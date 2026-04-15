🔥 Όταν το πετρέλαιο «φωνάζει» ύφεση

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🔱 Νέα φάση πολέμου: από τα πλήγματα στη γεωοικονομική μάχη του Ορμούζ

⚔️ Ας ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την περασμένη εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Καθώς οι δυο πλευρές δεν φαίνεται να υποχωρούν στις βασικές απαιτήσεις τους, ο πόλεμος του Ιράν φαίνεται πως εισέρχεται σε νέα φάση.

🚢 Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ προχωρούν σε ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Φαίνεται πως το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από το πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο πεδίο της ενέργειας, των θαλάσσιων ροών και της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

⚙️ Η σημασία του αποκλεισμού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, επειδή προκρίνεται ως μέσο οικονομικής ασφυξίας χωρίς άμεση προσφυγή σε πιο ακραίες μορφές στρατιωτικής κλιμάκωσης, όπως βομβαρδισμοί ή κατάληψη εγκαταστάσεων.

Η ουσία αυτής της αλλαγής συνίσταται ως εξής: αν το Ιράν εμποδίζει άλλους να εξάγουν πετρέλαιο, τότε δεν θα πρέπει να μπορεί να εξάγει ούτε το ίδιο. Παράλληλα δεν θα μπορεί να εισάγει και τίποτα…

Οι επιδιώξεις είναι προφανείς.

📈 Μαζί προφανές είναι και το ρίσκο. Η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, σε νέα στρατιωτική εμπλοκή.

Παράλληλα, η πίεση δεν ασκείται μόνο στην Τεχεράνη, αλλά και στους μεγάλους αγοραστές του ιρανικού πετρελαίου, με πρώτη και κύρια την Κίνα.

🎯 Ως επιτυχία για τις ΗΠΑ ορίζεται:

Μια συμφωνία στην οποία το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και θα απομακρύνει τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμού.

Η αποδοχή περιορισμών στην ανάπτυξη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων.

Ως επιτυχία για το Ιράν ορίζεται η επάνοδος στην προ του πολέμου κατάσταση και κυρίως στην κατάσταση προ της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, το φθινόπωρο του 2023. Τότε που η Χεζμπολά ήταν πανίσχυρη και η Συρία υποχείριο της Τεχεράνης.

Αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παραχωρήσεις ή αν το Ιράν κατορθώσει να νομιμοποιήσει στην πράξη τον έλεγχο του Ορμούζ, τότε ο πόλεμος θα μπορεί να θεωρηθεί στρατηγική αποτυχία.

🧭 Συνολικά, ο πόλεμος εισέρχεται σε μια οικονομικο-στρατηγική φάση υψηλού ρίσκου, όπου η έκβαση δεν θα κριθεί μόνο από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως από την ενέργεια, τη διεθνή πίεση και τη δυνατότητα επίτευξης μιας ουσιαστικής συμφωνίας με το Ιράν.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η ουσία της ανάλυσης βρίσκεται στο ότι το Ορμούζ μετατρέπεται από θαλάσσιο πέρασμα σε μοχλό παγκόσμιας ισχύος

📌 Το κλειδί για την κατανόηση των εξελίξεων βρίσκεται πλέον περισσότερο στις τιμές της ενέργειας και λιγότερο στις καθημερινές στρατιωτικές ανακοινώσεις

📌 Η στάση της Κίνας, η αντοχή της παγκόσμιας οικονομίας και η εσωτερική πίεση στο Ισραήλ μπορούν να αποδειχθούν εξίσου κρίσιμοι παράγοντες με τα γεγονότα στο πεδίο

📌 Η νέα φάση του πολέμου δείχνει πως οι σύγχρονες συγκρούσεις κρίνονται όλο και περισσότερο στη γεωοικονομία, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην πολιτική αντοχή των κοινωνιών

🔥 Όταν το πετρέλαιο «φωνάζει» ύφεση

🛢️ Το πετρέλαιο αποτελεί μια υποτιμημένη παράμετρο τόσο στις οικονομικές και χρηματιστηριακές, όσο και τις πολιτικές εξελίξεις. Το γιατί ίσως το διαπιστώσουμε τους επόμενους μήνες.

📊 Κατ΄αρχήν η ιστορία είναι ξεκάθαρη: κάθε φορά που η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύεται απότομα πάνω από το μέσο όρο της, η οικονομία ακολουθεί με καθυστέρηση προς ύφεση.

