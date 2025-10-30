🪙 🪙🪙 Τρία σενάρια για χρυσό και οι αγορές των insiders

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🪙 Όλα τα σενάρια για Χρυσό & Ασήμι 🪙

💬 Μην σας εντυπωσιάζει η χθεσινή δυναμική επάνοδος των πολύτιμων μετάλλων. Όπως γράφαμε, οι διορθώσεις ξεκινούν πάντα με έντονες ανοδικές αντιδράσεις. Οι αναλυτές τώρα διχάζονται για την επόμενη φάση — από “continuation breakout” μέχρι “healthy correction” και “υπερ-κύκλο ανατίμησης”.

🟢 1. Αισιόδοξο Σενάριο – “Continuation Breakout”

📈 (Πηγή: Investing.com)

Ο χρυσός φαίνεται να έχει ολοκληρώσει συμμετρικό τριγωνικό σχηματισμό συσσώρευσης (bullish pennant).

Η διάσπαση ανοδικά σηματοδοτεί συνέχιση της κύριας τάσης με στόχο $4.400–4.600/oz, ίσως μετά από μικρή “αναπνοή”.

💠 Προϋποθέσεις:

Διατήρηση πληθωριστικών πιέσεων

Επίμονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Νέος γύρος νομισματικής χαλάρωσης (Fed/ECB)

🔹 Κεντρική Ιδέα: «Η διόρθωση ολοκληρώθηκε – το επόμενο bull wave ξεκινά».

🔴 2. Συντηρητικό Σενάριο – “Healthy Correction”

📉 (Πηγή: iGold Advisor)

Μετά το ράλι, ο χρυσός έχει εισέλθει σε υπεραγορασμένη περιοχή. Οι τιμές μπορεί να υποχωρήσουν προς τη στήριξη $3.435–3.500, περιοχή της προηγούμενης διάσπασης.

Η διόρθωση θεωρείται φυσιολογική “ανακούφιση”, χωρίς να αλλοιώνει την ανοδική τάση.

🔹 Κεντρική Ιδέα: «Πρώτα ξεφούσκωμα – μετά νέα υψηλά».

🟡 3. Μακροπρόθεσμο Σενάριο – “Υπερ-κύκλος Πολύτιμων Μετάλλων”

📊 (Πηγή: Northstar Badcharts / TradingView)

🪙 GOLD:

Η τιμή έχει διασπάσει τη μακροπρόθεσμη αντίσταση· τώρα δοκιμάζει τη στήριξη στα $3.000. Αν κρατήσει, οι στόχοι επεκτείνονται στα $5.000–6.000/oz στα επόμενα χρόνια.

Οδηγοί:

Νομισματική υποτίμηση & πληθωρισμός χρέους

Στροφή σε hard assets

Γεωπολιτικές εντάσεις

⚪ SILVER:

Παρόμοια εικόνα, με ακόμη μεγαλύτερο ποσοστιαίο περιθώριο κέρδους αν ενεργοποιηθεί ο υπερκύκλος.

📈 Συνολική Ανάγνωση:

Το 1ο σενάριο καλύπτει τη βραχυπρόθεσμη ανοδική διάσπαση.

Το 2ο περιγράφει μια αναγκαία μεσοπρόθεσμη ανάσα.

Το 3ο δείχνει τη μεγάλη εικόνα — μια ιστορική μετάβαση προς παγκόσμια ανατίμηση των πολύτιμων μετάλλων, στο πλαίσιο αποδολαριοποίησης και υποχώρησης επιτοκίων.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Αν ο χρυσός κρατήσει τη ζώνη $3.750–3.800, το πιθανότερο είναι συνέχιση προς $4.400 → $4.600.

📌 Αν πέσει κάτω από $3.500, ενεργοποιείται σενάριο “healthy correction” — ιδανική ευκαιρία επανατοποθέτησης.

📌 Παρακολούθησε τις κεντρικές τράπεζες και τα sovereign funds· αν αυξάνουν αποθέματα, ο υπερκύκλος επιβεβαιώνεται.

📌 Οι επενδύσεις σε μέταλλα χρειάζονται υπομονή και πειθαρχία — το timing είναι λιγότερο σημαντικό από τη διάρκεια κατοχής.

🎯 Όπισθεν (του Ταμπλό) ολοταχώς: Οι αγορές των insiders

📈 Επάνοδος με θετική ενέργεια μετά την εθνική επέτειο, καθώς το Χ.Α. κινήθηκε ανοδικά με αυξημένο όγκο συναλλαγών, ενισχύοντας το σενάριο συνέχειας της ανόδου. Τα νέα ρεκόρ στη Wall Street λειτουργούν ως καύσιμο για το “προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης στην Ανατολή”, όπως αποκαλείται εύστοχα η Αθήνα.

