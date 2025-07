Περί χρηματιστηριακής κατασκοπίας

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα όσων πιστεύουν με θρησκευτική ευλάβεια στη θεμελιώδη ανάλυση, είναι ότι οι ισολογισμοί — όσο αξιόπιστοι κι αν είναι — δημοσιεύονται κατόπιν εορτής. Δηλαδή, μερικές εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της ουσιαστικής κίνησης της μετοχής. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν ένας χρήσιμος οδηγός. Μια πυξίδα.



Το ίδιο ισχύει και με την τεχνική ανάλυση. Είναι εργαλείο καταγραφής της ψυχολογίας της αγοράς — του τί κάνουν οι άλλοι. Όχι του τί θα γίνει. Αν περιμένεις να σου δείξει η τεχνική ανάλυση πού θα πάει η αγορά, είναι σαν να κοιτάς το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου για να πας μπροστά.



Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να κερδίζει κανείς με συνέπεια στο χρηματιστήριο, είναι να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Και για να το πετύχει αυτό, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: κατασκοπία.



Κάποτε ήξερα κάποιον που περνούσε κάθε πρωί από τα πάρκινγκ μεγάλης εισηγμένης εμπορικής εταιρείας και μέτραγε τις άδειες θέσεις. Αν ήταν πολλές, υποψιαζόταν πως κάτι δεν πάει καλά με τις πωλήσεις. Άλλος είχε στήσει "καραούλι" έξω από διυλιστήριο, παρατηρώντας πόσα βυτιοφόρα έφευγαν ημερησίως, για να βγάζει άκρη με τη ζήτηση στα καύσιμα.



Την πιο μεθοδική και βαθιά προσέγγιση στο ζήτημα της χρηματιστηριακής κατασκοπίας την έχει κάνει ένας πρώην πιλότος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Avner Mandelman, στο βιβλίο του The Sleuth Investor: Uncover the Best Stocks Before They Hit the Street.



Ο Mandelman προτείνει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ανάλυσης. Όχι με αριθμούς, πίνακες και λογιστικά τερτίπια, αλλά με επιτόπια έρευνα. Με δουλειά... πεδίου. Σαν ιδιωτικός ντετέκτιβ.



Στο μοντέλο του, ο επενδυτής δεν περιορίζεται στο Bloomberg και τις οικονομικές καταστάσεις, αλλά επισκέπτεται εργοστάσια, παρατηρεί τη ροή πελατών στα καταστήματα, πιάνει κουβέντα με μεσαία στελέχη, ανακρίνει προμηθευτές και "σκανάρει" την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Όχι την "μαγειρεμένη" εικόνα του ισολογισμού, αλλά την ωμή, ακατέργαστη αλήθεια.



Οι μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά δεν αποκαλύπτονται σε αναλύσεις με τιμές στόχους και προτεινόμενες αποτιμήσεις. Εντοπίζονται πριν γίνουν πρωτοσέλιδα, πριν προλάβουν να τις "σερβίρουν" οι οίκοι και οι σύμβουλοι. Όποιος περιμένει να του το πουν… έχει ήδη χάσει το τρένο.



Στο χρηματιστήριο, όπως και στον πόλεμο, κερδίζει αυτός που έχει την καλύτερη πληροφόρηση. Και αυτός, συνήθως, δεν διαβάζει απλώς ισολογισμούς. Τους κατασκοπεύει.



📈💸 Μετοχές ΗΠΑ: ακριβές, αλλά με λόγο - και διαφορά επιπέδου



Μια διαδεδομένη αυταπάτη στην καθ’ ημάς Ανατολή είναι ότι έχουμε δρόμο μπροστά επειδή είμαστε... «φθηνοί». Διαφωνώ. Αν έχουμε δρόμο, θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις διαθέσεις των διεθνών κεφαλαίων — εκείνων που παίζουν την ελληνική αγορά με δύο βασικές πυξίδες:



Το κλίμα στη Wall Street και τα κέρδη των τραπεζών (άντε και καμιά δυο ακόμη εταιρειών που κάνουν τον κόπο να δημοσιεύουν σοβαρούς ισολογισμούς).



