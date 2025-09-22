💡🔀🌀💰 Πώς προκύπτουν οι «τρελές» χρηματιστηριακές αποδόσεις... 

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

💡🔀🌀💰 Σπάζοντας τους κανόνες: Πώς προκύπτουν οι «τρελές» αποδόσεις..

💰Προ χρεοκοπίας για δεκαετίες στο ελληνικό χρηματιστήριο πίστευαν πως ο μοναδικός τρόπος να κερδίσεις είναι να αγοράσεις τραπεζικές μετοχές και να τις ξεχνάς. Το δεκαετία που πέρασε όμως αυτό ανατράπηκε.

Το μετά τη χρεοκοπία μήνυμα είναι πως επιβιώνουν και μεγαλουργούν οι εταιρείες που σπάνε τους κανόνες και μετεξελίσσονται.

Διάβασα πρόσφατα ένα ενδιαφέρον σχετικό γι’ αυτό.

💡Το βιβλίο “Rule Breaker Investing” του David Gardner, συνιδρυτή του Motley Fool, παρουσιάζει μια διαφορετική φιλοσοφία επενδύσεων, που σπάει τους παραδοσιακούς κανόνες της Wall Street.

Ο Gardner εξηγεί πώς οι μεγαλύτερες αποδόσεις προέρχονται από εταιρείες που καινοτομούν, αψηφούν τις συμβάσεις και αλλάζουν ριζικά ολόκληρες αγορές.

Αντί να κυνηγά «φθηνές» μετοχές ή να εστιάζει αποκλειστικά σε θεμελιώδη μεγέθη, ο συγγραφέας δίνει έμφαση σε χαρακτηριστικά όπως το όραμα της διοίκησης, η κουλτούρα της εταιρείας, η δυνατότητα να δημιουργεί ενθουσιώδεις πελάτες και η ικανότητα να ηγείται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

💥 Η προσέγγιση “Rule Breaker” επικεντρώνεται σε λίγες αλλά εξαιρετικές επιλογές, που μπορεί να αποφέρουν πολλαπλάσια κέρδη, αντισταθμίζοντας τις αναπόφευκτες αποτυχίες.

Ο Gardner αναλύει παραδείγματα από εταιρείες που ξεκίνησαν ως outsiders αλλά εξελίχθηκαν σε γίγαντες, όπως η Amazon και η Netflix, Nvidia αποδεικνύοντας ότι η ανάληψη «έξυπνου ρίσκου» μπορεί να οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα.

📌 Παράδειγμα 1: Amazon

Όταν η Amazon ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως ένα απλό online βιβλιοπωλείο, οι περισσότεροι αναλυτές τη θεωρούσαν υπερτιμημένη και «καταδικασμένη» να χαθεί στον ανταγωνισμό με τα παραδοσιακά καταστήματα. Ο Gardner διέκρινε όμως το όραμα του Jeff Bezos για μια πλατφόρμα που θα πουλάει «τα πάντα». Όσοι επένδυσαν τότε και κράτησαν τις μετοχές, απόλαυσαν εκρηκτική ανάπτυξη καθώς η Amazon εξελίχθηκε σε κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου και της cloud τεχνολογίας.

📌 Παράδειγμα 2: Netflix

Η Netflix ξεκίνησε με την αποστολή DVD ταχυδρομικώς, σε μια εποχή που το Blockbuster κυριαρχούσε. Η αγορά ήταν δύσπιστη και πολλοί δεν πίστευαν ότι το streaming θα μπορούσε ποτέ να αντικαταστήσει τα φυσικά καταστήματα ενοικίασης.

Ο Gardner αναγνώρισε την καινοτομία και τη διορατικότητα του Reed Hastings, και η Netflix έγινε ο παγκόσμιος ηγέτης του streaming, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο κατανάλωσης ψυχαγωγίας.

👉 Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς οι «κανόνες που σπάνε» μπορούν να προσφέρουν τεράστιες αποδόσεις σε όσους έχουν την υπομονή και το θάρρος να επενδύσουν διαφορετικά.

Ωραία, πάμε σε άλλα τέσσερα ελληνικά παραδείγματα εταιρειών που έσπασαν τους κανόνες και λειτούργησαν σαν “rule breakers”:

📌 Παράδειγμα 1: Μυτιληναίος (METLEN)

Ξεκίνησε ως μεταλλουργική εταιρεία και εξελίχθηκε σε ενεργειακό και βιομηχανικό κολοσσό, με ΑΠΕ, φυσικό αέριο, ηλεκτροπαραγωγή και διεθνείς δραστηριότητες. Από «παραδοσιακή βιομηχανία» σε diversified global player.

📌 Παράδειγμα 2: Κρι Κρι

Μια τοπική γαλακτοβιομηχανία Σερρών έγινε εξαγωγική δύναμη στο παγωτό και το γιαούρτι. Αντί να περιοριστεί στην εσωτερική αγορά, επένδυσε στην ποιότητα και το brand, φτάνοντας σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης.