🛢️Το γράφημα των τελευταίων 55 ετών δείχνει ότι οι έντονες ενεργειακές κορυφές συμπίπτουν σχεδόν πάντα με τις “γκρίζες ζώνες” — δηλαδή περιόδους ύφεσης.

⚠️Η ελληνική χρεοκοπία και η ευρωπαϊκή κρίση χρέους π.χ. ακολούθησαν μια τέτοια περίοδο ανόδου πάνω από τα $100 το βαρέλι τόσο το 2008 όσο και το 2010.

🛢️ Επίσης, η κατάρρευση της τιμής κατά την περίοδο 2015-2019 καταδεικνύει γιατί οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρά την τραγική διαχείριση κατάφεραν να ολοκληρώσουν την τετραετία.

⚠️ Το κρίσιμο δεν είναι μόνο το επίπεδο της τιμής, αλλά η ταχύτητα και η ένταση της ανόδου. Όταν η ενέργεια ακριβαίνει απότομα, συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα, αυξάνει το κόστος παραγωγής και λειτουργεί σαν ένας “κρυφός φόρος” στην οικονομία.

🌍 Σήμερα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να επηρεάζουν την προσφορά, το μοτίβο επαναλαμβάνεται επικίνδυνα. Η αγορά μπορεί να ελπίζει σε “this time is different”( αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά), αλλά τα δεδομένα λένε το αντίθετο.

📉 Η ιστορία δείχνει ότι όταν το πετρέλαιο ξεφεύγει, η ύφεση δεν είναι θέμα αν — αλλά πότε.

⚡📉 Ενεργειακές Κρίσεις & Πολιτικές Ανατροπές

🌍 Η πρώτη ενεργειακή κρίση (1973–1974) ξέσπασε μετά τον Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ, όταν ο OPEC περιόρισε την παραγωγή και επέβαλε εμπάργκο. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, προκαλώντας στασιμοπληθωρισμό, ύφεση και ενεργειακές ελλείψεις. Οι οικονομίες της Δύσης βρέθηκαν απροετοίμαστες, οδηγώντας σε ενίσχυση κρατικών παρεμβάσεων και αναζήτηση ενεργειακής αυτονομίας.

Μια σειρά δικτατορικά καθεστώτα, στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία καταρρέουν αυτή την περίοδο.

🔥 Η δεύτερη κρίση (1979–1981) συνδέθηκε με την Ιρανική Επανάσταση, που μείωσε την προσφορά πετρελαίου. Ακολούθησε νέο κύμα πληθωρισμού, υψηλή ανεργία και βαθύτερη ύφεση. Αυτή τη φορά όμως η απάντηση ήταν διαφορετική: στροφή προς φιλελεύθερες πολιτικές αγοράς.

🏛 Η άνοδος ηγετών όπως ο Ronald Reagan και η Margaret Thatcher σηματοδότησε μια νέα εποχή: απορρύθμιση, ιδιωτικοποιήσεις και αυστηρή νομισματική πολιτική.

⚖️ Συνολικά, οι κρίσεις αυτές άλλαξαν το οικονομικό μοντέλο της Δύσης, μεταφέροντας το βάρος από τον κρατικό παρεμβατισμό σε μια πιο αγορακεντρική προσέγγιση, ενώ ανέδειξαν την ενέργεια ως βασικό γεωπολιτικό όπλο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μεγάλες ενεργειακές αυξήσεις συχνά λειτουργούν ως προπομπός ύφεσης

📌 Η γεωπολιτική αστάθεια μεταφράζεται σχεδόν πάντα σε ενεργειακό ρίσκο

📌 Οι αγορές προσαρμόζονται αλλά αλλάζουν και το οικονομικό μοντέλο μακροπρόθεσμα

📌 Η κατανόηση των ενεργειακών κύκλων βοηθά στην έγκαιρη ανάγνωση της αγοράς

📌 Οι ενεργειακές κρίσεις συχνά συνοδεύονται από ανατροπές του κυρίαρχου πολιτικού αφηγήματος

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό:

📈 Αισιόδοξη στάση για τις αμερικανικές μετοχές υιοθετεί η Citigroup, ακολουθώντας και άλλους μεγάλους οίκους που ποντάρουν στην ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών, στις πιο ελκυστικές αποτιμήσεις μετά τις πρόσφατες διορθώσεις και στη σημαντική συμβολή των τεχνολογικών κολοσσών στην κερδοφορία. Η Citi αναβάθμισε τις αμερικανικές μετοχές σε overweight από neutral.

