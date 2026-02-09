📈🥂⚠️Οι αγορές πανηγυρίζουν, αλλά….

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🧠📊 Wealth Gap στο Sentiment: οι αγορές μιλούν, η κοινωνία διχάζεται

🧩 Το γράφημα του University of Michigan αποτυπώνει με καθαρό τρόπο μια τάση που δεν είναι απλώς κυκλική, αλλά δομική: το χάσμα στο καταναλωτικό συναίσθημα μεταξύ όσων κατέχουν μετοχές και όσων δεν κατέχουν συνεχίζει να διευρύνεται, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο του 2023–2024.

📈 Οι ανώτερες εισοδηματικά ομάδες, με σημαντική έκθεση στις αγορές, εμφανίζουν σαφώς υψηλότερη εμπιστοσύνη. Η άνοδος των χρηματιστηρίων λειτουργεί ως μηχανισμός απορρόφησης πληθωριστικών πιέσεων και αβεβαιότητας, ενισχύοντας την αίσθηση ευημερίας.

📉 Αντίθετα, τα νοικοκυριά χωρίς μετοχική συμμετοχή βιώνουν ένα τελείως διαφορετικό μακροοικονομικό περιβάλλον: υψηλό κόστος ζωής, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και απουσία «wealth effect». Το αποτέλεσμα είναι καταναλωτικό sentiment κοντά σε ιστορικά χαμηλά.

⚖️ Η απόκλιση αυτή δεν είναι ουδέτερη. Δημιουργεί πολιτικές, κοινωνικές και μακροοικονομικές εντάσεις, ενώ περιορίζει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής: τα επιτόκια πλήττουν περισσότερο όσους δεν έχουν μετοχές και λιγότερο όσους ήδη ωφελούνται από την άνοδο των αγορών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα του «αισθήματος» δείχνει ότι η «οικονομία των αγορών» και η «οικονομία της καθημερινότητας» κινούνται σε διαφορετικές τροχιές

📌 Η κοινωνική κόπωση αυξάνεται όταν το wealth effect αφορά μειοψηφία

📌 Οι αγορές μπορούν να ευημερούν χωρίς να ευημερεί η κατανάλωση

📌 Η πολιτική αστάθεια συχνά γεννιέται ακριβώς μέσα σε τέτοια χάσματα

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό:MTLN, ΜΠΕΛΑ. ΣΑΡ, ΛΑΒΙ, ΔΕΗ, ACAG

Αγορές, τράπεζες και «ρωγμές» αξιοπιστίας

🟢 Η αγορά την Παρασκευή εξέλαβε την οπισθοχώρηση ως ευκαιρία εισόδου, με τις απώλειες να μαζεύονται προς το τέλος.

🏦 Αιχμή της αντεπίθεσης οι τράπεζες, με εντολές στα χαμηλά και έντονη ημερήσια διακύμανση στον τραπεζικό δείκτη – εικόνα πραγματικής μάχης.

📈 Το μήνυμα που βγαίνει είναι ότι η ανοδική αγορά δείχνει συνέχεια. Το βασικό σενάριο της στήλης παραμένει: καλό πρώτο εξάμηνο, δεύτερο εξάμηνο με προεκλογικό «θόρυβο».

⚖️ Άρειος Πάγος & νόμος Κατσέλη

⚠️ Η απόφαση για τον ανατοκισμό τεχνικά είναι δύσκολα υλοποιήσιμη. Το ουσιαστικό πρόβλημα όμως είναι ο ηθικός κίνδυνος.

🧩 Τέτοιες παρεμβάσεις διαβρώνουν την κουλτούρα πληρωμών, ενισχύοντας προσδοκίες ευνοϊκότερων όρων μέσω δικαστικών οδών.

🏭 Metlen (MTLN)

📉 Κάτι ήξεραν όσοι σόρταραν. Παρά τη σωρεία θετικών ειδήσεων, η μετοχή δεν ξεκολλούσε από τον πυθμένα – έγκαιρα είχε επισημανθεί.

