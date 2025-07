Επιμέλεια Κώστας Στούπας

Χωρίς «παραμύθι» δεν ανεβαίνει η αγορά

Αρκετοί πιστεύουν πως οι μετοχές ανεβαίνουν όταν υπάρχουν γερά πορτοφόλια που τις στηρίζουν. Δεν έχουν άδικο. Εκτός από τα πορτοφόλια που θα τροφοδοτήσουν τις αγορές οι μετοχές χρειάζονται και αξιόπιστά αφηγήματα...

Η Ευρώπη θα ξοδεύει τα επόμενα χρόνια το 5% του ΑΕΠ τις σε αμυντικές δαπάνες. Αυτό σημαίνει περίπου 1,3 τρισ. Ευρώ. Ένα μεγάλο κόμματι από αυτά θα αφορούν εξοπλισμούς. Το ποσό είναι τεράστιο, ικανό να στηρίξει τις αντίστοιχες επιχειρήσεις με εκατοντάδες δισ. κάθε χρόνο.

Αυτό είναι ένα ισχυρό αφήγημα που υποστηρίζει τη συνέχιση της ανόδου.

Πριν λίγες εβδομάδες μιλούσαν με εισηγμένο της πληροφορικής. Όταν του έθεσα το ερώτημα τι θα γίνει με τις εργασίες των εταιρειών του κλάδου όταν εξαντληθούν τα ευρωπαϊκά κεφάλαια του ΤΑΑ; Μου απάντησε πως θα προκύψει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιδοτήσεων και μετά κάποιο άλλο...

Αυτό επίσης είναι ένα αφήγημα.

Οι τράπεζες λόγω μια ιδιόμορφης συγκυρίας μεταξύ 2022 και 2024 όταν η ΕΚΤ ανέβασε τα επιτόκια εμφάνισαν τεράστια κέρδη. Το αφήγημα τώρα είναι πως τα κέρδη αυτά μπορούν να διατηρηθούν και να αυξηθούν μέσω τις πιστωτικής επέκτασης και των τις εξαγοράς άλλων δραστηριοτήτων όπως ασφαλιστικές, αξιοποίηση ακινήτων κλπ.



Αν σας φαίνεται ρηχή και επιπόλαιη η προσέγγιση του χρηματιστηρίου μέσω του αφηγήματος και όχι κάποια θεμελιώδης( που αποτυπώνει το χθες) ή τεχνική ανάλυση ( που αποτυπώνει τις επιθυμίες του τεχ. Αναλυτή) να σας πληροφορήσω πως έχει αναγνωριστεί από νομπελίστες.

Το βιβλίο “Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events” του Robert J. Shiller (2019) εισάγει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στην οικονομική σκέψη: την ιδέα ότι οι ιστορίες (narratives), όπως και οι ιοί, εξαπλώνονται μαζικά και επηρεάζουν τις αποφάσεις, τις αγορές και τις οικονομικές κρίσεις.

Ο Shiller υποστηρίζει ότι η επικρατούσα οικονομική θεωρία αγνοεί τη δύναμη των συλλογικών αφηγημάτων, παρότι αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αναλαμβάνουμε ρίσκα και καταναλώνουμε ή επενδύουμε.

Ο ίδιος, επηρεασμένος από την επιδημιολογία και την ψυχολογία των μαζών, συγκρίνει την εξάπλωση αυτών των οικονομικών ιστοριών με την εξάπλωση ενός ιού: κάποια αφήγηση “κολλάει” και γίνεται κυρίαρχη, αλλάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και προκαλεί πραγματικά οικονομικά φαινόμενα.



Όταν ακούτε λοιπόν πως η αγορά θα πάει στις 3.000 μονάδες στους επόμενους 12-24 μήνες ψάξτε να βρείτε το αφήγημα πάνω στο οποίο θα στηριχτεί αυτή η κίνηση.