Η πραγματικότητα είναι πιο ωμή:



Οι αμερικανικές μετοχές διαπραγματεύονται σε P/E 23x, έναντι μόλις 14,3x στις αγορές εκτός ΗΠΑ. Όμως η διαφορά των 9 μονάδων δεν είναι απλώς θέμα «valuation» — είναι αντανάκλαση ποιότητας:



Ρυθμός αύξησης κερδών: S&P +12% CAGR | ex-US +5%



Απόδοση κεφαλαίου (ROIC): ΗΠΑ 15% | εκτός ΗΠΑ 8%



FCF Yield (μετά χρέους): ΗΠΑ 3% | εκτός ΗΠΑ 5%



Οι μετοχές εκτός ΗΠΑ φαίνονται φθηνές. Και μάλλον έτσι θα μείνουν… εκτός κι αν υπάρξει σοβαρή βελτίωση σε κερδοφορία και νομίσματα.



Συμπέρασμα;



Μην κοιτάτε το P/E, κοιτάτε ποιος το αξίζει.



Η αγορά πληρώνει για ποιότητα.



👉 Όπως έλεγε κι ο Κοστολάνι:



«Η φτηνή μετοχή χωρίς κέρδη είναι σαν φθηνό σακάκι χωρίς φόδρα. Το φοράς και νιώθεις τη ραφή.»









🔥 Motor Oil: Από τη φωτιά... στα υψηλά 13 μηνών

Θυμάστε πριν λίγο καιρό τη Motor Oil; Χτυπημένη από παντού. Μια έξοδος από τον MSCI, μια έκτακτη εισφορά, μια κατάρρευση στα περιθώρια διύλισης, μια φωτιά στο εργοστάσιο… Σαν να τη σημάδευε η μοίρα. Κι όμως, οι μεγάλοι όμιλοι φαίνονται στα δύσκολα. Και η Motor Oil όχι μόνο άντεξε, αλλά μοίρασε και μέρισμα €1,40/μετοχή, αποδεικνύοντας γιατί ανήκει στους «παίκτες του Champions League» της ελληνικής οικονομίας.



📈 Η επιστροφή



Σήμερα, η μετοχή κινείται σε υψηλά 13 μηνών και καταγράφει ισχυρή απόδοση τους τελευταίους μήνες, με το κλίμα να αντιστρέφεται πλήρως:



📌 Τα περιθώρια διύλισης βελτιώθηκαν



📌 Λαμβάνει αποζημιώσεις για τη φωτιά



📌 Δεν θα υπάρξει νέα έκτακτη εισφορά



📌 Στρατηγική σύμπραξη με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ενέργεια, που δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και ένα νέο ισχυρό ενεργειακό σχήμα



📌 📌 Η μετοχή "κλείνει το μάτι" στην επαναφορά στον MSCI στην αξιολόγηση του Αυγούστου



💬 Συμπέρασμα:



Η Motor Oil έκανε «reboot» εκεί που άλλοι θα κατέρρεαν. Και τώρα, με την ψυχολογία θετική, τη λειτουργική κερδοφορία σε άνοδο και το re-rating να πλησιάζει, το παζλ της επαναφοράς δείχνει να ολοκληρώνεται. Αν έρθει και η επιστροφή στον MSCI Greece, τότε θα μιλάμε για ολική επαναφορά με κεφαλαία γράμματα.



🏦 Alpha Bank: Ράλι +100%, Tier 2 με 5πλή κάλυψη – Επιστροφή με δύναμη



Το μνημειώδες ράλι 100% της μετοχής της Alpha Bank από την αρχή του έτους δεν είναι απλώς ένα chart story — είναι πολλαπλή επιβεβαίωση εμπιστοσύνης. Από την είσοδο της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο, μέχρι τα ενισχυμένα οικονομικά αποτελέσματα, ο όμιλος δείχνει ότι πατά πλέον γερά.



Και χθες, ήρθε άλλη μία ηχηρή ένδειξη:



Η τράπεζα βγήκε στις αγορές με Tier 2 ομόλογο €500 εκατ., και μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκε υπερκάλυψη 5 φορές, με τη ζήτηση να φτάνει τα €2,5 δισ. — σε χρόνο-ρεκόρ. Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.