🎯 Η μεγαλύτερη ζημιά δεν είναι τα μειωμένα και μεταφερόμενα κέρδη τριμήνου, αλλά το πλήγμα στην Αξιοπιστία.

⚡ Η πρόσκαιρη διάσπαση πάνω από τα 45 παρέσυρε πολλούς, και δημιουργεί ερωτηματικά για τον τρόπο που μεθοδεύτηκε… Επίσης, οι προσφυγές στην ΕΚ εναντίον των σορτάκηδων αποδεικνύονται παραπλανητικές…

Η στήλη διάβασε σωστά το ταμπλό και είχε προειδοποιήσει πως κάτι αρνητικό υπάρχει…

📜 Τελικά: «Ήξεις, αφίξεις ουκ, εν τω πολέμω θνήξεις…»

🛒 Jumbo (ΜΠΕΛΑ)

📉 Από τις λίγες μετοχές με απώλειες από την αρχή του χρόνου.

🌍 Διατηρεί όμως κομβική θέση στο λιανεμπόριο της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο της Ελλάδας.

🪥 Sarantis Group (ΣΑΡ)

Για να δούμε τις προοπτικές της νέας συνεργασίας που ανακοίνωσε η εταιρεία με την Jordan.

💶 Αγορά στοματικής υγιεινής Ελλάδας: ~€180–200 εκατ.

🏥 Κανάλι φαρμακείου: 25–30% (≈ €45–60 εκατ.).

📡 OTE

🟢 Θετική στάση από Deutsche Bank, σύσταση αγοράς, τιμή-στόχος 21€.

🧩 Μακρά ανανέωση φάσματος από ΕΕΤΤ μειώνει κόστος.

💰 Φορολογικό όφελος από Telekom Romania καλύπτει δαπάνη.

⚡ Περιορισμένη πίεση από ΔΕΗ, ισχυρές ταμειακές ροές, discount αποτίμησης.

🚀 ΛΑΒΙ

📈 +35% από την αρχή του χρόνου, πρωταγωνιστής στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

⚡ Public Power Corporation (ΔΕΗ)

❌ Διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς της Nova – καμία συζήτηση ή συμφωνία.

🗳️ ACAG

🌍 Οι εκλογές στην Ουγκάντα φέρουν τη σφραγίδα της θυγατρικής INFORM.

📄 Υποστήριξη με ψηφοδέλτια ασφαλείας και κρίσιμα έγγραφα για καταμέτρηση και μεταβίβαση αποτελεσμάτων (15/1–6/2).

📌 Συμβουλές Black Box:

📌 Η συμπεριφορά στα χαμηλά δείχνει αν η αγορά «φοβάται» ή απλώς ανασαίνει

📌 Ο ηθικός κίνδυνος συχνά κοστίζει περισσότερο από το άμεσο οικονομικό όφελος

📌 Η αξιοπιστία διοικήσεων και story αποτίμησης είναι κεφάλαιο δύσκολα ανακτήσιμο

📉⚙️ ΜΤLN (Metlen): Όταν καταρρέει και η εμπιστοσύνη

🔻 Η αγορά δεν αιφνιδιάστηκε — επιβεβαιώθηκε. Η πολυεβδομαδιαία απροθυμία των επενδυτών να «αγοράσουν τη διόρθωση» αποδείχθηκε εύστοχη, με τη μετοχή της Metlen να καταγράφει τη χειρότερη συνεδρίαση από τον Μάρτιο του 2020.

📉 Η αναθεώρηση προβλέψεων ήταν βίαιη: το EBITDA 2025 μειώνεται κατά ~25%, αποτέλεσμα απρόβλεπτων υπερβάσεων κόστους στη δραστηριότητα M Power Projects (MPP) και καθυστερήσεων σε πωλήσεις ΑΠΕ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μέγεθος της περικοπής, αλλά το γεγονός ότι προέκυψε «εκτός ραντάρ».

🏗️ Το Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αιμορραγεί, παρά τα αυξημένα μέτρα εποπτείας μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο. Η υπόθεση θυμίζει έργο που πέρασε από “risk” σε “structural drag”.

