραμένει στα αζήτητα, με την αγορά να αδυνατεί να στηρίξει αποτιμήσεις.

🛩️ 🚁 🛰️ Η Unicredit για τα “λάθος όπλα” της Ευρώπης

Η πρόσφατη έκθεση της Unicredit βάζει το δάχτυλο στην πληγή: η Ευρώπη, παρά την αύξηση της αμυντικής παραγωγής, εξακολουθεί να επενδύει στους “παραδοσιακούς” εξοπλισμούς, ενώ το κρίσιμο πεδίο μάχης σήμερα είναι τα drones και τα anti-drone συστήματα.

➡️ Οι αριθμοί:

Από το 2021, η Γερμανία αύξησε την παραγωγή της κατά 80%, η Γαλλία κατά 25% και η Ιταλία κατά 15%.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της παραγωγής αφορά συμβατικά όπλα (άρματα, πυροβολικό, πυρομαχικά), όχι τα νέα τεχνολογικά συστήματα.

➡️ Το πρόβλημα:

Η Ρωσία έχει αναπτύξει φθηνά και μαζικά drones που παραβιάζουν εναέριους χώρους Πολωνίας, Ρουμανίας και ενδεχομένως Δανίας, Νορβηγίας.

Η Ουκρανία διαθέτει τεχνολογικό προβάδισμα στα drones, το οποίο όμως δεν έχει αξιοποιηθεί από την Ε.Ε. σε επίπεδο βιομηχανικής ενσωμάτωσης.

Η ασαφής στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ αυξάνει την πίεση για αυτοδύναμη ευρωπαϊκή παραγωγή.

➡️ Το συμπέρασμα της Unicredit:

Η Ευρώπη παράγει μεν περισσότερα όπλα, αλλά “τα λάθος όπλα”. Χρειάζεται ανακατανομή πόρων από τα κλασικά οπλικά συστήματα σε:

-drones επιτήρησης και μάχης

-συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και anti-drone

-εμβάθυνση συνεργασίας με την Ουκρανία, ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 🛩️ Ανακατανομή πόρων από παραδοσιακά όπλα σε μη επανδρωμένα και συστήματα αντιμετώπισης.

📌 🤝 Συνεργασία με την Ουκρανία για αξιοποίηση τεχνογνωσίας.

📌 📡 Ανάπτυξη ραντάρ χαμηλού ύψους και ηλεκτρονικών παρεμβολών για προστασία από drones.

📌 ⚙️ Επένδυση σε ευέλικτα, φθηνά και αναβαθμίσιμα συστήματα.

📌 🏭 Στήριξη εγχώριων και ευρωπαϊκών εταιρειών με φορολογικά κίνητρα και εξαγωγικές πιστώσεις.

📌 🔗 Δημιουργία ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού για κρίσιμα εξαρτήματα.

📌 🧾 Ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών για την άμεση κάλυψη κενών.

🏗️ 🏗️ Avax: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2025

Σήμερα, πριν το άνοιγμα της αγοράς, αναμένονται τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου της Avax (ΑΒΑΞ).

🏗️ Η εικόνα δείχνει μια εταιρεία που πατάει γερά στον κλάδο των κατασκευών, με την κερδοφορία να επιστρέφει σε υψηλότερα επίπεδα και τις προοπτικές για το β’ εξάμηνο να προδιαγράφονται θετικές. Η στρατηγική εστίαση στις κατασκευές αποδίδει, ενώ η αποκλιμάκωση των επιτοκίων ενισχύει τα περιθώρια καθαρής κερδοφορίας.

📈 Οικονομικά στοιχεία α’ εξαμήνου (εκτιμήσεις):

Έσοδα: €400 εκατ. (+40% ετησίως), εκ των οποίων ~90% από κατασκευές.

EBITDA: €35 εκατ. (+20%), παρά την πιο περιορισμένη συμβολή από παραχωρήσεις.

Καθαρά κέρδη: €26 εκατ. (+35%), με σημαντική στήριξη από χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα.

📊 Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει ισχυρό, στα €2,6-2,9 δισ., συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων υπό υπογραφή. Αυτό προσφέρει ορατότητα έργων και σταθερότητα εσόδων για τα επόμενα τρίμηνα – στοιχείο-κλειδί για τον κλάδο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Avax εμφανίζει ισχυρή δυναμική με υψηλά ανεκτέλεστα, κάτι που μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο.

📌 Η αποκλιμάκωση επιτοκίων λειτουργεί καταλύτης για την καθαρή κερδοφορία.

📌 Η μετοχή κινείται με θετική επενδυτική εικόνα, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση ως προς την εκτέλεση έργων και τη διατήρηση περιθωρίων.

