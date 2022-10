Οι κορυφές της Energean, προβληματισμός στους εφοπλιστές και στην πρέσα τα hotels

Συνεχίζεται η δυναμική ανάπτυξη της Energean. Η εταιρεία, στο πλαίσιο των ερευνών υδρογονανθράκων ανακάλυψε νέο, εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα φυσικού αερίου στη θάλασσα του Ισραήλ, με την ερευνητική γεώτρηση «Ερμής».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το νέο κοίτασμα περιέχει 7 - 15 δισεκ. κυβικά μέτρα (bcm) αξιοποιήσιμου φυσικού αερίου. Οι νέες αυτές ποσότητες μπορεί να αξιοποιηθούν είτε για την αύξηση των πωλήσεων της Energean στην εγχώρια αγορά, είτε για την εξαγωγή στην Κύπρο με υγροποίηση σε μονάδα που θα εγκατασταθεί στο Βασιλικό, είτε και για την εξαγωγή προς την Αίγυπτο, μέσω υφιστάμενων αναβαθμιζόμενων ή νέων αγωγών προς υγροποίηση στα υφιστάμενα τερματικά της χώρας.

Επιπλέον, η Energean έχει εξασκήσει το δικαίωμά της να πραγματοποιήσει μία ακόμη γεώτρηση, ως μέρος του τρέχοντος γεωτρητικού προγράμματος. Η συγκεκριμένη γεώτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον στόχο «Ηρακλής» που βρίσκεται στο Block 23 στη θάλασσα του Ισραήλ.

Η εταιρεία ήδη έχει προχωρήσει βόρεια, στην περιοχή του «Ολύμπου» όπου βρίσκεται το κοίτασμα «Ζευς», για το οποίο έχει τεθεί στόχος 10 ως 12 δισεκατομυρίων επιπρόσθετων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν στο κοίτασμα «Ηρακλής», ενώ ήδη έχει ανακαλυφθεί ήδη το κοίτασμα «Αθηνά» με περίπου 8 δισ. κυβικά μέτρα. Ο στόχος της Energean είναι να αξιολογήσει συνολικά την περιοχή με τα πέντε blocks κοιτασμάτων και να καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμα τα κοιτάσματα αυτά.

Σε ό,τι αφορά στο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας για την Ελλάδα έως το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να εκκινήσει η ερευνητική γεώτρηση στα Γιάννενα, ενώ στο επόμενο δίμηνο θα αρχίσουν οι σεισμικές έρευνες για πιθανά κοιτάσματα στη θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας.

---

Προβληματισμό στους εφοπλιστικούς κύκλους δημιουργεί η απόφαση της Κομισιόν για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου και συγκεκριμένα το όγδοο πακέτο κυρώσεων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ενώ η απαγόρευση στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω θάλασσας παραμένει στην ΕΕ, το πλαφόν στην τιμή, όταν εφαρμοστεί, θα επιτρέπει σε ευρωπαϊκές εταιρείες να αναλαμβάνουν και να στηρίζουν τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε τρίτες χώρες με τον όρο όμως ότι η τιμή του θα παραμένει στο προκαθορισμένο πλαφόν.

Η επιβολή πλαφόν στις τιμές πετρελαίου θα είναι ένα πλήγμα για τους εφοπλιστές, καθώς η ελληνική ναυτιλία κατέχει πάνω από το 30% των πλοίων μεταφοράς δεξαμενόπλοιων και LNG παγκοσμίως και γύρω στο 80% του ευρωπαϊκού αντίστοιχου στόλου.

Όπως είχε μάλιστα τονίσει πριν μερικούς μήνες σε ομιλία της στα φετινά Ποσειδώνια η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ο ελληνικός εφοπλισμός δεν κάνει κάτι παράνομο, δεν σπάει κάποιο εμπάργκο. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι οι πρώτοι που τις τηρούν, είπε, απαντώντας σε σχόλια για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από ελληνόκτητα πλοία.

Άλλωστε, όπως είχε τονίσει, η μεταφορά ρωσικού πετρελαίου είναι νόμιμη, τουλάχιστον έως τα τέλη του έτους. Το σκεπτικό του όγδοου πακέτου κυρώσεων είναι «η περαιτέρω μείωση των εσόδων της Ρωσίας, διατηρώντας ωστόσο τις αγορές ενέργειας παγκοσμίως σταθερές μέσω συνεχούς τροφοδότησης τους». Μόνο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω του πλαφόν, η μείωση των εσόδων αφορά και τους εφοπλιστές, καθώς η συμπίεση της τιμής αναμένεται να επηρεάσει και τους ναύλους.