🧮 Η διοίκηση επιμένει ότι χωρίς τις ζημιές της MPP, το EBITDA θα άγγιζε το €1 δισ. Όμως η αδυναμία έγκαιρης πρόβλεψης και ελέγχου τέτοιων υπερβάσεων θέτει ζήτημα εσωτερικών ελέγχων και execution risk.

🔊 Υπό αυτό το πρίσμα, η επανάληψη των μεσοπρόθεσμων στόχων (EBITDA €1,9–2,08 δισ.) ακούγεται κενή. Μετά από τέτοιο guidance miss, το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί — είναι η αξιοπιστία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αγορά συνήθως τιμολογεί πιο σκληρά την απώλεια εμπιστοσύνης από την απώλεια κερδών

📌 Τα «one-off» γίνονται συστημικά όταν επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές δραστηριότητες

📌 Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι έχουν αξία μόνο όταν συνοδεύονται από αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης

📌 Σε σύνθετους ομίλους, το execution risk (κίνδυνος εκτέλεσης) μπορεί να υπερισχύσει της θεματικής αφήγησης

🏦📊 Alpha Bank: Το 2025 «κλειδώνει», το βλέμμα στο 2026

🧩 Μετά την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν η σειρά της Alpha Bank να ενημερώσει τους αναλυτές για τις τάσεις του δ’ τριμήνου, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 εξελίσσεται απολύτως εντός πλάνου. Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε θετική και στο δ’ τρίμηνο, στηρίζοντας τον στόχο για ενήμερα δάνεια άνω των €35,5 δισ. στο τέλος της χρήσης.

💶 Τα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση κινούνται ανοδικά, ευθυγραμμισμένα με την εκτίμηση για συνολικά έσοδα άνω των €1,6 δισ. το 2025. Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες στο δ’ τρίμηνο εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα €111 εκατ., βάσει ετήσιας καθοδήγησης άνω των €460 εκατ., πριν από τη νέα λογιστική μεταφορά των εσόδων από ακίνητα και τη συμμετοχή στην Prodea από τα «λοιπά έσοδα» στις προμήθειες.

📈 Τα καθαρά κέρδη του δ’ τριμήνου τοποθετούνται κοντά στα €200 εκατ., οδηγώντας σε στόχο περίπου €900 εκατ. για το σύνολο του 2025. Η διοίκηση, με τα αποτελέσματα στις 27 Φεβρουαρίου, θα δώσει τις πρώτες ενδείξεις για το 2026, ενώ η αναλυτική καθοδήγηση 2026–2028 μετατίθεται για Investor Day το β’ τρίμηνο.

🔗 Στο μέτωπο των εξαγορών, η AstroBank και η AXIA ενσωματώνονται εντός 2025, με μετρήσιμη ενίσχυση EPS και ROTE από το 2027 και περιορισμένη κεφαλαιακή επίπτωση. Χωρίς εκπλήξεις για το 2025, το επενδυτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται καθαρά στο 2026. Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 1,31x TBV, με P/E 10,1x για το 2025 και 9,7x για το 2026.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα του 2025 δείχνει «κλειδωμένη», με το narrative να περνά στα forward μεγέθη

📌 Η οργανική κερδοφορία στηρίζει αποτιμήσεις χωρίς ανάγκη υπερβολικών υποθέσεων

📌 Οι εξαγορές προσθέτουν ποιότητα και όχι ρίσκο στον ισολογισμό

📌 Το guidance για το 2026 αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία από τα αποτελέσματα χρήσης

🥤📊 Coca-Cola HBC: Ανοίγει η αυλαία των αποτελεσμάτων με ιστορικά κέρδη

🧾 Η Coca‑Cola HBC ανοίγει την αυλαία των αποτελεσμάτων χρήσης το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, δίνοντας τον τόνο για το reporting της φετινής χρονιάς. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για αύξηση 2,3% στους όγκους πωλήσεων, επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα ποιοτική σε ένα περιβάλλον ώριμων αγορών και ήπιων καταναλωτικών ρυθμών.

