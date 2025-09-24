💰 Προσοχή. Ο χρυσός τρελάθηκε!!!

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

💰📈 Ράλι Χρυσού: déjà vu 1979-80;



🟡 Ο επιμελητής της στήλης είναι θιασώτης του Χρυσού από την εποχή του Καγκελάριου στην Ημερησία όταν είχε πέσει κάτω από τα 300 δολ. η ουγκιά και οι χρυσές λίρες πουλιόντουσαν κάτω από τα 70 Ευρώ η μία.

Μακροπρόθεσμα η πεποίθηση συγκλίνει με αυτούς που υποστηρίζουν πως την τρέχουσα δεκαετία τουλάχιστον θα δούμε ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η μακροπρόθεσμη τάση του χρυσού θα αναστραφεί όταν οι κεντρικές τράπεζες συντονισμένα θα ακολουθήσουν μια αντιπληθωριστική πολιτική όπως έπραξαν τη δεκαετία του ’80 ή ο δυτικός κόσμος για να αποφύγει τη διάλυση και την υποτέλεια θα προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία τύπου Bretton Woods κλειδώνοντας τα νομίσματα σε μια σταθερή ισοτιμία έναντι του κίτρινου μετάλλου.

📊 Σήμερα οι αποδόσεις είναι εντυπωσιακές:

Χρυσός: +44% από 1/1/2025

Ασήμι: +53%

S&P 500: +13%

ΧΑ: +39%

IBEX: +30%

CAC: -7% (με τη Γαλλία σε ακυβερνησία και στο χείλος του ΔΝΤ)

⚡ Η άνοδος έχει παραβολικό χαρακτήρα και θυμίζει την περίοδο 1979-80, όταν η κορύφωση στα $850/ουγκιά (Ιανουάριος 1980) σήμανε το τέλος μιας εννιάχρονης bull market που ξεκίνησε με την έξοδο των ΗΠΑ από τον «κανόνα χρυσού» το 1973.

🌍 Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η εκτίναξη είχε οδηγηθεί από:

Διψήφιο πληθωρισμό και άνοδο τιμών πετρελαίου (ΟΠΕΚ)

Κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη (1979)

Σοβιετική προέλαση σε Υεμένη, Αφγανιστάν, Βαλκάνια

📉 Μετά ήρθε η σκληρή διόρθωση: ο Paul Volcker ανέβασε τα αμερικανικά επιτόκια στο 20%, το δολάριο σταθεροποιήθηκε και ο χρυσός βυθίστηκε.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο χρυσός είναι σε ιστορικά κρίσιμη καμπή· απαιτείται ψυχραιμία.

📌 Μην αγοράζετε υπό το κράτος ενθουσιασμού – θυμηθείτε το 1980.

📌 Οι διορθώσεις θα είναι βίαιες, ακόμη κι αν η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

📌 Το ασήμι εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική, αλλά και υψηλότερο ρίσκο.

📌 Οι γεωπολιτικές εντάσεις τροφοδοτούν το ράλι, αλλά η νομισματική πολιτική θα κρίνει το τέλος του κύκλου.





🔮 🥇 Χρυσός vs Bitcoin: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη του Q4;

📉 Σε αντίθετες κατευθύνσεις κινούνται χρυσός και κρυπτονομίσματα. Το bitcoin παραμένει σε στενό εύρος διακύμανσης, 110.100–120.000 δολάρια, από τις αρχές Ιουλίου, με ιστορικά χαμηλή μεταβλητότητα. Αντίθετα, το Ether (+74%) και το Solana (+52%) «έκλεψαν» την παράσταση στο crypto space, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών.

🥇 Την ίδια στιγμή, ο χρυσός σπάει καθημερινά νέα ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 3.720 δολ./ουγγιά, με το ασήμι να κινείται σε υψηλό 14ετίας. Ο πολύτιμος μεταλλικός κλάδος αναδεικνύεται πρωταθλητής του 2025, με τον χρυσό να καταγράφει άνοδο ~40% από την αρχή του έτους. Σε σύγκριση, το bitcoin περιορίζεται στο +23%.

🏦 Η χαλάρωση της Fed, με μείωση επιτοκίων κατά 0,25%, ενίσχυσε χρυσό και μετοχές, όχι όμως το bitcoin που έδειξε πιο «κουρασμένη» αντίδραση. Αυτό τροφοδοτεί τη συζήτηση για το αν το ψηφιακό «χρυσάφι» παραμένει εργαλείο αντιστάθμισης ή μεταβαίνει σε νέο στάδιο συσχέτισης με την αγορά.