📌 Παράδειγμα 3: Aegean Airlines

Σε μια αγορά όπου κυριαρχούσαν κρατικοδίαιτες και ζημιογόνες αεροπορικές, η Aegean ακολούθησε ιδιωτική στρατηγική ανάπτυξης με κερδοφορία, επένδυσε σε στόλο, εξυπηρέτηση και διεθνείς συνεργασίες, κατακτώντας την κορυφή στα Βαλκάνια.

📌 Παράδειγμα 4: ΕΛΠΕ / HelleniQ Energy

Από «παραδοσιακά διυλιστήρια» εξελίσσεται σε ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο με στρατηγική στην πράσινη μετάβαση, επενδύσεις σε ΑΠΕ, φυσικό αέριο και υδρογόνο. Σπάει το στερεότυπο της «παλιάς βιομηχανίας» και μπαίνει δυναμικά στη νέα εποχή.

📌 Παράδειγμα 5: Cenergy Holdings: Από «βαριά βιομηχανία» καλωδίων η νεότερη γενιά των βασικών μετόχων την εξέλιξε σε ένα όμιλος υψηλής τεχνογνωσίας σε υποβρύχιους αγωγούς και καλώδια που βρίσκεται στην αιχμή της πράσινης ενέργειας και των διεθνών διασυνδέσεων.

📌 Παράδειγμα 6: Quest Holdings: Από courier και πληροφορική εξελίσσεται σε όμιλο πολλά υποσχόμενο στην ψηφιακή εποχή με cloud, fintech και ενδεχομένως στην άμυνα...

Αν πριν 20 χρόνια ρωτούσατε κάποιος ποια εταιρεία θα ηγηθεί μιας επανάστασης που θα έχει σαν πυρήνα τους μικροεπεξεργαστές θα σας έλεγαν η Intel ή έστω η AMD. Ηγείται όμως η Nvidia που τότε έκανε κάρτες γραφικών…

Ένα επόμενο στάδιο διεθνώς είναι η διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συσκευές πέραν των υπολογιστών. Σε λίγο ΤΝ θα έχουν τα αυτοκίνητα, τα τηλεκοντρόλ, τα ψυγεία… Όλες αυτές οι συσκευές θα χρειαστούν μικροεπεξεργαστές. Το πιθανότερο είναι πως θα ηγηθούν κάποιες διαφορετικές εταιρείες ή κάποια όπως η Intel που έχασε το προηγούμενο τρένο…



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην εγκλωβίζεστε σε παλιές φόρμες σκέψης – οι πραγματικές υπεραξίες κρύβονται στους «ανατροπείς».

📌 Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα – οι νικητές χρειάζονται χρόνο για να δικαιωθούν.

📌 Ένα – δύο μεγάλα στοιχήματα μπορούν να καθορίσουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

📌 Το ελληνικό ταμπλό έχει παραδείγματα επιχειρήσεων που τόλμησαν να σκεφτούν αλλιώς και δικαιώθηκαν.

💶🏦 CrediaBank: Mega deal στη Μεσόγειο

Ως μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από την έγκριτη ιστοσελίδα eureporter η πρόσφατη εξαγορά του 70,03% της HSBC Μάλτας από την CrediaBank, συνολικού ύψους 286 εκατ.ευρώ.

📌 Στοιχεία συμφωνίας:

Ενεργητικό: ~8 δισ. €

Καταθέσεις: ~6 δισ. €

Μερίδιο αγοράς: 24% (2η θέση στη Μάλτα)

Ολοκλήρωση: 2026 (με έγκριση ΕΚΤ)

📊 Η ΕΚΤ θα εξετάσει αν η CrediaBank μπορεί να διασφαλίσει σταθερότητα, εμπιστοσύνη πελατών και συμμόρφωση με κανονισμούς ΕΕ.



🔄 Η CrediaBank έχει ήδη δείξει ικανότητα απορρόφησης, έχοντας ενσωματώσει επιτυχώς την HSBC Ελλάδας στο παρελθόν. Τώρα επιχειρεί το ίδιο στη Μάλτα.

👨‍💻 Οι πελάτες ενδέχεται να επωφεληθούν από νέες ψηφιακές υπηρεσίες και διευρυμένα προϊόντα, ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας μπορούν να δουν μακροπρόθεσμη αξία εάν παραμείνουν.

🛡️ Η CrediaBank δεσμεύεται για διατήρηση προσωπικού και καταστημάτων της HSBC Malta για τουλάχιστον 2 χρόνια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μεγάλες εξαγορές σε μικρές αγορές συνήθως «ξεκλειδώνουν» αξία

📌 Η CrediaBank δείχνει σταθερή στρατηγική: πρώτα Ελλάδα, τώρα Μάλτα – πιθανό σήμα περαιτέρω επέκτασης.

📌 Για επενδυτές: σε τέτοιες συναλλαγές η αξία «ωριμάζει» σε βάθος 2–3 ετών, όχι άμεσα.

