⚓ 🕰️🔥 Το Περλ Χάρμπορ τότε & τώρα

🚨🚨🚨Ιαπωνία: Τι σημαίνει η σιωπηλή ψήφος στα μέταλλα...

📉 Από τις αρχές του 2023, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα, αγγίζοντας το 1,98%, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη δεκαετία του ’90.

👉Για μια οικονομία χτισμένη πάνω στο μηδενικό κόστος χρήματος, αυτό συνιστά δομική ρήξη.

🏦 Η Ιαπωνία λειτουργούσε επί δεκαετίες ως άγκυρα σταθερότητας και «σιωπηλός χρηματοδότης» του παγκόσμιου συστήματος.

Όταν όμως το risk-free επιτόκιο ανεβαίνει σε χώρα με δημόσιο χρέος άνω του 250% του ΑΕΠ, το κόστος εξυπηρέτησης παύει να είναι λογιστικό μέγεθος και μετατρέπεται σε θεσμικό και πολιτικό πρόβλημα.

💰 Την ίδια περίοδο, ο χρυσός και το ασήμι έχουν εκτοξευθεί κατά 135% και 175% αντίστοιχα. Η κίνηση αυτή δεν εξηγείται από τον πληθωρισμό, αλλά από τη διάβρωση της εμπιστοσύνης.

👉Τα πολύτιμα μέταλλα λειτουργούν ως αντιστάθμιση απέναντι στο αυξανόμενο κόστος του χρέους και στην επιστροφή του πραγματικού κόστους του χρήματος.

⚖️ Ο χρυσός αποτιμά καθαρά το συστημικό ρίσκο, ενώ το ασήμι προσθέτει βιομηχανικό και κυκλικό leverage. Και τα δύο, όμως, στέλνουν το ίδιο μήνυμα: όταν «ξυπνά» η Ιαπωνία, τις αγορές τις λούζει κρύος ιδρώτας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η άνοδος των αποδόσεων στην Ιαπωνία διαβάζεται ως παγκόσμιο και όχι τοπικό μήνυμα.

📌 Τα πολύτιμα μέταλλα αποτιμούν τη βιωσιμότητα του χρέους και όχι απλώς τον πληθωρισμό

📌 Η απώλεια του ρόλου των ομολόγων ως ασφαλές καταφύγιο μεταφέρεται αλλού

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό:ΟΤΕ,TITC,ΠΑΠ, ΥΚΝΟΤ, ΠΡΟΦ, ΠΕΡΦ, ΚΡΙ, ACAG, QLCO

🧭 Οι αγορές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αν η Federal Reserve θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Το σήμα, πάντως, από τη Νέα Υόρκη ήταν καθαρό. Ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης John Williams, μιλώντας στο CNBC, ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει επείγουσα ανάγκη για επανάληψη της πρόσφατης κίνησης, επισημαίνοντας πως τα τελευταία στοιχεία πληθωρισμού περιέχουν στρεβλώσεις.

📉 Η Fed θεωρεί ότι οι μέχρι τώρα μειώσεις την έχουν φέρει «σε πολύ καλή θέση», με τον βασικό στόχο να μετατοπίζεται στη στήριξη της αγοράς εργασίας και στην ομαλή επιστροφή του πληθωρισμού προς το 2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,7% τον Νοέμβριο, ενώ το παρεμβατικό επιτόκιο βρίσκεται πλέον στο 3,50%–3,75%.

🌏 Την ίδια στιγμή, η Bank of Japan αύξησε τα επιτόκια σε υψηλό 30ετίας, επιβεβαιώνοντας ότι η εποχή της παγκόσμιας νομισματικής υπερβολής κλείνει αργά αλλά οριστικά.

🧠 Η μητρική της Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ βάζει στο ίδιο τραπέζι πολιτική ισχύ, social media, crypto-finance και πυρηνική σύντηξη, μέσω συγχώνευσης με την TAE. Στόχος –στα χαρτιά– ο πρώτος βιομηχανικός σταθμός σύντηξης 50 MW το 2026. Όταν η αφήγηση προηγείται της τεχνολογίας, η αγορά χειροκροτεί. Μέχρι να ζητήσει αποδείξεις.