🔮 Οι αναλυτές διχάζονται: άλλοι βλέπουν νέο πτωτικό κύμα στο bitcoin, ενώ πιο αισιόδοξα σενάρια θεωρούν πιθανή μια διόρθωση 10%-15% που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τα 150.000 δολάρια μέσα στο δ΄ τρίμηνο του 2025.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο χρυσός παραμένει το «ασφαλές καταφύγιο» της χρονιάς.

📌 Το bitcoin δείχνει κόπωση· τα altcoins κερδίζουν momentum.

📌 Το Q4 μπορεί να αποτελέσει το μεγάλο τεστ για το bitcoin.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές

Υψηλή ζήτηση καταγράφεται για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές. Από την πρώτη μέρα, χθες, πληροφορίες αναφέρουν πως οι εγγραφές αγγίζουν την αξία της έκδοσης. Σήμερα και αύριο που κλείνει το βιβλίο, ο όμιλος πάει για υπερκάλυψη.

🛒 📦🏬 Jumbo (ΜΠΕΛΑ): Νέα καταστήματα ενισχύουν τις πωλήσεις +8%

Σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς αναμένονται τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου της Jumbo (ΜΠΕΛΑ) και το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της.

📈 Στα οικονομικά μεγέθη:

Ο κύκλος εργασιών ενισχύεται περίπου +8% ετησίως, χάρη στο άνοιγμα 5 νέων καταστημάτων και τη χαμηλή περσινή συγκριτική βάση.

Το μικτό περιθώριο βελτιώνεται στο 55,6% (+40 μ.β.), με όφελος από την αποκλιμάκωση του κόστους.

Τα EBITDA διαμορφώνονται στα €176,2 εκατ. (+7,1%), αν και το περιθώριο περιορίζεται ελαφρώς στο 35,4%, κυρίως λόγω της περσινής έκτακτης αποζημίωσης των €10,2 εκατ.

Η καθαρή κερδοφορία αναμένεται στα €129 εκατ. (+6%), παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά τόκων (€5,6 εκατ.) εξαιτίας πτώσης επιτοκίων.



💰 Στη μερισματική πολιτική, η Jumbo παραμένει σταθερή αξία για τους μετόχους:

Διανομή €0,506/μετοχή τον Ιούνιο και €0,473/μετοχή τον Μάρτιο.

Ακύρωση 1,65 εκατ. μετοχών (1,25% του μετοχικού κεφαλαίου), βελτιώνοντας την απόδοση.

Αν και το buyback ανεστάλη, η διοίκηση δίνει σαφές μήνυμα συνέχισης γενναιόδωρων διανομών.

📊 Τεχνικά, η μετοχή κινείται σε τροχιά ανοδικής συνέχισης:

Στόχος: 36€

Ισχυρή στήριξη: 29,40 – 29,60€ (τριπλά δοκιμασμένη ζώνη).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Jumbo παραμένει core θέση για χαρτοφυλάκια μεσαίου–μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

📌 Τα μερίσματα και η πολιτική κεφαλαιακής αποδοτικότητας στηρίζουν την ελκυστικότητα της.

📌 Προσοχή στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις γύρω από τα ιστορικά υψηλά – η επόμενη κίνηση θα κριθεί από τα σημερινά αποτελέσματα.

✍️⚡ ΑΔΜΗΕ: Σταθερότητα & Μέρισμα

Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται και στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου, με τη μετοχή να μπαίνει από αύριο σε διαπραγμάτευση χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα των 0,12€ (περίπου 3,6% απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα). Να θυμίσουμε ότι προ ημερών είχε δοθεί και επιπλέον μέρισμα 0,06€.

📈 Η μετοχή, παρά τον αμυντικό της χαρακτήρα, έφτασε πρόσφατα στα 3,50€, διορθώνοντας μόλις 6,5%, ένδειξη της «ποιοτικής βάσης» που κρατά σταθερά το χαρτί. Πρόκειται για τίτλο που δεν υπόσχεται εκρηκτικές υπεραποδόσεις, αλλά προσφέρει μια σταθερή, ανοδική τροχιά με σαφή στήριξη από μετόχους που αγαπούν τη μετοχή για αυτό που είναι: αξιόπιστη, με προβλέψιμες ταμειακές ροές και σταθερές μερισματικές αποδόσεις.