---

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τα ξενοδοχεία που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, το ενεργειακό κόστος είναι ένα από τα πιο σημαντικά μεταβλητά κόστη για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Κι εκτός από την ενεργειακή κρίση, οι αυξημένες πληρότητες σε συνδυασμό με την επιμήκυνση της σεζόν που αποτελούν το μεγάλο ζητούμενο για τους ξενοδόχους, εκτοξεύουν τις λειτουργικές δαπάνες και άρα επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία. Μία άλλη σοβαρή συνιστώσα σχετίζεται και με τις συνήθεις των επισκεπτών που συνήθως καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα, σε σχέση με το εάν βρίσκονταν σπίτι τους.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη δραματική άνοδο του κόστους ενέργειας δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τον ξενοδοχειακό κλάδο και τον τουρισμό. Δεν είναι τυχαία όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ (HOTREC), ότι δηλαδή, η τιμή κατανάλωσης ενέργειας αυξήθηκε από 200% έως 600%. Το χειρότερο είναι ότι ο φορέας προειδοποιεί για πιθανές πτωχεύσεις στον τουρισμό, σενάριο που θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμιο για την Ελλάδα που έχει υποφέρει από μπαράζ χρεοκοπιών και πλειστηριασμών στον κλάδο.

Μία λύση, σύμφωνα με την HOTREC, είναι να εξαιρεθούν οι χρονιές 2020-2021-οπότε τα ξενοδοχεία ήταν κλειστά- από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια. Λίγοι αμφισβητούν ότι οι ξενοδόχοι έχουν ανεβάσει τις τιμές, με στόχο την μετακύλιση του κόστους στον πελάτη, αλλά εάν οι ενεργειακές δαπάνες συνεχίσουν να αυξάνονται, κάθε τέτοιου είδους μέτρο δεν επαρκεί.

---

Απτή ένδειξη του προβλήματος; Η επίπτωση που δημιούργησε το ενεργειακό κόστος στην κερδοφορία του ομίλου Λάμψα. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, όσο και η μέση τιμή δωματίου είναι υψηλότερα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ωστόσο, οι πληρότητες στα Μεγάλη Βρετάνια, King George, Athens Capital, Hyatt Belgrade, Sheraton Rhodes και Excelsior, στην ίδια χρονική περίοδο, είναι χαμηλότερες. Κι ενώ ο όμιλος προβλέπει ότι φέτος θα υπάρξουν ιδιαίτερα υψηλά έσοδα, η ΛΑΜΨΑ είναι αντιμέτωπη με την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Αυτό σε αριθμούς σημαίνει αυξημένο κόστος κατά 1 εκατ. (+159%) σε σχέση με το 2021 και κατά 0,75 εκατ. ευρώ (+89%) σε σχέση με το 2019. Επίσης, λόγω πληθωρισμού, η ΛΑΜΨΑ έχει ένα ακόμη μέτωπο να αντιμετωπίσει. Τις ανατιμήσεις σε μία σειρά προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα, υλικά κλπ), όπως και την αύξηση των μεταφορικών εξόδων λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων. Ένα ακόμη «πονοκέφαλος» που καλείται να διαχειριστεί ο όμιλος, σχετίζεται με την αδυναμία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και την αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας.

---

Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε το έργο «Ψηφιακό Μητρώο Εταιρειών του Δημοσίου». Το project θα συμβάλει ώστε το Δημόσιο να βάλει τάξη αναφορικά με εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος. Ο λόγος; Στο μητρώο θα αυτοαπογράφονται οι εταιρείες (ανεξάρτητα από τη νομική τους κατάσταση π.χ. ενεργή, σε εκκαθάριση, πτώχευση, ειδική διαχείριση) στις οποίες το Δημόσιο έχει μετοχές (ανεξάρτητα από τη νομική τους κατάσταση π.χ. ενεργή, σε εκκαθάριση, πτώχευση, ειδική διαχείριση). Επίσης, οι εταιρείες του μητρώου θα διαιρούνται σε δύο κατηγορίες.

