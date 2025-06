Τα deals που κυοφορούν εξελίξεις…

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

Μη ρωτάς τι έκανε η αγορά για σένα

Ο Τζον Κένεντι στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου 1961 διατύπωσε μια από τις πιο εμβληματικές φράσεις του 20ού αιώνα:

«Μην ρωτάς τι μπορεί να κάνει η πατρίδα σου για σένα – ρώτα τι μπορείς εσύ να κάνεις για την πατρίδα σου.»



Το νόημα ήταν απλό και βαθύ: ενεργός πολίτης, προσωπική ευθύνη, συμβολή στο κοινό καλό. Όχι παθητική αναμονή. Όχι καναπές και κραυγές στα social.



Μεταφέροντας τη λογική αυτή στα ημέτερα αγοραία, σημασία δεν έχει αν στο τέλος του 2025 ο Γενικός Δείκτης θα βρίσκεται στις 3.000 μονάδες ή στις 1.000. Σημασία έχει τι έχει κάνει ο καθένας μας στο μεταξύ: πώς έχει διαχειριστεί το ρίσκο, πώς έχει τοποθετηθεί, πώς έχει προστατέψει ή πολλαπλασιάσει το κεφάλαιο του.



Διότι στο χρηματιστήριο, προβλέψεις ασφαλείς δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως διαχείριση – και η καλή διαχείριση είναι αυτή που μεγιστοποιεί τα οφέλη όταν όλα πάνε καλά και ελαχιστοποιεί τις ζημιές όταν όλα πάνε στραβά.



Το 2025, αν δεν προκύψουν εξωγενείς ανατροπές, θα είναι έτος εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών επιχειρηματικών deals. Και τα πρώτα σημάδια είναι ήδη εδώ.

Βέβαια, σε περιόδους bull market και όταν γενικά οι επενδυτές έχουν βγάλει εύκολο χρήμα, με την ίδια ευκολία αναλαμβάνουν υψηλότερο ρίσκο. Μάλιστα παρατηρούμε πως εύκολα, ειδικά στις εταιρείες της μικρές, υπάρχουν σενάρια για το τι θα μπορούσε να συμβεί.

Προφανώς, χωρίς να υπάρχει κάτι που να έχει ακουστεί, οι επενδυτές βλέπουν τη γενικότερη κινητικότητα και λένε γιατί να μην εξαγοραστεί για παράδειγμα και αυτή η εταιρεία ή γιατί να μην γίνει η τάδε κίνηση. Χρειάζεται και αυξημένη προσοχή και να θυμάστε πως κάποιες μικρές εταιρείες κάνουν εξαιρετικά χαμηλούς όγκους σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και μπορεί η αύξηση των τελευταίων ημερών των συναλλαγών, να εγκλωβίσει κάποιους αν πάρουν θέση μεγαλύτερη από τις μέσες συναλλαγές.

📌 ABE +5,86%

Με νέα άνοδο 5,86% χθες και +15% σε μία εβδομάδα (23% σε ένα μήνα), η μετοχή της ΑΒΕ δείχνει να προεξοφλεί εξελίξεις. Με την κεφαλαιοποίηση πλέον άνω των 90 εκατ. ευρώ, η αγορά φαίνεται να αναγνωρίζει τη μεταμόρφωση της πρώην εταιρείας ψυχαγωγίας σε εισηγμένο βραχίονα του brand Carrefour στην Ελλάδα (και πλέον και στη Βουλγαρία).

Περισσότερα... παρακάτω.!

📌 ΜΥΤΙΛ

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έδωσε το στίγμα για τα επόμενα χρόνια στη Γενική Συνέλευση και ικανοποίησε την αγορά. Την επομένη, ήρθε και επιχειρηματική είδηση. Όταν κάποιος παίζει σε γεωστρατηγικό ταμπλό δύσκολα τον αγνοείς.

📌 ΜΠΕΛΑ +1,89%

Οι πωλήσεις τρέχουν με ρυθμό +8% στο πεντάμηνο, ενώ προτείνεται μέρισμα 0,5063 ευρώ. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι αλλού: η μετοχή πλησιάζει για τρίτη φορά τη ζώνη των 29+ ευρώ. Αν την ξεπεράσει, θα δώσει σήμα τάσης στην αγορά.