🏭 📊 🏭 Viohalco (ΒΙΟ): cyclical play με ορατότητα και premium κερδοφορίας

Η Viohalco επιβεβαιώνει με τα αποτελέσματα εξαμήνου ότι βρίσκεται σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης. Ο όμιλος, αν και κυκλικός, δείχνει ισχυρή δυναμική από τις υποδομές και την ενεργειακή μετάβαση, με πιο ορατή κερδοφορία και διευρυνόμενα περιθώρια.

🔎 Κύρια οικονομικά στοιχεία (α΄ εξάμηνο 2025)

Κύκλος εργασιών: €3,7 δισ. (+14% ετησίως)

EBITDA (adj.): €378 εκατ. (+39%)

Καθαρά κέρδη: €177 εκατ. (x2 από πέρυσι)



Καθ. δανεισμός: €1,708 δισ. (+€195 εκατ. από 31/12/24)

Net debt/EBITDA: ~2,4x

Capex: €190 εκατ. (σταθερά υψηλό επίπεδο)

📌 Θετική εικόνα, αλλά απαιτείται προσοχή στη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης που επιβάρυνε τον δανεισμό.

🏭 Ανάλυση ανά κλάδο

Αλουμίνιο: Ενίσχυση πωλήσεων στη συσκευασία, βελτίωση μεταλλουργικών αποτελεσμάτων.

Χαλκός: Ζήτηση από data centers & δίκτυα στηρίζει τα έσοδα. Όμως, πίεση περιθωρίων από μείγμα και ενέργεια.

Καλώδια: Backlog €2,8 δισ., ομαλή εκτέλεση, ισχυρή κερδοφορία σε χαμηλής/μέσης τάσης. Επενδύσεις σε Θήβα, Ελεώνα, νέα μονάδα Μέριλαντ.

Σωλήνες χάλυβα: Ρεκόρ περιθωρίων, ανεκτέλεστο €560 εκατ., εισροές €350 εκατ., με μοχλό ενεργειακά έργα & υποδομές.

Χάλυβας: Σταδιακή ανάκαμψη σε οπλισμό & πλέγματα.

Ακίνητα: Άνοδος μισθωμάτων, παράδοση premium έργων στην Αθήνα.

⚖️ Επενδυτική αποτίμηση

Premium αποτίμησης έναντι ιστορικού → δικαιολογημένο λόγω ορατότητας έργων & κερδοφορίας.

Ρίσκα: μόχλευση, LME τιμές, ενεργειακό κόστος.

Θετικοί καταλύτες: Επενδύσεις σε καλώδια (Ελλάδα & ΗΠΑ), ενεργειακή μετάβαση, υποδομές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ΒΙΟ αποτελεί ποιοτικό cyclical trade, με δυνατότητα να ξεχωρίσει σε περιόδους ανόδου commodities & έργων υποδομής.

📌 Αγορές σε διορθώσεις με πειθαρχία μεγέθους θέσης.

📌 Προσοχή στον δανεισμό & την επίδραση του LME.

📌 Επενδυτικό story που ταιριάζει σε mid-to-long term χαρτοφυλάκια με αντοχή στην κυκλικότητα.

📱➡️ ΟΤΕ: Οριστικό «exit» από Ρουμανία – Επιστροφή αξίας στους μετόχους

Ο ΟΤΕ κλείνει οριστικά το κεφάλαιο Ρουμανία, με πώληση της Telekom Romania Mobile σε Vodafone & Digi έναντι 70 εκατ. ευρώ.

🔻 Το πρόβλημα:

Η Telekom Romania κατέγραφε ζημίες και πτώση μεγεθών – στο α’ τρίμηνο 2025 έσοδα μόλις 60,9 εκατ. ευρώ (-8% YoY) και EBITDA = 0, λόγω χαμηλών εσόδων & νέων φόρων.



🔀 Η συναλλαγή:

📌 Digi Romania αποκτά τον κλάδο καρτοκινητής, φάσμα & μέρος υποδομών.

📌 Vodafone Romania παίρνει το μερίδιο του ΟΤΕ στην TKRM (πλην όσων πάνε στη Digi).

📌 Το deal εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Ρουμανίας (Ιούλιος 2025).

📌 Κλείσιμο συναλλαγής: αρχές Οκτωβρίου 2025.



💶 Οφέλη για ΟΤΕ:

Εξάλειψη ζημιογόνου δραστηριότητας.

Ρευστότητα 70 εκατ. ευρώ (με πιθανές προσαρμογές).

Διανομή καθαρών εσόδων στους μετόχους – ενισχύοντας το story υψηλής μερισματικής πολιτικής.

Στρατηγική συγκέντρωση πόρων σε Ελλάδα & αγορές με καλύτερες αποδόσεις.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αποεπένδυση ενισχύει το καθαρό προφίλ κερδοφορίας του ΟΤΕ.