🔎 Η αγορά δείχνει να προεξοφλεί ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου, ενώ το ανοδικό momentum (+29% από την αρχή του έτους) βρίσκει τεχνική στήριξη στην περιοχή των 2,90€, η οποία λειτουργεί ως «κατώφλι ασφάλειας».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Τίτλος «καταφύγιο» για επενδυτές που θέλουν σταθερότητα.

📌 Ισχυρό χαρτοφυλάκιο με αμυντικά χαρακτηριστικά.

📌 Η μετοχή κινείται «αργά αλλά σταθερά» – δεν την πιάνει εύκολα η μεταβλητότητα.

🚀 ✍️ Alumil: Στόχος το μισό δισ. ευρώ τζίρο το 2025 – Ρεκόρ εξαμήνου

📈 Το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο στην ιστορία της κατέγραψε η Alumil, σηματοδοτώντας νέο κεφάλαιο ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 248,6 εκατ. ευρώ (+15,7% σε σχέση με πέρυσι), με τις προβλέψεις να δείχνουν πως στο τέλος του 2025 οι πωλήσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ.

🌍 Η ελληνική πολυεθνική στον χώρο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, με 34 θυγατρικές και παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, συνεχίζει να ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα. Περίπου το 80% των πωλήσεων προέρχεται από εξαγωγές, ενώ τα 12 εργοστάσια σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία στηρίζουν τη στρατηγική εξωστρέφειας.



💰 Τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία:

Μικτά κέρδη: 64,3 εκατ. ευρώ

Κέρδη προ φόρων: 17,5 εκατ. ευρώ (+44,6%)

Καθαρά κέρδη: 15,5 εκατ. ευρώ (+72%)

EBITDA: 29,9 εκατ. ευρώ (+15%)

Προσαρμοσμένο EBITDA: 34,1 εκατ. ευρώ

🛡️ Ο πρόεδρος & CEO, Γιώργος Μυλωνάς, τόνισε ότι η εταιρεία εφαρμόζει τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου έναντι διακυμάνσεων τιμών αλουμινίου και συναλλάγματος, διασφαλίζοντας υγιή περιθώρια. Παράλληλα, προχωρά σε επενδύσεις βιωσιμότητας και καινοτομίας, με στόχο μείωση εκπομπών CO₂ κατά 30% έως το 2030.

🚀 Μετά το ρεκόρ εξαμήνου, η Alumil στοχεύει σε τζίρο άνω των 710 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029 και EBITDA που θα αγγίξει τα 90 εκατ. ευρώ, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες πολυεθνικές του κλάδου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Alumil αποτελεί case study επιτυχημένης εξωστρέφειας: 80% των πωλήσεων από εξαγωγές – στοιχείο που μειώνει τον εγχώριο κίνδυνο.

📌 Η δυναμική κερδοφορίας (+72% καθαρά κέρδη) δείχνει ότι η εταιρεία δεν “τρέχει” μόνο σε τζίρο αλλά και σε περιθώρια.

📌 Η αντιστάθμιση κινδύνου στις τιμές αλουμινίου & συναλλάγματος λειτουργεί σαν δίχτυ ασφαλείας σε περιόδους αστάθειας.

📌 Η πράσινη στρατηγική (CO₂ -30% έως το 2030) δίνει πλεονέκτημα σε ευρωπαϊκές αγορές που απαιτούν βιώσιμες λύσεις.

📌 Σενάριο με τζίρο >500 εκατ. το 2025 και 710 εκατ. το 2029 δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω αποτίμησης και ενδιαφέροντος θεσμικών.

✈️ ✈️Dassault – Airbus: Κρίση στο FCAS

Η διαμάχη ανάμεσα στη Dassault Aviation και την Airbus για το πρόγραμμα του νέου μαχητικού FCAS (Future Combat Air System) συνεχίζεται χωρίς λύση. Ο CEO της Dassault, Ερίκ Τραπιέ, δήλωσε ότι βρίσκεται σε διάλογο με τον επικεφαλής της Airbus Defense, ωστόσο «δεν έχει υπάρξει συμβιβασμός».