📌 ΕΛΠΕ – ΜΟΗ

Κινήσεις +1%-1,5% και στις δύο μετοχές, που πιθανόν συνδέονται με την πρόσφατη βελτίωση στα περιθώρια διύλισης. Το trade στις πετρελαϊκές δεν έχει τελειώσει.

📌 ΚΟΥΑΛ +7,74%

Αθόρυβα αλλά σταθερά, η ΚΟΥΑΛ ευθυγραμμίζεται με τη δυναμική των υπόλοιπων μετοχών του κλάδου. Η στήλη θα το έλεγε το νέο «λόμπι» στο ΧΑ είναι αυτό της πληροφορικής μιας και το παλιό – των κλωστών – χάθηκε μαζί με τις υφαντουργίες… Νέες εποχές νέα ήθη…

🧠 Κουίζ για μελλοντικούς κυρίαρχους

Οι εξελίξεις στην πυρηνική ενέργεια σε Ευρώπη και ΗΠΑ τρέχουν. Η Γερμανία αλλάζει στάση και, κατ’ επέκταση, όλη η Ε.Ε. θα ανοίξει τη βεντάλια του ενεργειακού μείγματος. Το ερώτημα είναι ποιοι θα επωφεληθούν στο ελληνικό ταμπλό.

Ποιοι έχουν τεχνογνωσία, ρευστότητα, στρατηγικές συμμαχίες;

Τα στοιχήματα έχουν ήδη ξεκινήσει…

ABE (ΑΒΕ): Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι…



Με άνοδο άνω του 15% την τελευταία εβδομάδα και συνολικά 23% τον τελευταίο μήνα, η μετοχή της ΑΒΕ δείχνει πως κάτι «ψήνεται» στα παρασκήνια. Η εταιρεία που κάποτε δραστηριοποιούνταν στην ψυχαγωγία – με κινηματογράφους, βίντεο και θεματικά πάρκα – έχει μετασχηματιστεί πλήρως, περνώντας στο πεδίο του λιανεμπορίου μέσω της θυγατρικής Retail & More A.E.



Το στοιχείο-κλειδί που πιθανότατα εξηγεί το τελευταίο ράλι δεν είναι άλλο από την εν εξελίξει μετατροπή της ΑΒΕ στην πρώτη εισηγμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, μέσω της αξιοποίησης του master franchise της Carrefour.



Η Retail & More A.E. έχει αναλάβει την επανεκκίνηση του σήματος Carrefour στην ελληνική αγορά, τόσο μέσω νέων εταιρικών και franchise καταστημάτων όσο και μέσω της διάθεσης προϊόντων Carrefour. Παράλληλα, μέσω της θυγατρικής Retail and More Bulgaria, επεκτείνει την παρουσία της στη Βουλγαρία, επίσης με master franchise συμφωνία.

Για το 2025, ο Όμιλος σχεδιάζει την προσθήκη 25 νέων καταστημάτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πάνω από 70 έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η έντονη κινητικότητα της μετοχής ίσως υποδηλώνει ότι τα 70 καταστήματα είναι ένας μάλλον συντηρητικός στόχος...



Σε κάθε περίπτωση, η αλεπού – κατά τα φαινόμενα – δεν μπήκε τυχαία στο παζάρι… Η στήλη πρόσφατα είχε επισημάνει μια κίνηση που ψήνεται και μπορεί να αλλάξει την εικόνα του λιανεμπορίου…

Metlen (ΜΥΤΙΛ): Στρατηγικές κινήσεις εντός και εκτός

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου Μυτιληναίου σε Metlen Energy & Metals δεν είναι απλώς μια αλλαγή επωνυμίας – είναι μια δήλωση στρατηγικής πρόθεσης. Η Metlen πλέον λειτουργεί ως ο ισχυρότερος ιδιώτης ενεργειακός και βιομηχανικός παίκτης της χώρας, με σκιά μεγαλύτερη από αυτή πολλών εισηγμένων.