Σε αυτές όπου το δημόσιο έχει άμεση συμμετοχή και κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (θυγατρικές), και οι θυγατρικές των θυγατρικών του δημοσίου. Και σε εταιρείες όπου το δημόσιο έχει μειοψηφική συμμετοχή. Κατά την ένταξή τους στο μητρώο, οι εταιρείες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να παρέχουν την πράξη σύστασής τους, τη νόμιμη εκπροσώπησή τους, την ετήσια πρόταση διανομής κερδών και συνοπτικό ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τα δύο τελευταία που αφορούν τα οικονομικά τους μεγέθη είναι και τα πιο σημαντικά.

---

H Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψη για την τιμή πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο του 2023, προβλέποντας ότι οι στενώσεις στην προσφορά θα συνεχιστούν λόγω των νέων περικοπών παραγωγής που συμφώνησε το OPEC+ σε συνδυασμό με το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ρωσικό πετρέλαιο.

Οι παραγωγοί και εξαγωγείς πετρελαίου του OPEC+ συμφώνησαν να μειώσουν την παραγωγή κατά 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως στη σύνοδό τους την Τετάρτη στη Βιέννη. Είχαν προηγηθεί δύο χρόνια πρόσθετης παραγωγής μετά από τις μειώσεις του 2020 λόγω της πανδημικής κρίσης που έπληξε τη ζήτηση.

«Βλέπουμε πλέον έλλειμμα 0.9 εκατ. βαρελιών ημερησίως στην αγορά πετρελαίου, αυξημένο από 0,2 εκατ. πριν. Η πρόβλεψη μας υποθέτει ότι η παραγωγή της Ρωσίας θα πέσει κατά 1-1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα μετά το εμπάργκο της ΕΕ», αναφέρει σε έκθεση της η Morgan Stanley, ανεβάζοντας την πρόβλεψη της για το πετρέλαιο τύπου Brent στα $100 το βαρέλι στο πρώτο τρίμηνο του 2023 από $95 πριν.

«Το Brent θα βρει το δρόμο του προς τα $100 το βαρέλι πιο γρήγορα απ’ ότι προβλέπαμε πριν». Η τρέχουσα τιμή του Brent είναι στα $93,3 το βαρέλι μετά από άνοδο 1,7% την Τετάρτη.

Η μείωση της παραγωγής από τους εξαγωγείς του OPEC+ αλλάζει δραματικά την ισορροπία της αγοράς για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς και για ολόκληρο το 2023, εκτιμά και η ING σε έκθεση της.

Η απόσυρση 1,1 εκατ. βαρελιών ημερήσιας παραγωγής από την προσφορά σημαίνει ότι η αγορά πετρελαίου είναι πιο ισορροπημένη για το τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς και σε σημαντικό έλλειμμα για το 2023. «Η τελευταία κίνηση από το OPEC+ σημαίνει ανοδικό περιθώριο για την τρέχουσα εκτίμηση μας για τιμή πετρελαίου στα $97 το βαρέλι το 2023» αναφέρουν οι αναλυτές.

---

Την ίδια μέρα που η Σαουδική Αραβία και οι υπόλοιπες χώρες που παράγουν πετρέλαιο αποφάσισαν να μειώσουν την παραγωγή τους προσπαθώντας να διατηρήσουν τις πολύ υψηλές τιμές που γεμίζουν τα ταμεία τους με δολάρια, το μεγάλο αραβικό βασίλειο εξέδωσε το πρώτο του πράσινο ομόλογο.

Για την ακρίβεια, το κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF ζήτησε από τις διεθνείς αγορές 3 δισεκατομμύρια δολάρια και θα εκδώσει τρία ομόλογα, διαφορετικής χρονικής διάρκειας το κάθε ένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters και του Bloomberg, η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη, πράγμα που δείχνει πως οι διεθνείς επενδυτές είναι πολύ πρόθυμοι να δανείσουν την Σαουδική Αραβία.

Για το πενταετές ομόλογο ανήλθε στα 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια, για το δεκαετές στα 8,4 δισεκατομμύρια και για το εκατονταετές ξεπέρασε τα 3,1 δισεκατομμύρια. Τελικά το PIF θα εκδώσει πενταετή ομόλογα 1,25 δις δολαρίων με επιτόκιο 1,25% παραπάνω από την απόδοση των πενταετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, δεκαετή ομόλογα 1,25 δις δολαρίων με επιτόκιο 1,65% πάνω από την απόδοση των δεκαετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και ομόλογα διάρκειας εκατό ετών ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 6,7%.