💶 Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,4%, προσεγγίζοντας τα 11,6 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχία του premium mix, τις ανατιμήσεις και την αποτελεσματική διαχείριση τιμών και κόστους.

📈 Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στα 961,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική μόχλευση του ομίλου και τη βελτίωση των περιθωρίων.

💰 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το μέρισμα, το οποίο εκτιμάται στα 1,18 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1,03 ευρώ πέρυσι, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της μετοχής.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ποιότητα της αύξησης κερδών δείχνει μεγαλύτερη σημασία από τον ρυθμό αύξησης των όγκων

📌 Η μερισματική συνέπεια ενισχύει τον αμυντικό χαρακτήρα της μετοχής σε ασταθές περιβάλλον

📌 Τα ιστορικά υψηλά κέρδη αυξάνουν τις απαιτήσεις της αγοράς για το guidance του 2026

📌 Η ισορροπία ανάμεσα σε τιμές, όγκους και κόστος παραμένει το βασικό σημείο εστίασης για τους επενδυτές

🏦📈 Εθνική Τράπεζα: Ιστορικό AT1 και ψήφος εμπιστοσύνης

🟢 Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποίησε ιστορική έκδοση ομολόγων Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (AT1) ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,8%, το χαμηλότερο που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αυτή την κατηγορία.

🌍 Η υπερκάλυψη κατά 11 φορές, με συνολική ζήτηση 5,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 300 θεσμικούς επενδυτές, λειτουργεί ως καθαρή ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς αγοράς προς το πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της τράπεζας.

🇬🇧🇫🇷 Ιδιαίτερα ενισχυτική η κατανομή, με πάνω από 90% σε διεθνείς επενδυτές (Βρετανία 29%, Γαλλία 26%), επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση και τη βελτιωμένη αντίληψη ρίσκου.

📊 Η έκδοση συνέβαλε στην αναβάθμιση των Tier 2 ομολόγων σε επενδυτική βαθμίδα (Baa3 από Ba1), μοναδική επίδοση για ελληνική τράπεζα, ενώ το χαμηλό spread (331,7 μ.β. έναντι mid-swap) αντανακλά την ισχυρή λειτουργική απόδοση και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίων.

🧠 Η διοίκηση ενισχύει την κεφαλαιακή ευελιξία χωρίς dilution, διατηρώντας προοπτικές ανάπτυξης και μελλοντικών διανομών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η υπερκάλυψη και το χαμηλό επιτόκιο λειτουργούν ως δείκτης θεσμικής εμπιστοσύνης

📌 Η επενδυτική βαθμίδα στα Tier 2 διαφοροποιεί ποιοτικά την τράπεζα εντός του κλάδου

📌 Η κεφαλαιακή ευελιξία ενισχύει τη δυνατότητα ανάπτυξης και αποδόσεων

📌 Η μετοχή προσφέρει έκθεση στο ελληνικό τραπεζικό turnaround με μειωμένο ρίσκο

🏗️📊 Τι κερδίζει η Centric από το deal στο Ελληνικό;

🧩 Στρατηγική στροφή με «βαρύ» στοίχημα

Η Centric περνά από δραστηριότητες χαμηλότερης κεφαλαιακής έντασης σε ένα project real estate μεγάλης κλίμακας, μέσω κοινοπραξίας 50-50 με την Ten Brinke. Η κοινή εταιρεία Nellenco αποκτά οικόπεδα στο Ελληνικό από τη Lamda Development και αναπτύσσει κατοικίες 15.673 τ.μ.

📐 Οικονομικά μεγέθη & ρίσκο

Το συνολικό capex (~100 εκατ. ευρώ) μεταφράζεται σε κόστος ~6.400 €/τ.μ. πριν τη χρηματοδότηση. Για την Centric, αυτό είναι επένδυση που «βαραίνει» τον ισολογισμό και δένει κεφάλαια για ~3 χρόνια. Το upside υπάρχει, αλλά εξαρτάται από τις τιμές πώλησης/μίσθωσης όταν ολοκληρωθεί το έργο και από τον κύκλο της αγοράς κατοικίας.