Αν δεν υπάρχει αφήγημα η αγορά δεν πάει πουθενά...

Αγορά: Τα χαρτιά μιλάνε στο ταμπλό

Όταν μια έκδοση έχει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον, η συνέχεια φαίνεται στην οθόνη του Χ.Α.. Το ομόλογο της Aegean Airlines καλύφθηκε 3,75 φορές. Ζητούσε 250 εκατ. ευρώ και της προσφέρθηκαν σχεδόν 940. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, το 100 έγινε 101,5 – κάποιοι το πήραν ακριβότερα απ’ ό,τι στη δημόσια προσφορά, άρα δέχτηκαν και μικρότερη απόδοση από το 3,7%. Σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, όποιος έχει επενδύσεις μπροστά του και ιστορία ανάπτυξης, τραβά κεφάλαια σαν μαγνήτης.

ΔΕΗ: Κλείσιμο με κέρδη για ακόμη μία φορά. Η κρίσιμη αντίσταση είναι στα €14,50. Αν διασπαστεί καθαρά, ανοίγει ο δρόμος για τα €16-17. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις ενός μεγάλου θεσμικού, ο οποίος πίεζε τη μετοχή και είχε δημιουργήσει τεχνική κόπωση. Η απουσία του ίσως αποδειχθεί καταλύτης.

OPTIMA: Μεταξύ των πρωταγωνιστών χθες η μετοχή. Το αφήγημα που ακούστηκε στην αγορά από το spilt όπου οι κάτοχοι κάθε 1 παλιάς μετοχής θα αποκτήσουν άλλες 3 νέες. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των μετοχών θα τετραπλασιαστεί αλλά όχι και η αξίας της εταιρείας. Τουτέστιν η τιμή της μετοχής θα προσαρμοστεί περί το ¼ της σημερινής της αξίας. Επειδή η τιμή θα διαμορφωθεί περί το 5 κάποιοι υποστηρίζουν πως θα μοιάζει φθηνή σε σχέση με τα 20 που είναι σήμερα... Μάλιστα!

ΑΑΑΚ: Η μετοχή έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες... χωρίς καύσιμο. Οι όγκοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, αλλά το «αφήγημα» φουντώνει: πρόκειται για πώληση του εταιρικού κελύφους. Παλαιότερες απόπειρες είχαν καταλήξει στα βράχια — είτε λόγω υπερβολικού τιμήματος είτε επειδή ο βασικός μέτοχος ήθελε να δώσει πακέτο και το ακίνητο της παλιάς εριουργίας. Το νέο σενάριο που κυκλοφορεί λέει πως το κέλυφος λειτουργεί σαν διαβατήριο για το Euronext — μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές στον κόσμο. Άρα, όποιος θέλει... πληρώνει.

ΙΚΤΙΝΟΣ: Εδώ και μέρες, η μετοχή είναι στο επίκεντρο. Το story λέει πως αν καταφέρει να πουλήσει ένα ακίνητο στη νότια Κρήτη — αξίας περί τα 30 εκατ. ευρώ — θα ξεχρεώσει και θα μπει σε τροχιά εξυγίανσης. Η αγορά ακούει, αλλά δεν έχει πειστεί ακόμη.

Χρηματιστήριο: Goldman, JP Morgan και Global X «ταύροι» για την ελληνική αγορά

Οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι συνεχίζουν να βλέπουν την Ελλάδα ως «πολύτιμο πετράδι» μεταξύ των αναδυόμενων αγορών.

Η Global X ξεχωρίζει την ελληνική αγορά ως μία από τις κορυφαίες τοποθετήσεις στην περιοχή, με έμφαση στις τράπεζες και τις υποτιμημένες μετοχές αξίας. Προβλέπει ισχυρή ανάκαμψη στο β’ εξάμηνο του 2025.

Η JP Morgan αναβαθμίζει τη στάση της σε «overweight» για τις αναδυόμενες αγορές, επικαλούμενη εξασθένιση του δολαρίου και αποκλιμάκωση των γεωοικονομικών εντάσεων.