🔍 Τα βασικά της έκδοσης:



Ποσό: €500 εκατ.



Διάρκεια: 11 έτη



Call option: Στο 6ο έτος



Απόδοση: Μειώθηκε σημαντικά έναντι αρχικής καθοδήγησης λόγω ζήτησης. Έπεσε στο 4.308%, καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας.



💬 Συμπέρασμα:



Η Alpha Bank δεν είναι πλέον «στοιχηματικό trade», αλλά δομικό play πάνω στην αναβάθμιση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και την επιστροφή της Ελλάδας σε επενδυτικό status. Με διεθνείς επενδυτές να δείχνουν πραγματική όρεξη για ελληνικό ρίσκο, ο όμιλος επαναπροσδιορίζεται: όχι ως επιβιώσασα τράπεζα – αλλά ως ισχυρός πυλώνας.



🏗️ Άβαξ: Στόχος κύκλος εργασιών €800 εκατ. το 2025

Με στόχο κύκλο εργασιών €800 εκατ. το 2025, η Άβαξ εντείνει την υλοποίηση των έργων του ανεκτέλεστου υπολοίπου ύψους €3 δισ., ενώ παράλληλα σχεδιάζει την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού και την ανάπτυξη νέας στρατηγικής διαφοροποίησης, με σταθερό πυρήνα την κατασκευαστική δραστηριότητα.



🔋 Ενέργεια



Σε εξέλιξη βρίσκονται:



Η κατασκευή του μεγαλύτερου εργοστασίου συνδυασμένου κύκλου 1.700 MW στη Ντέβα Ρουμανίας



Το έργο 282,5 MW στο Ιράκ



Ο αγωγός φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, με πρόοδο ολοκλήρωσης 89%



🏘️ Real Estate



Μέσω της Avax Development, προχωρά η ανάπτυξη και πώληση οικιστικών συγκροτημάτων 15.000 τ.μ. σε νησιωτικούς προορισμούς, με εκτιμώμενη εμπορική αξία άνω των €73 εκατ.



⚓ Μαρίνες



Η Μαρίνα Αθηνών καταγράφει έντονη ζήτηση λόγω της αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου, με επένδυση επέκτασης 39 νέων θέσεων (+40%) σε πλήρη εξέλιξη.



Μαζί με τη μειοψηφική συμμετοχή στη Μαρίνα Λεμεσού, ο τομέας μαρινών αναμένεται να συνεισφέρει έως €8 εκατ. EBITDA μέχρι το 2029.

📱 Alter Ego Media: Τιμή στόχος €6,55 και περιθώριο ανόδου 49%

Θετικά αποτιμάται από την Pantelakis Securities η εξαγορά των Newsit.gr και Tlife.gr από την Alter Ego Media (AEM), με τη χρηματιστηριακή να ανεβάζει την τιμή-στόχο της μετοχής στα €6,55, βλέποντας περιθώριο ανόδου 49% και ισχυρή προοπτική δημιουργίας αξίας.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς καθιστά την Alter Ego τον μεγαλύτερο digital publisher στην Ελλάδα. Η αποτίμηση έγινε στις 6,7 φορές τα EBITDA 2026 των εξαγοραζόμενων assets και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε:



Αύξηση 12% στα εκτιμώμενα EPS της AEM



Δημιουργία καθαρής αξίας €20,3 εκατ. ή €0,35 ανά μετοχή



👥 Ενεργή συμμετοχή Ευαγγελάτου – Στεφανίδου



Καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των ψηφιακών μέσων θα συνεχίσουν να έχουν οι Νίκος Ευαγγελάτος και Τατιάνα Στεφανίδου για τουλάχιστον πέντε έτη. Παράλληλα, συμμετέχουν στη συναλλαγή μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 400.000 μετοχών στην τιμή των €5/μετοχή.



📊 Προβλέψεις: Κερδοφορία & ανάπτυξη



Η Pantelakis προβλέπει για το 2025:



📌 Έσοδα €7,5 εκατ.



📌 EBITDA €3,7 εκατ.