Στο Βόλο, ο όμιλος διατηρεί πέντε παραγωγικές μονάδες για ισάριθμα εξοπλιστικά προγράμματα – μια βιομηχανική εστία που τραβάει το βλέμμα και του Μεγάρου Μαξίμου. Σήμερα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το εργοστάσιο του Βόλου εξελίσσεται σε «αμυντικό hub» της νέας εποχής.



Παράλληλα, στη Γενική Συνέλευση της Metlen, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έδωσε το στίγμα με μια δήλωση που άφησε αποτύπωμα στην αγορά: «Αν η εταιρεία δεν πάει καλά ή πάει μέτρια, εγώ θα δουλεύω δωρεάν». Η δήλωση δεν είναι ρητορική. Το σχήμα αποδοχών του ίδιου και της διοίκησης συνδέεται πλέον ευθέως με την πορεία της μετοχής – ένα μοντέλο «skin in the game» που μόνο τυχαίο δεν είναι.

Εξαγορά στη Βουλγαρία: Η Most Energy φέρνει ενεργειακό έρεισμα στα Βαλκάνια

Η Metlen ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Most Energy JSC, μιας βουλγαρικής εταιρείας εμπορίας ενέργειας, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για στρατηγική τοποθέτηση με στόχο την απόκτηση επιχειρησιακής βάσης στη Βουλγαρία – μια αγορά-προθάλαμο για τη διείσδυση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο B2B πλάνο της Metlen, που εστιάζει στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης υψηλής κατανάλωσης και στην ενίσχυση της παρουσίας της σε ενεργειακές λύσεις με εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.



Με τη Most Energy, που λειτουργεί και ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), η Metlen αποκτά πρόσβαση και σε χαρτοφυλάκια ΑΠΕ – ενισχύοντας το "πράσινο" αποτύπωμα με ιδιόκτητες και τρίτες μονάδες. Πρακτικά, πρόκειται για πολλαπλό χτύπημα: εμπορία, προμήθεια, ΑΠΕ και εγγύτητα με στρατηγικούς εταίρους.

Cenergy Holdings (CENER): Τοποθέτηση με προσδοκίες

Η Cenergy Holdings έκανε την κίνησή της εκεί που μελλοντικά αναμένεται μεγάλη χρηματοδοτική στήριξη: στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ (CCS). Η συμμετοχή της στο project HyNet στον Κόλπο του Λίβερπουλ, υπό την αιγίδα της Eni, σηματοδοτεί πρώιμη στρατηγική τοποθέτηση σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση.



Η εταιρεία έχει αναλάβει την προμήθεια 41 χιλιομέτρων χαλύβδινων σωλήνων LSAW (ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου) και εξαρτημάτων επαγωγικής κάμψης, με διαμέτρους από 20 έως 36 ίντσες και αντιδιαβρωτική επένδυση. Οι σωλήνες θα αξιοποιηθούν στο χερσαίο και υποθαλάσσιο σύστημα αγωγών διοξειδίου του άνθρακα – ένα από τα πρώτα τέτοια έργα στην Ευρώπη.



Η συμμετοχή αυτή λειτουργεί ως διαβατήριο τεχνογνωσίας και ανοίγει την πόρτα σε έργα CCS διεθνώς. Για τη Cenergy, που παραδοσιακά κινείται μεθοδικά, πρόκειται για επένδυση στη «βιομηχανία του αύριο» – εκεί που η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς τάση, αλλά ρυθμιστικό ζητούμενο.

Τράπεζες: Ώρα για πλάγιες κινήσεις και γεωγραφική διαφοροποίηση



Στο τραπεζικό ταμπλό, η εικόνα είναι λιγότερο στατική απ’ όσο δείχνει: οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να αναπληρώσουν τις απώλειες από τα μειωμένα επιτοκιακά περιθώρια όχι μέσω επιτοκίων, αλλά μέσω... εξαγορών.



Η Alpha Bank έχει ήδη αποκτήσει την Astrobank, ενώ η Eurobank «απλώνεται» στην Κύπρο με την εξαγορά της Hellenic Bank. Επιπλέον, η εξαγορά της Axia Ventures από την Alpha στέλνει το μήνυμα πως οι ελληνικές τράπεζες ποντάρουν στην αναβάθμιση της επενδυτικής τραπεζικής.



