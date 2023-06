Ηχηρή παρέμβαση από Βαρδινογιάννη, δυναμικές επενδύσεις από Τσαμάζ και αγορές «μικρών» από επενδυτές

Η πολιτική αντιπαράθεση έχει επηρεάσει και τις εταιρείες, αφού κάποιοι πολιτικοί προκειμένου να κερδίσουν μερικές ψήφους έχουν κάνει επίθεση σε επιχειρηματικούς ομίλους «στολίδια» για τη χώρα, λέγοντας ότι αισχροκερδούν σε βάρος των πολιτών. Την άποψη αυτή εύκολα την πιστεύει κάποιος αφού είναι «πιασάρικη», τα βάζουμε δηλαδή με άλλους για αυτά που δεν έχουμε κάνει εμείς και... όλα καλά.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, CEO της Motor Oil έκανε μία ξεκάθαρη τοποθέτηση στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, λέγοντας πως ουσιαστικά δεν είναι υπερκέρδη, αλλά απρόσμενα κέρδη και φυσικά δε σημαίνει ότι η μεγάλη κερδοφορία συνεπάγεται αισχροκέρδεια. Το 85% των πωλήσεων της Motor Oil έγινε στο εξωτερικό και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κέρδη ήρθαν στην Ελλάδα και η διοίκηση είχε, πριν επιβληθεί ο έκτακτος φόρος, ζητήσει από μόνη της να επιστρέψει κέρδη.

Αυτή είναι και η σωστή προσέγγιση. Όπως τα χρόνια του Covid οι επιχειρήσεις στηρίχθηκαν με διάφορα προγράμματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τώρα που είχαν κάποια απρόσμενα κέρδη, σωστό είναι να επιστρέψουν ένα μέρος. Στα επιχειρηματικά τώρα εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή του τελικού μερίσματος 1,20 ευρώ ανά μετοχή (έχει δοθεί προμέρισμα 0,40 ευρώ, άρα συνολικό 1,60 ευρώ) και ο κ.Τζαννετάκης αναπληρωτής CEO είπε πως ο όμιλος είναι προσηλωμένος στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και με ορίζοντα το 2030 προχωρά στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο στη Ν.Α. Ευρώπη.

Προσηλωμένος στο επενδυτικό του πλάνο είναι και ο ΟΤΕ, με τη μετοχή του οργανισμού να δείχνει διάθεση να ξεφύγει από την πλαγιοκαθοδική κίνηση των τελευταίων μηνών. Ο Μιχάλης Τσαμάζ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, τόνισε πως παρά τις προκλήσεις ο ΟΤΕ αναπτύσσεται και προχωράει έργα που έχουν να κάνουν με την οπτική ίνα και το στόχο να φτάσει στο σπίτι και συγκεκριμένα σε 1,4 εκατ. σπίτια στο τέλος του 2023, αλλά και την επέκταση του δικτύου 5G, συν τις νέες υπηρεσίες όπως BOX και payzy. Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης και πάλι τέθηκε ερώτηση για τη Ρουμανία και επανέλαβε η διοίκηση τη θέση της ότι όλα σε ενδεχόμενα είναι ανοικτά και εφόσον βρεθεί το κατάλληλο τίμημα μπορεί να γίνει και πώληση.

Ψάχνουν φρέσκες ιδέες οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας πάντα την τάση η οποία είναι εξαιρετικά θετική. Έχουν δυναμώσει τα χαρτοφυλάκια και παίρνουν και λίγο ρίσκο παραπάνω, αφού βγαίνει αυτήν την περίοδο και «εύκολο» χρήμα. Βλέπουμε τοποθετήσεις και σε μετοχές που μέχρι πρόσφατα λίγοι τις κοιτούσαν. Βλέπουμε να σηκώνουν όγκους και να βελτιώνουν αποτιμήσεις. Πρόκειται για καλά και ποιοτικά μικρομεσαία που αξίζει να κοιτάνε οι επενδυτές και η στήλη έχει πολλές φορές αναφερθεί σε πολλά από αυτά.

Βλέπουμε στις τελευταίες συνεδριάσεις καλή κίνηση για παράδειγμα από την Αλουμύλ, η οποία αφού πέρασε δύσκολα χρόνια κατάφερε και ανασυντάχθηκε και τώρα παράγει εξαιρετικά κέρδη και πουλάει τα κορυφαία προϊόντα της σε όλο τον κόσμο. Είδαμε την Έλαστρον να κάνει δυνατή κίνηση και να πιάνει πολυετή υψηλά (Αύγουστο 2008) και να μην μπορείς να πεις ότι το ράλι την έχει κάνει ακριβή. Κάθε άλλο.