Η Goldman Sachs βλέπει περαιτέρω άνοδο, μετά το «ισχυρότερο α΄ εξάμηνο των τελευταίων ετών» για τις αγορές, λόγω θετικών μακροοικονομικών στοιχείων, επιτοκιακής χαλάρωσης από τη Fed και ενίσχυσης των εισροών κεφαλαίων.

Οι ξένοι αγοράζουν Ελλάδα. Το ερώτημα είναι: εσείς;

Η στόχευση Πιερρακάκη

Ο συνασπισμός των ολιγαρχών και πολιτικών νομάδων που κινδυνεύουν να μείνουν ανέστιοι έχουν θέσει εσχάτως στο στόχαστρο τον ΥΠΟΙΚ Κυριάκο Πιερρακάκη. Στα κοινωνικά δίκτυα συντονισμένα προβάλλεται ένα «μυθιστόρημα» ευρωπαίων εισαγγελέων που έχουν εντοπίσει ατασθαλίες σε ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα πληροφορικής. Τα «μυθιστορήματα» είναι τόσο προχειρογραμμένα που μιλούν για την μετοχική παρουσία του υπουργού πίσω από μια ντουζίνα εταιρείες που έχουν πάρει έργα. Τόσο ηλίθιο τον θεωρούν. Ο λόγος που μπαίνει στο στόχαστρο ο «Πιέρ» είναι γιατί θεωρούν πως θα πρωταγωνιστήσει στη μετά Κυριάκο εποχή εκφραστής της κεντρώας σύγκλισης...

ΔΕΗ: Στο παιχνίδι των ευρωπαϊκών AI Gigafactories

Η ΔΕΗ βρίσκεται ανάμεσα στις εταιρείες από 16 κράτη της Ευρώπης που έχουν υποβάλει πρόταση για δημιουργία εγκαταστάσεων Gigafactory, Τεχνητής Νοημοσύνης παγκόσμιας κλάσης.



Η πρόταση της ΔΕΗ περιλαμβάνει την ανάπτυξη Gigafactory Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δυτική Μακεδονία.



Η πρόσκληση ενδιαφέροντος έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την κάλυψη μέρους από το χαμένο έδαφος που τη χωρίζει από ΗΠΑ και Κίνα.



Παράλληλα αποτελεί και μια προσπάθεια χαρτογράφησης, από πλευρά Κομισιόν του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών εταιρειών ενόψει της επίσημης πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών προτάσεων που έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2025.



Μεταξύ όσων απέστειλαν προτάσεις περιλαμβάνονται μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που αναπτύσσουν κέντρα δεδομένων, τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι, προμηθευτές ενέργειας, καθώς και παίκτες που δραστηριοποιούνται στο τεχνολογικό τομέα. Στις προτάσεις τους, οι εταιρείες αναφέρονται στην συνολική απόκτηση τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων εξειδικευμένων επεξεργαστών (GPU) τελευταίας γενιάς.



Πάντως, σύμφωνα με την Κομισιόν, οι προτάσεις είναι ανεπίσημες και απλώς έχουν το σκοπό να βοηθήσουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να χαρτογραφήσουν έναν δυναμικό, μη δεσμευτικό κατάλογο πιθανών υποψηφίων να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις Gigafactory Τεχνητής Νοημοσύνης παγκόσμιας κλάσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

CENER: Μεγάλο το discount

Η μετοχή της Cenergy δεν έχει ακολουθήσει φέτος την αγορά και η Optima Bank, εντόπισε την ευκαιρία και την τοποθέτησε στις κορυφαίες της επιλογές. Μεγάλο το discount έναντι των ομοειδών και ακόμα και αν πάει στην τιμή στόχο θα έχει discount, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ μεγάλο growth.