🏦 Ενδεικτικό της συγκέντρωσης ρευστότητας ήταν το ότι το 40% του ημερήσιου τζίρου αφορούσε Πειραιώς και Alpha Bank, ενώ συνολικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες απορρόφησαν πάνω από το 55% των συναλλαγών. Σε λίγες μέρες έχουμε αποτελέσματα και κάποιοι προεξοφλούν θετικές εκπλήξεις. Οι κάποιοι είναι από αυτούς που κάτι οσμίζονται...

Το βλέμμα, αναπόφευκτα, παραμένει στραμμένο στον τραπεζικό δείκτη.

⚙️ Η Metlen (MTLN) ανέκαμψε θεαματικά, με άνοδο άνω του 2% και τζίρο που αντιστοιχούσε στο 6,5% της αγοράς, ύστερα από την ανακοίνωση πως ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προχώρησε σε αγορά 50.000 μετοχών. Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως καταλύτης αντιστροφής του κλίματος.

⚡ Η ΔΕΗ κατέγραψε νέο υψηλό, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις μας των προηγούμενων ημερών. Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί επικείμενη μεγάλη ΑΜΚ, οπότε -όπως συνηθίζεται- προηγείται φάση «ευτυχισμένων μετόχων» για να διευκολυνθεί η συμμετοχή.

🏗️ Στον ίδιο ορίζοντα αναμένεται κινητικότητα και από ΛΑΜΔΑ και άλλες εισηγμένες που προετοιμάζουν αυξήσεις κεφαλαίου. Το κλίμα αισιοδοξίας λειτουργεί έτσι και ως εργαλείο προσέλκυσης συμμετοχής.

🛢️ Η Motor Oil (MOH) σημείωσε νέα άνοδο, μερίδα της αγοράς αποδίδει το ράλι στις προσδοκίες ένταξης στον MSCI, μετά την αποχώρηση της MTLN. Οι πιθανοί διεκδικητές της θέσης είναι οι MOH, Titan (TITC) και Bank of Cyprus (BOCHGR) — εξ ου και η έντονη κίνηση του Τιτάνα τις τελευταίες ημέρες.

🌍 Τέλος, ενδιαφέρον είχε η CENER, που στο διάστημα της αργίας του Χ.Α. «εκτοξεύτηκε» στη Βελγική αγορά, λόγω περιορισμένου όγκου συναλλαγών. Με το άνοιγμα της Αθήνας, οι διαφορές εξομαλύνθηκαν, φέρνοντας την τιμή σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι ΑΜΚ βοηθούν στη βελτίωση του κλίματος.

📌 Όταν τραπεζικές μετοχές κάνουν περισσότερο από τον μισό τζίρο οι ξένοι έχουν ενεργοποιηθεί

📌 Οι αγορές των insiders λένε περισσότερα απ’ ό,τι οι αναλύσεις.

📌 Μην υποτιμάς τον παράγοντα MSCI — κάθε ένταξη ή έξοδος φέρνει ροές δισεκατομμυρίων.

📌 Στη φάση αυτή, το “momentum” προηγείται της λογικής· αλλά η λογική πάντα επιστρέφει.

🏦 Εθνική Τράπεζα: Το «BBB-» με ορίζοντα αναβάθμισης

💠 Η Fitch Ratings ανέβασε το Outlook της ΕΤΕ σε θετικό από σταθερό, επιβεβαιώνοντας τη βαθμολογία στο ‘BBB-’. Ένα σήμα εμπιστοσύνης που σηματοδοτεί τη μετάβαση της Εθνικής από την εποχή της εξυγίανσης στη φάση της οργανικής ανάπτυξης.

📊 Η Fitch βλέπει ένα λειτουργικό περιβάλλον που σταθεροποιείται: ρυθμός ανάπτυξης 2,3% την επόμενη διετία, μείωση ανεργίας, αύξηση ζήτησης δανείων. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τα αυξημένα έσοδα από προμήθειες και τη βελτίωση του ενεργητικού, δημιουργούν θεμέλιο για νέα αναβάθμιση.

🏦 Στον πυρήνα βρίσκεται η ποιότητα του χαρτοφυλακίου: NPE ratio στο 2,8% (το χαμηλότερο στον κλάδο) και κάλυψη 96%. Ένα αποτέλεσμα σπάνιας συντηρητικότητας, που καταδεικνύει ότι η ΕΤΕ ολοκλήρωσε ουσιαστικά τον κύκλο “καθαρής” εξυγίανσης.

💪 Στο κεφάλαιο, η ισχύς είναι εντυπωσιακή: CET1 στο 18,9% — το υψηλότερο στην ελληνική αγορά. Με μειούμενους DTCs και ισχυρή ικανότητα παραγωγής κεφαλαίου, η Fitch “βλέπει” άνεση για μερίσματα και επιλεκτική ανάπτυξη.

