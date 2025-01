Οι τράπεζες μαγνητίζουν τους επενδυτές, η ώρα του Gregy, η ανάσταση των διυλιστηρίων, η Alter Ego βλέπει ταμπλό, το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά, tips για τις μικρές εισηγμένες, πληθωριστικά σύννεφα και ο Μπάιντεν «σκοτώνει» mega deal

Οι τράπεζες είναι αυτές που προσφέρουν στήριξη και δίνουν ώθηση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, μετά από αρκετούς μήνες συσσώρευσης. Ο Ιανουάριος μπήκε δυνατά και οι επενδυτές με τελείως διαφορετική διάθεση. Προφανώς και οι τράπεζες είναι πρώτη επιλογή των ξένων και άρα χωρίς αυτές δεν έχουμε άνοδο. Τώρα οι 1.500 μονάδες και τα νέα υψηλά ήρθαν με σχετική ευκολία, αλλά πριν μερικές εβδομάδες ο στόχος φαινόταν… βουνό!

Δεν χρειάζεται να επαναλάβει η στήλη πόσο φθηνές είναι και με πόσο discount διαπραγματεύονται ειδικά έναντι των ομοειδών του νότου. Εντυπωσιάζει η Eurobank, η οποία και πάλι ήταν η πρώτη από τις συστημικές που έγραψε νέο υψηλό 9 ετών. Όμως και η Τράπεζα Πειραιώς δείχνει έτοιμη για νέα υψηλά, αν παραμείνει γενικά καλό το κλίμα.

Η Alpha Bank προσπαθεί και έχει όλα τα φόντα, αφού έχει το χαμηλότερο δείκτη P/TBV. Και η Εθνική όμως δείχνει πως μαζί με την Πειραιώς αφήνουν πίσω εκείνες τις μέρες που δυσκολευόντουσαν να ξεπεράσουν τις τιμές των placements και κοιτά και αυτή υψηλότερα. Προσθέτουμε φυσικά και την Attica Bank, η οποία αποτελεί τον πέμπτο πυλώνα και έχει επίσης ξεκινήσει δυνατά το 2025. Η τιμή που διαπραγματεύεται τώρα είναι αρκετά υψηλότερη από τη μέση τιμή που έδινε η αύξηση κεφαλαίου.

Μετά από αρκετούς μήνες συσσώρευσης και πλάγιας διολίσθησης, ο κλάδος διύλισης δίνει «βροντερό παρών» στο ταμπλό του Χ.Α. Προφανώς και τα προσωρινά μερίσματα βοηθούν, αλλά και οι αποτιμήσεις είχαν υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ο κλάδος ξεκίνησε να ανακάμπτει με την HelleniQ Energy, αφού έβγαλε ειδήσεις (απόκτηση του 100% της Elpedison και πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας) και τώρα έχει μπροστά τη διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή, αλλά έχει να δώσει και έξτρα 0,30 ευρώ λόγω ΔΕΠΑ Εμπορίας και φυσικά το τελικό μέρισμα.

Από την άλλη το placement που αναμένεται καλλιεργεί προσδοκίες αφού στην αγορά λένε πως δεν υπάρχει πρόθεση για πώληση μετοχών κάτω από τα 8 ευρώ. Πριν λίγες εβδομάδες η τιμή της μετοχής ήταν στα 7 ευρώ και τώρα έχει ενισχυθεί 10% από εκείνη την τιμή.

Όμως νομίζουμε πως έχει συμπαρασύρει και τη Motor Oil, η οποία ταλαιπωρήθηκε από πυρκαγιές, έξοδο από MSCI, έκτακτες εισφορές κ.α.. Εσχάτως δείχνει πως έχει ξαναβρεί το δρόμο της και σε πρώτη φάση έπιασε την τιμή που είχε πριν εκδηλωθεί η φωτιά στο διυλιστήριο.

Υπενθυμίζεται πως έχει δώσει προσωρινό μέρισμα 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα πουλήσει 250.000 ίδιες μετοχές, που είχε αγοράσει με μέση τιμή 13,52 ευρώ, με κατώτατη τιμή τα 20 ευρώ. Δηλαδή θα εγγράψει κέρδος τουλάχιστον 1,6 εκατ. ευρώ.

Το Κάιρο είναι ο πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα χρονιά, κάτι που υπογραμμίζει τη διπλωματική σημασία της σχέσης των δύο χωρών με το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές και ενεργειακές εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Ψηλά στην ατζέντα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, γνωστή ως GREGY.

Στην Αίγυπτο θα μεταβεί κι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ ο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, θα παραμείνει στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί πολιτικές επαφές και από τους δύο υπουργούς, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας, τοποθετώντας την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη.