Βλέπουμε τη Lavipharm να έχει ξεπεράσει τα χρόνια της επιτήρησης και να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας υλοποιήσει μία αύξηση κεφαλαίου που της δίνει σε τζίρο και κέρδη και έχοντας πλέον ισχυρούς μετόχους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Βλέπουμε και τις μετοχές της κατηγορίας ΜΕΖΖ να κινούνται και πάλι υψηλότερα, αφού πλέον οδεύουμε σε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη, το καλύτερο δηλαδή σενάριο, για να πληρώνονται οι τόκοι των ομολογιών που έχουν.

Οι επενδυτές κοιτάζουν και εταιρείες της πληροφορικής να γράφουν ακόμα και ιστορικά υψηλά, αφού τα κέρδη που δημοσιεύουν δείχνουν μεγάλο growth, αλλά το κυριότερο είναι πως οι εκτιμήσεις για τις μελλοντικές πωλήσεις είναι εξαιρετικές. Πού μπορεί να φτάσει αυτή η άνοδος και πού μπορεί να μας οδηγήσει η υπεραισιοδοξία των επενδυτών, είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει. Αυτό που όμως μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν δεκάδες φθηνές μετοχές αυτήν τη στιγμή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, παρά το ράλι.

Πριν το τέλος του έτους τοποθετεί χρονικά την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα η JP Morgan. Ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αναβάθμιση αυτή η JP Morgan θέτει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου, καθώς, όπως πιστεύει η εξέλιξη αυτή θα συνεχίσει τη δημοσιονομική και μεταρρυθμιστική πολιτική που είχε, ήδη, ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ.

Η JP Morgan, με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, αναμένει αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα στις 8 Σεπτεμβρίου από την DBRS, στις 20 Οκτωβρίου από την S&P και την 1η Δεκεμβρίου από την Fitch Ratings. Σε περίπτωση που ευοδωθεί το καλύτερο, κατά την JP Morgan σενάριο, δηλαδή αυτό της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται μια παρατεταμένη και ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το σενάριο ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα μας από την Fitch στις 9 Ιουνίου συγκεντρώνει κατά την JP Morgan ελάχιστες πιθανότητες. Και αυτό γιατί οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιουνίου καθώς και την αναγγελία της μελλοντικής κυβερνητικής πολιτικής ατζέντας πριν προβούν σε κινήσεις.

Σε αναθεώρηση επί τα βελτίω των προοπτικών της United Group, μητρικής της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας Nova, προέβησαν οι οίκοι S&P Global και Moody’s. Ειδικότερα, η S&P Global αναβάθμισε τις προοπτικές του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων της νοτιοανατολικής Ευρώπης από σταθερές σε θετικές, ενώ η Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγησή της για τις προοπτικές του ομίλου από αρνητικές σε σταθερές.

Ο όμιλος κατέγραψε, πρόσφατα, έσοδα 1,22 δισ. ευρώ από πώληση εξοπλισμού ραδιοδικτύου. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων που ωριμάζουν στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και για μείωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού.

Η United Group θεωρεί τις παραπάνω αναβαθμίσεις ως επικύρωση των επιτυχημένων στρατηγικών πρωτοβουλιών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής της στην ελληνική και τη βουλγαρική αγορά.

Ειδικά στην ελληνική αγορά η United Group, μέσω της Nova έχει σε εξέλιξη επενδυτικό σχέδιο. Η Hellenic Open Fiber, θυγατρική της Nova - Wind εκτελεί ένα επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς. Το σύνολο των επενδύσεων της Nova-Wind για τεχνολογίες νέας γενιάς πρόκειται να ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ, μέχρι το 2026 και αφορά κυρίως στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) και στην εθνική κάλυψη του δικτύου 5G, αλλάζοντας την αγορά σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ και αναβαθμίζοντας, παράλληλα, την τηλεοπτική εμπειρία των πελατών της μέσω του περιεχομένου της EON, της πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης EON.

Η τουρκική λίρα έπεσε σε νέο ιστορικό χαμηλό την Τετάρτη καθώς οι κρατικές τράπεζες στη χώρα σταμάτησαν να πωλούν δολάρια με σκοπό τη στήριξή της, σημάδι ότι το νέο οικονομικό επιτελείο πιθανώς να εγκαταλείπει τις κοστοβόρες παρεμβάσεις. Η λίρα έκανε βουτιά 7% στις 23,162 ανά δολάριο με την ισοτιμία της να εξασθενεί για 12η συνεχή ημέρα.

Ο πρόεδρος Erdogan, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές στις 28 Μαΐου, είχε ακολουθήσει ανορθόδοξη οικονομική πολιτική που βασίστηκε στα πολύ χαμηλά επιτόκια με τις κρατικές αρχές να αναγκάζονται να παρεμβαίνουν στην αγορά συναλλάγματος για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της πολιτικής αυτής στο νόμισμα. Το κόστος όμως της τακτικής αυτής ήταν να εξαντληθούν τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, η έξαρση του πληθωρισμού και η φυγή ξένων κεφαλαίων.