🇩🇪 Η Γερμανία κατηγορεί τη γαλλική πλευρά ότι απαιτεί αποκλειστική διεύθυνση του έργου, μπλοκάροντας την επόμενη φάση ανάπτυξης.

🇫🇷 Το Παρίσι επιμένει ότι η Dassault διαθέτει την τεχνογνωσία και την πρωτοκαθεδρία στον τομέα των μαχητικών.

Ο Τραπιέ, κατά τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της Dassault έξω από το Παρίσι, τόνισε ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει μόνη της το μαχητικό αεροσκάφος νέας γενιάς — αλλά αυτό θα απαιτούσε πολιτική απόφαση σε επίπεδο Γαλλίας και Ε.Ε.

Η κόντρα δεν είναι απλή τεχνική διαφωνία, αλλά αντικατοπτρίζει:

🛡️ Τις ανταγωνιστικές φιλοδοξίες Γαλλίας – Γερμανίας στην αμυντική βιομηχανία.

💶 Το ποιος θα ελέγχει τα κονδύλια δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη.

🌍 Την προσπάθεια της Ευρώπης να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία απέναντι στις ΗΠΑ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθούμε τις ισορροπίες Παρισιού – Βερολίνου, καθώς η τελική έκβαση θα δείξει αν η Ευρώπη μπορεί να σταθεί αμυντικά αυτόνομη.

📌 Για τις αγορές αμυντικής βιομηχανίας, η διαμάχη δείχνει πως οι εθνικές εταιρείες (Dassault, Airbus, Leonardo) παραμένουν ισχυρές και δύσκολα θα θυσιάσουν κυριαρχία.

📌 Η προοπτική καθυστέρησης του FCAS μπορεί να ενισχύσει εναλλακτικά προγράμματα (Eurofighter, Rafale) στην επόμενη δεκαετία.

🛡️🔧 🛡️ Mevaco: Στροφή στην άμυνα

Η Mevaco δρομολογεί επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ με ξεκάθαρη κατεύθυνση την ενίσχυση της δραστηριότητάς της στον στρατηγικό τομέα της άμυνας. Η εταιρεία θα ανεγείρει νέο βιομηχανικό κτίριο 6.000 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο 26 στρεμμάτων, δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, και θα το εξοπλίσει με σύγχρονα τεχνικά και μηχανολογικά συστήματα.

Η επένδυση αυτή απαντά στην αυξανόμενη ζήτηση για αμυντικά συστήματα, δίνοντας στη Mevaco τη δυνατότητα να αναβαθμίσει την παραγωγική της δυναμικότητα και να ενισχύσει τη θέση της στην αλυσίδα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως με ίδια κεφάλαια, με ορίζοντα υλοποίησης περίπου 12 μηνών, από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων.

Η εταιρεία το 2024 είχε περί τα 60 εκατ. Πωλήσεις περί τα 5 εκατ. κέρδη και η κεφαλαιοποίηση χθες ήταν στα 68 εκατ.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η Mevaco ενισχύει το αποτύπωμά της στην άμυνα, τομέα με αυξανόμενη στρατηγική σημασία.

📌 Χρηματοδότηση κυρίως με ίδια κεφάλαια: ένδειξη ισχυρής κεφαλαιακής βάσης.

📌 Ο χρονικός ορίζοντας των 12 μηνών αφήνει περιθώρια παρακολούθησης της προόδου.

💡 💡 💣 Ο χρηματιστηριακός κύκλος της καινοτομίας

📈 Το διάγραμμα δείχνει την πορεία του Nasdaq Composite τα πρώτα 703 ημέρες μετά την κυκλοφορία του Netscape (1994) και του ChatGPT (2022).



🌐 Netscape (1994):

Πρωτοπόρος των browsers, άνοιξε τον δρόμο για το «dot-com boom». Η μετοχή του και η γενικότερη επενδυτική φρενίτιδα εκτόξευσαν τον Nasdaq πάνω από 130% στα πρώτα δύο χρόνια. Στη συνέχεια, ο κύκλος κατέληξε στη μεγάλη «φούσκα» και το σκάσιμο του 2000.



🤖 ChatGPT (2022):

Η εκκίνηση της γενετικής ΤΝ έφερε νέα έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο Nasdaq κερδίζει ~106% στις αντίστοιχες μέρες. Σε αντίθεση με το ’90, όμως, η ανάπτυξη στηρίζεται σε ώριμους κολοσσούς (Microsoft, Nvidia, Google) και όχι σε δεκάδες startups χωρίς έσοδα.