🏨 🎰 🎰 Hard Rock Ελληνικό: 15.000 επισκέπτες την ημέρα

Περί τους 10.000 – 15.000 επισκέπτες ημερησίως αναμένεται να δέχεται το Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Η επένδυση ύψους 1,8 δισ. ευρώ θα αποτελέσει το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στην Ευρώπη, αλλάζοντας τον τουριστικό χάρτη της χώρας.

📌 Ο εκτελεστικός διευθυντής της Hard Rock Athens IRC SA, Γεώργιος Στρατηγός, τόνισε πως το έργο φέρνει προκλήσεις λόγω της πολυπλοκότητας και του απαραίτητου συντονισμού επενδυτών – κρατικών φορέων, καθώς οι αδειοδοτήσεις και τα ρυθμιστικά ζητήματα παραμένουν σε εξέλιξη.

🌍 Παράλληλα, αναδεικνύεται το ζήτημα της ισορροπίας ανάπτυξης – περιβάλλοντος στην περιοχή του Ελληνικού. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι η κατασκευή και λειτουργία θα γίνουν με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

🏨 Το συγκρότημα θα προσφέρει:

200 σουίτες & 900 δωμάτια

14 χώρους εστίασης με διεθνή brands

Συναυλιακούς χώρους & αρένα κλειστών θεαμάτων

Ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα στην Ευρώπη

Και φυσικά, χώρους παιγνίων

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επιτυχία του IRC θα εξαρτηθεί από το μείγμα τουρισμού πολυτελείας – συνεδρίων – ψυχαγωγίας.

📌 Το έργο μπορεί να λειτουργήσει ως game changer για τον ελληνικό τουρισμό, προσελκύοντας υψηλού εισοδήματος επισκέπτες.

📌 Μακροπρόθεσμα, η λειτουργία του IRC ενδέχεται να αυξήσει τις τουριστικές εισπράξεις και να ενισχύσει το brand της Αθήνας ως παγκόσμιο city break & MICE προορισμό.

🏗️📈 Ηρακλής: To «Όλυμπος» αλλάζει τα δεδομένα στην τσιμεντοβιομηχανία

🏗️ Ο Όμιλος Ηρακλής πατάει «γκάζι» για το OLYMPUS, τη μεγαλύτερη έως σήμερα ελληνική επένδυση στη δέσμευση και αποθήκευση CO₂ (CCS), που προγραμματίζεται στο εργοστάσιο Μηλακίου Αλιβερίου. Η περιβαλλοντική μελέτη έχει ήδη κατατεθεί, ενώ τρέχει παράλληλα ένα πλήρες πλάνο τεχνικών και εφοδιαστικών μελετών.

⚓ Κομβικό στοιχείο θα είναι η νέα προβλήτα στο Μηλάκι, από όπου θα φορτώνεται υγροποιημένο CO₂ σε ειδικά πλοία. Η DNV έχει αναλάβει τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ συζητείται και διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια πλοίου.

🌍 Αν και ο Πρίνος εμφανίζεται ως ο φυσικός αποθηκευτικός χώρος, εξετάζονται Ιταλία και Κροατία ως εναλλακτικές, ώστε να διασφαλιστεί χωρητικότητα και να μειωθούν οι κίνδυνοι καθυστερήσεων.

📅 Χρονοδιάγραμμα:

2026 → Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID)

2029 → Έναρξη παραγωγής ECOPlanet ZERO, το πρώτο τσιμέντο με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα στην Ελλάδα.

💶 Οικονομικά στοιχεία:

Συνολική επένδυση: 400 εκατ. ευρώ

Χρηματοδότηση ΕΕ (Innovation Fund): 124,5 εκατ. ευρώ

Μείωση εκπομπών: έως 84% ανά τόνο τσιμέντου

Νέες θέσεις εργασίας: 1.000 στην κατασκευή

🌱 Το έργο δεν είναι μόνο βιομηχανικό αλλά και στρατηγικό: βάζει την Ελλάδα στον πυρήνα του ευρωπαϊκού χάρτη απανθρακοποίησης, προσφέρει first mover advantage στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία και ανοίγει δρόμο για βιώσιμες κατασκευές με χαμηλό αποτύπωμα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το OLYMPUS είναι έργο-πιλότος για όλη τη ΝΑ Ευρώπη – ενισχύει την ελκυστικότητα της χώρας για πράσινες επενδύσεις.

📌 Το CCS στον Πρίνο, αν προχωρήσει, μπορεί να αποτελέσει νέα ενεργειακή/βιομηχανική «υποδομή αιχμής» για την Ελλάδα.