Η ανάθεση του υπουργείου Οικονομικών στον πρώην strategist της Merrill Lynch, Mehmet Simsek, ενισχύει τις προσδοκίες για επιστροφή σε ορθόδοξη οικονομική πολιτική. Aυτό σημαίνει πως η τακτική των κρατικών παρεμβάσεων θα εγκαταλειφθεί, επιτρέποντας στην αγορά να διαμορφώνει τη δίκαιη τιμή για τα τουρκικά assets. Από την εκλογή του Ερντογάν στις 28 Μαΐου, η λίρα έχει χάσει το 13% της αξίας της έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Όμως, η εικόνα είναι διαφορετική στο χρηματιστήριο όπου ο μετοχικός δείκτης XU100 ενισχύθηκε 3,1% την Τετάρτη με την κούρσα του από τις 28 Μαΐου να φτάνει το 21%.

Η επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική στην κεντρική τράπεζα είναι προγραμματισμένη στις 22 Ιουνίου και οι επενδυτές αναμένουν αύξηση επιτοκίων και αλλαγή διοικητή με την Hafize Gaye Erkan με δεκαετή θητεία στη Goldman Sachs να θεωρείται υποψήφια για τη θέση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας απασχόλησε μετά την πανδημία ήταν αυτό των μεγάλων πιέσεων που παρατηρήθηκαν στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και έπαιξαν και σημαντικό ρόλο στην πληθωριστική έξαρση που εμφανίστηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Οι καθυστερήσεις στο διεθνές εμπόριο ήταν τεράστιες, οι ελλείψεις προϊόντων πολύ σημαντικές, τα βουνά των προϊόντων στα λιμάνια και η δυσκολία ανεύρεσης πλοίων και φορτηγών για την μεταφορά τους ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Τα πράγματα όμως αλλάζουν πολύ γρήγορα. Προχθές Τρίτη, το παράρτημα της αμερικανικής Fed στην Νέα Υόρκη, η Federal Reserve Bank of New York ή απλά New York Fed, δημοσιοποίησε τα στοιχεία για τον μήνα Μάιο για το δείκτη που μετράει την πίεση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες (global supply chain stresses index, GSCPI). Η μέτρηση που γίνεται κάθε μήνα μετρά στην ουσία την διαφορά του δείκτη από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του. Όταν αυτή η διαφορά είναι θετική σημαίνει πως έχει αυξηθεί το επίπεδο της πίεσης και το αντίθετο συμβαίνει όταν η διαφορά είναι αρνητική.

Η διαφορά για τον Μάιο ήταν - 1,71. Αυτή η τιμή είναι η χαμηλότερη από το 1997 όταν άρχισε η συλλογή των στοιχείων και η μέτρηση του δείκτη. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δεν αντιμετωπίζουν πλέον σχεδόν καμία πίεση. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της New York Fed, σε όλες τις περιοχές του κόσμου που καλύπτει ο δείκτης, η τιμή του είναι κάτω από τον ιστορικό του μέσο όρο.

Όπως διευκρινίζει η New York Fed, για τον υπολογισμό του δείκτη λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικά με το μεταφορικό κόστος για διάφορα είδη εμπορευμάτων. Για το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών χύδην φορτίων χρησιμοποιούνται στοιχεία από τον γνωστό Baltic Dry Index (BDI), και για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων στοιχεία από τον Harpex Index. Για το κόστος της αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου εργασίας (Bureau of Labor Statistics).

Για την κατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που προέρχονται από τις περιοδικές έρευνες του Purchasing Managers’ Index (PMI) από επτά διαφορετικές οικονομικές ζώνες που βρίσκονται σε συνεχή επαφή: την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Ταϊβάν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και βέβαια τις ΗΠΑ. Όπως μάθαμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση σημαντικών πιέσεων στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση αυξημένου πληθωρισμού στις τιμές των αγαθών. Αυτό αναφέρεται και από την ίδια την New York Fed κατά την παρουσίαση του δείκτη και των χαρακτηριστικών του.

Η υψηλότερη τιμή του δείκτη σημειώθηκε τον Δεκέμβριο το 2021 και ήταν στο + 4,31 και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023 βρισκόταν σε θετικό έδαφος πράγμα που σημαίνει πως οι πιέσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν υψηλότερες από τον ιστορικό μέσο όρο. Η πρώτη φορά που ο δείκτης πέρασε σε αρνητικό έδαφος ήταν ο Φεβρουάριος που μας πέρασε και η πτώση συνεχίζεται μέχρι τώρα. Χωρίς να είμαστε ειδικοί, πιθανολογούμε πως αυτή η εξέλιξη προοιωνίζεται και θετικές εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού για τους επόμενους μήνες.