📌 Το πιθανό έκτακτο μέρισμα / επιστροφή κεφαλαίου λειτουργεί ως short-term καταλύτης.

📦🚢 ΟΛΠ: Σημαντική κάμψη τον Αύγουστο – Αναμένονται αποτελέσματα εξαμήνου

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) κατέγραψε αισθητή μείωση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Αύγουστο.

🔻 Αριθμοί Αυγούστου:

315,5 χιλ. TEUs, -19,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

📊 Στο οκτάμηνο 2025:

Οι προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ (που διαχειρίζεται η ΣΕΠ/Cosco) εμφανίζουν οριακή μείωση -0,2%.



📅 Επόμενο ορόσημο:

ΟΛΠ ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Η κάμψη του Αυγούστου αντανακλά πιθανόν μειωμένη διεθνή ζήτηση και ανακατατάξεις στα δρομολόγια των μεγάλων ναυτιλιακών. Ωστόσο, το ισοζύγιο στο 8μηνο παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, δείχνοντας ανθεκτικότητα στο συνολικό έργο του λιμανιού.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μείωση -19,7% του Αυγούστου δείχνει σαφή επιβράδυνση στη ζήτηση/ροές εμπορευματοκιβωτίων, πιθανόν λόγω διεθνούς ύφεσης στο εμπόριο. Βραχυπρόθεσμος αρνητικός δείκτης.

📌 Το οκτάμηνο (-0,2%) δείχνει ανθεκτικότητα· η μεγάλη εικόνα παραμένει σταθερή. Αν ο Σεπτέμβριος είναι θετικός, η πτώση Αυγούστου μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακή.

📌 Τα αποτελέσματα εξαμήνου στις 29/9 θα είναι καταλύτης. Αν δούμε αύξηση κερδοφορίας από άλλες δραστηριότητες (κρουαζιέρα, car terminal), η μετοχή μπορεί να κρατηθεί.

📌 Στρατηγικά, ο ΟΛΠ παραμένει μονοπώλιο στον Πειραιά και ελκυστικό για μερίσματα. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να περιμένουν τη δημοσίευση αποτελεσμάτων πριν τοποθετηθούν.

📌 Για μακροπρόθεσμους, η επενδυτική θέση δεν αλλάζει ουσιαστικά· οι διακυμάνσεις στην εμπορευματική κίνηση είναι φυσιολογικές και δεν αναιρούν τον ρόλο του Πειραιά ως βασικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το ChatGPT είπε:

📈ΕΧΑΕ: Σταθερό θεσμικό ενδιαφέρον και σενάριο εξαγοράς

Η μετοχή της ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια) παραμένει στο επίκεντρο της αγοράς, καθώς οι τελευταίες κινήσεις θεσμικών επενδυτών ενισχύουν το σενάριο εξαγοράς από την Euronext.

🔹 Την Τετάρτη, η Jefferies International ανακοίνωσε αύξηση της συμμετοχής της στο 1,53%.

🔹 Μία μέρα νωρίτερα, η Praude Asset Management γνωστοποίησε ποσοστό 7,11%.

Αυτές οι κινήσεις υπογραμμίζουν την αυξημένη προσοχή μεγάλων παικτών.

👉Στις 6/9/2025, η Euroxx αναβάθμισε την τιμή-στόχο της μετοχής στα €8,10 (από €7,50), διατηρώντας ωστόσο σύσταση “equalweight” – ένδειξη ότι η άνοδος αναμένεται να συνεχιστεί, αλλά με επίγνωση των αποτιμήσεων.

💡 Συνολικά, η ΕΧΑΕ συνδυάζει:

Θετική λειτουργική δυναμική από την άνοδο του ΧΑΑ.

Πιθανότητα υπεραξίας μέσα από μια εταιρική εξέλιξη (M&A).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή παραμένει σε ελκυστική στρατηγική για σταδιακή τοποθέτηση σε διορθώσεις.

📌 Κύριος καταλύτης: η πιθανότητα εξαγοράς από Euronext.

📌 Θετική τάση, αλλά χρειάζεται προσοχή στις αποτιμήσεις καθώς η αγορά ήδη προεξοφλεί σενάρια.

💡📉🏗️Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ)+ Lamda Development (ΛΑΜΔΑ): Υποτιμημένες αξίες

Εταιρικά εξαμήνου και υποτιμημένες αξίες

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των εξαμήνων κατέδειξαν μια μάλλον υπερβολική στάση συντηρητικότητας της επενδυτικής κοινότητας σε μια σειρά από εταιρίες που έχουν υψηλό βαθμό ακινητοποιήσεων και τα μεγέθη τους παρουσιάζουν βελτίωση έναντι της περυσινής χρονιάς.

🔹 Πλαστικά Θράκης (ΠΛΑΘ)

Η εταιρία δείχνει ξεκάθαρη ολική επαναφορά.

Στο εξάμηνο τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν +8,1%, αλλά το πραγματικό μήνυμα έρχεται από το β’ τρίμηνο, όπου η αύξηση άγγιξε το +81%.