💼 Η κερδοφορία βελτιώνεται διαρκώς: απόδοση 4,3% στα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού στο α΄ εξάμηνο 2025, έναντι 4,1% το 2024. Ο δείκτης αναμένεται άνω του 3,5% μεσοπρόθεσμα, ενώ οι προμήθειες ανεβαίνουν χάρη στα ψηφιακά και ασφαλιστικά προϊόντα.

🏦 Οι καταθέσεις παραμένουν σταθερές και φθηνές — στρατηγικό πλεονέκτημα σε εποχή όπου η χρηματοδότηση γίνεται ολοένα πιο ακριβή. Η ΕΤΕ έχει πλέον πρόσβαση στις αγορές με όρους που θυμίζουν “κανονική” ευρωπαϊκή τράπεζα.

📈 Συνολικά, η Fitch ουσιαστικά προεξοφλεί ότι, αν συνεχιστεί η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, η ΕΤΕ θα μπορούσε να φτάσει σε πλήρες ‘BBB’ εντός 12–18 μηνών.

💬 Η Εθνική είναι πλέον το πιο “ευρωπαϊκό” success story του ελληνικού banking — όχι μόνο στους αριθμούς, αλλά και στη νοοτροπία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αναθεώρηση σε θετικό Outlook ενισχύει τη θεσμική εμπιστοσύνη και μειώνει το κόστος χρηματοδότησης.

📌 Παρακολούθησε τη μείωση των DTCs – είναι το “κλειδί” για αναβάθμιση σε πλήρες BBB.

📌 Η σταθερή κερδοφορία και το 18,9% CET1 καθιστούν την ΕΤΕ ιδανική επιλογή για χαρτοφυλάκια που ζητούν συνδυασμό ασφάλειας και απόδοσης.

📌 Αν η Ελλάδα λάβει νέα αναβάθμιση ως χώρα, η Fitch θα κινηθεί ταυτόχρονα και για τις τράπεζες.

📌 Στην παρούσα φάση, η ΕΤΕ προσφέρει το καλύτερο risk/reward μεταξύ των συστημικών.

🏦 🏦 🏦 Eurobank: Σταθερή πορεία ωρίμανσης – χωρίς εκπλήξεις, αλλά με συνέπεια 🏦

💬 Η Eurobank Holdings θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου και εννεαμήνου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τηλεδιάσκεψη της διοίκησης στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Οι αγορές προσδοκούν μια ισορροπημένα θετική εικόνα, χωρίς έντονες διακυμάνσεις ή “one-offs”.

📊 Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (NII) αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, τα έσοδα προμηθειών να ενισχύσουν τα αποτελέσματα, ενώ η μικρή αύξηση των λειτουργικών εξόδων και η απουσία μη επαναλαμβανόμενων κερδών θα φέρουν οριακή υποχώρηση στην καθαρή κερδοφορία. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται κυρίως στη υψηλή συγκριτική βάση του 2024, παρά σε επιδείνωση των θεμελιωδών.

🏦 Η Eurobank δείχνει πλέον να λειτουργεί ως ώριμος οργανισμός ανάπτυξης και όχι ως «τράπεζα εξυγίανσης». Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, το ρίσκο περιορισμένο, και η κερδοφορία σταθερή. Με RoTE κοντά στο 14%, P/E ~8x και P/TBV ~1,2x, η αποτίμησή της κρίνεται εύλογη και ευρωπαϊκού επιπέδου, κάτι που σπάνια ίσχυε για ελληνική τράπεζα πριν λίγα χρόνια.

💡 Η ουσία είναι ότι η Eurobank έχει περάσει στη φάση της διατηρήσιμης κανονικότητας: δεν εντυπωσιάζει με «πυροτεχνήματα», αλλά χτίζει εμπιστοσύνη μέσω σταθερής λειτουργικής επίδοσης και πειθαρχημένης ανάπτυξης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε την εξέλιξη του NII στο περιβάλλον υποχώρησης επιτοκίων – εκεί θα φανεί η ανθεκτικότητα του μοντέλου.

📌 Η σταθερότητα της Eurobank είναι πλέον συγκριτικό πλεονέκτημα· οι αποτιμήσεις αυτού του τύπου “quality banks” ανεβαίνουν σε κύκλους αποκλιμάκωσης επιτοκίων.

📌 Το RoTE >13% σε P/TBV ~1,2x υποδεικνύει περιθώριο ανατιμητικής επέκτασης αν διατηρηθεί η απόδοση.

📌 Προσοχή στις λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης (outlook για 2026, cost of risk, fee momentum). Εκεί θα κριθεί αν παραμένει «η πιο προβλέψιμη ελληνική τράπεζα».