⚡ Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αυτό το μείγμα θα σήμαινε θεσμική κρίση. Στις ΗΠΑ βαφτίζεται «στρατηγική καινοτομία». Η Wall Street αγαπά τα μεγάλα stories, αρκεί να υπάρχει ρευστότητα για να τα χρηματοδοτεί.

📅 Σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, κόβεται το έκτακτο μέρισμα του ΟΤΕ στα €0,096805 καθαρά ανά μετοχή, με πληρωμή στις 30 Δεκεμβρίου. Μικρό ποσό, καθαρό μήνυμα: τα ταμεία μιλούν, όχι οι υποσχέσεις.

📊 Την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοση παρουσίασε η ΠΑΠ, διασπώντας το υψηλό του Αυγούστου με τη σχετική ευκολία που συχνά συνοδεύει τις θετικές εξελίξεις. Η TITC συνέχισε το ράλι με +8% στα €50, από τα €34 του Οκτωβρίου, καθώς οι εξαγορές και συνεργασίες «χτίζουν» αφήγηση EBITDA €1 δισ. έως το 2029.

📉 Η διόρθωση της ΥΚΝΟΤ μοιάζει φυσιολογική μετά το ράλι €2→€3, ενώ στη ΛΑΒΙ η άνοδος +10% συνδέεται με ποιοτική βελτίωση EBITDA.

🥛 Η Eurobank Equities ανεβάζει τον πήχη για Κρι Κρι στα €22,4 (buy), με την αγορά στα €20 να ζυγίζει τον ρυθμό πληρωμής του growth.

🔍 Στην Profile, οι στόχοι €8,20–9,20 ενσωματώνουν πλέον εξαγορές και deals στη Δυτική Ευρώπη. Αριθμοί, όχι φήμες. Η Performance Technologies αποτιμάται στα €8,9–12, με στάση αναμονής για το 2026.

🧭 Qualco στα €7 και Austriacard στα €8,15 από Πειραιώς: ο κλάδος ωριμάζει και τα multiples σκληραίνουν.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η νομισματική πολιτική εμφανίζεται πλέον λιγότερο συγχρονισμένη παγκοσμίως

📌 Η Fed φαίνεται να προτιμά χρόνο και δεδομένα αντί για βιαστικές κινήσεις

📌 Οι αγορές προσαρμόζονται σε περιβάλλον όπου το «φθηνό χρήμα» δεν θεωρείται δεδομένο

📌 Η αφήγηση χωρίς τεχνολογική απόδειξη τείνει να αποτιμάται ακριβά μόνο όσο υπάρχει ρευστότητα

📌 Τα μερίσματα λειτουργούν ως έλεγχος πραγματικότητας σε περιόδους μεγάλων προσδοκιών.

📌 Τα ράλι με EBITDA στήριξη αντέχουν περισσότερο από όσα βασίζονται μόνο στο ρεύμα των αγοραστών.

📌 Η ωρίμανση κλάδων συνήθως συνοδεύεται από αυστηρότερη αποτίμηση και λιγότερη ανοχή στα λάθη

⚙️ Qualco: Εξαγορές, ομόλογα και πλατφόρμες

🔄 Εξαγορές εταιρειών αλλά και επενδύσεις στις ηλεκτρονικές της πλατφόρμες δρομολογεί η νεοεισελθούσα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Qualco, με τη διοίκηση να αλλάζει τον τρόπο αξιοποίησης μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αγορά. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό πρόεδρο Ορέστη Τσακαλώτο, η στρατηγική προσαρμόζεται σε πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία.

🏦 Η γενική συνέλευση αποφάσισε η ενίσχυση των θυγατρικών να μη γίνει μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, αλλά με την έκδοση ομολογιακών δανείων που θα καλύπτονται από τη μητρική. Πρόκειται για επιλογή που δεν προβλεπόταν στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο, αλλά δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα κινήσεων.