🔄 Ο κύκλος της καινοτομίας:

Κάθε νέα τεχνολογική πλατφόρμα (διαδίκτυο, smartphones, social media, AI) πυροδοτεί χρηματιστηριακούς κύκλους:

Αρχικός ενθουσιασμός

Υπερβολή και «φούσκα»

Σκάσιμο και απογοήτευση

Μακροχρόνια ενσωμάτωση στην οικονομία



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η καινοτομία είναι μακροπρόθεσμη δύναμη, αλλά οι χρηματιστηριακοί κύκλοι έχουν υπερβολές.

📌 Σημασία έχει η διαφορά μεταξύ «τρέντι ιστοριών» και εταιρειών με θεμελιώδη αξία.

📌 Η ιστορία δείχνει ότι η υπερβολή είναι μέρος της διαδρομής – όχι το τέλος της.

🖥️ 🖥️ SOFTWEB: Από ΙΚΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία

Η SOFTWEB (Adaptive I.T. Solutions Α.Ε.) μετασχηματίστηκε το 2024 σε Α.Ε., αποκτώντας θεσμική ευελιξία και καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση.

🤝 Εξαγορές που χτίζουν αξία

Δεκ. 2024: εξαγορά DIGIHART ΙΚΕ

Φεβ. 2025: απόκτηση 70% της VITAMIN MEDIA Α.Ε. έναντι €655 χιλ.

Οι κινήσεις δημιούργησαν υπεραξία ~€659 χιλ. και ενίσχυσαν το χαρτοφυλάκιο λύσεων.

💶 Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2025

Κύκλος εργασιών: €1,45 εκατ.

Μικτά κέρδη: €676 χιλ.

Καθαρά κέρδη: €127 χιλ. (εκ των οποίων €108 χιλ. στη μητρική)

Ίδια κεφάλαια: €2,35 εκατ.

Ταμειακά διαθέσιμα: €1,02 εκατ.

H κεφαλαιοποίηση βρίσκεται στα 11,7 εκατ.



🚀 Η μετοχή στο ταμπλό

Απόδοση: +22% στο εξάμηνο

Προοπτικές ανόδου ισχυρές

«Αχίλλειος πτέρνα»: η χαμηλή εμπορευσιμότητα (spread 10–12%, <1.400 τεμάχια/ημέρα).

📌 Συμπέρασμα

Η SOFTWEB δείχνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός early stage growth story που θυμίζει ΕΝΤΕΡ & ΕΠΣΙΛ στα πρώτα τους βήματα. Αν βελτιώσει την εμπορευσιμότητα, μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στον ελληνικό IT κλάδο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση της εμπορευσιμότητας πριν από τοποθέτηση.

📌 Ενδιαφέρον μόνο για επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

📌 Κλειδί οι επόμενες εξαγορές και η ενσωμάτωση τους.

🏘️ 🏘️ Αγορά Κατοικίας: Στενότητα και ανισορροπίες

Η BluePeak Estate Analysis καταγράφει στη νέα της μελέτη ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 24% την τελευταία εξαετία, ενώ οι τιμές πώλησης ανέβηκαν κατά 30%, με τα εισοδήματα να έχουν κινηθεί μόλις +6%. Το χάσμα αυτό δημιουργεί κοινωνική πίεση και στρεβλώσεις στην αγορά.

📈 Στην Αθήνα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις απορροφούν κρίσιμο απόθεμα κατοικιών, οδηγώντας σε άνοδο +7,2% στα ενοίκια το β΄ τρίμηνο του 2025. Το φαινόμενο υπονομεύει την ισορροπία προσφοράς-ζήτησης, μεταφέροντας μεγάλο βάρος στους μόνιμους κατοίκους.

🔧 Στα προτεινόμενα μέτρα:

Κίνητρα σε ιδιοκτήτες με έκπτωση 10% στις δαπάνες ανακαίνισης και χορήγηση χαμηλότοκων μικροδανείων, υπό τον όρο υποχρεωτικής τριετούς μίσθωσης σε προσαρμοσμένο ενοίκιο αναφοράς.

Κοινωνικές παρεμβάσεις με επιδόματα ενοικίου που θα συνδέονται με το πραγματικό εισόδημα και το κόστος ζωής ανά περιοχή.