📌 EBIT €3,6 εκατ. από τα νέα media assets



Για το 2026, το EBITDA από τα εξαγορασθέντα αναμένεται να φτάσει τα €4 εκατ., ενώ η ενοποιημένη κερδοφορία του Ομίλου AEM εκτιμάται στα €25,3 εκατ.



🐉💣Μια κινέζικη απάτη...

Θυμάστε πως ξεκίνησε το κραχ του 2008; Οι τράπεζες με κρατικές εγγυήσεις μοίραζαν στεγαστικά σε ανέργους και στη συνέχεια τιτλοποιούσαν τα στεγαστικά προσφέροντας ρευστότητα για επιπλέον επισφαλή δάνεια.



Κάτι αντίστοιχο, αλλά σε κλίμακα... στεροειδών, εκκολάπτεται σήμερα στην Κίνα.



Η κινεζική αγορά ακινήτων καταρρέει και μια τεράστια απάτη ανθεί: απατεώνες αγοράζουν σπίτια με πραγματικές τιμές «ξεπουλήματος», εξασφαλίζοντας όμως τραπεζικά δάνεια στις επίσημες αποτιμήσεις — που δεν έχουν αναθεωρηθεί. Έτσι προκύπτει μόχλευση σε πλασματικές αξίες.



Επισήμως, τα «κόκκινα» δάνεια είναι μόλις 1,5%. Ανεπισήμως; Αρκετά για να κάνουν το 2008 να μοιάζει με... εκπαιδευτική πρόβα. Οι κινεζικές τράπεζες κάθονται σε περιουσιακά στοιχεία ύψους 62 τρισ. δολαρίων, δηλαδή 344% του ΑΕΠ — τριπλάσια μόχλευση απ' ό,τι είχαν οι ΗΠΑ πριν σκάσει το δικό τους κανόνι.



Οι καταναλωτές δεν ξοδεύουν, ο πληθωρισμός φλερτάρει με το μηδέν, οι εξαγωγές δεν αρκούν και οι κεφαλαιακοί έλεγχοι είναι η μόνη άμυνα. Αν δεν σκάσει τώρα, απλώς θα σκάσει αργότερα. Και πιο εκκωφαντικά.



Βλέπε: In Depth: The Scam That Turned China’s Housing Slump Into a Cash Machine By Wang Jing and Han Wei



https://www.caixinglobal.com/2025-07-10/in-depth-the-scam-that-turned-chinas-housing-slump-into-a-cash-machine-102339851.html





🎯 Intralot: Κέρδισε το στοίχημα στις ΗΠΑ – Πάνω από την τιμή της δημόσιας πρότασης η μετοχή

Η χθεσινή είδηση για την ανάληψη του συμβολαίου του Maryland στις ΗΠΑ από την Intralot, που μεταδόθηκε πρώτα από διεθνή μέσα, ήρθε να επιβεβαιώσει πανηγυρικά τις προσδοκίες της αγοράς και να ενισχύσει την αξιοπιστία της διοίκησης.



Το νέο συμβόλαιο – με εκτιμώμενο EBITDA τουλάχιστον €15 εκατ. – αποτελεί τη στρατηγική διάκριση που περίμενε εδώ και καιρό η εταιρεία. Η διοίκηση είχε διαμηνύσει επανειλημμένα ότι «θα τρέξουν πολλοί διαγωνισμοί» και πως η κατάκτηση ενός μόνο συμβολαίου στις ΗΠΑ θα άλλαζε το τοπίο στα θεμελιώδη μεγέθη. Αυτό το συμβόλαιο ήρθε, και μάλιστα απέναντι σε μεγαθήρια του κλάδου.



🃏 Η Bally’s και το cash flow



Η θετική είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Bally’s, ενός ισχυρού ομίλου με υψηλά περιθώρια EBITDA και σημαντικές ταμειακές ροές, που προσθέτει ακόμη στρατηγική υπεραξία στο αφήγημα της Intralot.



📈 Η μετοχή "γράφει" ιστορία



Η μετοχή ξεπέρασε το €1,07, δηλαδή την τιμή της δημόσιας πρότασης που έχει καταθέσει το σχήμα συμφερόντων του Soohyung Kim, μετά και την πρόσφατη ενίσχυση του ποσοστού του.