🔥 Πτολεμαΐδα 5: Η ΔΕΗ γυρίζει τον διακόπτη από λιγνίτη σε φυσικό αέριο

⚙️ Ένα νέο κεφάλαιο γράφεται για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς η ΔΕΗ υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ αίτημα μετατροπής της Πτολεμαΐδας 5 από λιγνιτική μονάδα σε μονάδα φυσικού αερίου, επισφραγίζοντας τη στροφή της εταιρείας στην εποχή μετά τον άνθρακα.

🌍 Η απολιγνιτοποίηση του ομίλου ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, με το έργο να σηματοδοτεί τη μετάβαση από την παραγωγή βάσης σε ευέλικτη ισχύ που θα στηρίζει τη μεταβλητότητα των ΑΠΕ. Η νέα μονάδα θα ξεκινήσει ως OCGT 350 MW, με δυνατότητα αναβάθμισης σε CCGT έως 1.000 MW και πρόβλεψη hydrogen-ready για το μέλλον.

🏗️ Το επενδυτικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων εντός του 2025, έναρξη κατασκευής το α’ εξάμηνο 2026 και εμπορική λειτουργία το 2027. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί νέος αγωγός φυσικού αερίου <10 χλμ., που σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ θα είναι έτοιμος το γ΄ τρίμηνο 2027.

👷‍♀️ Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα 5,8 δισ. ευρώ της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, δημιουργώντας περίπου 300 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής. Η σημερινή Πτολεμαΐδα 5 (660 MW) διατηρεί προσωρινά άδεια τηλεθέρμανσης 140 MWth, ενώ για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026 η τηλεθέρμανση θα καλυφθεί με παράταση λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

🔋 Το μήνυμα είναι σαφές: η Πτολεμαΐδα αλλάζει σελίδα. Από το μαύρο σύννεφο του λιγνίτη περνά σε ένα καθαρότερο, πιο ευέλικτο ενεργειακό μίγμα, με τη ΔΕΗ να κρατά τη σταθερότητα του συστήματος στο μεταβατικό στάδιο προς το υδρογόνο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετατροπή μειώνει τις εκπομπές CO₂ κατά >60% αλλά αυξάνει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο – απαιτείται αντιστάθμιση με αποθήκευση και ΑΠΕ.

📌 Η επιλογή hydrogen-ready τεχνολογίας είναι στρατηγική: μειώνει το ρίσκο απαξίωσης σε ορίζοντα 2030+.

📌 Η περιοχή της Πτολεμαΐδας μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο πράσινου υδρογόνου αν συνδεθεί με τα ευρωπαϊκά δίκτυα H2Med και Balkan Hydrogen Corridor.

📌 Η επιτυχία του project θα αποτελέσει τεστ ενεργειακής μετάβασης για όλο το ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.



🏦 📊 🏦 Project Imola – Η Πειραιώς κλείνει ακόμη έναν κύκλο εξυγίανσης

💡 Η νέα συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €250 εκατ. (Project Imola) επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική που εφαρμόζει ο όμιλος στην πορεία ολοκληρωτικής εξυγίανσης του ισολογισμού του. Αν και το μέγεθος δεν είναι μεγάλο, η κίνηση έχει ισχυρό συμβολικό φορτίο: δείχνει ότι η Πειραιώς εξακολουθεί με πειθαρχία να “καθαρίζει” τις τελευταίες εστίες ρίσκου, προσεγγίζοντας πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας ενεργητικού.

🏦 Η συναλλαγή έγινε μέσω τιτλοποίησης βάσει του ν. 3156/2003 και περιλαμβάνει επιχειρηματικά, καταναλωτικά και ομολογιακά δάνεια. Τους τίτλους απέκτησε επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management, ενώ τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η Cepal Hellas. Έτσι, η ανάκτηση απαιτήσεων περνά σε χέρια εξειδικευμένων επενδυτών, γεγονός που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και μειώνει τα λειτουργικά ρίσκα.

📈 Σε επίπεδο κεφαλαιακής βάσης, η επίπτωση της συναλλαγής έχει ήδη ενσωματωθεί στα αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2025, ενώ η μείωση των RWA ενισχύει περαιτέρω τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε pro forma βάση. Με απλά λόγια, η τράπεζα απελευθερώνει κεφάλαιο, βελτιώνει το risk profile της και κερδίζει ευελιξία για νέα δανειοδοτική δραστηριότητα.

🔹 Η Πειραιώς δείχνει έτσι ότι εισέρχεται οριστικά στη φάση ωριμότητας και κεφαλαιακής σταθερότητας. Δεν πρόκειται για μια απλή πώληση NPLs, αλλά για μια πράξη που ενισχύει τη δομή του ισολογισμού και αποδεικνύει συνέπεια και σοβαρότητα στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Για τον επενδυτή, η συνέπεια (consistency) στη διαχείριση ρίσκου είναι πιο σημαντική από το μέγεθος της συναλλαγής.