🏘️ Γιατί Ελληνικό;

Η περιοχή προσφέρει premium positioning, σπανιότητα προσφοράς και πιθανότητα υπεραξιών αν το project της Lamda εξελιχθεί βάσει χρονοδιαγράμματος. Η συνεργασία με διεθνή παίκτη μειώνει το εκτελεστικό ρίσκο για την Centric.

🔄 Μετασχηματισμός προφίλ

Η κίνηση διαφοροποιεί το business mix πέρα από εν πλω ψυχαγωγία και τουρισμό, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα ακίνητα και τη συμμετοχή στην CD Media (και έμμεσα την Intertech).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επένδυση αποτιμάται ως στοίχημα υπεραξίας και όχι άμεσης ταμειακής ροής

📌 Η αποδοτικότητα συνδέεται άμεσα με την πορεία της αγοράς κατοικίας υψηλών προδιαγραφών

📌 Η κίνηση αναβαθμίζει το προφίλ, αλλά αυξάνει την κεφαλαιακή ένταση για την εταιρεία

🧿💍 Pandora & Πλατίνα: Άμυνα απέναντι στο ακριβό ασήμι

🔹 Η Pandora, ο μεγαλύτερος παίκτης κοσμημάτων παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων, έστειλε μήνυμα προσαρμοστικότητας στις αγορές. Με το ασήμι να έχει υπερδιπλασιάσει την τιμή του σε έναν χρόνο, η εταιρεία ανακοίνωσε στροφή σε κοσμήματα με επίστρωση πλατίνας, μειώνοντας την εξάρτηση από ένα μέταλλο που σήμερα αντιστοιχεί στο 60% της δραστηριότητάς της.

📈 Η στρατηγική αυτή καθησύχασε τους επενδυτές: η μετοχή στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης ενισχύθηκε έως και 7% μετά τα αποτελέσματα και την επιβεβαίωση οργανικής ανάπτυξης 6% για το 2025. Παρά τη βραδύτερη δυναμική σε σχέση με το 2024, η διοίκηση στοχεύει σε διατήρηση περιθωρίων EBIT κοντά στο 20% και για το 2026.

⚖️ Η Pandora επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε πληθωριστικές πιέσεις πρώτων υλών και σταθερή κερδοφορία, επιλέγοντας διαφοροποίηση αντί μετακύλισης κόστους.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η διαφοροποίηση πρώτων υλών μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο σε περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων

📌 Η διατήρηση περιθωρίων αποτελεί ισχυρότερο μήνυμα από την ίδια την ανάπτυξη

📌 Η αγορά επιβραβεύει τις έγκαιρες στρατηγικές άμυνας απέναντι σε commodity shocks

🧠📊 Profile: Διεθνής εδραίωση με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

🚀 Η Profile Software συνεχίζει την επιτυχημένη διεθνή της πορεία με την υλοποίηση της πλατφόρμας Acumen.plus στη Co-operative Bank of Kenya, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Η επιλογή της σε διεθνή διαγωνισμό από εισηγμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με ηγετική θέση στην Ανατολική Αφρική επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή των λύσεών της έναντι ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού.

🧩 Η πλατφόρμα διαχείρισης θησαυροφυλακίου ενσωματώνει νεφοϋπολογιστική αρχιτεκτονική, πλήρη αυτοματοποίηση και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καλύπτοντας end-to-end τις ανάγκες treasury και risk management. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση μειώνει την εξάρτηση από πολλαπλούς προμηθευτές και αυξάνει το switching cost.

🌍 Η γεωγραφική επέκταση στην Αφρική, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξαγορές στη Βρετανία (Contemi Solutions) και την Ελλάδα (ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ), αποτυπώνουν διοίκηση με σαφές όραμα διεθνοποίησης και διαφοροποίησης.