Ο κ. Μητσοτάκης θα αναδείξει την ανάγκη ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου, δίνοντας έμφαση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, κάτι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 4,2 δισ. ευρώ και σχεδιάζεται να μεταφέρει 3.000 MW πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, παρέχοντας ταυτόχρονα ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον για τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του GREGY τόσο από την Ελλάδα όσο και από εταιρίες χωρών της Βαλκανικής. Το έργο που προωθείται από την εταιρία ELICA του ομίλου Κοπελούζου βρίσκεται στη φάση της εκπόνησης των μελετών που θα καθορίσουν την οριστική όδευση του υποθαλάσσιου καλωδίου, τα σημεία προσαιγιάλωσης στις δύο χώρες, και το συνολικό κόστος υλοποίησης.

Το project έχει πλέον ωριμάσει και αποκτά νέο status, ενώ οι διευρυμένες συζητήσεις αποδεικνύουν τη βούληση των δύο πλευρών να κινηθούν γρήγορα. Η διασύνδεση αυτή, θεωρείται έργο ζωτικής γεωστρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των προμηθευτών ενέργειας και της απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια έως το 2027.

Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στο υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά προκειμένου να είναι έτοιμο ώστε να πάει στο υπουργικό συμβούλιο που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Υπουργείο και Κεφαλαιαγορά είναι σε ανοικτή επικοινωνία προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Κίνητρα για εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., κίνητρα προσέλκυσης επενδυτών, αλλά και κάποιες ρυθμίσεις που είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργία της αγοράς αναμένονται στο νομοσχέδιο.

Για παράδειγμα αναμένεται να είναι η δυνατότητα να μεταταχθεί εταιρεία με περιορισμένη διασπορά από την Κύρια Αγορά στην Εναλλακτική, προκειμένου να μην διαγραφεί σύμφωνα με τον νέο κανονισμό. Το σημαντικό θα είναι να ακούσουμε μέτρα ώστε να έρθουν νέοι επενδυτές στο Χ.Α. που όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται μαζί του, απουσιάζουν και ειδικά οι μικροεπενδυτές και οι νέοι σε ηλικία.

Την περίοδο των Χριστουγέννων κυκλοφόρησε μαζί με την Καθημερινή η έκδοση Business Leaders In Greece, βασισμένη σε μελέτη της ICAP, η οποία αναδεικνύει κάθε χρόνο τις πιο κερδοφόρες εταιρείες και ομίλους της χώρας. Τα συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κανείς, εξετάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, είναι άκρως ενθαρρυντικά τόσο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσο και για τη δυναμική που εμφανίζουν οι εγχώριες επιχειρήσεις.

Το 2023, μια χρονιά διεθνών κρίσεων και αβεβαιότητας, το σύνολο των κερδών EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών έφτασε τα 24 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 17,5 δισ. ευρώ. Ενδεικτικό των προοπτικών που παρουσιάζονται για την οικονομία είναι πως από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, μόλις οι 55 είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύντομα, πάντως ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, αφού το επόμενο διάστημα είναι προγραμματισμένο το IPO της Alter Ego Media. O Όμιλος Media του Β. Μαρινάκη ήταν ο μοναδικός από τον κλάδο των ΜΜΕ, σημειώνοντας μάλιστα εντυπωσιακή επίδοση στη λίστα. Η Alter Ego Media κατατάχθηκε ανάμεσα στους 80 πιο κερδοφόρους ομίλους για το 2023 (θέση 73) καταγράφοντας κέρδη EBITDA 34 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 108,4 εκατ. ευρώ.

Με τους πρωταγωνιστές του 2024 φαίνεται πως ξεκίνησε το 2025 στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις. Ο κλάδος της τεχνολογίας τραβάει και πάλι τα βλέμματα των επενδυτών. Ξεχωρίζουν η Profile που βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της, η Ίλυδα που είναι σε πολυετή υψηλά (14 ετών) και θα δώσει δωρεάν μετοχές (μία νέα για κάθε δύο παλιές), η Q&R, αλλά και η Performance Technologies, η οποία είχε υποχωρήσει σημαντικά από τότε που από την Εναλλακτική Αγορά πέρασε στην Κύρια Αγορά. Ανάκαμψη έχει καταγράψει και η Quest αν και μάλλον υστερεί έναντι των δυνατοτήτων της.

Ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη τσίμπησε τον προηγούμενο μήνα, εξέλιξη που ενισχύει τη βαθμιαία προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά στις μειώσεις επιτοκίων, χωρίς όμως να ανατρέπει τον σχεδιασμό της. Σε ετήσια βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,4% τον Δεκέμβριο από 2,2% τον Νοέμβριο, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας το οποίο αυξήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat.

O δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας ήταν σταθερός στο 2,7%. Στον τομέα των υπηρεσιών, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 4%. Η επιτάχυνση δεν αναμένεται να ξαφνιάσει την ΕΚΤ που έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο δρόμος επιστροφής του πληθωρισμού στον στόχο του 2% θα έχει και «λακκούβες». Η νομισματική αρχή της ευρωζώνης εκτιμά ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για τον πληθωρισμό σε διατηρήσιμη βάση προς το τέλος της φετινής χρονιάς.