📌 Η σταδιακή εξυγίανση σημαίνει χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου και υψηλότερη αποτίμηση P/TBV.

📌 Οι μικρές αλλά στοχευμένες κινήσεις δείχνουν πειθαρχημένη στρατηγική, όχι αμυντική τακτική.



⚙️🧰 ΜΕΒΑΚΟ: Επάνοδος με ορμή και προοπτική

📈 Η ΜΕΒΑΚΟ συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας νέο υψηλό και επιβεβαιώνοντας το σενάριο που έχουμε περιγράψει: η αγορά προεξοφλεί αύξηση εσόδων τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όμιλος διευρύνει το αποτύπωμά του σε εξοπλιστικά έργα και συναφή βιομηχανικά πρότζεκτ.

🚀 Το πιο ουσιαστικό στοιχείο της σημερινής κίνησης είναι η καθαρή διάσπαση της αντίστασης του προηγούμενου υψηλού, που λειτουργούσε επί μήνες ως “οροφή”. Η ανοδική διάσπαση συνοδεύτηκε από αυξημένους όγκους συναλλαγών — και αυτό εκλαμβάνεται σαν θετική ένδειξη

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Αν η διάσπαση επιβεβαιωθεί με δεύτερη ανοδική συνεδρίαση υπάρχει πιθανότητα πιθανής επιτάχυνσης

📌 Παρακολούθησε τον όγκο συναλλαγών

📌 Η μετοχή ευνοείται από τα αυξανόμενα κονδύλια για αμυντικά έργα και υποκατασκευές — θεμελιώδες καύσιμο για νέα αποτίμηση.

📌 Stop–loss κάτω από τα 8,70 ευρώ για όσους κινούνται βραχυπρόθεσμα.

🛢️ 🛢️🛢️ Η Αυτοκρατορία του Μαύρου Χρυσού

🌍 Παρά την παγκόσμια στροφή προς την «πράσινη ενέργεια», το πετρέλαιο παραμένει ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της οικονομίας. Με αξία $2,1 τρισεκατομμύρια, η αγορά του ξεπερνά όλες τις κορυφαίες αγορές μετάλλων μαζί. Ο «μαύρος χρυσός» εξακολουθεί να κινεί φορτηγά, στρατούς, πλοία και κυρίως —τις ισορροπίες εξουσίας.

💰 Η κυριαρχία αυτή δεν είναι απλώς ενεργειακή· είναι νομισματική και γεωπολιτική. Το δολάριο στηρίζεται στο πετρέλαιο (petrodollar system), οι γεωπολιτικές κρίσεις εκδηλώνονται στα στενά του Ορμούζ ή στη Λιβύη, και κάθε απόπειρα απεξάρτησης από το ορυκτό καύσιμο μεταφράζεται σε μετατόπιση ισχύος —όχι μόνο οικολογική αλλά και στρατηγική.

🌞 🌞 Η Καλιφόρνια και το ενεργειακό μέλλον

💡 Το διάγραμμα του Economist για τις 19 Μαΐου 2025 αποτυπώνει το νέο ενεργειακό τοπίο της Καλιφόρνιας. Η ηλιακή ενέργεια δεσπόζει στο μεσημέρι, φτάνοντας τα 20 GW, ενώ τη νύχτα κυριαρχούν φυσικό αέριο, άνεμος και υδροηλεκτρικά. Οι μπαταρίες λειτουργούν ως ρυθμιστές, αποθηκεύοντας φθηνή ηλιακή ενέργεια τη μέρα και αποδίδοντάς την το βράδυ.

⚙️ Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται “Duck Curve” — μια χαρακτηριστική ενεργειακή «κοιλιά» που δείχνει πώς η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ μεταμορφώνει το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Η μεσημεριανή αφθονία ενέργειας μειώνει τις τιμές, ενώ το βραδινό «άλμα» ζήτησης απαιτεί ταχύτατη ενεργοποίηση αποθεμάτων. Αυτό συνεπάγεται ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών.

⚠️ Οι συνέπειες είναι διπλές: από τη μία, μείωση εκπομπών και ενεργειακή αυτάρκεια· από την άλλη, προκλήσεις στη σταθερότητα του δικτύου και στην οικονομική βιωσιμότητα των ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση. Το φυσικό αέριο παραμένει κρίσιμος εφεδρικός παίκτης, ενώ οι μπαταρίες εξελίσσονται σε νέο στρατηγικό κεφάλαιο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μπαταρίες είναι στον «μπαλαντέρ» της ενεργειακής εποχής.

📌 Οι αγορές θα κρίνουν την αξία των ΑΠΕ από την ικανότητα αποθήκευσης, όχι μόνο παραγωγής.