Η διοίκηση βλέπει δυναμική και στο γ’ τρίμηνο, καθώς το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος ενισχύει περαιτέρω τα περιθώρια.



Με κερδοφορία που μπορεί να ξεπεράσει το 2025 και να πλησιάσει τα 17 εκατ. ευρώ του 2023, τα μεγέθη βελτιώνονται αισθητά.

Στο ταμπλό: κεφαλαιοποίηση €175 εκατ. έναντι καθαρής θέσης €271 εκατ. → P/BV = 0,64. Για βιομηχανικό όμιλο με θετικό momentum, η αποτίμηση δείχνει συντηρητικά χαμηλή.

🔹 Lamda Development (ΛΑΜΔΑ)

Η αγορά εξακολουθεί να τιμολογεί με υπερβολική δυσπιστία το project του Ελληνικού.

Η διοίκηση υπολογίζει «κρυμμένη αξία» €7,5/μετοχή μόνο από το Ελληνικό.

Η καθαρή εσωτερική αξία (NAV) του εξαμήνου ανέρχεται στα €9,2/μετοχή, τη στιγμή που η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση ~56%.

Το «ρίσκο εκτέλεσης» φαίνεται να έχει υπερεκτιμηθεί λόγω επιμέρους καθυστερήσεων.

Η μείωση επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συμπίεση αποδόσεων ακινήτων → νέες υπεραξίες.

Στο α’ εξάμηνο, τα κέρδη €136,9 εκατ. προήλθαν μόνο από μείωση 80 μ.β. στα επιτόκια. Αν οι τάσεις συνεχιστούν, στο τέλος χρήσης μπορεί να προκύψουν πρόσθετες υπεραξίες από αναθεωρήσεις.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επενδυτική κοινότητα κινείται συντηρητικά σε μετοχές με ισχυρή καθαρή θέση και βελτίωση μεγεθών – ευκαιρίες για stock picking.

📌 Πλαστικά Θράκης: P/BV κάτω από 0,7 σε εταιρία με κερδοφορία σε ανάκαμψη δείχνει επενδυτική ευκαιρία για όσους «βλέπουν» πέρα από το βραχυπρόθεσμο.

📌 Lamda Development: Το discount στο Ελληνικό παραμένει υπερβολικό· τυχόν περαιτέρω μείωση επιτοκίων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για σημαντική ανατίμηση.

📊🏗️ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR στο Τοπ 100

Κι ενώ οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες κερδίζουν έδαφος διεθνώς – με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR να εισέρχονται στο TOP 100 της Deloitte – το τοπίο στο εσωτερικό μοιάζει αντιφατικό.

Η Hochtief αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2024 από μεγάλη Παραχώρηση και επανέρχεται η φημολογία για αποχώρηση και από δεύτερο έργο.

Η Vinci, που ελέγχει το 75% της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, δείχνει σημάδια κόπωσης: σημαντικά στελέχη έχουν εγκαταλείψει την τελευταία πενταετία, παρότι τα έσοδα του έργου παραμένουν ισχυρά.

📌 Δεν πρόκειται λοιπόν για θέμα οικονομικής απόδοσης. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στη στρατηγική κατεύθυνση των ξένων ομίλων, στη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους.

➡️ Οι Έλληνες «παίκτες» ενισχύουν την παρουσία τους στο εξωτερικό, ενώ οι ξένοι δείχνουν να περιορίζουν την παρουσία τους στην Ελλάδα.

💻📈 💻 Profile Software: Σταθερά Fintech με διεθνές αποτύπωμα

Η Profile Software (ΠΡΟΦ) συνεχίζει σταθερά σε τροχιά ποιοτικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας ισχυρή στρατηγική εκτέλεση και βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας.

🌍 Με ξεκάθαρη κατεύθυνση στον τομέα του fintech και διεθνές αποτύπωμα, η μετοχή προσελκύει επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε τεχνολογία με υγιή θεμελιώδη. Η ορατότητα για το β΄ εξάμηνο παραμένει ισχυρή, στηρίζοντας τη θετική επενδυτική υπόθεση.

📊 Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2025:

Έσοδα: +30% στα €20,1 εκατ.

EBITDA: +50% στα €6 εκατ. (υπέρβαση εκτιμήσεων κατά 8,5%), με περιθώριο 30%

Καθαρά κέρδη: €3,03 εκατ. (+14,6%)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: +€1,9 εκατ.

Καθαρή ρευστότητα: €14,2 εκατ. – Σύνολο διαθεσίμων €26,5 εκατ.

Κεφαλαιοποίηση: Στην τιμή των €7,5 η κεφαλαιοποίηση φτάνει τα €180 εκατ.

💡 Η ισχυρή ζήτηση για fintech λύσεις, το αυξανόμενο ανεκτέλεστο και η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση αποτελούν «μαξιλάρι» εμπιστοσύνης για την επίτευξη των στόχων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ισχυρή ανάπτυξη εσόδων & EBITDA, με περιθώριο στο 30%.