📈 Η εστίαση σε εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας δημιουργεί επαναλαμβανόμενα έσοδα με ισχυρά περιθώρια, ενώ η ροή νέων συμβολαίων υποδηλώνει οργανική ανάπτυξη πέραν των εξαγορών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η διεθνής επιλογή από tier-1 τράπεζες λειτουργεί ως ποιοτική σφραγίδα προϊόντος

📌 Τα integrated treasury & risk platforms ενισχύουν το pricing power

📌 Η Αφρική προσφέρει ταχύτερους ρυθμούς υιοθέτησης σύγχρονων core λύσεων

📌 Ο συνδυασμός οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών βελτιώνει τη διατηρησιμότητα των μεγεθών

🌍🇬🇷 Ψήφος εμπιστοσύνης από τα ευρωπαϊκά σαλόνια

🟦 Στους διαδρόμους του Delphi in Paris III δεν πέρασε απαρατήρητη η θερμή «ψήφος εμπιστοσύνης» του Pierre Antoine Vacheron της Worldline προς την Αθήνα.

🟦 Ο επικεφαλής ενός από τους ισχυρότερους ευρωπαϊκούς ομίλους ψηφιακών πληρωμών μίλησε ανοιχτά για μια Ελλάδα πολιτικά σταθερή, με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, απρόσμενη καινοτομία και τουριστικό αποτύπωμα που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας.

🟦 Το μήνυμα δεν απευθυνόταν μόνο στο ακροατήριο του συνεδρίου αλλά, κυρίως, στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Δεν ήταν μια τυπική φιλοφρόνηση, αλλά αναγνώριση ενός success story που έχει πλέον ευρωπαϊκή σφραγίδα.

🟦 Οι ελληνογαλλικές σχέσεις, άλλωστε, δείχνουν να ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο της άμυνας και να αποκτούν πραγματικό οικονομικό και επιχειρηματικό βάθος. Η Ελλάδα, αθόρυβα αλλά σταθερά, κερδίζει «πόντους» εκεί όπου μετράνε περισσότερο.

🧩⚙️ Performance Technologies & Motor Oil: Ψηφιακή Σύμπραξη Υψηλής Αξίας

🔹 Η Performance Technologies ενισχύει το αποτύπωμά της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil Hellas για την επέκταση της πλατφόρμας ServiceNow σε επίπεδο ομίλου.

🔹 Η επιλογή από έναν κορυφαίο ενεργειακό όμιλο επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συμβούλου και όχι απλού τεχνικού προμηθευτή.

🔹 Η ιδιότητα του μοναδικού ServiceNow Elite Partner σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελεί σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ελκυστικό για πελάτες με σύνθετες ανάγκες.

🔹 Η λύση εισάγει ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης υπηρεσιών με αυτοματισμούς βασισμένους σε AI, πέρα από τον απλό IT εκσυγχρονισμό.

🔹 Η προηγμένη CMDB και η διασύνδεση με monitoring προσφέρουν ορατότητα και ταχύτερη επίλυση, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενα έσοδα συντήρησης.

🔹 Η συνεργασία με όμιλο σε επενδυτική φάση €4 δισ. έως το 2030 υποδηλώνει μακροχρόνιο pipeline έργων και αυξημένη προβλεψιμότητα εσόδων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ανάδειξη σε “σύμβουλο” έναντι “vendor” βελτιώνει τη διατηρησιμότητα συμβολαίων

📌 Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα αυξάνουν την ορατότητα και τη σταθερότητα ταμειακών ροών

📌 Οι πλατφόρμες workflow με AI ενισχύουν την επαναληψιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου

📌 Οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι λειτουργούν ως reference πελάτες υψηλής αξιοπιστίας

🛢️📉 HELLENiQ ENERGY(ΕΛΠΕ): Αντίστροφη μέτρηση για τον αγωγό Θεσσαλονίκης–Σκοπίων

🔄 Η HELLENiQ ENERGY φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια υποδομή που είχε μείνει «παγωμένη» για περισσότερο από μια δεκαετία. Τα εγκαίνια του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης–Σκοπίων τοποθετούνται μέσα στην άνοιξη, με πιθανότερο μήνα τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας την ουσιαστική επανεκκίνηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας.

