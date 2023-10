Η Πυθία για το αναβαθμισμένο ΧΑ, τι γυρεύει ο Watsa στη Ριβιέρα και τα μυστικά της διασποράς

Οι τελευταίες συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και η πορεία των ομολόγων παρέπεμπε σε αναβάθμιση από την S&P και οι αναλυτές αυτό εκτιμούσαν. Ο οίκος έγινε ο δεύτερος που έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στην ελληνική οικονομία. Αναμένονται ροές στα ελληνικά ομόλογα, αφού ο συγκεκριμένος οίκος είναι μεταξύ των 3 πιο σημαντικών και τον ακολουθούν funds που επενδύουν δισεκατομμύρια.

Μακροπρόθεσμα θα δούμε και τα οφέλη και στο χρηματιστήριο, το οποίο βραχυπρόθεσμα θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την ένταση στη Μέση Ανατολή, αλλά να ξέρετε πως πλέον ολοένα και περισσότεροι επενδυτές θα κοιτάνε την Ελλάδα. Αν συνεχιστεί η καλή πορεία της οικονομίας και συνεχιστούν και οι μεταρρυθμίσεις θα έρθουν και άλλες αναβαθμίσεις. Υπολογίζεται πως σε ένα χρόνο θα έρθει και η σημαντική αναβάθμιση από τον MSCI για το ελληνικό χρηματιστήριο με την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές και τότε θα δούμε τις μεγάλες εισροές κεφαλαίων.

Πάντως, η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες στους επενδυτές και αποτυπώνονται ανάγλυφα στην πορεία των κεφαλαιαγορών και των χρηματαγορών. Φυσικά και οι ελληνικές μετοχές, ακόμα και αυτές με ισχυρά μεγέθη και προοπτικές δεν μπορούν να ξεφύγουν.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και η Aegean Airlines, η διοίκηση της οποίας έχει ενημερώσει πως θα έχει μία ιστορική χρονιά με κέρδη ρεκόρ και μεγάλες ταμειακές ροές. Ωστόσο, η μετοχή έχει πιεστεί το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία του τουρισμού, των τιμών του πετρελαίου ή ακόμα και την ασφάλεια αν γίνει κλιμάκωση της έντασης. Βέβαια, όσοι παρακολουθούν την αγορά, είδαν πριν τρία χρόνια πού βρέθηκε η μετοχή της κορυφαίας αεροπορικής της χώρας με τον κορωνοϊό και πού είναι σήμερα. Πλέον έχει ισχυρότερες αντοχές και μία μεγάλη εμπειρία να διαχειριστεί κρίσεις. Σε κάθε περίπτωση η αποτίμηση με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη θα δώσει ένα εξαιρετικά χαμηλό p/e για το 2023.

Το τελευταίο διάστημα γίνονται αναφορές στα χρηματιστηριακά γραφεία για τη διασπορά των εισηγμένων, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του CEO της ΕΧΑΕ, Γιάννου Κοντόπουλου, για αύξηση της διασποράς των ελληνικών εταιρειών. Ο νέος κανονισμός θα ισχύσει από το νέο έτος και θα δοθεί περίοδος χάριτος στις εισηγμένες με αποτίμηση κάτω από 200 εκατ. ευρώ να βελτιώσουν τη διασπορά τους πάνω από 25% και σε αυτές που έχουν αποτίμηση άνω των 200 εκατ. ευρώ να είναι τουλάχιστον 15%.

Κάποιες κινήσεις μετοχών, έχουν συνδεθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις με αυτήν την αναφορά, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, καθώς δεν έχει αποφασιστεί πώς θα κινηθεί η ΕΧΑΕ. Πριν χρόνια υπήρχε κατηγορία περιορισμένης διασποράς και εμπορευσιμότητας και είχαν τοποθετηθεί εκεί μετοχές εταιρειών με χαμηλή διασπορά.

Βέβαια, για κάποιες εισηγμένες που ο επιχειρηματίας δεν ασχολείται με τη μετοχή ή που είναι οικογενειακές και δε θέλουν αύξηση διασποράς, είναι δύσκολο να πειστούν. Θα ήταν όμως εξαιρετικά θετική εξέλιξη εταιρείες όπως Alpha Trust Ακίνητα, Trastor, Καρέλιας, Attica Group, Λάμψα, Βογιατζόγλου, Δάιος, AVE και αρκετές ακόμα να δούμε μία βελτίωση διασποράς. Το ερώτημα βέβαια είναι αν υπάρχουν οι επενδυτές να αποκτήσουν τον απαραίτητο αριθμό μετοχών και τι θα αποφασίσουν ΕΧΑΕ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως μέσο πίεσης.

Τα βλέμματα των επενδυτών συγκεντρώθηκαν στη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς ο τίτλος εισήχθη στο δείκτη S&P Clean Energy, όπου συμμετέχουν οι εταιρείες με αντικείμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι αναλυτές έδιναν εκτίμηση για εισροές περί τα 25 εκατ. δολάρια και από νωρίς παρατηρήθηκε άνοδος με καλές συναλλαγές. Η μετοχή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και τζίρο 27,1 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή ενισχύθηκε 0,7%.

Υπενθυμίζεται πως η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 1,2 GW μετά την ολοκλήρωση του έργου του Καφηρέα που είναι το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, αλλά και της χώρας, με συνολική επένδυση 550 εκατ. ευρώ. Συνολικά ο όμιλος έχει 2,5 GW σε λειτουργία και διάφορα στάδια εκτέλεσης. Ο καθαρός δανεισμός ήταν στο εξάμηνο στα 771 εκατ. ευρώ με δείκτη net debt/EBITDA 5,3 φορές.