📌 Υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλή ρευστότητα (€26,5 εκατ.).

📌 Αύξηση ανεκτέλεστου έργου ενισχύει την ορατότητα για το β΄ εξάμηνο.

📌 Παρακολούθηση κόστους R&D και διεθνούς ανταγωνισμού στον κλάδο fintech.

💊📈💶 Lavipharm (ΛΑΒΙ): Εστίαση στη λειτουργική πρόοδο

Η Lavipharm συνεχίζει να αποδεικνύει ότι «πίσω από τους τίτλους» των καθαρών κερδών υπάρχει ουσιαστική πρόοδος. Η οργανική ανάπτυξη, η ενίσχυση του EBITDA και η συγκράτηση του καθαρού χρέους αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη μεσομακροπρόθεσμη πορεία της εταιρείας.

🔹 Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025



Πωλήσεις: €31,0 εκατ. (+5,7%)

Πωλήσεις μετά από rebates & clawback: €26,7 εκατ. (+6,8%) ➡️ ένδειξη ποιοτικού run rate

Προσαρμοσμένο EBITDA: €7,7 εκατ. (+29,4%)

Καθαρά κέρδη: €2,6 εκατ. (έναντι €7,7 εκατ. το 2024, λόγω έκτακτου φορολογικού οφέλους €5,7 εκατ. πέρυσι)

✔️ χωρίς το περσινό μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο, κέρδη +32%



Καθαρό χρέος: €27,5 εκατ. (-2,5% YTD)



🔹 Στρατηγική εικόνα

📌 Ενίσχυση λειτουργικής αποδοτικότητας

📌 Βελτίωση ποιότητας εσόδων (μετά από rebates & clawback)

📌 Συγκράτηση μόχλευσης – αυξημένη χρηματοοικονομική ευελιξία

📌 Απόδοση αναδιαρθρώσεων 2024

🔹 Κίνδυνοι / Σημεία προσοχής

Εξέλιξη clawbacks & επιστροφών στο β΄ εξάμηνο

Διατηρησιμότητα περιθωρίων χωρίς έκτακτα οφέλη

Απόδοση βασικών προϊόντων στις κύριες αγορές

Δυνατότητα περαιτέρω αποκλιμάκωσης χρέους μέσω ταμειακών ροών

📈 Επενδυτική άποψη:

Η ΛΑΒΙ εμφανίζεται ως ενδιαφέρουσα περίπτωση σταδιακής τοποθέτησης για όσους έχουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, με την προϋπόθεση ότι η διοίκηση θα συνεχίσει την πειθαρχία σε λειτουργικό και κεφαλαιακό επίπεδο.

⚖️Η Ανεξαρτησία της Fed στο στόχαστρο: Τι σημαίνει η απώλεια



Η προειδοποίηση ήρθε από τον επικεφαλής της Bundesbank Joachim Nagel: αν υπονομευθεί η ανεξαρτησία της Fed, το πλήγμα δεν θα αφορά μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και τη διεθνή χρηματοοικονομική σταθερότητα.

📉 Ο Nagel τόνισε πως εάν οι πιέσεις του Τραμπ οδηγήσουν σε αμφιβολίες για τη δέσμευση της Fed στη σταθερότητα τιμών, το μακροχρόνιο κόστος δανεισμού θα αυξηθεί, ακόμη κι αν υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων. Δηλαδή, οι αγορές θα ζητούν “ασφάλιστρο κινδύνου” για να δανείζουν τις ΗΠΑ.

⚠️ Ο κίνδυνος είναι διπλός:

Εσωτερικά, η κυβέρνηση θα πληρώνει ακριβότερα τον δανεισμό της, περιορίζοντας τη δημοσιονομική ευχέρεια.

Διεθνώς, δημιουργείται επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες κυβερνήσεις να πιέσουν τις κεντρικές τους τράπεζες για “εύκολο χρήμα”, με αποτέλεσμα στρέβλωση πολιτικής και απειλή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

👉 Το ζήτημα δεν είναι μόνο νομισματικό αλλά βαθιά θεσμικό: η αξιοπιστία μιας κεντρικής τράπεζας χτίζεται σε δεκαετίες και μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγους μήνες πολιτικής παρέμβασης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθούμε στενά την καμπύλη αποδόσεων: τυχόν άνοδος στα μακροχρόνια yields θα δείξει ότι οι αγορές “τιμολογούν” πολιτικό ρίσκο.

📌 Οι τραπεζικές μετοχές στις ΗΠΑ (JPM, GS, MS) είναι ευάλωτες σε ασταθές επιτοκιακό περιβάλλον – αυξημένη μεταβλητότητα αναμένεται.

📌 Το δολάριο μπορεί να πιεστεί αν κλονιστεί η εμπιστοσύνη στη Fed· ευνοούνται εναλλακτικά καταφύγια (χρυσός, ελβετικό φράγκο).

