Μαθήματα επιβίωσης στη ζούγκλα των αγορών

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🚨🚨🚨Οι προβληματισμοί του γιατρού…

Ο «γιατρός» είναι παλιός αναγνώστης από την εποχή του Καγκελάριου. Είχαμε χαθεί στα πέτρινα χρόνια του χρηματιστηρίου, μετά το 2010. Πριν λίγες μέρες, μου έστειλε μήνυμα και μιλήσαμε στο τηλέφωνο έπειτα από πολλά χρόνια.



Σαν σημείο υπενθύμισης και αναγνώρισης, μου έστειλε μια φωτογραφία από ένα ταξίδι. Την ίδια φωτογραφία μου είχε στείλει και πριν από 20–25 χρόνια, και την είχα δημοσιεύσει στη στήλη του Καγκελάριου με κάποιο σχετικό σχόλιο. Τη δημοσιεύω και σήμερα.

Ο «γιατρός» ασκεί συστηματικά τη μέθοδο της επενδυτικής κατασκοπίας που περιγράφαμε την περασμένη εβδομάδα. Του αρέσει να πηγαίνει στις συνελεύσεις των εταιρειών και να πιάνει κουβέντα με τους μεγαλομετόχους και τα στελέχη. Από τις εκφράσεις, το παρουσιαστικό και τις απαντήσεις που δεν δίνονται, μαθαίνεις περισσότερα, πιστεύει, απ’ ό,τι από τις ανακοινώσεις και τις επίσημες δηλώσεις.



Υπήρξαν περιπτώσεις που, μόλις γνώρισε την οικογένεια των βασικών μετόχων στη Γ.Σ., μου έλεγε: «Βγήκα έξω και έδωσα εντολή να πουληθούν όλες οι μετοχές». Η… ατέρμονη εταιρεία, σε λίγα χρόνια, χρεοκόπησε και ο βασικός μέτοχος πρέπει ακόμη να κρύβεται κάπου στα Βαλκάνια.

Το χόμπι του γιατρού είναι τα ταξίδια. Με 3–4 τον χρόνο, φιλοδοξεί να μην αφήσει καμιά γωνιά του πλανήτη που να μην έχει επισκεφθεί.

Παράλληλα με το επάγγελμά του, ασχολούνταν και με το χρηματιστήριο για πολλές δεκαετίες — με ισοζύγιο θετικό. Την ιατρική σταμάτησε να τη θεραπεύει, καθώς συνταξιοδοτήθηκε. Με το χρηματιστήριο συνεχίζει ακάθεκτος.

Την περασμένη εβδομάδα, μου έλεγε την ιστορία κάποιου συγγενούς του, που τον «ξύπνησε» η άνοδος και άρχισε να του ζητάει πιεστικά να τον καθοδηγήσει για να κερδίσει στο χρηματιστήριο.

«Τώρα έρχεσαι; Τώρα εγώ πουλάω. Τα χρόνια που αγόραζα δεν ήθελες να ακούσεις για χρηματιστήριο…» του απάντησε.



Ο γιατρός, λοιπόν, μειώνει τη θέση του. Και επειδή είναι ένας από τους ελάχιστους που επιβίωσαν του «πυρηνικού πολέμου» που συνετελέσθη στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι σκέψεις του με προβλημάτισαν…



🔍 Αγορά: Κυνηγώντας τις καθυστερημένες

Η συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής θύμιζε κυνήγι… χαμένων ευκαιριών. Οι επενδυτές έστρεψαν το βλέμμα τους σε μετοχές που έχουν μείνει πίσω, και από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΕΥΔΑΠ.

Η μετοχή, από τις λίγες που δεν έχουν ακολουθήσει το γενικό ανοδικό ρεύμα, δεν έχει καν πλησιάσει τα επίπεδα προ Covid. Την

Παρασκευή, όμως, κατέγραψε ένα πρώτο θετικό σήμα: ξεπέρασε τον κινητό μέσο των 200 ημερών, κάτι που διαγραμματικά έχει σημασία.

Ο λόγος της επίμονης αδράνειας είναι γνωστός: δεν έχει γίνει προσαρμογή στα τιμολόγια. Η εταιρεία απορροφά το αυξημένο ενεργειακό κόστος, χωρίς να μπορεί να το μετακυλήσει στον καταναλωτή — αρμοδιότητα που ανήκει στην κυβέρνηση, όχι στη διοίκηση. Το αποτέλεσμα είναι πιεσμένα κέρδη και μειωμένο μέρισμα.