🏗️ Ο αγωγός κατασκευάστηκε το 2002 από τη VARDAX, με βασικό μέτοχο τη HELLENiQ ENERGY, και σχεδιάστηκε για τη μεταφορά έτοιμου ντίζελ από τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης προς το πρώην διυλιστήριο OKTA έξω από τα Σκόπια. Το 2013 η λειτουργία του ανεστάλη, παράλληλα με το κλείσιμο της OKTA, οδηγώντας το έργο σε 13ετή αδράνεια.

⚙️ Όπως έχει εξηγήσει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, απαιτούνται μόνο λίγες ημέρες τεχνικής προετοιμασίας και καθαρισμού ώστε η υποδομή να λειτουργήσει πλήρως. Ο αγωγός μπορεί να τροφοδοτήσει αγορές όπως η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, η Σερβία και η Βουλγαρία.

🌍 Πέρα από το εμπορικό αποτύπωμα, το έργο μειώνει δραστικά τη μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα, προσφέροντας σαφές περιβαλλοντικό όφελος. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου διασυνοριακών ενεργειακών ροών, διαμορφώνοντας στην πράξη έναν κάθετο ενεργειακό διάδρομο πετρελαίου στα Βαλκάνια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επανεκκίνηση παλαιών υποδομών μπορεί να έχει υψηλή απόδοση κεφαλαίου με περιορισμένο νέο επενδυτικό ρίσκο

📌 Οι αγωγοί προσδίδουν γεωοικονομικό βάθος πέρα από τα άμεσα εμπορικά έσοδα

📌 Τα περιβαλλοντικά οφέλη ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αποδοχή και βιωσιμότητα τέτοιων έργων

📌 Η ενεργειακή διασύνδεση στα Βαλκάνια αναδεικνύεται σε σταθερό πυλώνα περιφερειακής επιρροής για την Ελλάδα

💧🌍 Λειψυδρία: Σχέδια, σενάρια και ο μακροοικονομικός συναγερμός

🔎 Σταθερά ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα παραμένει το ζήτημα της λειψυδρίας, με απανωτές και πολύωρες συσκέψεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι συναντήσεις έχουν διττό ρόλο: αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και λειτουργία ως «ραντάρ» έγκαιρης προειδοποίησης, κυρίως για την Αττική και τις όμορες περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης.

🌧️ Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις βελτίωσαν προσωρινά την εικόνα, ωστόσο τα αποθέματα παραμένουν χαμηλά. Στο τραπέζι συμμετέχουν πλέον συστηματικά φορείς με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, με χαρακτηριστική την παρουσία του ΕΑΓΜΕ, ο οποίος θεωρείται κομβικός για τη χαρτογράφηση πρόσθετων υπόγειων υδατικών πόρων. Η στόχευση είναι σαφής: έγκαιρη ανίχνευση εναλλακτικών λύσεων, με κατάλληλη ποιότητα νερού και όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αιφνιδιασμών.

🏝️ Η Κρήτη στο επίκεντρο, καθώς βιώνει πλέον ακραίες μεταβολές: από παρατεταμένη ξηρασία σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Το master plan που εκπονήθηκε από ολλανδική εταιρεία αξιολογείται και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για έναν ρεαλιστικό κατάλογο έργων και χρηματοδοτήσεων.

🌊 Στη Βόρεια Ελλάδα, το πρόβλημα αποκτά διασυνοριακή διάσταση, αφού μέρος της υδατικής επάρκειας εξαρτάται από ποτάμια εκτός συνόρων. Μέχρι τη σύναψη νέας μακροχρόνιας συμφωνίας, ισχύει πενταετής λύση-γέφυρα, με περιορισμένη προβλεψιμότητα.

📉 Ο μακροοικονομικός κίνδυνος μεγαλώνει. Σύμφωνα με ανάλυση της UniCredit, η λειψυδρία εξελίσσεται σε σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία, με την Ελλάδα στις πιο ευάλωτες χώρες. Σε ακραία σενάρια, έως και το 30% του ΑΕΠ θα μπορούσε να τεθεί υπό πίεση, μετατρέποντας το νερό από περιβαλλοντικό ζήτημα σε κεντρικό οικονομικό διακύβευμα.