📊 Ο S&P 500 έχει ανακάμψει σχεδόν 9% από τα χαμηλά των τελών Μαρτίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια γραμμή ακολουθεί και η BlackRock, ενώ η Citi υποβάθμισε τις αναδυόμενες αγορές σε neutral, λόγω ενεργειακών πιέσεων και ισχυρού δολαρίου.

💥 Στην καθ΄ημας Ανατολή ο Γ.Δ. ακολουθεί τη διεθνή αντίδραση σκορπώντας αισιοδοξία στους νεοσυλλέκτους…

🚨 Της αντεπίθεσης ηγούνται ως είθισται οι τράπεζες των οποίων ο κλαδικός δείκτης από τα υψηλά έτους των 2.867 μονάδων είχε διορθώσει μέχρι τις 2.150 και τώρα επελαύνει επανερχόμενος δριμύτερος στις 2.670…

🚨🚨Οι παλιές καραβάνες από την άλλη ανησυχούν όταν παρατηρούν ανοδικές εκρήξεις σαν κάποιοι να τρέχουν να προλάβουν γιατί δεν υπάρχει αύριο…

🔵 Κέρδη: Με οδηγό τράπεζες και διυλιστήρια

Στα 10,71 δισ. ευρώ διαμορφώνονται τα κέρδη των εισηγμένων για τη χρήση 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,5% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν ανέλθει στα 9,96 δισ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μόλις 52 εταιρείες

Οι τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της κερδοφορίας, καθώς συνεισφέρουν πάνω από το μισό των συνολικών κερδών, με επίδοση 5,5 δισ. ευρώ έναντι 5,33 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 3,2%.

Οι υπόλοιπες εισηγμένες εμφάνισαν ακόμη καλύτερη δυναμική, με τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά 12,49%, φθάνοντας τα 5,21 δισ. ευρώ από 4,63 δισ. ευρώ, παρά τη μειωμένη καθαρή κερδοφορία της Metlen.

Καθοριστική στήριξη στην άνοδο έδωσαν οι εταιρείες διύλισης, με τη Motor Oil να εμφανίζει κέρδη 757 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50%, και τη HelleniQ Energy κέρδη 503 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 25%.



⚙️ΒΙΟ: Ο διπλασιασμός των δασμών στην εισαγωγή χαλυβουργικών προϊόντων από την ΕΕ ευνοεί την ΣΙΔΕΝΟΡ η οποία τα τελευταία χρόνια από αιμοδότης του ομίλου είχε καταλήξει επαίτης των αδελφών εταιρειών…

💣 MTLN: Παρά την υποχώρηση των τελευταίων μηνών οι πιέσεις επί της μετοχής συνεχίζονται σαν να μην υπάρχει αύριο. Τις τελευταίες μέρες ο όγκος είναι διπλάσιος του μέσου όρου του τελευταίου μήνα.

🧨 Τα funds διατηρούν και ενισχύουν τις short θέσεις στη Metlen, δείχνοντας επιφυλακτικότητα.

🧨 Η Marshall Wace αύξησε τη θέση της στο 0,72%, ενώ η Qube Research άνοιξε νέα θέση 0,51%.

🧨 Σταθερές παραμένουν οι θέσεις των JP Morgan AM, Voleon και AKO Capital.

🛒 Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αγόρασε 50.000 μετοχές, στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα είναι πως κάτι ανάλογο είχε κάνει και πριν μερικούς μήνες… και η συνέχεια αποδείχτηκε απογοητευτική.

🏦Γιατί UBS και HSBC βλέπουν Άνοδο

💶 Οι αναλυτές των UBS και HSBC εκτιμούν ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες διατηρούν ισχυρά περιθώρια ανόδου, παρά την αβεβαιότητα που δημιούργησε ο πόλεμος στο Ιράν. Βασικός λόγος είναι οι ελκυστικές αποτιμήσεις, καθώς το εκτιμώμενο P/E 2027 διαμορφώνεται στις 8,2 φορές, έναντι 9 φορές των ευρωπαϊκών τραπεζών.

📊 Η UBS διατηρεί σύσταση buy και για τις τέσσερις τράπεζες, με τιμές-στόχους: Eurobank 4,6 ευρώ, Πειραιώς 10,80 ευρώ, Alpha Bank 4,65 ευρώ και Εθνική 17,30 ευρώ, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανόδου.