Παράλληλα, χτίζεται σιγά-σιγά και ένας νέος τραπεζοασφαλιστικός χάρτης: η Πειραιώς απέκτησε την Εθνική Ασφαλιστική, η Eurobank την CNP, και το νέο σκηνικό προδιαγράφεται λιγότερο τραπεζικό και περισσότερο πολυσχιδές. Όλα αυτά, σύμφωνα με τη Standard & Poor’s, λειτουργούν θετικά για την αξιολόγηση των τραπεζών.

Μοτορ Οιλ(ΜΟΗ): Σε υψηλό 11 μηνών αναρριχήθηκε η μετοχή της Motor Oil, κόντρα στις περισσότερες προβλέψεις. Η αγορά ανταμείβει τους υπομονετικούς και όσους βλέπουν πίσω από τις γραμμές.

Έτσι όσοι έμειναν στη φωτιά στις εγκαταστάσεις, στα αδύναμα περιθώρια του πρώτου τριμήνου, στην έκτακτη εισφορά και στην πτώση του πετρελαίου, έχασαν μία ευκαιρία να τοποθετηθούν σε μία από τις φθηνότερες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το έχουμε ξαναγράψει πως πέρασε πολλά, αλλά έμεινε όρθια.

Τώρα έπιασε και τα 24 ευρώ που κατά μία άποψη, είναι ένα σημείο με καλή αντίσταση. Στήριξη ωστόσο δίνουν τα βελτιωμένα περιθώρια και η καλή πορεία του τουρισμού, όπως τo βλέπει η στήλη. Νομίζουμε πως βοήθησε και η πρόσφατη έκθεση της Alpha Finance, η οποία έδινε τιμή στόχο 31,60 ευρώ, εκτίμηση για μερισματική απόδοση 7% και εκτίμηση για φετινά EBITDA πάνω από 900 εκατ. ευρώ.

Jumbo(ΜΠΕΛΑ): Η Jumbo χρηματιστηριακά πάει εξαιρετικά και φυσικά αυτό οφείλεται στις επιδόσεις του ομίλου. Η… σφιχτή πολιτική του Mr Jumbo μάλλον αποδίδει, αφού οι επενδυτές βλέπουν συνετή διαχείριση σε όλα τα επίπεδα. Από τις απολαβές των μεγαλοστελεχών μέχρι και τις τιμές στο ράφι και τις διανομές στους μετόχους.

Οι πρώτοι πέντε μήνες έδειξαν αύξηση 8% και η διοίκηση είπε πως θα δώσει στο εξάμηνο κάποια εκτίμηση για την πορεία της χρονιάς. Επιπλέον με την τιμή της μετοχής να έχει ξεπεράσει τα 29 ευρώ, η εταιρεία δεν αγοράζει ίδιες μετοχές και θα δώσει μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η γενική συνέλευση θα γίνει στις 9 Ιουλίου και η αποκοπή του μερίσματος στις 21 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται πως σχεδόν 0,45 ευρώ ανά μετοχή είχε δώσει προς τα τέλη Μαρτίου, άρα η συνολική διανομή για φέτος θα φτάσει τα 0,95 ευρώ, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί και κάποια ακόμη μέχρι το τέλος του έτους, ανάλογα και την πορεία της αγοράς αλλά και των ναύλων.

Σας θυμίζουμε πως πρόσφατα η διοίκηση είχε πει πως λόγω των μειωμένων μεταφορικών και του ενισχυμένου ευρώ μία αύξηση των αποθεμάτων θα ήταν κάτι που θα προτιμούσε να κάνει.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Σε συναλλαγές μεταξύ ξένων θεσμικών επενδυτών αποδίδουν πηγές της αγοράς τα πακέτα που έγιναν χθες στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 19 ευρώ ανά μετοχή. Το 5% του συνόλου των μετοχών άλλαξε χέρια μέσω 7 πακέτων συνολικής αξίας 97 εκατ. ευρώ.