⚙️ Όπως διευκρινίστηκε, η χρηματοδότηση με ομολογιακά δεν επηρεάζει τη μετοχική σύνθεση ούτε την οργανωτική δομή του ομίλου, ενώ αποφεύγει τη γραφειοκρατία και τις εγκρίσεις που συνοδεύουν μια τυπική αύξηση κεφαλαίου.

📈 Η Qualco εισήχθη στο ΧΑ τον Μάιο με τιμή 5,46 ευρώ. Με βάση το πρόσφατο κλείσιμο στα 6,29 ευρώ, η μετοχή καταγράφει υπεραξίες περίπου 15%. Euroxx και Χρυσοχοΐδης δίνουν τιμή-στόχο τα 7 ευρώ, ενώ επίκειται η ένταξή της στον δείκτη Mid Cap του FTSE Russell και στους τεχνολογικούς δείκτες του ΧΑ και του FTSE.

💻 Σημείο-κλειδί: το μεγαλύτερο μέρος της EBITDA προέρχεται από τεχνολογία, λογισμικό και πλατφόρμες, στοιχείο που καθορίζει και το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επιλογή ομολογιακών αντί για ΑΜΚ διαβάζεται ως κίνηση ταχύτητας και ελέγχου

📌 Η απουσία dilution λειτουργεί υπέρ των υφιστάμενων μετόχων

📌 Η τεχνολογική προέλευση της EBITDA μειώνει τον κυκλικό κίνδυνο

📌 Η ένταξη σε δείκτες αυξάνει ορατότητα και θεσμική ζήτηση

🏛️CrediaBank: Χτίζοντας ρόλο στην κεφαλαιαγορά

🧩 Η CrediaBank δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να αποκτήσει ουσιαστική παρουσία στον χώρο της κεφαλαιαγοράς και των επενδυτικών υπηρεσιών. Το ενδιαφέρον για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή δεν είναι αποσπασματικό, αλλά εντάσσεται σε μια στρατηγική διεύρυνσης πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική.

🏛️ Η επιλογή ενός ιστορικού χρηματιστηριακού οίκου, με μακρά διαδρομή και καλή φήμη στην ελληνική αγορά, προσθέτει βάθος και αξιοπιστία στο εγχείρημα. Η Credia αποκτά άμεσα τεχνογνωσία, οργανωμένη πελατειακή βάση και πρόσβαση σε υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς που κερδίζουν διαρκώς έδαφος, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές.

📐 Ιδιαίτερα θετική είναι η δομή της συναλλαγής, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρόβλεψη για σταδιακή αύξηση της συμμετοχής. Η ομαλή ενσωμάτωση και η περιορισμένη επίπτωση στα κεφάλαια δείχνουν πειθαρχία, μέτρο και προσεκτική διαχείριση πόρων.

📊 Συνολικά, η CrediaBank ενισχύει το προφίλ της ως σύγχρονος χρηματοοικονομικός οργανισμός με επενδυτικό προσανατολισμό και φιλοδοξία για ενεργότερο ρόλο στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η κεφαλαιαγορά λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κύρους για ένα τραπεζικό brand

📌 Η πειθαρχία στη χρήση κεφαλαίων ενισχύει την αξιοπιστία απέναντι σε επενδυτές και εποπτικές αρχές

🏦 Alpha Bank: στρατηγική με διάρκεια

📌 Η συμφωνία της Alpha Bank με τον Όμιλο Photos Photiades Group αποτυπώνει μια τράπεζα που κινείται με καθαρό σχέδιο και μακροπρόθεσμη λογική, μακριά από κινήσεις εντυπωσιασμού.

📌 Η διοίκηση εστιάζει στη δημιουργία ενός μεγάλου και ανθεκτικού ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση σε δραστηριότητες με σταθερά και ποιοτικά έσοδα.