Μια υποθετική αύξηση 1 ευρώ τον μήνα στον λογαριασμό θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά προς το παρόν, δεν αναμένεται απόφαση από τον ρυθμιστή.



💰 Χωρίς μέρισμα σήμερα: Jumbo, ΔΕΗ και Space Hellas

Σήμερα, Δευτέρα 21 Ιουλίου, τρεις μετοχές διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα:

Jumbo: 0,50 ευρώ/μετοχή

ΔΕΗ: 0,40 ευρώ/μετοχή

Space Hellas: 0,15 ευρώ/μετοχή

📌 Η Jumbo έχει ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους μετόχους της τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο μερισμάτων όσο και απόδοσης της μετοχής. Σε ιστορικά υψηλά πλέον, επιβεβαιώνει τη δυναμική της.

📌 Αντίστοιχα, η ΔΕΗ — με τη μετοχή στα υψηλά 16ετίας — προσεγγίζει σταθερά τον στόχο που έχει θέσει ο CEO Γιώργος Στάσσης: μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή σταδιακά.

📌 Η Space Hellas, από την άλλη, αφυπνίστηκε πρόσφατα. Την Παρασκευή σας είχαμε προειδοποιήσει για το 13%. Η κίνηση φαίνεται να συνδέεται με τη γενική αναζήτηση υποτιμημένων τίτλων στον κλάδο της πληροφορικής, που έχει ήδη κάνει ράλι. Στα θετικά, η δήλωση της διοίκησης για εστίαση στη μείωση του δανεισμού.



📈 Γ.Δ.: Από τις 1000 στις 2000 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης εγκατέλειψε τις 1000 μονάδες τον Δεκέμβριο του 2014 — τότε που ανακοινώθηκε η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Χρειάστηκαν 2.022 συνεδριάσεις για να επιστρέψει σε τετραψήφια επίπεδα (26/1/2023).

Η επόμενη χιλιάδα αποδείχθηκε πιο «γρήγορη»: 613 συνεδριάσεις και η απόσταση από τις 2000 μονάδες έχει πλέον μειωθεί σε λιγότερο από 1%.



Σημείωση για όσους βλέπουν «διπλασιασμούς»: από τις 1000 ως τις 1990 μονάδες, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 79%, όχι 100%. Γιατί στο Χ.Α. τίποτα δεν είναι απλό.



🧮 MSCI: Το δεκαήμερο των... υποψηφίων

Από τη Δευτέρα τρέχει το δεκαήμερο της «κρίσης» για τις μετοχές που ενδέχεται να μπουν στον δείκτη MSCI. Στο κάδρο τρεις εισηγμένες: Motor Oil, Titan και Τράπεζα Κύπρου, που πληρούν – επί του παρόντος – τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης και διασποράς.



Τελευταίο γνωστό όριο εισόδου: 2,96 δισ. δολάρια (ή 2,55 δισ. ευρώ). Όμως ο MSCI μάς έχει συνηθίσει σε αλλαγές τελευταίας στιγμής. Όπως και στην αξιολόγηση του Ιουνίου, όταν «μετακινήθηκαν τα δοκάρια».



Ημερομηνία-κλειδί: Πέμπτη 7 Αυγούστου. Ξενύχτι προβλέπεται...



🧾 ΕΧΑΕ: Όταν τα νούμερα λένε κάτι παραπάνω

Η ανάλυση της Eurobank Equities για την ΕΧΑΕ με τιμή στόχο τα 8,2 ευρώ ανά μετοχή έχει την σημασία της καθώς έρχεται σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή κατά την οποία το Euronext βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των οικονομικών δεδομένων προκειμένου να κλείσει το τίμημα της προσφοράς του προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ. Οι αναλυτές δίνουν τιμή στόχο που προκύπτει από την οργανική δραστηριότητα 7,60 ευρώ ανά μετοχή, σχεδόν 4% από την τρέχουσα. Δυνητικά η ανάλυση αυτή έχει και ένα μήνυμα: Αν σε δεύτερο χρόνο η Eurobank κληθεί ως ανεξάρτητος αποτιμητής να αποφανθεί για το εύλογο του τιμήματος για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου πιθανότατα δεν θα έχει σημαντική απόκλιση από την πρόσφατη θέση που πήρε στην ανάλυση της. Και το γεγονός ότι ο CFO και μέλος του ΔΣ της ΕΧΑΕ ήταν πρώην επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης της Eurobank μπορεί να μην είναι μια απλή σύμπτωση.