Τα πακέτα έγιναν λίγο χαμηλότερα από την τιμή της μετοχής εκείνη την ώρα στο χρηματιστηριακό ταμπλό, αλλά τεχνικοί αναλυτές βλέπουν τη μετοχή πως έχει καλή… διαγραμματική φόρμα και κοιτάζει υψηλότερα. Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο και πλέον διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, αυξημένη δραστηριότητα στις κατασκευές και έχει επίσης ισχυρό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών ήταν έντονο με αποτέλεσμα η ζήτηση να υπερβεί το 8% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου. Έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον για 3 εκατ. μετοχές δεν ικανοποιήθηκε.

Χαλκός: Ξετυλίγεται το σενάριο της δεκαετίας

Ο χαλκός φλερτάρει ξανά με το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 5 δολαρίων ανά λίβρα – ένα επίπεδο που εδώ και χρόνια λειτουργεί ως ισχυρός τοίχος αντίστασης στις αγορές εμπορευμάτων. Η διάσπαση αυτού του σημείου δεν θα είναι απλώς μια τεχνική νίκη. Θα αποτελέσει καμπή για ένα νέο ανοδικό αφήγημα, που φαίνεται πως μόλις ξεκινά.



Οι αγορές έχουν αρχίσει να «προεξοφλούν» κάτι μεγαλύτερο: μια διαρθρωτική επανεκκίνηση της ζήτησης για χαλκό, καθώς η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα γίνεται ο κυρίαρχος μοχλός για τα μέταλλα συνολικά.



Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια ζήτηση χαλκού θα αυξηθεί κατά 40% έως το 2040 – μια πρόβλεψη που δεν βασίζεται σε φαντασιακά σενάρια αλλά σε δεδομένες ανάγκες: ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας. Όλα «τρέφονται» με χαλκό.



Για να αντιληφθεί κανείς την έκταση:



Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιεί περίπου 4 φορές περισσότερο χαλκό από ένα συμβατικό.



Μια ανεμογεννήτρια απαιτεί 3 τόνους χαλκού ανά παραγόμενο MW.

Η μετάβαση στο "net zero" χωρίς χαλκό είναι τεχνικά αδιανόητη.



Το χρηματιστηριακό στοίχημα: Από τις πρώτες ύλες στις μετοχές

Όταν η θεμελιώδης εικόνα ταιριάζει με την τεχνική δυναμική, οι αγορές αρχίζουν να «μιλούν». Η ανοδική διάσπαση των $5 μπορεί να λειτουργήσει ως σκανδάλη για ένα νέο πολυετές ράλι – με το βλέμμα όχι μόνο στα futures αλλά και στις εισηγμένες του κλάδου.



Οι επενδυτές που κινούνται μακροπρόθεσμα ήδη χτενίζουν τον κλάδο για μετοχές-κλειδιά. Οι πέντε πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:



BHP (NYSE:BHP) – Κεφαλαιοποίηση $123 δισ.: Πολυμεταλλικός γίγαντας, με ισχυρή θέση στην αγορά χαλκού και άμεση έκθεση στην αγορά πρώτων υλών της Ασίας.



Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) – $58 δισ.: Η «καθαρότερη» έκθεση στον χαλκό παγκοσμίως. Θεωρείται το σημείο αναφοράς όταν κάποιος παίζει μονοδιάστατα την άνοδο του μετάλλου.



Rio Tinto (NYSE:RIO) – $74 δισ.: Μεγάλη παρουσία σε χαλκό, αλουμίνιο και σιδηρομετάλλευμα. Κερδίζει από τη μετάβαση αλλά προσφέρει και διαφοροποίηση.



Teck Resources (NYSE:TECK) – $18 δισ.: Αναδυόμενη δύναμη, με σημαντικά έργα χαλκού στη Λατινική Αμερική. Μεγαλύτερος επενδυτικός μοχλός – υψηλότερο ρίσκο, υψηλότερο δυνητικό κέρδος.



Southern Copper (NYSE:SCCO) – $74 δισ.: Ο μεγαλύτερος καθαρός παίκτης στην παραγωγή χαλκού της Λατινικής Αμερικής. Εντυπωσιακή κερδοφορία, αλλά και μεγάλη έκθεση στο πολιτικό ρίσκο περιοχών όπως το Περού.