📌 Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Κύπρο προσφέρει ουσιαστικές προοπτικές και η Alpha επιλέγει να τοποθετηθεί δυναμικά, μεθοδικά και χωρίς υπερβολικό ρίσκο.

📌 Η συνένωση της Universal Insurance με την Altius Insurance δημιουργεί έναν ισχυρό παίκτη με κρίσιμη μάζα, εμπειρία και δίκτυο.

📌 Σε οικονομικό επίπεδο, η κίνηση βελτιώνει την ποιότητα των κερδών, ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες και δεν επιβαρύνει ουσιαστικά τα κεφάλαια.

📌 Πρόκειται για μια επιλογή που καθιστά την Alpha πιο διαφοροποιημένη και πιο έτοιμη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης.

🏛️Eurobank & Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

🧩 Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι μια κίνηση με ουσία και σαφές μήνυμα στρατηγικής συνέχειας. Η τράπεζα ενισχύει την παρουσία της σε μια αγορά όπου διαθέτει βαθύ αποτύπωμα, μακροχρόνιες σχέσεις και πραγματικό επιχειρηματικό βάθος, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Κύπρου ως βασικού πυλώνα στο συνολικό της πλάνο.

🔗 Η παράλληλη διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ διευκολύνει την πρόσβαση των Κυπρίων επενδυτών στη μετοχή της Eurobank και ενισχύει τη σύνδεση της τράπεζας με την τοπική επενδυτική κοινότητα. Ταυτόχρονα, προσδίδει μεγαλύτερη διεθνή διάσταση στη μετοχή και ενισχύει την εικόνα ενός ομίλου με περιφερειακή εμβέλεια και καθαρή γεωγραφική στρατηγική.

🏗️ Η κίνηση αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια της εταιρικής αναδιάρθρωσης και της συγχώνευσης που ολοκληρώθηκε, αποτυπώνοντας μια ενιαία, καθαρή δομή. Η Eurobank εμφανίζεται πλέον με ξεκάθαρη εταιρική ταυτότητα και σταθερή παρουσία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

📈 Συνολικά, η τράπεζα συνεχίζει να χτίζει μεθοδικά την επόμενη φάση της πορείας της, με έμφαση στη διαφάνεια, στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στην ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με πραγματικό βάθος και στρατηγική σημασία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παράλληλη διαπραγμάτευση ενισχύει τη ρευστότητα και τη γεωγραφική διασπορά της μετοχής, στοιχείο που αξιολογείται θετικά από θεσμικούς επενδυτές

📌 Η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως στρατηγική αγορά και όχι ως δευτερεύουσα παρουσία, κάτι που προσθέτει βάθος στο story του ομίλου

📌 Η καθαρή εταιρική δομή μειώνει την πολυπλοκότητα και διευκολύνει την αποτίμηση της τράπεζας

📌 Η κίνηση λειτουργεί περισσότερο ως στρατηγικό positioning παρά ως βραχυπρόθεσμος καταλύτης

🧠 Lamda Development: Το Ελληνικό «κλειδώνει» αξία

📍 Μια στρατηγική συμφωνία με ξεκάθαρο αποτύπωμα ανακοίνωσε η Lamda Development, παράλληλα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Η συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Healthcare Park στο Ελληνικό προσθέτει έναν νέο, θεσμικά ισχυρό πυλώνα στο project, διευρύνοντας το μείγμα χρήσεων και σταθεροποιώντας τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

📈 Στο εννεάμηνο, οι επιδόσεις ήταν ισχυρές. Οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα €1,5 δισ., ενώ η οικιστική γειτονιά Little Athens προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με 84% των 671 κατοικιών να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί. Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν στα €215 εκατ., αυξημένα κατά 80% σε ετήσια βάση.

🏗️ Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν €105 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων, κυρίως οικοπέδων, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και την ορατότητα του project.