📅 Όπως και να έχει η τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων εξαμήνου της Τρίτης 29 Ιουλίου αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον.



💸 Εισροές: Μικρές νίκες, μεγάλα νοήματα

Μετά από εξάμηνο με εισροές 56 εκατ. ευρώ στα ελληνικά μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού, ο Ιούλιος δείχνει ακόμη πιο δραστήριος: 40 εκατ. ευρώ ως τώρα.

Πρωταθλήτρια του μήνα η Τράπεζα Πειραιώς, με 18,5 εκατ. ευρώ εισροές.

Και αυτό δεν είναι αδιάφορο: συμβάλλει απευθείας στις προμήθειες, έναν βασικό πυλώνα των τραπεζικών αποτελεσμάτων.



🚨Nagel (Bundesbank): Μην αμφισβητείτε την ανεξαρτησία της Fed – Οι συνέπειες θα είναι παγκόσμιες

Η αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ μπορεί να έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της αμερικανικής οικονομίας, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel.



Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου του G20 στη Νότιο Αφρική, υπογράμμισε πως «η αυτονομία είναι στο DNA μιας καλής κεντρικής τράπεζας» και προειδοποίησε ότι «κανείς δεν πρέπει να παίζει με την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών».



Ο Nagel, που είναι και μέλος του συμβουλίου της ΕΚΤ, σημείωσε ότι η ανεξαρτησία ενισχύει τη σταθερότητα των τιμών. Τα σχόλιά του ερμηνεύονται και ως στήριξη στον διοικητή της Fed, Jerome Powell, ο οποίος δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να απειλεί με καθαίρεση.



🔋Eurelectric: Σημαντική η πρόοδος της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση – Ο ρόλος της ΔΕΗ

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αναδεικνύεται κρίσιμη. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έρευνα της Eurelectric, παρά την πρόθεση του 80% των Ευρωπαίων να μειώσουν τις εκπομπές τους, μόλις το 23% έχει υιοθετήσει ηλεκτρικές λύσεις.



Η ανάγκη γεφύρωσης αυτού του χάσματος φέρνει στο προσκήνιο τις τεχνολογικές λύσεις που ενδυναμώνουν τον καταναλωτή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΔΕΗ, η οποία παρουσιάζεται στην έκθεση "Power to People" της Eurelectric, μέσω της πλατφόρμας myEnergy Coach.



Το myEnergy Coach λειτουργεί ως ψηφιακός ενεργειακός σύμβουλος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Με ελάχιστα δεδομένα, προσομοιώνει το ενεργειακό προφίλ μιας κατοικίας, συγκρίνει την κατανάλωση με παρόμοια ακίνητα και παρέχει στοχευμένες συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αναβάθμιση του κτιρίου.



Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στη συμβουλευτική. Έχει ήδη ενσωματώσει τεχνολογίες όπως φωτοβολταϊκά στέγης, μπαταρίες και έξυπνους μετρητές, ενώ σύντομα θα υποστηρίζει και αντλίες θερμότητας. Επιπλέον, επιτρέπει την παρακολούθηση όλων αυτών σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ένα πλήρως λειτουργικό ενεργειακό dashboard.



Με τέτοιες πρωτοβουλίες, η ΔΕΗ δείχνει τον δρόμο προς μια συμμετοχική, τεχνολογικά υποστηριζόμενη ενεργειακή μετάβαση, με επίκεντρο τον πολίτη.



📬 Η Γωνιά των Αναγνωστών

Έχετε ερωτήσεις, απορίες ή προτάσεις για επόμενα άρθρα;

Στείλτε τις σκέψεις σας. Η πραγματικότητα γράφεται και με τα δικά σας ερωτηματικά.



🚨 Η Φούσκα των φουσκών



Καλημέρα σας κύριε Στούπα.

