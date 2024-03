Oι ταύροι στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το απόλυτο turnaround story της Attica Bank, το growth στη Viohalco, η μάχη των δεικτών στο ταμπλό, τα τετ α τετ του Λονδίνου, η κόντρα με τη ρυθμιστική αρχή και η Πειραιώς φτιάχνει κλίμα

Σε υψηλά 24 ετών έχει βρεθεί η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχει φτάσει σε δίκαια επίπεδα. Αντιθέτως! Η μετοχή τώρα δείχνει πως ξεκινάει μία νέα διαδρομή, έχοντας βελτιωμένη χρηματιστηριακή εικόνα και πορεία. Το έχουμε ξαναγράψει στη στήλη και συνεχίζουμε να το παρατηρούμε στο ταμπλό. Κάνει μεγάλους όγκους, έχει δυνατούς αγοραστές και φυσικά έχει όλα τα προσόντα για να δει υψηλότερη αποτίμηση. Τώρα βάσει περιουσιακών στοιχείων, όσο και βάσει σύγκρισης ομοειδών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει. Εγνατία Οδός, Καζίνο Αθηνών, Αεροδρόμιο Καστελίου, Αττική Οδός, παραχωρήσεις και πολλά ακόμα, δείχνουν ότι ο όμιλος θα είναι στο επίκεντρο για τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται πως πρόσφατα η AXΙΑ έβαλε τον πήχη για τη δίκαιη τιμή στα 24,80 ευρώ. Η χρηματιστηριακή σημείωνε την αύξηση της μόχλευσης που περιμένει λόγω Αττικής Οδού και Εγνατίας Οδού, αλλά και πάλι τα επίπεδα της μετοχής δεν αντικατοπτρίζουν τα assets. Επίσης η Piraeus Securities έχει δώσει τιμή στόχο τα 22,20 ευρώ και η Euroxx τα 20,2 ευρώ.

Δεν χρειάστηκαν παρά μόνο 20 μήνες προκειμένου η Attica Bank υπό τη διοίκηση της Ελένης Βρεττού να αλλάξει σελίδα και να γυρίσει σε κερδοφορία, κάτι που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν ακατόρθωτο.

Η διαμόρφωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών στα 21,9 εκατ.ευρώ έχει μετατρέψει το 2023 σε ένα έτος - ορόσημο. Και αυτό γιατί η τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία. Στη δημιουργία της κερδοφορίας εκτός από την αύξηση του επιτοκιακού εσόδου σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η μείωση της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας. Αξιοσημείωτο είναι ότι για το 2023 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €28,6 εκατ. έναντι ζημιάς €356,6 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 93,2 εκατ.ευρώ έναντι 48,3 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Μάλιστα, η επιχειρηματική τραπεζική είναι ένας κλάδος στον οποίο η Attica Bank θα δώσει έμφαση μέσα στο τρέχον έτος, κυρίως σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα θα συνεχίσει να εστιάζει σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας που αφορούν στα μεγάλα έργα υποδομής, την ενέργεια, τον τουρισμό, το real estate και την μεταποίηση.

Από τη χρήση του 2023 η Attica Bank έχει καταφέρει να βελτιώσει όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών της και να εδραιώσει την επιστροφή της σε επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία και καταδεικνύοντας πλέον τη δυνατότητα να δημιουργεί οργανικά κεφάλαια.

Μάλιστα, η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 324 εκατ.ευρώ, καθώς οι πελάτες εμπιστεύονται τις προσπάθειες που καταβάλει για να εξελιχθεί σε μια τράπεζα πιο αποδοτική και ευέλικτη, με καινούργια προϊόντα, με νέα δυναμική και εξωστρέφεια.

Η Attica Bank δημιουργεί πλέον οργανικό κεφάλαιο και παράλληλα με την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει, ύψους 3,2 δισ.ευρώ, μπορεί να χρηματοδοτεί ακόμη πιο αποτελεσματικά ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Μάλιστα, το 2024 που συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Attica Bank, σηματοδοτεί τη συνέχιση των προσπαθειών της τράπεζας να προσφέρει μια εναλλακτική τραπεζική πρόταση με πελατοκεντρικό, ανθρώπινο χαρακτήρα, πιο ανταγωνιστική και με προϊόντα ολιστικής προσέγγισης, που απαντούν στις ανάγκες επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών.