📌 Η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο αποτελούν άξονες σταθεροποίησης του συστήματος.

⚙️ Η ειρωνεία είναι πως τα ίδια μέταλλα που χρειάζεται η ενεργειακή μετάβαση (χαλκός, νικέλιο, λίθιο, αλουμίνιο) αξίζουν λιγότερο από το ένα τρίτο της πετρελαϊκής αγοράς. Κι έτσι, ο κόσμος συνεχίζει να κινείται με καύσιμα του 20ού αιώνα ενώ οραματίζεται το 22ο.



🪙✨✨ Χρυσός σε… παρατεταμένη λάμψη

🟡 Μετά το εντυπωσιακό ράλι που τον οδήγησε σε ιστορικά υψηλά, ο χρυσός φαίνεται να περνά σε φάση «αναπνοής» γύρω στα 3.900 δολάρια/ουγγιά, διατηρώντας ωστόσο ακέραιο το αφήγημα της μακροπρόθεσμης ανόδου. Οι κεντρικές τράπεζες και οι θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούν να τον βλέπουν ως ασπίδα έναντι της νομισματικής αστάθειας και των διογκωμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Έτσι, οι τιμές παραμένουν περίπου 50% υψηλότερες από πέρσι, αποτυπώνοντας την ανθεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

💰 Στο ετήσιο συνέδριο της LBMA στο Κιότο, η έρευνα μεταξύ 106 συμμετεχόντων «ψήφισε» χρυσό κοντά στα 5.000 δολάρια έως τον Οκτώβριο του 2026, δηλαδή 27% άνω των σημερινών τιμών. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε τρεις πυλώνες:

Επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed,

Αδιάκοπη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες,

Αποδυνάμωση του δολαρίου.

📊 Ενδεικτική είναι η στάση της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Κορέας, η οποία σχεδιάζει πρόσθετες αγορές χρυσού σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα — η πρώτη τέτοια κίνηση μετά από δέκα χρόνια.

⚠️ Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και φωνές προειδοποίησης. Ο Τζον Ριντ του World Gold Council επισημαίνει ότι η δυναμική των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες δεν είναι τόσο ισχυρή όσο παλαιότερα, και μια διόρθωση προς τα 3.500 δολάρια θα μπορούσε να λειτουργήσει υγιεινά, αποφορτίζοντας την υπερθέρμανση.

⚙️ Το κλίμα αυτό μεταφέρεται και στα άλλα πολύτιμα μέταλλα:

Το ασήμι στοχεύει τα 59,10 δολάρια/ουγγιά μέσα σε έναν χρόνο,

Η πλατίνα και το παλλάδιο προδιαγράφουν διψήφιες αποδόσεις.

🌍 Συνολικά, το μήνυμα των αγορών είναι διπλό:

βραχυπρόθεσμα, μεταβλητότητα όσο οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη·

μεσοπρόθεσμα, ισχυρή πεποίθηση ότι ο χρυσός θα παραμείνει το θεμελιώδες αντιστάθμισμα σε μια δεκαετία αβέβαιης ρευστότητας και γεωπολιτικών εντάσεων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι διορθώσεις στα 3.500 $ μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρία επανατοποθέτησης.

📌 Παρακολούθησε τη σχέση χρυσού – πραγματικών επιτοκίων· είναι ο καθρέφτης της μακροπρόθεσμης τάσης.

📌 Αν το δολάριο συνεχίσει να αποδυναμώνεται, το ράλι μπορεί να επιταχυνθεί πριν το 2026.

📌 Θυμήσου: ο χρυσός δεν είναι επένδυση για απόδοση, αλλά εργαλείο διατήρησης αγοραστικής δύναμης σε εποχές νομισματικού χάους.

🌞 🌞 Φωτοβολταϊκά σε… μεγάλη κλίμακα, αλλά μικρό αποτύπωμα σε δουλειές

Πού χάνονται οι θέσεις και γιατί δεν τις καλύπτει η αυτοπαραγωγή

⚙️ Η μετάβαση του κλάδου από τα μικρά φωτοβολταϊκά σε έργα μεγάλης ισχύος φέρνει δομικές ανακατατάξεις στην απασχόληση. Με την αυτοπαραγωγή «παγωμένη» για πάνω από έναν χρόνο λόγω ρυθμιστικών καθυστερήσεων, η αγορά λειτουργεί με περιορισμένο κύκλο εργασιών και αυξανόμενες απώλειες θέσεων.

📉 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΦ, ως το τέλος του 2025 ο τομέας αναμένεται να μετρά περίπου 2.000 λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με πέρυσι — μια καθαρή υποχώρηση μετά το υψηλό των 26.750 ισοδύναμων θέσεων του 2024. Ήδη αρκετοί προμηθευτές και εγκαταστάτες μικρής κλίμακας έχουν προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού για να προσαρμόσουν το κόστος στη νέα πραγματικότητα.