Συχνά στα άρθρα σάς αναφέρεστε στην φούσκα όλων των εποχών και στο νομοτελειακό σκάσιμο της.

Αν το βρίσκετε ενδιαφέρον θα μπορούσατε να γράψετε για το πως προετοιμαζόμαστε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τι κάνουνε κατά τη διάρκεια του σπασίματος.

Σας ευχαριστώ.

Γ.Τ.



Απάντηση:

Εδώ και καιρό ακούμε για τη «φούσκα όλων των εποχών». Όχι μία συγκεκριμένη αγορά ή τομέας, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο: υπερχρηματοδότηση, μηδενικά επιτόκια για δεκαετίες, φαντασιώσεις “disruptors” και πλατφόρμες που αποτιμώνται περισσότερο από χώρες.

Τι γίνεται όμως όταν έρθει η ώρα της πληρωμής; Όταν – νομοτελειακά – αυτή η φούσκα σκάσει;



Ας δούμε πώς προετοιμάζεται κανείς και τι κάνει κατά τη διάρκεια του κραχ.

🚨 1. Πριν το σκάσιμο: Προετοιμασία, Όχι Προφητεία

📌 α) Ρευστότητα > Αποδόσεις

Στην κορυφή της φούσκας, το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο δεν είναι η Tesla ή η Nvidia — είναι το ρευστό. Η διατήρηση μετρητών (ή ρευστοποιήσιμων επενδύσεων) είναι ασφάλεια και δύναμη.

📌 β) Διασπορά, αλλά όχι... τυφλή

Διασπορά σημαίνει όχι όλα στο Χρηματιστήριο, όχι όλα σε ακίνητα, όχι όλα σε crypto. Κάποια νομισματικά αποθέματα, χρυσός, και επενδύσεις με πραγματικά ταμειακά ροές (όχι προσδοκίες).

📌 γ) Αξιολόγηση χρέους

Όποιος έχει μεγάλο δανεισμό, ιδιαίτερα με κυμαινόμενα επιτόκια, πρέπει να το δει σοβαρά. Όταν οι αγορές παγώνουν, η εξυπηρέτηση χρέους γίνεται θηλιά.



🧨 2. Την Ώρα του Σπασίματος: Να Έχεις Πλάνο Όταν Οι Άλλοι Πανικοβάλλονται

📌 α) Όχι πωλήσεις στον πανικό

Ό,τι πούλησες από φόβο, το πούλησες στον πιο πρόθυμο να σε εκμεταλλευτεί. Ο πανικός δεν είναι στρατηγική. Η ρευστότητα (βλ. παραπάνω) σε επιτρέπει να μην ξεπουλήσεις στα χαμηλά.

📌 β) Αποφυγή «επενδυτικών γκουρού» και influencers

Αν ο κόσμος χάνεται και κάποιοι λένε «ευκαιρίες παντού», καλύτερα να κρατήσετε το πορτοφόλι κλειστό και το μυαλό ανοιχτό.

📌 γ) Προστασία από πολιτικούς πειρασμούς

Τα κράτη στον πανικό τείνουν να καταφεύγουν σε φορολογικές επιδρομές, κεφαλαιακούς περιορισμούς, πληθωριστικές ενέσεις και άλλα «σωτήρια» μέτρα. Προστατέψτε την περιουσία σας έξυπνα και διεθνώς, αν μπορείτε.



🔍 3. Όταν Περνάει η Μπόρα: Αντοχή και Επανατοποθέτηση

Ο πλούτος δεν χάνεται – απλώς αλλάζει χέρια. Όσοι αντέξουν και έχουν μετρητά, θα βρουν περιουσιακά στοιχεία σε εξευτελιστικές τιμές. Τότε δεν χρειάζεται ψυχολογία bull market – χρειάζεται ψυχραιμία και θάρρος.

Τελική σκέψη:

Η φούσκα των φουσκών δεν σκάει με φανφάρες. Σκάει με κρίσεις εμπιστοσύνης, παραλογισμούς σε επιτόκια, καταρρεύσεις που «κανείς δεν προέβλεπε».

Αν δεν μπορείς να προβλέψεις το πότε, μπορείς να ετοιμαστείς για το τι. Όπως είπε ο Χάουαρντ Μαρξ: «You can’t predict, but you can prepare».

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.