Teck Resources (NYSE: TECK): Ο χαλκός ως όχημα μετεξέλιξης



Αν κάποια εταιρεία στον κλάδο του χαλκού αντικατοπτρίζει τη μετάβαση από το "παραδοσιακό" στο "στρατηγικό", αυτή είναι η Teck Resources. Το 2024 παρήγαγε 446.000 μετρικούς τόνους χαλκού, καταγράφοντας άλμα 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά – χάρη κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγής από το ορυχείο Quebrada Blanca (QB2) στη Χιλή, το οποίο ήδη θεωρείται σημείο καμπής για την παραγωγική δυναμική της εταιρείας.



Ωστόσο, το πραγματικά εντυπωσιακό δεν είναι το παρόν, αλλά το ορατό μέλλον: η Teck φιλοδοξεί να διπλασιάσει την παραγωγή της, φτάνοντας τους 800.000 τόνους ετησίως έως το τέλος της δεκαετίας – και αυτό όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσω επενδύσεων ύψους 3,2 έως 3,9 δισ. δολαρίων σε τέσσερα μεγάλα έργα σε Χιλή, Καναδά, Περού και Μεξικό.



Το χαρτοφυλάκιό της δεν είναι απλώς γεωγραφικά διαφοροποιημένο. Είναι και στρατηγικά συγχρονισμένο με την επερχόμενη έκρηξη της ζήτησης χαλκού – όπως αυτή διαμορφώνεται από την παγκόσμια στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, τις ΑΠΕ και τη γενικευμένη ανάγκη για υποδομές χαμηλού άνθρακα.



Η Teck δεν είναι ο πιο γνωστός «παίκτης» στο ταμπλό του χαλκού. Είναι όμως ίσως ο πιο υποτιμημένος μοχλός ανάπτυξης σε έναν τομέα που ετοιμάζεται για νέα υψηλά. Αν το αφήγημα του «πράσινου χαλκού» επιβεβαιωθεί, η Teck θα έχει όλα τα συστατικά για να μετατραπεί από μεσαίος σε ηγέτης.

Έλαστρον: Στη γενική συνέλευση της Έλαστρον που θα γίνει στις 26 Ιουνίου, οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, ενώ οι μετοχές που σήμερα έχει η εταιρεία και ανέρχονται στις 265 χιλ. περίπου μετοχές θα ακυρωθούν. Το νέο πρόγραμμα θα έχει χαμηλότερη τιμή το 1 ευρώ και υψηλότερη τα 4,5 ευρώ, ενώ θα δύναται να αγοραστούν εντός 24 μηνών έως το 10% του συνόλου των μετοχών ή αλλιώς έως 1,81 εκατ. τεμάχια.

Δασμοί στο χάλυβα: Αμερικανική στροφή και ευρωπαϊκός πονοκέφαλος



Σε νέα φάση εμπορικού προστατευτισμού περνά η Ουάσιγκτον, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διπλασιάσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα από 25% σε 50%, από τις 4 Ιουνίου 2025. Το κύμα αναταράξεων που προκαλείται στις διεθνείς αγορές μετάλλου έχει πολλές όψεις και ακόμη περισσότερους... χαμένους.



Σύμφωνα με τον Kaye Ayub, επικεφαλής αναλυτή τιμών στη MEPS International, η Ε.Ε. ενδέχεται να βρεθεί με χιλιάδες τόνους χάλυβα απούλητους – περίπου 3,89 εκατ. μετρικοί τόνοι που προορίζονταν για τις ΗΠΑ κινδυνεύουν να κατακλύσουν τις ευρωπαϊκές αγορές, εντείνοντας την υπερπροσφορά και συμπιέζοντας τις ήδη χαμηλές τιμές.