Η μετοχή την περίοδο 2021-24 έσπασε τα κοντέρ κάνοντας ένα μεγάλο ράλι, αλλά φέτος παρά την κατά 30% άνοδο του Γενικού Δείκτη, δείχνει πως συσσωρεύει. Αν κάποιος μελετήσει την ανάλυση της Optima, στην οποία η τιμή στόχος πάει στα 14 ευρώ από 12,60 ευρώ θα δει ότι παίζει με p/e για το 2025 10,9 φορές έναντι 16,3 φορών των ομοειδών και για το 2026 9,5 φορές έναντι 15,6 των ομοειδών. Και σε όρους EV/EBITDA για το 2025 είναι κοντά στις ομοειδείς αλλά για το 2026 έχει discount 14,7%. Στην τιμή στόχο θα έχει discount 14,5% έναντι των ομοειδών.

Ποτέ δεν ήμασταν τόσο "πλούσιοι"!



Οι παγκόσμιες μετοχές αποτιμώνται πλέον στα 135 τρισεκατομμύρια δολάρια — μια τιμή που ισοδυναμεί με το 121% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δηλαδή, οι αγορές "παράγουν" πλούτο που δεν έχει παραχθεί ακόμη. Κάτι σαν προκαταβολή μελλοντικής ευδαιμονίας… μετοχών.



Για να καταλάβουμε το μέγεθος της ευφορίας, πριν από μόλις τέσσερα χρόνια, οι μετοχικές αξίες αντιστοιχούσαν στο 140% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δηλαδή, είχαμε ήδη ξεφύγει από την οικονομική πραγματικότητα – απλώς τώρα το κάνουμε με… μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.



Είναι αυτό πλούτος ή απλώς μια φούσκα με κοινωνική αποδοχή; Ή μήπως είναι η νέα εκδοχή του «Let them eat stocks»;



Κι αν αναρωτιέστε ποιο είναι το fair value, δείτε τις οικονομίες. Όχι τα ταμπλό. Ή καλύτερα... μην τα δείτε καθόλου. Χαλάει η διάθεση.

Η στήλη έχει αναφερθεί και στους προηγούμενους μήνες για την πορεία του τουρισμού και έχουμε εκφράσει την αισιοδοξία μας για φέτος, παρά τη μουρμούρα που ακούμε δεξιά και αριστερά. Παρακολουθούμε επίσης και σας επισημαίνουμε τα στοιχεία του Αεροδρομίου Αθηνών, του μεγαλύτερου της χώρας, αλλά και όποιος κινείται στην Αθήνα αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς βλέπει την κίνηση. Τον Ιούνιο οι ξένοι επιβάτες αυξήθηκαν 5,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα και συνολικά η επιβατική κίνηση αυξήθηκε 4,6 τον Ιούνιο και 7,6% στους πρώτους έξι μήνες του έτους. Είμαστε πλέον στην καρδιά της τουριστικής σεζόν και ελπίζουμε η τάση να συνεχιστεί. Κρατάμε κάποιες πληροφορίες από πηγές μας ότι ίσως ξοδεύουν λιγότερα φέτος οι ξένοι, αλλά μην ξεχνάτε και αυτοί έχουν πληθωρισμό και μία συγκράτηση είναι λογικό να την επιδεικνύουν. Τα τουριστικά έσοδα όμως πιστεύουμε πως και φέτος θα πάνε καλά.

Διασπορά: Το πρώτο εξάμηνο πέρασε και σήμερα (8/7) η ΕΧΑΕ και τα αρμόδια όργανα θα εξετάσουν τη διασπορά των εταιρειών και θα ενημερώσουν για τα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό, καθώς ο νέος κανονισμός που ισχύει από την αρχή του έτους προβλέπει να έχουν διασπορά 15% και πάνω όσες εταιρείες έχουν κεφαλαιοποίηση άνω των 200 εκατ. ευρώ και όσες έχουν μικρότερη αποτίμηση να έχουν διασπορά 25%.