🛍️ Τα εμπορικά κέντρα κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό operating EBITDA €68,7 εκατ., χάρη στην αύξηση βασικών μισθωμάτων κατά 5% και των εσόδων στάθμευσης κατά 10%, με την επισκεψιμότητα να συνεχίζει ανοδικά.

⛵ Οι μαρίνες επιβεβαίωσαν τη σταθερή δυναμική τους, με έσοδα €26 εκατ. (+5%) και EBITDA €17,2 εκατ. (+9%), στηριζόμενες στη μέγιστη πληρότητα των mega yacht marinas.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο συνδυασμός οικιστικής ανάπτυξης, υγείας, εμπορίου και μαρινών ενισχύει τη θεσμική ποιότητα του project

📌 Η ταχύτητα απορρόφησης στη Little Athens λειτουργεί ως δείκτης πραγματικής ζήτησης και όχι απλής προσδοκίας

📌 Τα επαναλαμβανόμενα EBITDA από malls και μαρίνες προσφέρουν σταθερότητα σε έναν κατεξοχήν αναπτυξιακό όμιλο

🌱 ΔΕΗ σε «πράσινη τροχιά»: από τον λιγνίτη στο Powertech story

⚡ Τρεις στις δέκα κιλοβατώρες (29%) της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ προέρχονται πλέον από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη σαφή μετατόπιση του Ομίλου προς καθαρότερο ενεργειακό μείγμα. Την ίδια στιγμή, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 28% σε σχέση με το 2023, δείχνοντας ότι η απολιγνιτοποίηση δεν είναι πια εξαγγελία αλλά μετρήσιμο αποτέλεσμα.

📊 Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο στη διαφάνεια: για πρώτη φορά η Έκθεση Βιωσιμότητας ενσωματώθηκε στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2024, πλήρως ευθυγραμμισμένη με CSRD, Ταξινομία και το νέο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, η ανεξάρτητη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης προσφέρει εκτεταμένα ποσοτικά στοιχεία για όλες τις θυγατρικές, με πρότυπα GRI 2021 και UN Global Compact.

🌱 Στο επενδυτικό σκέλος, το 85% των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτες μονάδες και δίκτυα, ενώ στη μεταλιγνιτική ανασυγκρότηση αποκαταστάθηκαν 601,9 εκτάρια σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, με σημαντικό μέρος να αφορά δασικές εκτάσεις.

👥 Η κοινωνική διάσταση παραμένει ισχυρή: 21.320 εργαζόμενοι σε τέσσερις χώρες, αυξανόμενη γυναικεία εκπροσώπηση και ταχεία ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτροκίνησης σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενισχύοντας το αποτύπωμα της «πράσινης» κινητικότητας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σταδιακή άνοδος του ποσοστού ΑΠΕ δείχνει ανθεκτικό μετασχηματισμό και όχι συγκυριακή προσαρμογή.

📌 Η ενσωμάτωση CSRD στην οικονομική έκθεση ενισχύει την επενδυτική αναγνωσιμότητα και μειώνει ESG discount.

📌 Η απολιγνιτοποίηση συνδυάζεται με πραγματικές αποκαταστάσεις εδαφών, όχι μόνο με λογιστικές προβλέψεις.

📌 Το Powertech αφήγημα στη ΝΑ Ευρώπη αποκτά πλέον λειτουργικό και όχι απλώς επικοινωνιακό βάθος.

📡 Vodafone Ελλάδος: Τρία μέτωπα, ένα νέο story

🔹 Η Vodafone Ελλάδος ετοιμάζει στροφή πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες, ανοίγοντας ταυτόχρονα τρία παράλληλα μέτωπα: πληροφορική, άμυνα και ενέργεια, σε μια περίοδο που το RRF ολοκληρώνεται και ο ανταγωνισμός εντείνεται.

💻 Το ICT αποτελεί τον πιο ώριμο πυλώνα, με την εταιρεία να εξετάζει στοχευμένες εξαγορές σε managed services, κεφαλαιοποιώντας εμπειρία από μεγάλα έργα ψηφιοποίησης.