Σύμφωνα με το Reuters είναι η πρώτη φορά που ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο οποιουδήποτε κράτους εκδίδει πράσινο ομόλογο (σε άλλες περιπτώσεις τα πράσινα ομόλογα έχουν εκδοθεί απ’ ευθείας από το δημόσιο). Με δεδομένο πως η Σαουδική Αραβία εξορύσσει, παράγει και εξάγει τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ και πετροχημικών προϊόντων, κάποιος θα μπορούσε εύκολα να αναρωτηθεί πως είναι δυνατόν αυτή η χώρα να εκδίδει ένα πράσινο ομόλογο την στιγμή που συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή των επιβλαβών για το περιβάλλον εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Λογική η απορία αλλά οι εισπράξεις από το συγκεκριμένο πράσινο ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν από το PIF για την χρηματοδότηση πολλών επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Γενικά, η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την δική της πράσινη μετάβαση. Σύμφωνα με αυτό, μέχρι το 2030 το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα θα παράγεται από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και του υπόλοιπο 50% από φυσικό αέριο, ενώ φιλοδοξεί μέχρι το 2060 να έχει πετύχει το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Εκτός από αυτά, η χώρα έχει αρχίσει την δραστηριοποίηση και στον τομέα της παραγωγής και χρήσης πράσινου υδρογόνου και έχει αγοράσει σημαντικό μερίδιο της αμερικανικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Lucid.

Η επιλογή της να εκδώσει τα ομόλογα μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου μάλλον έχει σχέση με το γεγονός πως το PIF δεν έχει τόσο άμεση σχέση με τις «βρώμικες» πετρελαϊκές δραστηριότητες και οι διαχειριστές κεφαλαίων θα ήταν λιγότερο διστακτικοί απ’ όσο αν ο δανειζόμενος ήταν το ίδιο το δημόσιο. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως δεν ήταν καθόλου διστακτικοί.

---

H Nότια Κορέα «πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή του Terra Do Kwon. Πρόκειται για 39,6 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα, γεγονός όμως που το αρνείται ο Do Kwon λέγοντας πως δεν είναι δικά του τα χρήματα! «Δεν ξέρω ποιανού είναι τα κεφάλαια αυτά που δεσμεύτηκαν» απάντησε ο Do Kwon στους εισαγγελείς που διέταξαν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.

----

Το κρυπτονόμισμα $SUSHI του πρωτοκόλλου της αποκεντρωμένης οικονομίας SushiSwap, σημείωσε αύξηση 14% μετά την αποκάλυψη πως η εταιρεία Asset Manager GoldenTree επένδυσε $5,3 εκατομμύρια στο ψηφιακό νόμισμα. Η συμμετοχή ενός θεσμικού επενδυτή, έχει αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με το πόσο αποκεντρωμένο είναι πραγματικά το SushiSwap.

Η GoldenTree έχει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά στοιχεία υπό διαχείριση και είπε ότι «ακολουθούσε το SushiSwap για λίγο χρονικό διάστημα». Ο επενδυτικός κολοσσός εγκαινίασε πρόσφατα το τμήμα διαχείρισης επενδυτικών στοιχείων GoldenChain που εστιάζει στα κρυπτονομίσματα.

Η GoldenTree είπε ότι σκοπεύει να βοηθήσει το SushiSwap να εργαστεί σχετικά με τα tokenomics και τη γενική στρατηγική του πρωτοκόλλου μεταξύ άλλων στόχων. Το SushiSwap κυκλοφόρησε το 2020. Η αποκάλυψη του GoldenTree έρχεται λίγες μέρες αφότου ο αποκεντρωμένος οργανισμός εξέλεξε τον Jared Gray ως νέο CEO. Αυτό ακολούθησε μετά από ένα έτος αστάθειας για το SushiSwap, με το ιδρυτικό μέλος «Maki» να αποχωρεί τον προηγούμενο μήνα και τον CTO Joseph Delong να αποχωρεί επίσης τον Δεκέμβριο.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.