Μέχρι σήμερα, όπως είχε πει και πρόσφατα ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της ΕΧΑΕ είχαν συμμορφωθεί 9 μικρές και 1 μεγάλη εταιρεία. Όμως τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχουν ακόμα 22 εταιρείες που πρέπει να βελτιώσουν τη διασπορά. Δύο (Μύλοι Κεπενού και Κτήμα Λαζαρίδη) θα αποχωρήσουν καθώς είναι ήδη πετυχημένες οι δημόσιες προτάσεις. Σημειώστε πως η Αλουμύλ, η AVE, η Εβροφάρμα, η Ευρώπη, η Φίλιππος Νάκας, η Μπλε Κέδρος είναι μεταξύ των εταιρειών που βελτίωσαν τη διασπορά.

Τουρισμός: Οι αριθμοί λένε... «φουλ»

Η γκρίνια για τον τουρισμό υπάρχει — όπως πάντα. Αλλά οι αριθμοί του Αεροδρομίου Αθηνών μιλούν: +5,8% ξένοι επιβάτες τον Ιούνιο, +7,6% συνολική κίνηση στο α’ εξάμηνο. Όποιος κυκλοφορεί σε νησιά και πρωτεύουσα, βλέπει ότι γίνεται χαμός. Ναι, ίσως ξοδεύουν λιγότερα. Έχουν κι αυτοί τον πληθωρισμό τους. Αλλά η μάζα είναι εκεί. Και τα έσοδα —όπως όλα δείχνουν— θα είναι ξανά υψηλά.

Great Sea Interconnector: Τα πρώτα 25 εκατ. και το ευρωπαϊκό τεστ αξιοπιστίας

Εξελίξεις στο πολύκροτο θέμα της ηλ. διασύνδεσης Ελλάδας -Κύπρου θα έχουμε τις επόμενες μέρες, σχετικά με το θέμα της χρηματοδότησης του έργου, για την οποία ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, εξέφρασε θετική στάση.

Όπως ανακοίνωσε, εντός των προσεχών ημερών η ΡΑΕΚ αναμένεται να εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ για το έργο Great Sea Interconnector, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική εξέλιξη στο ζήτημα της διασύνδεσης.



Παράλληλα, δήλωσε ότι από κοινού με τον κ. Σταύρο Παπασταύρου θα προχωρήσουν σε συντονισμένες ενέργειες προβολής του έργου ως πανευρωπαϊκής σημασίας, υιοθετώντας αυστηρή στάση απέναντι στην ΕΕ στο πλαίσιο των συζητήσεων στο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας.

Εφόσον και οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές εγκρίνουν το έσοδο του ΑΔΜΗΕ, το έργο της Διασύνδεσης θα γίνει χρηματοδοτήσιμο και ο ΑΔΜΗΕ θα μπορεί να συνάψει δανεισμό, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για την αναζήτηση επενδυτών.

Ακίνητα: Η αγορά φρενάρει

Σημάδια κόπωσης καταγράφει η εγχώρια αγορά ακινήτων, με τις συναλλαγές να περιορίζονται και τα δημόσια έσοδα από φόρους μεταβίβασης να βυθίζονται. Σύμφωνα με την Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτούνται άμεσες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση του κόστους και του χρόνου μεταβίβασης ακινήτων, με αιχμή την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των αδειοδοτικών διαδικασιών.



Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν την επιβράδυνση: τα έσοδα από φόρο μεταβίβασης ακινήτων υποχώρησαν στα 180,6 εκατ. ευρώ στο α΄πεντάμηνο του 2025, έναντι 218,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 — με πτώση 17,5%. Ειδικά τον Απρίλιο, οι εισπράξεις από πωλήσεις κατοικιών μειώθηκαν κατά 22,7% σε ετήσια βάση.