🛡️ Η άμυνα λειτουργεί ως στρατηγικό «αντίβαρο» μετά το RRF, ενώ το ζήτημα της συντήρησης των ψηφιακών υποδομών παραμένει ανοιχτό και κοστοβόρο.

⚡ Στην ενέργεια, η Vodafone παρακολουθεί στενά τις κινήσεις ανταγωνιστών, με πιθανές συνέργειες σε συνδυαστικά πακέτα, ενώ FTTH και 5G SA προετοιμάζουν το έδαφος για το επόμενο revenue cycle.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στρατηγική διαφοροποίηση μειώνει την εξάρτηση από κορεσμένα τηλεπικοινωνιακά έσοδα.

📌 Το ICT παραμένει ο πιο άμεσος φορέας αξίας και εξαγορών.

📌 Η άμυνα λειτουργεί μακροπρόθεσμα, όχι ως άμεσο υποκατάστατο του RRF.

📌 Η ενέργεια είναι θέμα timing και σωστών συνεργασιών, όχι βιαστικών κινήσεων.

⚡Η AI δεν είναι «μία μετοχή»

📊 Το διάγραμμα δεν μιλά για μόδα. Μιλά για δομή αγοράς. Η αγορά των AI chipsets εκτοξεύεται έως το 2030 με 28,9% CAGR, αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι το σύνολο – είναι πού συσσωρεύεται η αξία.

🟣 GPUs είναι ο βασικός κορμός του AI compute. Παίρνουν διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο, γιατί εκεί υπάρχει πραγματική ισχύς, οικοσύστημα και pricing power. Δεν πρόκειται για συγκυρία, αλλά για καθεστώς εξάρτησης.

🔵 ASICs αποτελούν το πιο «ήσυχο» αλλά στρατηγικό story. Custom chips για συγκεκριμένα workloads, χαμηλότερο κόστος ανά inference, αλλά υψηλό αρχικό capex και ισχυρό lock-in. Εκεί χτίζεται ο έλεγχος των hyperscalers.

🟦 CPUs αυξάνονται, αλλά παίζουν υποστηρικτικό ρόλο. Χωρίς επιτάχυνση, δεν σηκώνουν AI κλίμακας.

🟪 FPGAs & λοιπά μένουν εξειδικευμένες λύσεις: latency, edge, ειδικές εφαρμογές. Χρήσιμα, αλλά όχι καθοριστικά.

⚠️ Το μήνυμα του γραφήματος είναι σαφές: όσο πλησιάζουμε το 2030, το AI μετατρέπεται σε βαριά βιομηχανία υποδομής. Όποιος ελέγχει το silicon, τα fabs και το ενεργειακό αποτύπωμα, ελέγχει και τον ρυθμό ανάπτυξης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ανάπτυξη της αγοράς δεν μοιράζεται ισότιμα μεταξύ των τεχνολογιών

📌 Τα GPUs συγκεντρώνουν αξία επειδή συγκεντρώνουν εξάρτηση

📌 Τα ASICs λειτουργούν ως μακροπρόθεσμο στοίχημα κόστους και ελέγχου

📌 Το αφήγημα του AI μετατοπίζεται από το software στο hardware bottleneck

🔌 Net billing: όταν η ενεργειακή δημοκρατία μπαίνει στον πάγο

⚡ Η μετάβαση από το net metering* στο net billing*, σε συνδυασμό με τον κορεσμένο ηλεκτρικό χώρο, λειτούργησε ως απότομο φρένο στην αυτοπαραγωγή και ιδιαίτερα στις ενεργειακές κοινότητες. Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι η αλλαγή μηχανισμού συμψηφισμού τον Οκτώβριο του 2024 διέκοψε τη δυναμική ενός θεσμού που υποτίθεται ότι θα έφερνε τους πολίτες πιο κοντά στην ενεργειακή μετάβαση.