Το ποσό των 0,12 ευρώ ανά μετοχή θα μοιράσει ο όμιλος Βιοχάλκο στους μετόχους του για τη χρήση 2023. Ο όμιλος μετά από μία χρονιά με υπερκέρδη που φυσικά δεν μπορεί να επαναληφθεί εμφάνισε ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) 537 εκατ. ευρώ έναντι 649 εκατ. ευρώ το 2022. Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργείται χάρη στη συνεχιζόμενη τάση προς την «πράσινη» μετάβαση.

Οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου (καλώδια, σωλήνες) θα παραμείνουν στο επίκεντρο για τα επόμενα 10 χρόνια, αφού αναμένονται μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ αλλά και επενδύσεις σε παλιά δίκτυα. Στο χάλυβα υπάρχει υποχώρηση αλλά με τη μείωση των επιτοκίων αναμένεται να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την κατασκευή και φυσικά θα βοηθήσει και το κόστος δανεισμού. Η υποχώρηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης κατάφερε να μειώσει τον καθαρό δανεισμό κατά 184 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως ο όμιλος σύντομα θα αποκτήσει άλλη μία θυγατρική η οποία θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο μετά τις ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Cenergy, τη Noval Property, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η δημόσια εγγραφή θα γίνει τον Απρίλιο. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και τα προγραμματισμένα έργα ανάπτυξης, μαζί με το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο ενεργής διαχείρισης που εφαρμόζει, ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερο τη συνολική θέση της και κατ’ επέκταση του ομίλου. Όπως έχει ξαναγράψει η στήλη, η αποτίμηση της Viohalco μέχρι σήμερα δεν έχει ενσωματώσει περιουσιακά στοιχεία που είναι εκτός χρηματιστηρίου.

Ούτε βήμα πίσω από τη θέση του δεν θα κάνει ο ΑΔΜΗΕ αναφορικά με τη νέα κόντρα που φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία φαίνεται πως ζητάει διαφορετική αποζημίωση για δαπάνες έργων. Ουσιαστικά διαχωρίζει τα έργα του ηλεκτρικού συστήματος σε περισσότερο και λιγότερο αποδοτικά, κάτι που είναι ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο. Το ζήτημα του ισόποσου επιμερισμού (50% - 50%) του κατασκευαστικού κόστους των έργων σύνδεσης των παραγωγών ή των καταναλωτών Υψηλής Τάσης στο σύστημα, με τον Διαχειριστή, προβλέπεται με σχετικό νόμο εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και προέκυψε από την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, προκειμένου να «πρασινίσει» το ενεργειακό μείγμα.

Ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε στην ΡΑΑΕΥ έναν πλήρη μηχανισμό ο οποίος πετυχαίνει τους στόχους του συγκεκριμένου νόμου, διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές δεν θα κληθούν να επωμισθούν υπέρογκες δαπάνες. Όμως η ρυθμιστική αρχή θέτει πλέον θέμα ανταποδοτικότητας και άρα διαφορετικό και χαμηλότερο από το εγκεκριμένο WACC που ισχύει σε όλα τα έργα, θεωρώντας ότι ο κίνδυνος είναι μικρότερος για τον ΑΔΜΗΕ. Από την άλλη ο ΑΔΜΗΕ απαντά πως αυτή η κίνηση είναι ενάντια στο πνεύμα του νομοθέτη και δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί αλλαγές.

Ο Φεβρουάριος έκλεισε με εκροές από τους ξένους επενδυτές ύψους 51,67 εκατ. ευρώ, στο δίμηνο το ΧΑ έχει εισροές 15,4 εκατ. ευρώ. Σε αυτές τις συναλλαγές δεν περιλαμβάνεται το Ελ. Βενιζέλος, ούτε η δημόσια προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς. Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στις συναλλαγές ήταν 55,9% (50,8% τον Ιανουάριο) ενώ η αξία της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους έπεσε στο 66,8% (από 66,94%). Οι κωδικοί που συμμετείχαν στις συναλλαγές του Φεβρουαρίου αυξήθηκαν από 27.642 σε 27.939.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της αγοράς και θα φτιάξει κλίμα στην αγορά. Στο τέλος της συνεδρίασης της Δευτέρας θα βγουν κινήσεις αναδιάρθρωσης στους δείκτες του ΧΑ καθώς και στον MSCI. Οι εκτιμώμενες πιθανές εισροές στον τίτλο της Τρ. Πειραιώς εκτιμώνται σε 35 – 50 εκατ. μετοχές. Πιθανόν η πίεση που δέχθηκαν οι τραπεζικοί τίτλοι να οφείλεται και στην αλλαγή των σταθμίσεων, καθώς η αύξηση της ελεύθερης διασποράς της Τράπεζας Πειραιώς να οδήγησε σε εκροές σε άλλες μετοχές που έχουν υψηλή βαρύτητα στους δείκτες.