📌 Ο S&P 500 και ο Nasdaq ενδέχεται να βρουν βραχυπρόθεσμη στήριξη από χαμηλότερα επιτόκια, αλλά μεσοπρόθεσμα το θεσμικό ρίσκο μπορεί να επιβαρύνει τις αποτιμήσεις.

📌 Για την Ευρώπη, η σταθερότητα της ΕΚΤ καθίσταται ακόμη πιο σημαντική – τυχόν ρωγμές στην ανεξαρτησία της Fed θα αυξήσουν την πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να σεβαστούν τα δικά τους “όρια”.

🚬➡️🌍 Philip Morris International: Επενδύσεις 43,4 δισ. ευρώ στην Ε.Ε.



Η Philip Morris International (PMI) την τελευταία πενταετία έχει επενδύσει 43,4 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές κατευθύνονται στον μετασχηματισμό της εταιρείας προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με στόχους δημόσιας υγείας και βιωσιμότητας.

📌 Κύρια σημεία συμβολής PMI στην Ε.Ε.:

👷‍♂️ 1 εκατ. θέσεις εργασίας: Υποστηρίχθηκαν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Μόνο το 2023, 21.500 θέσεις ήταν άμεσες, ενώ οι υπόλοιπες συνδέθηκαν με έμμεση, επαγόμενη και λιανική απασχόληση.

🏭 19,6 δισ. ευρώ σε 45.000+ προμηθευτές: Ενίσχυση ΜΜΕ και τοπικών “Made in EU” οικοσυστημάτων, με ανθεκτικότερη εφοδιαστική αλυσίδα.

🌱 625 εκατ. ευρώ σε αγορές καπνού: Στήριξη ευρωπαίων καλλιεργητών και αγροτικών κοινοτήτων.

🔬 2,3 δισ. ευρώ σε R&D: Προώθηση καινοτομίας και επιστημονικής προόδου.

📦 33+ δισ. ευρώ σε εξαγωγές: Συμπεριλαμβανομένων 8,4 δισ. μόνο για το 2023.

💡 Αξίζει να σημειωθεί ότι παγκοσμίως η PMI έχει επενδύσει πάνω από 14 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων, μη καιόμενων προϊόντων, με έναν τολμηρό στόχο:

👉 Να τερματίσει την εποχή του τσιγάρου.

🗑️♻️🔥 Διαχείριση Απορριμμάτων: Καθυστέρηση, αντιδράσεις και κίνδυνος απώλειας πόρων

Η διαχείριση απορριμμάτων εξελίσσεται σε κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα. Η πολυαναμενόμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 800 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων επεξεργασίας σε κέντρα ανάκτησης και ανακύκλωσης, παραμένει «παγιδευμένη» στη γραφειοκρατία.

🔥 Στο μεταξύ, η κυβέρνηση προωθεί έξι νέες μονάδες καύσης (Αττική, Δυτική Μακεδονία, Ροδόπη, Πελοπόννησο, Βοιωτία, Κρήτη), πριν ολοκληρωθεί η διαβούλευση, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

📉 Στελέχη της αγοράς προειδοποιούν πως ακόμα και αν η πρόσκληση ενεργοποιηθεί άμεσα, τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά: αιτήσεις και αξιολόγηση έως τα μέσα του 2026, κατασκευές 2-3 ετών και υπαρκτός κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων.

🏙️ Η Αττική, που παράγει το 40% των απορριμμάτων της χώρας, παραμένει χωρίς ουσιαστικό σχέδιο. Το σενάριο άμεσης καύσης σύμμεικτων προβάλλει ως προσωρινή λύση, υπονομεύοντας όμως την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών.

⚠️ Οργανώσεις και τοπικές κοινωνίες προειδοποιούν για:

👉 υψηλό κόστος λειτουργίας,

👉 πιθανή αύξηση δημοτικών τελών έως 28%,

👉 εκπομπές επικίνδυνων ρύπων.

✋ Στη Δυτική Μακεδονία, το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι 13 δήμοι της περιοχής απέρριψαν ομόφωνα το σχέδιο μονάδας στην Πτολεμαΐδα, μιλώντας για οικονομικά ασύμφορη και περιβαλλοντικά επικίνδυνη λύση.

♻️ Η αντιπαράθεση αναδεικνύει την ανάγκη προτεραιότητας στην ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή, με την καύση να αποτελεί τελικό στάδιο για το υπόλειμμα και όχι στρατηγική πρώτης γραμμής.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι επενδύσεις στην κυκλική οικονομία θα κρίνουν την πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους.

📌 Η ανακύκλωση και η ανάκτηση πρώτων υλών μπορούν να εξελιχθούν σε νέο επενδυτικό πεδίο.

📌 Οι κοινωνικές αντιδράσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν έργα, αυξάνοντας τον πολιτικό και οικονομικό κίνδυνο.