📉 Από το 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 κατατέθηκαν 6.391 αιτήσεις (4.889 MW), όμως μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 οι νέες αιτήσεις από ενεργειακές κοινότητες περιορίστηκαν στις 76, εκ των οποίων μόλις 18 μετά τον Μάρτιο του 2025. Η εικόνα παραπέμπει σε καθολικό «πάγωμα» ενδιαφέροντος, όχι σε φυσιολογική επιβράδυνση.

🔌 Στο επίπεδο υλοποίησης, λειτουργεί μόλις το 30% των έργων που αιτήθηκαν σύνδεση. Και εδώ η ανισορροπία είναι κραυγαλέα: σχεδόν όλη η ηλεκτρισμένη ισχύς αφορά εμπορικά έργα που πωλούν ενέργεια στο δίκτυο, ενώ η καθαρή αυτοπαραγωγή αντιστοιχεί σε μόλις 6,9%. Κανένα ενεργό έργο δεν λειτουργεί με virtual net billing, στοιχείο που δείχνει ότι το νέο πλαίσιο δεν «κουμπώνει» στην πράξη.

🐢 Ο ρυθμός συνδέσεων επιβραδύνεται, οι ακυρώσεις πολλαπλασιάζονται και πάνω από το 60% των ακυρωμένων έργων είχαν ήδη λάβει σήμα αδυναμίας σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η αγορά στέλνει σαφές μήνυμα: χωρίς ηλεκτρικό χώρο και σταθερούς κανόνες, η ενεργειακή κοινότητα μένει σύνθημα και όχι εργαλείο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα δείχνει ότι η αλλαγή στο net billing μετατόπισε το ρίσκο από το σύστημα στον πολίτη

📌 Η ενεργειακή μετάβαση χωρίς χώρο στο δίκτυο καταλήγει προνόμιο μεγάλων παικτών

📌 Η αυτοπαραγωγή παραμένει ζωντανή μόνο εκεί όπου «τρέχουν» παλιές αιτήσεις

📌 Η συζήτηση για 3 GW ηλεκτρικού χώρου είναι πλέον πολιτική επιλογή και όχι τεχνική λεπτομέρεια

📌 Χωρίς στοχευμένη στήριξη, οι ενεργειακές κοινότητες κινδυνεύουν να μείνουν ιστορική υποσημείωση

* ⚡ Net metering & Net billing – τι αλλάζει στην αυτοπαραγωγή

🔁 Net metering (συμψηφισμός ενέργειας)

Στο net metering ο αυτοπαραγωγός συμψηφίζει κιλοβατώρες με κιλοβατώρες. Η ενέργεια που παράγεται και δεν καταναλώνεται άμεσα «γράφεται» ως πίστωση και αφαιρείται από τη μελλοντική κατανάλωση. Αν παράγονται 1.000 kWh και καταναλώνονται 1.000 kWh σε άλλο χρόνο, ο λογαριασμός ενέργειας μηδενίζεται (πληρώνονται μόνο ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

💶 Net billing (συμψηφισμός αξίας)

Στο net billing δεν συμψηφίζεται η ενέργεια αλλά η χρηματική αξία. Η περίσσεια παραγωγή πωλείται στο δίκτυο σε τιμή χονδρικής, ενώ η κατανάλωση αγοράζεται σε τιμή λιανικής. Έτσι, η ίδια κιλοβατώρα μπορεί να πωλείται φθηνά και να αγοράζεται ακριβά. Ο αυτοπαραγωγός εκτίθεται στη μεταβλητότητα των τιμών και η απόσβεση γίνεται πιο αβέβαιη, ειδικά χωρίς αποθήκευση.

📊 Η ουσιαστική διαφορά

Το net metering αντιμετωπίζει τον αυτοπαραγωγό ως καταναλωτή με φωτοβολταϊκό.

Το net billing τον αντιμετωπίζει ως μικρό παραγωγό που εμπορεύεται ενέργεια.