🏦 Η HSBC στηρίζει τη θετική εικόνα σε τέσσερις παράγοντες: ανάπτυξη μέσω ασφαλιστικών εξαγορών, άνοδος της καμπύλης Euribor, υψηλές επιστροφές κεφαλαίου με payout 19%-25% την επόμενη τριετία και πιθανές εισροές από την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές.

🚀 Παράλληλα, αναβαθμίζει σε buy τις Εθνική και Eurobank, ενώ διατηρεί θετική στάση για Alpha Bank και Πειραιώς, αυξάνοντας και τις τιμές-στόχους τους.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι αποτιμήσεις παραμένουν βασικός δείκτης ελκυστικότητας για μακροπρόθεσμους επενδυτές.

📌 Οι επιστροφές κεφαλαίου ενισχύουν σημαντικά τη συνολική απόδοση των μετόχων.

📌 Η αναβάθμιση της Ελλάδας μπορεί να λειτουργήσει ως νέος καταλύτης εισροών.

📌 Η πορεία επιτοκίων και οικονομίας θα συνεχίσει να επηρεάζει τον κλάδο.

🧼📈 Παπουτσάνης: σταθερή εκκίνηση με στροφή σε πιο ποιοτικά έσοδα

🧴 Η Παπουτσάνης ξεκίνησε το 2026 με σχεδόν αμετάβλητο κύκλο εργασιών, καθώς οι πωλήσεις του α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 16,5 εκατ. ευρώ, μόλις 1% χαμηλότερα από τα 16,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Παρά τη φαινομενικά επίπεδη εικόνα, η ποιοτική σύνθεση των εσόδων παραμένει ενθαρρυντική.

🌍 Οι εξαγωγές διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο, αντιστοιχώντας στο 55% του τζίρου, ενώ τα επώνυμα προϊόντα συνέχισαν δυναμικά με άνοδο 21%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ενίσχυσης δραστηριοτήτων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Ξεχώρισε η κατηγορία οικιακής φροντίδας με άνοδο 46%, ενώ η προσωπική περιποίηση αυξήθηκε κατά 8%.

🏨 Αντίθετα, πιέσεις σημειώθηκαν στον ξενοδοχειακό κλάδο (-19%), στις σαπωνομάζες (-12%) και στις παραγωγές για τρίτους (-3%), κυρίως λόγω βάσης σύγκρισης, χρονισμού παραγγελιών και product mix. Μετά το ισχυρό 2025, η φετινή εκκίνηση δείχνει εξομάλυνση, με τη διοίκηση να διατηρεί στόχο για διψήφια ετήσια ανάπτυξη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα δείχνει μεγαλύτερη αξία στη σύνθεση των πωλήσεων παρά στον απόλυτο ρυθμό μεταβολής

📌 Τα επώνυμα προϊόντα και οι εξαγωγές παραμένουν οι βασικοί μοχλοί της επενδυτικής ιστορίας

📌 Οι πιέσεις μοιάζουν προς το παρόν συγκυριακές και όχι δομικές

📉 Nike: Το στοίχημα της επαναφοράς

🔍 Η έντονη πτώση της μετοχής της Nike αντικατοπτρίζει μια βαθιά αλλαγή στο επενδυτικό της προφίλ: από εταιρεία υψηλής ανάπτυξης, μετατρέπεται σε περίπτωση αναδιάρθρωσης με αυξημένο ρίσκο εκτέλεσης. Η επιβράδυνση των πωλήσεων, κυρίως στην κρίσιμη αγορά της Κίνας, σε συνδυασμό με τη δραστική συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική επανατιμολόγηση της μετοχής.

⚠️ Η στρατηγική στροφή προς το direct-to-consumer περιόρισε την παρουσία σε βασικά κανάλια λιανικής, επιτρέποντας σε ανταγωνιστές να ενισχύσουν τη θέση τους. Ταυτόχρονα, η υποχώρηση της καινοτομίας και του product excitement έχει επηρεάσει αρνητικά τη δυναμική του brand.

📊 Η αγορά πλέον δεν πληρώνει premium για μελλοντική ανάπτυξη, αλλά αποτιμά τη Nike με βάση την ικανότητά της να σταθεροποιήσει πωλήσεις και να ανακτήσει περιθώρια.