💬 Συμπέρασμα:



Η Intralot παίζει πλέον σε διεθνές ταμπλό με όρους κερδισμένου. Με τα EBITDA να ενισχύονται, τις ταμειακές ροές να βαθαίνουν και τη διοίκηση να χτίζει αξιοπιστία, η μετοχή αποκτά νέα θεμελιώδη βάση αποτίμησης. Αν έρθουν και άλλα deals στις ΗΠΑ, τότε το re-rating θα είναι θέμα χρόνου.



⛏️CDE: Η άνοδος του ασημιού φέρνει... μεταλλικό χρήμα

Το ασήμι σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – και αυτό σημαίνει κέρδη για τις εταιρείες εξόρυξης. Μια από τις βασικές ωφελημένες είναι η Coeur Mining (CDE), για την οποία είχαμε ξαναγράψει σε χαμηλότερες τιμές. Πλέον, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά.



Στο Q1 2025, η Coeur ανακοίνωσε έσοδα $360 εκατ., αυξημένα κατά 69% σε ετήσια βάση, με περιθώριο EBITDA 41% και προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) $148,9 εκατ.. Η παραγωγή έφτασε τις 86.766 ουγκιές χρυσού και 3,73 εκατ. ουγκιές ασημιού, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη 17% QoQ στο ασήμι.



Η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για το 2025, διατηρώντας την πρόβλεψη για 380–440 χιλ. oz χρυσού και 16,7–20,3 εκατ. oz ασημιού, με στόχο ετήσιο EBITDA άνω των $700 εκατ.



Η Coeur μετατρέπεται από «μοχλευμένο στοίχημα ασημιού» σε λειτουργικά σταθερό παίκτη με αυξανόμενη αξιοπιστία. Αν διατηρηθεί η δυναμική στην παραγωγή και στις τιμές μετάλλων, το re-rating της μετοχής μπορεί να έχει συνέχεια.









🇩🇪 Bundesbank: Ώρα για επανεξέταση της ποσοτικής χαλάρωσης – Ζημίες 20 δισ. το 2024

Την ανάγκη για επανεξέταση της στρατηγικής αγοράς ομολόγων μεγάλης κλίμακας εκφράζει η Bundesbank, καλώντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να επανεκτιμήσει τη χρήση τέτοιων εργαλείων στο μέλλον, ιδίως όταν τα επιτόκια βρίσκονται κοντά στο κατώτατο όριο.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η γερμανική κεντρική τράπεζα κατέγραψε ζημίες περίπου €20 δισ. για το 2024, τις πρώτες σε τόσο μεγάλη κλίμακα από τη δεκαετία του 1970. Αντίστοιχα, και η ίδια η ΕΚΤ εμφάνισε έλλειμμα-ρεκόρ €8 δισ., αποτυπώνοντας το κόστος των πολιτικών στήριξης που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.



Οι ζημίες αποδίδονται στις υψηλές πληρωμές τόκων για την πλεονάζουσα ρευστότητα, η οποία δημιουργήθηκε κατά την περίοδο εφαρμογής της ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Όπως σημειώνει η Bundesbank, οι πληρωμές αυτές υπερέβησαν τις αρχικές εκτιμήσεις, επιτείνοντας τις δημοσιονομικές πιέσεις.

Η τάση αυτή προκαλεί σκεπτικισμό σε μέρος των αξιωματούχων της ΕΚΤ, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη μεγαλύτερης φειδούς στη χρήση μη συμβατικών εργαλείων, ιδίως υπό το φως των παρενεργειών όπως οι φούσκες σε περιουσιακά στοιχεία και οι ζημίες των κεντρικών τραπεζών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίστηκε η διενέργεια πλήρους αξιολόγησης της αναλογικότητας των εργαλείων νομισματικής πολιτικής, πριν ληφθούν αποφάσεις για τυχόν νέες επεκτατικές παρεμβάσεις.

Η εποχή του «εύκολου χρήματος» φαίνεται να τελειώνει, καθώς το κόστος του αρχίζει να γίνεται ορατό και στις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες.