Μιλώντας πάντως αναδιαρθρώσεις δεικτών εκτός από την αύξηση της στάθμισης της Τράπεζας Πειραιώς την προσεχή Παρασκευή στους διεθνείς δείκτες του FTSE Russel θα έχουμε και άλλες αλλαγές: Στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης θα ενταχθεί η μετοχή του Τιτάνα, στην μεσαίας κεφαλαιοποίηση θα μπουν E-Net και Intrakat, στη μικρή κεφαλαιοποίηση η Ideal με την Intracom και στην πολύ μικρή κεφαλαιοποίηση η AustrianCard, η Μπλε Κέδρος και η Έκτερ. Την ίδια ημέρα κλείνουν παράγωγα τριμήνου σε μετοχές και δείκτες και το βράδυ βγάζει η Moody’s ετυμηγορία για το αξιόχρεο της χώρας το οποίο θα έχει ευθύ αντίκτυπο στις τράπεζες.

Ο λόγος για τον οποίο την Τρίτη επισπεύδεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τηλεδιάσκεψη της Εθνικής Τράπεζας πραγματοποιείται το πρωί της ίδιας ημέρας έχει να κάνει με τo συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο και τις συναντήσεις της Τετάρτης. Με βάση τη ζήτηση για τα ραντεβού οι ελληνικές Τράπεζες θα έχουν ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα συναντήσεων από το πρωί ως το βράδυ.

Απλά μαθηματικά: Η Olympia μέσω της θυγατρικής της στην Κύπρο Verdalite ανακοίνωσε ότι απέκτησε το 13,59% της Entersoft. Η συμφωνία απόκτησης των μετοχών των 13 βασικών μετοχών αφορά το 53,73%. Και η αίρεση για να θεωρηθεί επιτυχημένη η Δημόσια Πρόταση είναι το 67%. Με 67,32% εξασφαλισμένο η υπόθεση της εξαγοράς είναι πλέον τελειωμένη.

Την Τρίτη αναμένεται μια ιδιαίτερα κομβική ανακοίνωση για τις αγορές ενόψει και της προσεχούς συνεδρίασης της FED στις 20 Μαρτίου, ο πληθωρισμός των ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο. Οι εκτιμήσεις της αγοράς αναμένουν ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,1%, ωστόσο η έκπληξη μπορεί να έρθει όχι στο καθαυτό νούμερο του Φεβρουαρίου από την αναδρομική καθοδική αναθεώρηση του ποσοστού του προηγούμενου μήνα.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί με προσοχή την αγορά εμπορικών ακινήτων καθώς την θεωρεί ένα από τα σημαντικότερα ρίσκα για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΕΚΤ Luis de Guindos την Πέμπτη, μετά την απόφαση για τα επιτόκια στη συνεδρίαση του συμβουλίου νομισματικής πολιτικής. Μέχρι τώρα οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες, αλλά οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προσέχουν μήπως η όποια αναταραχή αρχίσει να μεταδίδεται.

Οι επιπτώσεις του υψηλού κόστους δανεισμού και της πτώσης των τιμών στα εμπορικά ακίνητα ανησυχούν τις εποπτικές αρχές για ενδεχόμενη μετάδοση αστάθειας στο τραπεζικό σύστημα. Ο de Guindos σημείωσε ότι υπάρχουν μερικές τράπεζες στην ευρωζώνη με ισολογισμούς που έχουν υψηλότερη έκθεση στο εμπορικό real estate και παρακολουθούνται στενά από τις αρχές.

Η ανάγκη της τράπεζας New Yοrk Community Bancorp για ένεση ρευστότητας απεικονίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα με σημαντική έκθεση στον κλάδο. Πάντως, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, υπεύθυνο για θέματα σταθερότητας, τα πιστωτικά ιδρύματα στην ευρωζώνη έχουν περιορισμένη έκθεση.