🔄 Παρά τις προκλήσεις, η ισχύς του brand και η παγκόσμια παρουσία αποτελούν σημαντικά στηρίγματα για πιθανή ανάκαμψη, εφόσον η διοίκηση εκτελέσει επιτυχώς τη στρατηγική επαναφοράς.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η πτώση αντικατοπτρίζει αλλαγή αφήγησης και όχι απλή υπερβολή της αγοράς

📌 Η προσοχή εστιάζει στη βελτίωση περιθωρίων και όχι μόνο στον όγκο πωλήσεων

📌 Ο χρόνος ανάκαμψης επηρεάζει καθοριστικά την επενδυτική απόδοση

📌 Η ισχύς brand προσφέρει βάση, αλλά απαιτείται εκ νέου ενίσχυση ζήτησης

📌 Η επένδυση σε turnaround ιστορίες συνεπάγεται αυξημένη αβεβαιότητα

🏭⚙️ Η Ευρώπη υψώνει τείχος προστασίας στον χάλυβα

🏭 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διπλασιάσει τους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα από τρίτες χώρες, επιχειρώντας να στηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία που πιέζεται έντονα από τον φθηνό ανταγωνισμό, κυρίως της Κίνας. Οι ευρωπαϊκές χαλυβουργίες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες απέναντι στις τεράστιες ποσότητες χάλυβα που διοχετεύονται στην αγορά σε χαμηλές τιμές.

⚙️ Ο Επίτροπος Εμπορίου της European Union, Maroš Šefčovič, τόνισε πως ο ευρωπαϊκός χαλυβουργικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής αυτονομίας και της βιομηχανικής ισχύος της Ένωσης. Υπογράμμισε επίσης ότι η παγκόσμια υπερπαραγωγή έχει φτάσει πλέον σε κρίσιμο σημείο.

📉 Παράλληλα, οι αδασμολόγητες ποσοστώσεις εισαγωγών μειώνονται στα 18,3 εκατ. τόνους ετησίως, δηλαδή περίπου στο μισό των σημερινών επιπέδων. Το όριο αυτό αντιστοιχεί στις συνολικές εισαγωγές του 2013, πριν ενταθεί η ανισορροπία της αγοράς.

🌍 Τα νέα μέτρα αφορούν όλες τις τρίτες χώρες, με εξαίρεση τις χώρες του European Economic Area: Iceland, Liechtenstein και Norway.

🏢 Μπλε Κέδρος: Ισχυρός ισολογισμός, αλλά νέα φάση στρατηγικής

💼 Η Μπλε Κέδρος παρουσίασε ενδιαφέροντα αποτελέσματα για το 2025, επιβεβαιώνοντας εικόνα εταιρείας με ισχυρό ισολογισμό, υψηλή ρευστότητα και περιορισμένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Τα ταμειακά διαθέσιμα εκτινάχθηκαν στα 14,7 εκατ. ευρώ από 1,6 εκατ., κυρίως λόγω πωλήσεων ακινήτων, στοιχείο που δείχνει ενεργή ανακύκλωση κεφαλαίων.

🏦 Η πλήρης απομόχλευση αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, καθώς ο μηδενικός δανεισμός προσφέρει ευελιξία για νέες επενδύσεις και προστασία από το υψηλό κόστος χρήματος. Για ΑΕΕΑΠ, πρόκειται για σπάνιο και ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό.

📉 Ωστόσο, η λειτουργική εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το FFO υποχώρησε στα 3,8 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ., ένδειξη ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία πιέζεται. Παράλληλα, μέρος των κερδών προέρχεται από αναπροσαρμογές αξιών και όχι από καθαρές ταμειακές ροές.

⚖️ Η εταιρεία φαίνεται να μεταβαίνει σε μοντέλο ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης και ανατιμολόγησης ακινήτων, κάτι που δημιουργεί υπεραξίες αλλά αυξάνει τον εκτελεστικό κίνδυνο. Θετική εξέλιξη αποτελεί και η άρση σημαντικών προσημειώσεων ύψους περίπου 21 εκατ. ευρώ.

💊 Lavipharm: Το στοίχημα της ανάπτυξης ανεβαίνει επίπεδο

📈 Συνεχίζονται τα πονταρίσματα υπέρ της μετοχής της Lavipharm, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν αισθητά το επενδυτικό αφήγημα. Καταλύτης αποτελεί η συμφωνία για την απόκτηση του DUROGESIC από τη Janssen Global Services, μια κίνηση που, εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού, μπορεί να αλλάξει σημαντικά την κλίμακα του ομίλου.

🚀 Η σημασία της συμφωνίας είναι ουσιαστική, αφού σε ετήσια βάση οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά πάνω από 60%, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα, που αποτελεί και τον πιο κερδοφόρο βραχίονα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατά περισσότερο από 150%.