Στοχευμένες επιδοτήσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε νοικοκυριά που μισθώνουν παλιές, ενεργοβόρες κατοικίες.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αγορά κατοικίας θα συνεχίσει να πιέζεται

📌 Οι επενδυτές ακινήτων πρέπει να υπολογίσουν ότι η κρατική παρέμβαση είναι πια θέμα χρόνου.

📌 Οι ενοικιαστές θα ωφεληθούν από στοχευμένα προγράμματα, αλλά η λύση δεν είναι οριζόντια επιδόματα.

📌 Η αγορά ακινήτων παραμένει ελκυστική, αλλά οι αποδόσεις θα επηρεαστούν από νέα ρύθμιση.

📱🍏 Apple vs Ε.Ε.: Ο “περιφραγμένος κήπος” και το πρόστιμο των 500 εκατ.

Η Apple επιμένει στη στρατηγική του «κλειστού οικοσυστήματος» παρά τις κυρώσεις της Ε.Ε., που με τον νέο νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA) επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο σε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα.

🔒 Ο “περιφραγμένος κήπος”

Η Apple θεωρεί ότι η σύνδεση hardware–software εντός του δικού της οικοσυστήματος (iPhone, AirPods, Apple Watch, AirDrop) προσφέρει την καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία χρήσης. Γι’ αυτό αρνείται να ανοίξει τις συσκευές της πλήρως σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

🇪🇺 Η πίεση από τις Βρυξέλλες

Η Ε.Ε. κρίνει ότι η Apple αποκλείει αθέμιτα τον ανταγωνισμό. Με τον DMA απαιτεί:

Συμβατότητα iPhone με ακουστικά τρίτων

Ειδοποιήσεις και σε smartwatches άλλων εταιρειών

Ανοιχτό AirDrop σε άλλες πλατφόρμες



💶 Το πρόστιμο

Τον Απρίλιο η Apple τιμωρήθηκε με 500 εκατ. ευρώ για αντι-ανταγωνιστική πολιτική στο App Store, αλλά η εταιρεία επιμένει ότι η Ευρώπη υπονομεύει τη «μαγική εμπειρία» της.

⚔️ Η μάχη

Η αντιπαράθεση δεν είναι μόνο νομική, αλλά και στρατηγική:

Η Apple θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο και τα υψηλά περιθώρια κέρδους

Η Ε.Ε. επιδιώκει περισσότερη διαφάνεια και ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι τεχνολογικές μάχες για την «κλειδωμένη» ή «ανοιχτή» αγορά θα συνεχιστούν.

📌 Για τους επενδυτές, η Apple παραμένει πανίσχυρη με τεράστια πιστότητα πελατών.

📌 Οι παρεμβάσεις της Ε.Ε. μπορεί να περιορίσουν κέρδη στην Ευρώπη, αλλά δύσκολα θα ανατρέψουν το brand power.

📌 Στρατηγικά, η Apple ποντάρει ότι το οικοσύστημα της θα μείνει ελκυστικό ακόμη κι αν πληρώνει πρόστιμα.

🔌⚡ Στα όρια η συνεργασία ΔΕΔΔΗΕ – Παρόχων: Η τηλεμέτρηση αντί για λύση, φέρνει νέα προβλήματα

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς το σύστημα τηλεμέτρησης που υποτίθεται θα έλυνε χρόνιες δυσλειτουργίες, τελικά δημιουργεί νέα εμπόδια. Οι «έξυπνοι» μετρητές καλύπτουν μόλις το 13% των παροχών, όμως ήδη οι προμηθευτές ενέργειας κάνουν λόγο για ασυνέπειες, λάθη και καθυστερήσεις.

📉 Καθυστερήσεις και κενά

Σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, τα δεδομένα μετρήσεων φτάνουν με καθυστέρηση που ξεπερνά τον έναν μήνα, ενώ απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία, όπως αυτά για φωτοβολταϊκά ή άεργα φορτία. Επιπλέον, οι ημερομηνίες αποστολής αλλάζουν συνεχώς, δυσκολεύοντας την έκδοση λογαριασμών.