Αιτία; Η εκρηκτική άνοδος τιμών, που έχει μετατρέψει την αγορά κατοικίας σε απαγορευμένο καρπό ακόμη και για τα μεσαία εισοδήματα. Αντίθετα, οι μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών (γονικές παροχές, κληρονομιές) διατηρούνται σταθερές λόγω του ευνοϊκού αφορολόγητου των 800.000 ευρώ.

Πλειστηριασμοί VIP ακινήτων: Από Τσάνταλη και Neoset μέχρι Γλυφάδα και Κηφισιά

Το σφυρί χτυπά για γνωστά ονόματα και ιστορικά ακίνητα:

Τετάρτη 9 Ιουλίου: Σε πλειστηριασμό το εργοστάσιο της οινοποιίας Τσάνταλη στο Πολυδένδρι Αττικής, με τιμή εκκίνησης 1.363.000 ευρώ για αγροτεμάχιο και βιοτεχνικά κτίρια.



Πέμπτη 10 Ιουλίου: Πλειστηριάζεται ακίνητο της Neoset – πενταώροφο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 144, σε οικόπεδο 1,2 στρεμμάτων. Τιμή εκκίνησης: 3.560.000 ευρώ.



Τετάρτη 9 Ιουλίου: Ο γνωστός επιχειρηματίας Γιάννης Καρούζος βλέπει 6 οριζόντιες ιδιοκτησίες του στη Γλυφάδα να οδηγούνται σε πλειστηριασμό με αρχική τιμή 767.600 ευρώ.



Παρασκευή 11 Ιουλίου: Σφυρί για ημιτελές ακίνητο στην Κηφισιά, με τιμή εκκίνησης 205.400 ευρώ.



Το real estate συνεχίζει να «κινείται» — αλλά συχνά όχι με τη θέληση των ιδιοκτητών.

Η γωνιά των αναγνωστών...



Αγαπητέ Κώστα,



Αναφέρεσαι τόσο συχνά στον Αντρέ Κοστολάνι, που δεν άντεξα και αποφάσισα να αναζητήσω τα βιβλία του. Μετά από αρκετή προσπάθεια κατάφερα να βρω ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα αντίτυπα της «Ψυχολογίας του Χρηματιστηρίου» – και μόνο αυτό, καθώς όλα τα υπόλοιπα φαίνεται να έχουν εξαντληθεί.



Ομολογώ πως δεν ήξερα ότι εσύ ήσουν ο εκδότης και σου αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να «ξυπνήσεις» το ελληνικό κοινό με την εμπειρία ενός αυθεντικού μετρ των αγορών. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω και τα υπόλοιπα έργα του, και θεωρώ ότι, στη σημερινή συγκυρία, θα είχε πραγματική αξία να επαναλάβεις το εγχείρημα – αν φυσικά υπάρχουν οι δυνατότητες και η προοπτική βιωσιμότητας.



Με εκτίμηση,

Ν. Μ.

Απάντηση: Σε ευχαριστώ θερμά για τα καλά σου λόγια. Είναι παρήγορο –και ταυτόχρονα σπάνιο– να συναντάς ανθρώπους που δεν ψάχνουν απλώς «την επόμενη μετοχή», αλλά θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τη φύση των αγορών και –κυρίως– την ψυχολογία πίσω από τις τιμές.



Ο Αντρέ Κοστολάνι ήταν κάτι παραπάνω από επενδυτής: ήταν παρατηρητής του ανθρώπινου παράλογου μέσα στην πιο κυνική έκφρασή του — το χρηματιστήριο. Η «Ψυχολογία του Χρηματιστηρίου» ήταν όντως μια απόπειρα να εισαγάγουμε τον ελληνικό αναγνώστη σε αυτόν τον κόσμο, με τρόπο γλαφυρό και –ελπίζω– επίκαιρο.

Τα βιβλία έχουν εξαντληθεί και η επανέκδοση είναι απίθανη...

[email protected]