🛩️ ALTUS-LSA: Στη λίστα με τις 100 κορυφαίες εταιρείες UAV παγκοσμίως

Μια σημαντική διεθνή επιτυχία πέτυχε η ελληνική εταιρεία ALTUS-LSA, καθώς εντάχθηκε στη λίστα με τις 100 κορυφαίες αμυντικές εταιρείες στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) για το 2025. Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική παρουσία στον συγκεκριμένο κατάλογο, γεγονός που υπογραμμίζει την αναδυόμενη δυναμική της Ελλάδας στην καινοτομία της αμυντικής τεχνολογίας.



Με έδρα τα Χανιά και ομάδα 60 εξειδικευμένων επαγγελματιών, η ALTUS-LSA κατασκευάζει επιχειρησιακά UAVs που εξυπηρετούν στρατιωτικές αλλά και πολιτικές αποστολές (Πολιτική Προστασία, Έρευνα-Διάσωση, Δημόσια Ασφάλεια). Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής – από σύνθετα υλικά έως προηγμένα ηλεκτρονικά – πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στην Κρήτη, ενώ ο υπόλοιπος εξοπλισμός προέρχεται από κορυφαίους προμηθευτές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.



Η ALTUS-LSA έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση με επιχειρησιακά ώριμες λύσεις, συνεργαζόμενη με οργανισμούς όπως η Frontex, η EMSA και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA). Παράλληλα, έχει συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με την MBDA και τη NAVAL GROUP, με το UAV «Κέρβερος» να βρίσκεται σε φάση προχωρημένων δοκιμών.



💶 Στροφή στο ευρώ: Οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τις αγορές ομολόγων της ευρωζώνης

Αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον καταγράφεται φέτος για τα ομόλογα της ευρωζώνης, με τις κεντρικές τράπεζες να ενισχύουν τις τοποθετήσεις τους — μια δυναμική που λειτουργεί θετικά για το ευρώ και το κύρος του ευρωπαϊκού νομίσματος ως εναλλακτικού αποθεματικού μέσου.



Σύμφωνα με την Barclays, οι κεντρικές τράπεζες και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία έχουν ήδη αγοράσει το 20% των εκδόσεων κρατικού χρέους της ευρωζώνης που διατέθηκαν μέσω τραπεζικών κοινοπραξιών – ποσοστό αυξημένο από το 16% το 2024. Οι εν λόγω εκδόσεις απέφεραν άνω των €200 δισ. πέρυσι για τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης.



Η ενίσχυση της ζήτησης αποδίδεται σε τριβές της κυβέρνησης Τραμπ με παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για θέματα δασμών και άμυνας, καθώς και στις επιθέσεις κατά της Fed, που έχουν προκαλέσει ανησυχία για τη σταθερότητα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.



Το αποτέλεσμα είναι απώλειες 9% για το δολάριο φέτος, ενώ το ευρώ έχει ενισχυθεί κατά 12%. Παράλληλα, ασιατικές κεντρικές τράπεζες και θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να τοποθετηθούν σε ευρωπαϊκά ομόλογα σε σχέση με το παρελθόν, επισημαίνοντας τη διαφοροποίηση αποθεμάτων και την αναζήτηση νομισματικής ασφάλειας.



📈 ING: Η Ελλάδα στην «υγιή πλευρά» της ανάκαμψης – Ισχυρή βελτίωση στην απασχόληση μετά το 2023



Σημαντική ανάκαμψη στην αγορά εργασίας των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, κυρίως της Ελλάδας και της Ισπανίας, καταγράφει η ING σε πρόσφατη ανάλυσή της, επισημαίνοντας ότι η θετική αυτή τάση είναι εμφανής από το 2023 και μετά.

🇬🇷 Ελλάδα: Πρωταγωνίστρια σε απασχόληση και ζήτηση



Για την Ελλάδα, η ING διαπιστώνει ισχυρή αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε:

📌 Λιανεμπόριο



📌 Επαγγελματικές και επιστημονικές υπηρεσίες



📌 Κατασκευές



Παράλληλα, καταγράφεται εκρηκτική ανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία, που ενίσχυσε σημαντικά την εγχώρια ζήτηση και τις προσλήψεις.