📊 Απώλεια “πυξίδας”

Ανησυχία προκαλεί η διακοπή, από τον Μάιο, της ανάρτησης ημερήσιων αρχείων CUR στην πλατφόρμα IRIS, αλλά και η επικείμενη κατάργηση των μηνιαίων αρχείων. Οι πάροχοι προειδοποιούν πως χωρίς αξιόπιστες πηγές, θα μείνουν ουσιαστικά «στα τυφλά» στη διαχείριση των τηλεμετρούμενων παροχών.

⚠️ Πολλαπλά σφάλματα

Διπλοκαταχωρήσεις, ασυμφωνίες μεταξύ μετρητών και συσκευών και λανθασμένα αρχεία συνθέτουν μια καθημερινότητα που οδηγεί σε αδυναμία σωστής τιμολόγησης. Ο ΕΣΠΕΝ έχει ήδη κινηθεί θεσμικά, καταθέτοντας καταγγελίες στη ΡΑΑΕΥ.

🔮 Κίνδυνος γενικευμένης κρίσης

Καθώς οι τηλεμετρούμενες παροχές αναμένεται να αυξηθούν ραγδαία το επόμενο διάστημα, οι προμηθευτές προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν άμεσες λύσεις, το πρόβλημα θα λάβει διαστάσεις κρίσης για ολόκληρη την αγορά ενέργειας.

🍺 🍺 Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία: άνοδος πωλήσεων σε πτωτική αγορά

Παρά την πτωτική τάση στην αγορά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εμφάνισε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων. Την ώθηση έδωσαν οι μη αλκοολούχες μπύρες (ΦΙΞ Άνευ, Mythos 0.0) αλλά και η mainstream μάρκα Μύθος, που ενισχύουν το μερίδιο αγοράς σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών. 🍺

📌 Η στρατηγική της εταιρείας στηρίχθηκε σε επενδύσεις ύψους 13,93 εκατ. ευρώ (εκσυγχρονισμός παραγωγικών μονάδων, αυτοματοποίηση, εξοπλισμός Υγείας & Ασφάλειας, πωλήσεις). Οι κινήσεις αυτές επέτρεψαν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και συγκράτηση κόστους.

📊 Στοιχεία 2024:

Όγκος πωλήσεων: 1.358 χιλ. εκατόλιτρα (+9,4% συνολικά, +9% στην εγχώρια αγορά)

EBIT: 22,7 εκατ. ευρώ (+28,5%)

Κέρδη προ φόρων: 16,68 εκατ. ευρώ (+26,1%)

Καθαρά κέρδη: 9,65 εκατ. ευρώ (-5,8%, λόγω αυξημένου φόρου 7 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. το 2023)

🔎 Συμπέρασμα: Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κεφαλαιοποιεί την τάση στροφής σε «ελαφρύτερα» προϊόντα και μη αλκοολούχες επιλογές, ενώ οι επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό αποδίδουν. Ωστόσο, η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης πίεσε την τελική γραμμή, υπενθυμίζοντας τη σημασία του σταθερού φορολογικού πλαισίου για τον κλάδο.

🚛🌱 Στην τελική ευθεία η πρώτη μονάδα βιομεθανίου στην Ελλάδα

Ένα νέο κεφάλαιο για την ενεργειακή μετάβαση ανοίγει στη Φιλιππιάδα, με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη Φάρμα Χήτας να ολοκληρώνουν την πρώτη μονάδα βιομεθανίου στη χώρα.

⚡ Η εγκατάσταση έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αδειοδότησης, βάσει του νέου πλαισίου που θεσπίστηκε το καλοκαίρι. Με ετήσια δυναμικότητα 10 GWh και δυνατότητα διπλασιασμού, θα παράγει βιομεθάνιο καθαρότητας άνω του 97%.

⛽ Το καύσιμο θα χρησιμοποιείται ως bio-CNG στα πρατήρια FISIKON της ΔΕΠΑ, δίνοντας ώθηση στις πράσινες μεταφορές και στη στρατηγική απανθρακοποίησης της οικονομίας.

📦 Η υποδομή μπορεί να συμπιέζει και να μεταφέρει το καύσιμο σε απομακρυσμένους καταναλωτές, ενώ μελλοντικά θα είναι σε θέση να τροφοδοτεί και το δίκτυο φυσικού αερίου.

🏭 Η ΔΕΠΑ Εμπορίας χαρακτήρισε το έργο «ορόσημο» για την Ελλάδα, καθώς εισάγει για πρώτη φορά την παραγωγή ανανεώσιμου καυσίμου με άμεση εμπορική αξιοποίηση.