Στην αντίπερα όχθη, οι τιμές στις ΗΠΑ εκτινάσσονται, ευνοώντας προσωρινά τους Αμερικανούς παραγωγούς, αλλά δημιουργώντας αλυσιδωτές πιέσεις σε Καναδά και Μεξικό, τους μεγαλύτερους εξαγωγείς χάλυβα στις ΗΠΑ. «Το πιθανότερο είναι πως ο χάλυβας θα αναζητήσει άλλες διεξόδους, όπως η Ευρώπη, ευνοώντας συγκυριακά τους αγοραστές της περιοχής», εκτιμά ο Josh Spoores της CRU.



Για τις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες, όμως, τα πράγματα είναι σκληρά – και αναμένεται να γίνουν σκληρότερα. Με τη ζήτηση σε ιστορικά χαμηλά και τα κόστη σε διαρκή άνοδο, η διόγκωση των αποθεμάτων θα τις αναγκάσει να μειώσουν εκ νέου τιμές και παραγωγή. Η ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα εισέρχεται σε μια φάση εκκαθάρισης – και κάποιοι ήδη μιλούν για "αποβιομηχάνιση express".

Χρέος και αξιολόγηση: Προεξοφλημένες κινήσεις, περιορισμένα κέρδη



Η πρόωρη εξόφληση των υπολοίπων του πρώτου μνημονίου από την ελληνική κυβέρνηση ενδέχεται να είναι χρήσιμη για το αφήγημα «επιστροφής στην κανονικότητα», ωστόσο δεν αναμένεται να συγκινήσει ιδιαίτερα τους διεθνείς αξιολογητές. Όπως δήλωσαν αναλυτές της S&P, η κίνηση δεν αλλάζει τις βασικές παραδοχές του μοντέλου τους για την πορεία του χρέους – το οποίο εξακολουθεί να προβλέπεται ότι θα κινηθεί στο 114% του ΑΕΠ το 2028.



Η υποσημείωση όμως έχει σημασία: η κίνηση αυτή απομειώνει τα ρευστά διαθέσιμα, χωρίς να αλλάζει την «ταχύτητα» απομείωσης του χρέους. Κοινώς: δεν είναι αρνητικό, αλλά ούτε και λόγος για αναβάθμιση.



Το πιο ενδιαφέρον σχόλιο όμως ήρθε αλλού: «Εάν οι εξωτερικές ανισορροπίες βελτιωθούν και η εικόνα των τραπεζών σταθεροποιηθεί περαιτέρω, τότε θα μπορούσαμε να δούμε νέα αναβάθμιση», είπε αναλυτής της S&P αφήνοντας ανοιχτό ένα παράθυρο για φθινόπωρο.

ΑΟΖ και υπεράκτια αιολικά: Στα βαθιά το επενδυτικό παιχνίδι



Το real estate του... βυθού φαίνεται να αποτελεί τη νέα χρυσή επενδυτική ευκαιρία. Ο κλάδος των υπεράκτιων αιολικών –διακριτικά αλλά επίμονα– ζητά πολιτικές αποφάσεις για επέκταση των εγκαταστάσεων και πέραν των χωρικών υδάτων, εντός της ελληνικής ΑΟΖ.



Η επίσημη δικαιολογία είναι το φιλόδοξο σχέδιο για εγκατάσταση 1,9 GW ως το 2030 και 13 GW ως το 2050. Το παρασκήνιο όμως αφορά πολύ περισσότερα: τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, τη στρατηγική αξιοποίηση των θαλάσσιων ζωνών, αλλά και τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ε.Ε.



Οι εταιρείες του κλάδου έχουν ήδη θέσει στο τραπέζι πρόταση για παραχώρηση 5-10% της θαλάσσιας επιφάνειας της χώρας για νέες εγκαταστάσεις εκτός των 6 ν.μ. – με προτεραιότητα, όπως αφήνεται να εννοηθεί, στις περιοχές της συμφωνημένης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.



Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιοχή Κρήτης–Κάσου, στο Καρπάθιο Πέλαγος – μια περιοχή με πλούσιο αιολικό δυναμικό αλλά και... φορτισμένο γεωπολιτικό προφίλ, λόγω των τουρκικών «παρεμβάσεων» στο παρελθόν. Επενδύσεις και γεωστρατηγική βρίσκονται για άλλη μια φορά στο ίδιο τραπέζι.