⚡🌍 Ενεργειακό «τσουνάμι» στη ΝΑ Ευρώπη

💶 Επενδύσεις άνω των 700 δισ. ευρώ αλλάζουν το παιχνίδι

🔋 Μια άνευ προηγουμένου επενδυτική έκρηξη αναδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με το πρόσφατο outlook του Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι συνολικές επενδύσεις σε ενέργεια εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 700 δισ. ευρώ έως το 2035, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δικτύων, ΑΠΕ, υποδομών φυσικού αερίου και LNG, αλλά και έργων ενεργειακής αποδοτικότητας.

🌐 Η γεωγραφία δίνει στην περιοχή στρατηγικό πλεονέκτημα: η ΝΑ Ευρώπη λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Κασπία. Σε αυτό το πλαίσιο, 16 χώρες – με διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας – πιέζονται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια και τη σταδιακή απανθρακοποίηση, υπό την επίβλεψη ευρωπαϊκών κανόνων και γεωπολιτικών εντάσεων.

⛽ Παρά τη δυναμική των ΑΠΕ, το ενεργειακό μείγμα παραμένει ακόμη εξαρτημένο από ορυκτά καύσιμα. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλές ανάγκες για διασυνδέσεις, αποθήκευση, έξυπνα δίκτυα και λειτουργικές αγορές ενέργειας, την ώρα που η ασφάλεια εφοδιασμού επανέρχεται ως κεντρικό ζητούμενο.

🚀 Η εικόνα που ωριμάζει δείχνει περισσότερες διασυνδέσεις, πιο ανοιχτές αγορές και αυξανόμενο ρόλο τεχνολογιών όπως το υδρογόνο και η δέσμευση CO₂. Αν το στοίχημα κερδηθεί, η ΝΑ Ευρώπη μπορεί να εξελιχθεί από απλό «πέρασμα» σε αυτόνομο και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόμβο.

🟥🐟 Bearish Engulfing – Όταν ο μεγάλος τρώει τον μικρό

🧠 Το Bearish Engulfing είναι από τα πιο «καθαρά» μοτίβα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση. Εμφανίζεται συνήθως μετά από άνοδο και λειτουργεί σαν προειδοποιητική βολή ότι η ισορροπία δύναμης αλλάζει.

📉 Η λογική του είναι απλή: ένα μεγάλο κόκκινο κερί «καταπίνει» πλήρως το προηγούμενο πράσινο. Οι αγοραστές ξεκινούν με αισιοδοξία, αλλά μέσα στη συνεδρίαση οι πωλητές αναλαμβάνουν πλήρως τον έλεγχο και κλείνουν χαμηλότερα από το άνοιγμα της προηγούμενης ημέρας. Η ψυχολογία γυρίζει απότομα.

⚖️ Δεν είναι απλώς ένα κόκκινο κερί. Είναι ένδειξη ότι η προσφορά εμφανίστηκε μαζικά, συχνά από πιο «ισχυρά χέρια», ειδικά όταν το μοτίβο σχηματίζεται:

κοντά σε αντιστάσεις

μετά από παρατεταμένη άνοδο

με αυξημένο όγκο

🧩 Από μόνο του δεν αποτελεί εγγύηση πτώσης. Αποτελεί όμως σαφή προειδοποίηση ότι το ρίσκο αλλάζει κατεύθυνση και η ανοδική αφήγηση ραγίζει.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το Bearish Engulfing αποκτά βαρύτητα όταν εμφανίζεται σε «κουρασμένη» ανοδική τάση

📌 Η επιβεβαίωση συνήθως έρχεται από την επόμενη συνεδρίαση και τον όγκο

📌 Σε αγορές με έντονο momentum, λειτουργεί περισσότερο ως σήμα προσοχής παρά άμεσης αναστροφής

📌 Η αξία του αυξάνεται όταν συνδυάζεται με επίπεδα αντίστασης ή υπεραγορασμένες ενδείξεις

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.