💰 Το τίμημα των 12 εκατ. δολαρίων μοιάζει σχετικά χαμηλό σε σχέση με την αναμενόμενη επίδραση, στοιχείο που αφήνει περιθώρια για υψηλή απόδοση επένδυσης.

🏭 Παράλληλα, η κάθετη ενσωμάτωση της παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Lavipharm ενισχύει τα περιθώρια κέρδους και τον έλεγχο της αλυσίδας αξίας.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα της συμφωνίας αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζεται με την ποιότητα των νέων ταμειακών ροών

📌 Η χρηματοδότηση δείχνει ισορροπημένη, αλλά το κόστος χρήματος παραμένει κρίσιμο στοιχείο παρακολούθησης

📌 Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύεται όσο επιβεβαιώνονται στην πράξη οι προβλέψεις για πωλήσεις και περιθώρια

⚡ Στο «κλαμπ» των στρατηγικών έργων της ΕΕ η Ελλάδα: 12 projects αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

🔋 Η Ελλάδα ενισχύει θεαματικά τη θέση της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς 12 εγχώρια έργα εντάσσονται στη νέα λίστα έργων κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος (PCI/PMI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ταχύτερες αδειοδοτήσεις, ευκολότερη πρόσβαση σε κοινοτικά κεφάλαια και ώθηση σε κρίσιμες επενδύσεις.

🌍 Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι μεγάλες διασυνδέσεις, όπως το Great Sea Interconnector που ενώνει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, το GREGY που φιλοδοξεί να φέρει πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο, αλλά και η ενίσχυση της σύνδεσης με την Ιταλία.

⚙️ Παράλληλα, προωθούνται έργα αποθήκευσης όπως η Αμφιλοχία και νέες μονάδες μπαταριών, κρίσιμες για την αξιοπιστία του δικτύου και την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

🟢 Ξεχωρίζουν επίσης οι υποδομές υδρογόνου, με H2DRIA, Poseidon και τον EastMed να επαναφέρουν τη χώρα στο επίκεντρο των νέων ενεργειακών διαδρόμων.

📉 Ακίνητα στην Κίνα: Το πρόβλημα που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια

🏙️ Εκατομμύρια Κινέζοι ιδιοκτήτες βρίσκονται πλέον σε θέση αρνητικής καθαρής αξίας, καθώς τα στεγαστικά τους δάνεια υπερβαίνουν την αξία των ακινήτων τους. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως negative equity, αποτελεί σαφή ένδειξη της βαθιάς κρίσης που διαπερνά την αγορά ακινήτων της χώρας.

🏦 Οι τράπεζες αναγκάζονται να γίνουν πιο “δημιουργικές”, προκειμένου να αποφύγουν μαζικές αθετήσεις πληρωμών. Εξετάζονται λύσεις όπως επιμήκυνση δανείων, χαλάρωση όρων και προσωρινές διευκολύνσεις, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

📊 Η κατάσταση θυμίζει πρώιμα στάδια πιστωτικής κρίσης, καθώς η πτώση των τιμών ακινήτων διαβρώνει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και περιορίζει την κατανάλωση. Το real estate στην Κίνα δεν είναι απλώς ένας κλάδος — είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας.

⚠️ Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά πόσο βαθύ και παρατεταμένο θα είναι, και κατά πόσο μπορεί να μεταδοθεί ευρύτερα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

🔌🏠 Λογαριασμοί ρεύματος και «Εξοικονομώ»: νέο μοντέλο χρηματοδότησης για 300.000 κατοικίες

⚡ Νέος δρόμος ανοίγει για τα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ», καθώς οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θα μπορούν να χρηματοδοτούνται απευθείας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το μοντέλο που προωθεί το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, επιδιώκει να μειώσει τη γραφειοκρατία και να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων, με έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά.

🏡 Στόχος είναι να ωφεληθούν πάνω από 300.000 κατοικίες, μέσα από δράσεις περίπου 2 δισ. ευρώ στον κτιριακό τομέα. Κεντρικό ρόλο θα έχουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα μπορούν να αναλαμβάνουν το κόστος των παρεμβάσεων και να αποπληρώνονται σταδιακά μέσω του λογαριασμού, ανάλογα με την εξοικονόμηση ενέργειας.

📑 Η ΡΑΑΕΥ έχει ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη σχετική πρόταση, προβλέποντας ότι η μη πληρωμή αυτών των χρεώσεων δεν θα οδηγεί σε διακοπή ρεύματος, ενώ θα διατηρείται και το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή.