Πρόσφατα μάθαμε από τον παγκόσμιο οργανισμό τροφίμων και αγροτικής παραγωγής (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) των Ηνωμένων Εθνών τις μεταβολές στον παγκόσμιο δείκτη τροφίμων που ετοιμάζει ο ίδιος, για τον μήνα Φεβρουάριο. Για άλλη μία φορά από το καλοκαίρι του 2022 και μετά, ο δείκτης σημείωσε πτώση. Η πτώση αυτή, όπως επισημαίνει το Reuters, είναι η έβδομη στην σειρά.

Οι 117,30 μονάδες του Δείκτη Τροφίμων είναι 0,70% κάτω από την μέτρηση για τον Ιανουάριο 2024 και 10,50% κάτω από την αντίστοιχη περσινή τιμή και αποτελούν την χαμηλότερη ένδειξη του από τον Φεβρουάριο του 2021. Η πτώση του δείκτη σε σχέση με τον Ιανουάριο οφείλεται κυρίως στην σημαντική υποχώρηση του υποδείκτη για τα δημητριακά και την μικρή πτώση του υποδείκτη για τα φυτικά έλαια.

Αυτές οι πτώσεις αντιστάθμισαν με το παραπάνω την άνοδο που σημείωσαν οι άλλοι τρεις υποδείκτες, αυτός της ζάχαρης, αυτός των κρεάτων και αυτός των γαλακτοκομικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, ο υποδείκτης δημητριακών υποχώρησε από τον Ιανουάριο κατά 5%, καθώς οι τιμές του καλαμποκιού έπεσαν ενόψει των εκτιμήσεων για πολύ καλές συγκομιδές στην Βραζιλία και την Αργεντινή και εξαιτίας των εκπτώσεων που προσφέρουν οι Ουκρανοί παραγωγοί προκειμένου να μπορέσουν να στείλουν τα αποθέματά τους στο εξωτερικό για όσο διάστημα είναι ομαλή η κατάσταση στους θαλάσσιους διαδρόμους της Μαύρης Θάλασσας.

Ο υποδείκτης των φυτικών ελαίων υποχώρησε κατά 1,30% από τον Ιανουάριο, καθώς η μικρή αύξηση στην τιμή του φοινικέλαιου αντισταθμίστηκε από την μείωση στην τιμή του σογιέλαιου και του ηλιέλαιου. Από την άλλη, ο υποδείκτης των γαλακτοκομικών προϊόντων ανέβηκε κατά 1,10% από τον Ιανουάριο, κυρίως λόγω της αύξησης στις διεθνείς τιμές του βουτύρου εξαιτίας της ζήτησης από την Ασία. Ο υποδείκτης κρεάτων ανέβηκε κατά 1,80% από τον Ιανουάριο, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των πουλερικών και δευτερευόντως λόγω της αύξησης στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στον υποδείκτη της ζάχαρης, του οποίου η τιμή αυξήθηκε από τον Ιανουάριο κατά 3,20%, εν μέσω ανησυχιών για την επόμενη συγκομιδή στην Βραζιλία. Παραμένοντας στην ζάχαρη, πρέπει να επισημάνουμε πως ο υποδείκτης της είναι ο μοναδικός από τους πέντε υποδείκτες που συγκροτούν τον δείκτη τροφίμων που βρίσκεται πιο πάνω από τον περσινό Φεβρουάριο. Για την ακρίβεια, βρίσκεται 12,50% πάνω από τότε. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι υποδείκτες είναι πιο χαμηλά από πέρυσι.

Ο δείκτης κρεάτων έχει σημειώσει την πιο μικρή πτώση, μόλις 0,80%, ο δείκτης των φυτικών ελαίων βρίσκεται 11% κάτω, ο δείκτης των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι 13,40%. Την πιο μεγάλη πτώση σε σχέση με την προ έτους τιμή του έχει σημειώσει ο δείκτης δημητριακών ο οποίος είναι μειωμένος κατά 22,40% από τότε.

Παρά τη μεγάλη πτώση του δείκτη τροφίμων από τα πολύ υψηλά επίπεδα που βρέθηκε το 2022, όταν είχε φθάσει στις 160 μονάδες, οι τιμές των τελικών προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές ανά τον κόσμο δεν έχουν υποχωρήσει με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι βέβαια αναμενόμενο, αφού οι μεταβολές στις διεθνείς «χονδρικές» τιμές αργούν πάντα να φθάσουν και στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων. Είναι λογικό όμως να περιμένουμε πως κάποια στιγμή μέσα στο 2024 θα αρχίσει να γίνεται αισθητή μία σαφής πτωτική τάση στις τιμές των περισσότερων τροφίμων.