🔧 Ο μηχανισμός αυτής της συρρίκνωσης είναι διπλός:

1️⃣ Τα έργα των 400–500 kW, που απαιτούσαν εντατική εργασία και πλήθος τεχνικών, έχουν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί.

2️⃣ Τα μεγάλης ισχύος πάρκα, αν και απαραίτητα για την επίτευξη των εθνικών στόχων ΑΠΕ, χρειάζονται πολύ λιγότερους εργαζόμενους ανά MW, μειώνοντας το εργασιακό αποτύπωμα.

🏗️ Ο τομέας της αυτοπαραγωγής θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις απώλειες, όμως οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, οι ασαφείς κανόνες για τις ενεργειακές κοινότητες και η έλλειψη σταθερού μηχανισμού συμψηφισμού (net-metering) κρατούν το δυναμικό του ανεκμετάλλευτο.

💡 Το μήνυμα της αγοράς είναι σαφές: τα gigawatt φέρνουν ισχύ στο δίκτυο, αλλά για να επιστρέψει η ισχύς στην απασχόληση, χρειάζονται χιλιάδες μικρά εργοτάξια και πολιτικές που ενισχύουν τη βάση της πυραμίδας των ΑΠΕ.

🌀 🌍🌀 «Τριπλή απειλή στην παγκόσμια σκηνή»

💼 Η παγκόσμια οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, αλλά τα σύννεφα πυκνώνουν. Οι αμερικανικοί δασμοί, το διογκούμενο χρέος και η υπερβολική αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνθέτουν ένα εκρηκτικό τρίπτυχο που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες του 2026.

⚙️ 1️⃣ Εμπορικός Πόλεμος

Οι νέες εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για γενικευμένους δασμούς απειλούν να επανεκκινήσουν έναν εμπορικό ψυχρό πόλεμο. Οι αλυσίδες εφοδιασμού δύσκολα θα αντέξουν δεύτερο σοκ, ενώ οι τιμές ήδη πιέζουν τους καταναλωτές. Η αμερικανική ζήτηση φρενάρει, η Κίνα προσπαθεί να στηρίξει τη βιομηχανία της με επιδοτήσεις, και η Γερμανία βυθίζεται σε βιομηχανική στασιμότητα.

💣 2️⃣ Χρέος σε Οριακά Επίπεδα

Το παγκόσμιο χρέος —δημόσιο και ιδιωτικό— αγγίζει τα 320 τρισ. δολάρια. Με τα επιτόκια «ψηλά για περισσότερο», οι κυβερνήσεις βλέπουν τα ελλείμματα να εκτροχιάζονται, ενώ εταιρείες και τράπεζες σε αναδυόμενες αγορές αντιμετωπίζουν κρίσεις ρευστότητας. Οι οίκοι αξιολόγησης προειδοποιούν για κύμα υποβαθμίσεων το 2025-26.

🤖 3️⃣ Τεχνο-Ευφορία ή Νέο Dot-com;

Η εκρηκτική άνοδος των μετοχών ΑΙ και data centers θυμίζει τη δεκαετία του 2000. Τα υπερ-κέρδη του S&P 500 βασίζονται σε λίγους τεχνολογικούς γίγαντες, δημιουργώντας «φαινόμενο συγκέντρωσης» που ενδέχεται να καταρρεύσει αν οι επενδυτές στραφούν σε μετοχές αξίας ή αν οι αποτιμήσεις διορθώσουν βίαια.

📊 Ορίζοντας 2026

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπουν ανάπτυξη 3,2% για το 2025 και 2,9% για το 2026 — με υποσημείωση: οι επιπτώσεις των δασμών και της τεχνο-διόρθωσης θα φανούν με καθυστέρηση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε το εμπορικό ισοζύγιο Κίνας-ΗΠΑ· οι πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης θα «προδώσουν» τον κύκλο.

📌 Διατήρησε ρευστότητα και έλεγχο χρέους· το «ακριβό χρήμα» δεν φεύγει σύντομα.

📌 Ο χρυσός και τα κρατικά ομόλογα ανακτούν ρόλο «ασπίδας» σε περιβάλλον δασμών και υπερ-μόχλευσης.

⚡💡⚡ «Μάχη κιλοβατώρας»: Η Metlen κερδίζει έδαφος — ποιοι ανεβαίνουν σε κάθε τάση

⚡ Η αγορά ρεύματος ζει μήνα ανατροπών. Ο Σεπτέμβριος έφερε τη ΔΕΗ για πρώτη φορά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 50%, στο 48,98% μερίδιο, ενώ η Metlen Energy & Metals συνέχισε την ανοδική της πορεία, φτάνοντας στο 21,52% και εδραιώνοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος.