🔋 Καταλύτης το Ταμείο Ανάκαμψης



Η έκθεση αποδίδει τη θετική μεταστροφή:



📌 Στην οικονομική ώθηση του NextGenEU



📌 Στις επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό και πράσινη μετάβαση



Στην Ισπανία, η απασχόληση αυξάνεται με μικρές μόνο απώλειες στον αγροτικό και χρηματοπιστωτικό τομέα



Στην Ιταλία, παρότι δεν υπήρξε μείωση απασχόλησης, η παραγωγικότητα παραμένει αδύναμη



Σε Γερμανία και Αυστρία, η εικόνα είναι αρνητική, με αύξηση ανεργίας και υποχώρηση της παραγωγικότητας



🔵 Σε αναβάθμιση ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου

Σε φάση εντατικών διαβουλεύσεων βρίσκεται ο ΔΕΣΦΑ με τους Διαχειριστές Μεταφοράς Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουκρανίας για τη βελτίωση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, με επίκεντρο το ειδικό προϊόν δυναμικότητας Route 1, που αφορά τη ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία.



Ήδη το Route 1 έχει «δοκιμαστεί» με επιτυχία σε δύο δημοπρασίες, καταγράφοντας υψηλή δέσμευση δυναμικότητας από διεθνείς παίκτες — με την ουκρανική πλευρά να ηγείται της ζήτησης. Το υφιστάμενο σχήμα, με περιορισμένη χωρητικότητα και μηνιαία διάρκεια, οδεύει πλέον σε νέα φάση αναβάθμισης, με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία, χαμηλότερο κόστος και εμπορική προβλεψιμότητα.



Ο ΔΕΣΦΑ και οι υπόλοιποι Διαχειριστές εξετάζουν:



Αύξηση της διαθέσιμης διαμετακομιστικής δυναμικότητας



Επέκταση της διάρκειας των προϊόντων



Νέες μειώσεις τιμών, πέραν της υφιστάμενης έκπτωσης 25%



Οι σχετικές επενδύσεις προχωρούν σταδιακά σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του άξονα νότου–βορρά. Συγκεκριμένα, η εξαγωγική ικανότητα της Ελλάδας αναμένεται να φτάσει τα 8 bcm έως το τέλος του 2025, ενώ η Βουλγαρία στοχεύει στα 10 bcm προς Ρουμανία.



Πρόκειται για έναν ενεργειακό διάδρομο κρίσιμης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης, που σταδιακά μετατρέπεται από ιδέα σε πραγματικό game changer για την περιοχή.





🛠️ Η Paval Holding εξαγόρασε την Praktiker Hellas – Deal €120 εκατ. με τη Fairfax

Σε ρουμανικά χέρια περνά πλέον η Praktiker Hellas, καθώς η Paval Holding, ιδιοκτήτρια της γνωστής αλυσίδας Dedeman, απέκτησε την ελληνική εταιρεία από τη Fairfax, έναντι ποσού €120 εκατ. Το deal περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα ιδιόκτητα ακίνητα της Praktiker.



Η Fairfax, μέσω της Colonnade Finance, είχε αποκτήσει το 100% της Praktiker Hellas και αποφάσισε να αποεπενδύσει με σημαντικά κέρδη, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με την Paval Holding που εισήλθε καθυστερημένα στις διαπραγματεύσεις, αλλά υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, επικρατώντας των Adeo (Leroy Merlin) και της Videolux Holding (Bulgaria).



Οικονομικά στοιχεία Praktiker



Η Praktiker Hellas παρουσίασε το 2023 αύξηση 5,53% στον κύκλο εργασιών, από €177,6 εκατ. το 2022 σε €187,52 εκατ. Ωστόσο, παρέμεινε ζημιογόνα με ζημίες €1,4 εκατ., έναντι ζημιών €3,91 εκατ. το 2022.



Ποια είναι η Paval Holding



Η Dedeman, συμφερόντων Ντράγκος και Αντριάν Παβάλ, ιδρύθηκε το 1992 στην Μπακάου και αποτελεί τον μεγαλύτερο retailer δομικών υλικών και προϊόντων διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων στη Ρουμανία. Η εξαγορά της Praktiker σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη διεθνή επέκταση του ομίλου, ο οποίος ελέγχεται μέσω της Paval Holding.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.