🟦 «Μπλε» κύμα στους λογαριασμούς – τα σταθερά τιμολόγια κερδίζουν έδαφος

📊 Ο ανταγωνισμός στη λιανική ρεύματος έχει μετατοπιστεί καθαρά στα σταθερά συμβόλαια. Όλο και περισσότερα νοικοκυριά εγκαταλείπουν τα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια και κλειδώνουν τιμές, αποφεύγοντας τη μεταβλητότητα της χονδρεμπορικής και εξασφαλίζοντας απτό οικονομικό όφελος.

📈 Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Οκτώβριο δείχνουν τη δυναμική: οι «μπλε» οικιακοί μετρητές ανήλθαν σε 1,53 εκατ. (25,78%), από 1,46 εκατ. τον Σεπτέμβριο, ενώ οι «πράσινοι» υποχώρησαν σε 3,55 εκατ. (59,88%). Από τον Ιανουάριο του 2025, τα μπλε σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ περίπου 600.000 πράσινα συμβόλαια εγκαταλείφθηκαν.

⚖️ Πιο ανθεκτικό παραμένει το κίτρινο κυμαινόμενο προϊόν, με ήπια μόνο υποχώρηση. Ωστόσο, το μήνυμα είναι σαφές: η ασφάλεια τιμής κερδίζει έναντι της αβεβαιότητας.

🟧 Το σκηνικό θα εμπλουτιστεί με τα δυναμικά «πορτοκαλί» τιμολόγια από το 2026, αρχικά για μεγάλους πελάτες και στη συνέχεια για νοικοκυριά με έξυπνους μετρητές. Με σχεδόν το 50% του φορτίου να μετριέται ήδη «έξυπνα», ανοίγει ο δρόμος για άμεση σύνδεση λιανικής–χονδρικής και για πραγματική ευελιξία κατανάλωσης, ειδικά σε ώρες υπερπροσφοράς ΑΠΕ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στροφή στα σταθερά τιμολόγια αντανακλά ανάγκη προβλεψιμότητας σε μια αγορά με αυξημένη μεταβλητότητα

📌 Η μείωση των πράσινων συμβολαίων δείχνει κόπωση των καταναλωτών από τον μηχανισμό προσαρμογής

📌 Τα πορτοκαλί τιμολόγια ταιριάζουν περισσότερο σε καταναλωτές με δυνατότητα μετατόπισης φορτίων

📌 Η επέκταση των έξυπνων μετρητών αποτελεί προϋπόθεση για ουσιαστική «έξυπνη» κατανάλωση

📌 Ο ανταγωνισμός μεταφέρεται από την επιδότηση στη δομή και τη διαφάνεια του προϊόντος

⚙️ Βιομηχανία: Αντοχή στις εξαγωγές, κόπωση στο εσωτερικό

🔍 Οριακή άνοδο 0,3% κατέγραψε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο, σαφώς χαμηλότερη από το 0,9% της περσινής σύγκρισης. Το σήμα δεν είναι πανηγυρικό· είναι περισσότερο ένδειξη επιβράδυνσης παρά ανάπτυξης.

🏭 Η εικόνα ανά κλάδο δείχνει άνισες ταχύτητες. Τα ορυχεία–λατομεία ξεχώρισαν με άνοδο 5,6%, ενώ η μεταποίηση κινήθηκε σχεδόν στάσιμα, μόλις +0,3%, επιβεβαιώνοντας ότι η βαριά βιομηχανία κρατά ισορροπίες χωρίς δυναμική.

🌍 Η πραγματική στήριξη ήρθε από το εξωτερικό. Ο δείκτης κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς +4,4%, την ώρα που η εσωτερική αγορά -1,8% αποτυπώνει κόπωση ζήτησης και πίεση εισοδημάτων.

📉 Σε μηνιαία βάση, η πτώση -2,4% έναντι Σεπτεμβρίου δείχνει ότι το φθινόπωρο μπήκε με φρένο και όχι με γκάζι.