📌 Ο συνδυασμός με το ECOPlanet ZERO ανοίγει προοπτική premium προϊόντος για εξαγωγές σε χώρες με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

⚡ US Electricity Price: Νέα εποχή ακριβού ρεύματος

Το διάγραμμα δείχνει την εκρηκτική άνοδο της μέσης τιμής ηλεκτρισμού στις πόλεις των ΗΠΑ:

Σταθερότητα γύρω από τα 0,14 $/kWh (2014–2020).

Έκρηξη μετά το 2021, με κορύφωση στα 0,19 $/kWh το 2025.

Συνολική αύξηση σχεδόν +35% σε 4 χρόνια.

Τα αίτια

Έκρηξη μετά το 2021: Η αύξηση συνδέεται με:

την παγκόσμια ενεργειακή κρίση (2021–2022),

την άνοδο στις τιμές φυσικού αερίου και άνθρακα,

την αυξημένη ζήτηση ενέργειας μετά την πανδημία,

τις επενδύσεις στις ΑΠΕ που απαιτούν εκτεταμένα δίκτυα και υποδομές.

🔎 Τι σημαίνει αυτό

Καταναλωτές: Πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, ενισχύεται η τάση για ενεργειακή αποδοτικότητα (π.χ. heat pumps, solar rooftops).

Βιομηχανία: Ακριβότερο λειτουργικό κόστος, ειδικά σε ενεργοβόρους κλάδους (αλουμίνιο, χαλυβουργία, data centers).

Πολιτική/Ρυθμιστές: Αυξάνει η πίεση για νέα επενδυτικά προγράμματα σε ΑΠΕ, grid και storage.

📈 Επενδυτικές ευκαιρίες

Utilities (NEE, DUK, SO, ConEd): Βραχυπρόθεσμα πιεστικές λόγω κόστους και ρυθμιστικών περιορισμών, μακροπρόθεσμα κερδισμένες λόγω επενδύσεων σε υποδομές.

ΑΠΕ & Storage (ENPH, SEDG, Tesla Energy, Fluence): Η ενεργειακή ακρίβεια αυξάνει την απόδοση των οικιακών/επιχειρηματικών λύσεων.

REITs Υποδομών (Crown Castle, Digital Realty, Prologis): Data centers και logistics χρειάζονται φθηνή ενέργεια∙ όσο ανεβαίνει το ρεύμα, τόσο αυξάνεται η αξία ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων.

Commodities: Η πίεση στις ΗΠΑ ενισχύει το bullish story για χαλκό, αλουμίνιο και μπαταρίες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή στις ενεργοβόρες βιομηχανίες – θα δούμε συμπίεση περιθωρίων.

📌 Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας: Βραχυμεσοπρόθεσμα περιορίζονται από ρυθμιστές, αλλά είναι μακροπρόθεσμο growth play.

📌 ΑΠΕ/Storage: Σημαντικό rerating, καθώς η «ακριβή kWh» κάνει πιο συμφέρουσα την ιδιοπαραγωγή.

📌 REITs με ενεργειακά αποδοτικά assets θα υπεραποδώσουν.

📦🔋 Παράταση έως Μάρτιο 2026 για τις standalone μπαταρίες

Το ΥΠΕΝ άναψε τελικά το «πράσινο φως» για παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης ετοιμότητας στα έργα αποθήκευσης μέσω standalone μπαταριών, μεταθέτοντας το όριο από τις 30/9/2025 στις 31 Μαρτίου 2026.

📌 Τι σημαίνει αυτό:

Οι επενδυτές αποκτούν 6 μήνες «ανάσα» για να ξεπεράσουν εμπόδια όπως αδειοδοτήσεις, καθυστερήσεις εξοπλισμού και τεχνικές δυσκολίες.

Η εγγυητική επιστολή δεν καταπίπτει εφόσον κατατεθεί αίτηση ενεργοποίησης σύνδεσης ΣΑΗΕ μέχρι το νέο deadline.

Μετά την προθεσμία, επιβάλλονται «πέναλτι»:

➡️ -20% μερική κατάπτωση για κάθε μήνα καθυστέρησης.

➡️ Πλήρης κατάπτωση εάν δεν υπάρξει αίτηση έως 30 Ιουνίου 2026.

⚡ Η μεγάλη εικόνα:

Η κίνηση δείχνει ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις αντικειμενικές δυσκολίες και στηρίζει τον νευραλγικό κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας, κρίσιμου για την ενεργειακή ασφάλεια και την ενσωμάτωση ΑΠΕ. Ωστόσο, το σαφές πλαίσιο με ποινές διασφαλίζει ότι τα έργα δεν θα παραμένουν «παγωμένα» επ’ αόριστον.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.