Η αύξηση των τιμών ενέργειας μπορεί να μην είναι η τελευταία καθώς το ρωσικό αέριο δεν μεταφέρεται πλέον μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη που καταναλώνει τα αποθεματικά φυσικού αερίου πιο γρήγορα από κάθε άλλη στιγμή τα τελευταία επτά χρόνια καθώς το κρύο αυξάνει τις ανάγκες.

Λίγες μέρες πριν παραδώσει την εξουσία στον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να «σκοτώσει» και επίσημα την προσπάθεια εξαγοράς της αμερικανικής χαλυβουργίας U.S. Steel (X NYSE) από την ιαπωνική ανταγωνίστρια Nippon Steel (5401 TOKYO).

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε πως η απόφαση του βασίστηκε στην ανάγκη για την διατήρηση ισχυρών αμερικανικών επιχειρήσεων στο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας της αμερικανικής χαλυβουργικής βιομηχανίας, προκειμένου να προστατευθούν τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.

Σε αυτό το πλαίσια, ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη εξαγορά θα έβαζε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα στις ΗΠΑ σε ξένα χέρια και θα έβαζε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας και κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η απόφαση του Μπάιντεν ήταν αναμενόμενη, παρά το γεγονός πως η Ιαπωνία είναι μία από τις στενότερες συμμάχους των ΗΠΑ και παρά το γεγονός πως η US Steel (κάποτε η μεγαλύτερη του κόσμου) βρίσκεται στην μέση της εικοσάδας των παγκόσμιων χαλυβουργιών και έχει μεγάλη ανάγκη από επενδύσεις εκσυγχρονισμού προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, αμερικανικό και διεθνή.

Το ζήτημα όμως είχε γίνει σχεδόν αμιγώς πολιτικό, με πολύ ισχυρές αρνητικές αντιδράσεις των εργατικών συνδικάτων και πολλών πολιτικών στις ΗΠΑ. Την έντονη αντίθεσή του στην συμφωνία είχε εκφράσει ήδη και ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που είχε κάνει ακόμα λιγότερες τις πιθανότητες ευδοκίμησης του deal.

Όπως είναι τα πράγματα αυτή την στιγμή, όλοι οι παρατηρητές θεωρούν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσει αυτή η εξαγορά. Παρόλα αυτά όμως, την Δευτέρα οι δύο εταιρείες προσέφυγαν από κοινού στην αμερικανική δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του προέδρου, χαρακτηρίζοντάς την αποτέλεσμα παράνομης πολιτικής επιρροής.

Οι δύο εταιρείες ζητούν την επανεξέταση της συμφωνίας από την επιτροπή C.F.I.U.S. (Committee on Foreign Investment in the United States), η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση ή απόρριψη επιχειρηματικών συμπράξεων στις οποίες εμπλέκονται και διεθνείς επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη επιτροπή δεν κατάφερε να αποφασίσει αν η προτεινόμενη εξαγορά συνιστά πραγματικό κίνδυνο εθνικής ασφαλείας, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον πρόεδρο να πάρει μόνος του την απόφαση. Εκτός αυτού, η U.S. Steel και η Nippon Steel κινήθηκαν δικαστικά εναντίον μίας άλλης αμερικανικής εταιρείας που έχει σχέση με την χαλυβουργία, της Cleveland Clifs (CLF NYSE), εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της Lourenco Goncalves και εναντίον του David McCall, προέδρου της συνδικαλιστικής οργάνωσης των αμερικανών εργατών χαλυβουργίας (United Steelworkers).

Η U.S. Steel και η Nippon Steel κατηγορούν τους παραπάνω πως προέβησαν σε συντονισμένες παράνομες ενέργειες με σκοπό να σταματήσουν την συμφωνία εξαγοράς. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε πως το καλοκαίρι του 2023 η Cleveland Clifs είχε προσπαθήσει, χωρίς επιτυχία, να εξαγοράσει την U.S. Steel με 35 δολάρια ανά μετοχή, δίνοντας έτσι την αφορμή για το ξεκίνημα της διαδικασίας πώλησης της εταιρείας, από την οποία αναδείχθηκε νικήτρια η ιαπωνική εταιρεία προσφέροντας 55 δολάρια για κάθε μετοχή.

Τα σοβαρά εμπόδια που συνάντησε η Nippon και η τελική απόφαση Μπάιντεν είχαν φέρει την μετοχή κοντά στα 30 δολάρια την Παρασκευή. Παραδόξως, την Δευτέρα η μετοχή της U.S. Steel ανέκαμψε και κινήθηκε προς τα 33 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,14%.

Δεν ξέρουμε αν η άνοδος οφείλεται σε αγορές επενδυτών που πιστεύουν πως οι νομικές ενέργειες θα φέρουν αποτέλεσμα ή απλά στο ότι η μετοχή έχει γίνει πολύ φθηνή, φαίνεται όμως πως κοντά στα 30 δολάρια υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν πως έχει νόημα η αγορά μετοχών της X.