📌 Η σωστή διαχείριση απορριμμάτων είναι κομβική για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής.



🔋🏭 Μπαταρίες στις Επιχειρήσεις: Καθυστερήσεις & Αβεβαιότητα

Η αγορά ενέργειας περίμενε το πρόγραμμα «Μπαταρίες στις Επιχειρήσεις» ως βασικό βήμα για την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων. Όμως, η πολυπόθητη λίστα με τα επιλέξιμα έργα, αντί να δημοσιευθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, μετατέθηκε για… μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.

📉 Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο και αξιολογήθηκαν θετικά, θα περιμένουν πάνω από 7 μήνες για επίσημη ενημέρωση. Το αποτέλεσμα; Αβεβαιότητα, δεσμευμένοι πόροι και καθυστερήσεις στον προγραμματισμό επενδύσεων.

⏳ Το χρονοδιάγραμμα γίνεται ακόμη πιο πιεστικό: όλα τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο του 2026, λόγω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο εντατικός κύκλος (μόλις 9 μήνες) δυσκολεύει ιδιαίτερα τις μεγάλες εγκαταστάσεις, όπου οι χρόνοι παράδοσης μπαταριών αγγίζουν τους 5 μήνες.

⚡ Η χαμηλή συμμετοχή, που οδήγησε και στην παράταση, καταδεικνύει προβλήματα στον σχεδιασμό. Παράλληλα, η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το net billing πρόσθεσε ακόμη ένα στρώμα αβεβαιότητας, καθώς αλλάζει τους κανόνες συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας.

👉 Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η υιοθέτηση κύκλων ένταξης θα έδινε στις επιχειρήσεις ταχύτερη εικόνα για την πορεία των αιτήσεων, αντί της τρέχουσας μεθόδου FIFO (First In – First Out) που, αν και διαφανής, αφήνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε «αναμονή».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμάζουν εναλλακτικά σενάρια ρευστότητας, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στην κρατική εκταμίευση.

📌 Προμηθευτές και επενδυτές να λάβουν υπόψη τον ρεαλιστικό χρόνο παράδοσης μπαταριών.

📌 Όσοι «μπήκαν πρώτοι» στο πρόγραμμα ενδέχεται να εξασφαλίσουν πλεονέκτημα, εφόσον δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

📌 Η ενεργειακή αυτονομία παραμένει στρατηγική επιλογή, ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις της γραφειοκρατίας.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



Περί CAC40

Γειά σας,

Με αφορμή τους πιθανούς καταληκτικούς σχηματισμούς που αναφέρατε, θα ήθελα να προσθέσω και τον CAC40, ο οποίος βρίσκεται στην επικαιρότητα.

Το σημαντικό, στα πλαίσια της κυματικής θεωρίας, δεν είναι μόνο το ανοδικό κανάλι, αλλά κυρίως ότι αυτό αναπτύσσεται ανοδικά με 3 κύματα (a-b-c).

Αυτό του δίνει τα χαρακτηριστικά ενός ending diagonal, που αποτελεί σαφή καταληκτικό σχηματισμό στην εν λόγω θεωρία.

Στόχος είναι η περιοχή +/- των 9.000 μονάδων.

Ακύρωση του σεναρίου και ανοδική επέκταση έχουμε με υπέρβαση περίπου των 9.300 μονάδων, καθώς τότε το τελευταίο τρέχον ανοδικό κύμα 5 (από τον 4/2025) θα πρέπει να είναι μικρότερο του ανοδικού κύματος 3, το οποίο αναπτύχθηκε μεταξύ 9/2022 – 4/2024.

Η εκτίμησή μου είναι ότι, αν συμβεί η διόρθωση, δεν θα αφορά μόνο τον συγκεκριμένο δείκτη, αλλά συνολικά την ευρωαγορά μετοχών, καθώς η Γαλλία βρίσκεται στην «καρδιά» του συστήματος.



Με εκτίμηση,

Γιάννης Δ.

Απάντηση: Πράγματι, το γαλλικό χρηματιστήριο έχει ιδιαίτερο βάρος στην ευρωπαϊκή αγορά και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στην επικαιρότητα.

Η ανάγνωσή σας, στο πλαίσιο της κυματικής θεωρίας, ενισχύει την υπόθεση του ending diagonal, με στόχο γύρω από τις 9.000 μονάδες. Όπως σωστά σημειώνετε, το σενάριο αυτό θα ακυρωθεί με την υπέρβαση των 9.300 μονάδων, καθώς τότε το τρέχον κύμα 5 θα ξεπεράσει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε καταληκτική φάση.

Συμφωνούμε επίσης ότι τυχόν διόρθωση δεν θα αφορά αποκλειστικά τον γαλλικό δείκτη, αλλά θα επηρεάσει συνολικά την ευρωαγορά μετοχών, ακριβώς επειδή η Γαλλία βρίσκεται στο κέντρο του ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.