📈 Κέρδη καταγράφουν και οι Ήρων (9,59%), Elpedison (6%), NRG (4,39%) και Φυσικό Αέριο (3,54%), ενώ η Ζενίθ υποχωρεί στο 2,67%. Οι μικρότεροι πάροχοι συγκεντρώνουν το υπόλοιπο 3,38%.

🏭 Κατά Τάση:

Υψηλή Τάση (βιομηχανίες): Η Metlen αγγίζει το 47%, αφήνοντας τη ΔΕΗ στο 23%. Ακολουθούν Elpedison 12,2%, Ήρων 10,9%, Ιντερμπετόν 6,3%.

Μέση Τάση (μεσαίες επιχειρήσεις): ΔΕΗ 33%, Metlen 24,5%, Ήρων 16,6%, Φυσικό Αέριο 8%, NRG 7,5%, Elpedison 5,7%.

Χαμηλή Τάση (νοικοκυριά – μικρές επιχειρήσεις): ΔΕΗ 61,7%, Metlen 14,1%, Ήρων 6,4%, Elpedison 4,6%, NRG 4,1%, Ζενίθ 3,9%.

🔥 Στη συμβατική παραγωγή, η ΔΕΗ προηγείται με 40,92%, η Metlen ακολουθεί με 26,3%, η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής στο 14,6%, ενώ Ήρων και Elpedison ισοβαθμούν στο 7,31%. Η Κόρινθος Power έχει 3,55%.

🌿 Στους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦΟΣΕ):

ΔΑΠΕΕΠ 38,26%, Optimus 29,64%, Metlen 11,56%, ΔΕΗ 5,21%, Motor Oil Renew 4,07%.

🌍 Μακροεικόνα αγοράς:

Παραγωγή: +16,95% (4.451 GWh)

Ζήτηση: +2,34% (4.184 GWh)

Εξαγωγές: +21,4% (484 GWh)

Εισαγωγές: -68,07% (218 GWh)

Στο μείγμα, οι ΑΠΕ κυριάρχησαν με 53,56%, η θερμική κάλυψε 40,08% και τα υδροηλεκτρικά 6,36% — αποτυπώνοντας μια αγορά που «πρασινίζει», αλλά και σκληραίνει τον ανταγωνισμό.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η πτώση της ΔΕΗ κάτω από 50% σηματοδοτεί θεσμικό turning point — η αγορά περνά σε φάση πολυκεντρικής ισχύος.

📌 Η Metlen ενισχύει το βιομηχανικό της αποτύπωμα στην Υψηλή Τάση, προετοιμάζοντας πλατφόρμα «power-to-X».

📌 Οι ιδιώτες με ευέλικτα χαρτοφυλάκια (Ήρων, Elpedison) κερδίζουν από την αστάθεια των τιμών χονδρικής.

📌 Η άνοδος εξαγωγών ρεύματος και η πτώση εισαγωγών δείχνουν ενεργειακή αυτονόμηση — κρίσιμη για το trade balance.

📌 Οι ΑΠΕ ξεπερνούν σταθερά το 50% του μείγματος· το επόμενο «πεδίο μάχης» θα είναι η αποθήκευση και η εξισορρόπηση φορτίου.

🎭 Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου: Η νέα φωνή του ελληνικού πολιτισμού στην UNESCO

🌿 Η ανακοίνωση του διορισμού της Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου ως Πρέσβειρας Καλής Θέλησης της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα.

✨ Αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Endeavor Greece, η Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου αποτελεί τη σύνθεση ανάμεσα στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με γνώση των σύγχρονων προκλήσεων του πολιτισμού, έχει αφιερωθεί στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής ταυτότητας και στην ανάδειξη του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλού κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.

🌍 Στο νέο της ρόλο θα συνδράμει τα προγράμματα της UNESCO που προάγουν τη διατήρηση, εκπαίδευση και διάδοση του πολιτιστικού αποθέματος - έναν τομέα όπου η Ελλάδα έχει διαχρονικά βαθιές ρίζες αλλά και ευθύνη παγκόσμιας ηθικής ηγεσίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η πολιτιστική διπλωματία είναι ισχυρό «ήπιο όπλο» για τις μικρές χώρες — αξιοποίησέ τη όπως η Ελλάδα με τη UNESCO.

📌 Οι γυναίκες-ηγέτιδες στον χώρο του πολιτισμού λειτουργούν ως καταλύτες κοινωνικής αλλαγής· ενίσχυσε τη δημόσια παρουσία τους.

📌 Συνδύασε πολιτισμό και καινοτομία — είναι ο νέος πυρήνας βιώσιμης ανάπτυξης.

📌 Ο πολιτισμός δεν είναι κόστος, αλλά επένδυση στη φήμη και την ταυτότητα ενός έθνους.