Με εκροές 4,8 εκατ. ευρώ από τα μετοχικά αμοιβαία δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά. Με τους εγχώριους θεσμικούς να είναι καθαροί πωλητές στο σύνολό τους, το κλείσιμο της εβδομάδας με θετικό πρόσημο είναι ένας μικρός άθλος για τους αγοραστές, οι οποίοι κόντραραν τη διεθνή τάση και τη θεσμική διαχείριση σε ένα σετ συνεδριάσεων που η μέση συναλλακτική δραστηριότητα δεν ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ.

Η ταυτότητα των αγοραστών αφορούσε κατά κύριο λόγο ξένους θεσμικούς με αγορές που αφορούσαν το καλάθι του FTSE-25 -ενδεχομένως και λόγω λήξης παραγώγων- αλλά και οι εισηγμένες έβγαλαν αγορές ιδίων οι οποίες ανέβηκαν αισθητά στη διάρκεια της εβδομάδας σε ένταση και πλήθος.

Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα επιβαρυνθούν από τις εθελοντικές εισφορές των 50 εκατ. ευρώ για τις καταστροφές στην Θεσσαλία. Η επίδραση των καθυστερήσεων από δάνεια που συνδέονται με επιχειρήσεις ή ιδιώτες στην Θεσσαλία είναι μικρή ή εξουδετερώνεται από την εξυγίανση και την επιστροφή σε ενημερότητα άλλων τμημάτων του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Σήμερα είναι τα εγκαίνια του «One and Only Aesthesis» στα Αστέρια Γλυφάδας παρουσία του Prem Watsa. Η επένδυση ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε από την Grivalia Hospitality. Η Grivalia Hospitality έχει μετόχους την Fairfax Financial Holdings - FFH (85,2%) την Eurobank (9,1%) και την Grivalia Management (5,7%). Η πιο ακριβή σουίτα (Villa one) θα κοστίζει 22.500 ευρώ την βραδιά, ενώ για το πιο ακριβό δωμάτιο, η αντίστοιχη τιμή ανέρχεται στα 3.750 ευρώ.

Η μείωση του οργανικού κόστους λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει τα κέρδη της Παπουτσάνης παρά το χαμηλότερο τζίρο. Η τάση αυτή διαφαίνεται και στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου έναντι του α’ τριμήνου του 2023 όπου παρατηρείται βελτίωση κατά 500 - 600 μονάδες βάσης. Η σύγκριση με το 2022 είναι ακόμα καλύτερη αφού η βελτίωση που καταγράφεται στο μικτό περιθώριο είναι κοντά στις 700 με 800 μονάδες βάσης.

Οι τοποθετήσεις των επενδυτών σε μετοχές έχουν γίνει τόσο «bearish» που δίνουν ένα αντίθετο σήμα αγοράς, σύμφωνα με την Bank of America που αναμένει χρηματιστηριακό ράλι σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο δείκτης bull-bear της BofA έπεσε στο 1,9 από 2,2 μετά από εκροές στα ομολογιακά funds αναδυόμενων αγορών και τα μετοχικά funds με ταυτόχρονη άνοδο των μετρητών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Υποχώρηση του δείκτη κάτω από τις 2 μονάδες θεωρείται αντιθετικό σήμα (contrarian buy signal) για αγορές ενόψει ράλι των μετοχών βραχυπρόθεσμα.

Σε 20 αντίστοιχες περιπτώσεις από το 2002, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά είχε ανοδική αντίδραση το επόμενο τρίμηνο με μέση απόδοση +5,4%. Παρομοίως και η παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά με μέση απόδοση +7,6%, σύμφωνα με έκθεση της BofA στις 19 Οκτωβρίου.

«Οι επενδυτές είναι επαρκώς bearish ώστε ο δείκτης S&P 500 να κρατηθεί πάνω από τις 4.200 μονάδες και την απόδοση στο 10ετές αμερικανικό ομόλογο να πλαφονάρει στο 5% για τις επόμενες τρεις με τέσσερεις εβδομάδες. Με άλλα λόγια, αν ο δείκτης S&P 500 δεν μπορεί να κρατηθεί στις 4.200 μονάδες με τόση αρκουδίσια ψυχολογία, τότε υπάρχει ρίσκο απότομης προσγείωσης της οικονομίας» αναφέρουν οι αναλυτές.

Έχουν περάσει τρεις μήνες από το άδοξο τέλος της συμφωνίας Ρωσίας – Ουκρανίας για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και λιπασμάτων από την Ουκρανία προς διάφορους εξαγωγικούς προορισμούς μέσω μίας συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής. Οι αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο εμπόλεμων μερών και έτσι όποιος πλοιοκτήτης αποφασίσει να προσεγγίσει ουκρανικά λιμάνια για να μεταφέρει φορτία γνωρίζει πως το ρίσκο αυτής της κίνησης είναι εξαιρετικά μεγάλο.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση της Ουκρανίας στα μέσα Σεπτεμβρίου προχώρησε σε μία κίνηση που εξέπληξε και θεωρήθηκε περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική, καλώντας τους ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν μία άλλη διαδρομή, πιο κοντά στα παράλια της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με ό,τι διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Bloomberg από την Τετάρτη που μας πέρασε, η ανταπόκριση σε αυτή την κίνηση είναι αρκετά σημαντική.

Από τα στοιχεία που έχει μαζέψει το ίδιο το Bloomberg προκύπτει πως 32 πλοία έχουν δέσει στα λιμάνια της περιοχής γύρω από την Οδησσό και έχουν παραλάβει διάφορα φορτία. Σχετικά με το περιεχόμενο των φορτίων, το πρακτορείο επικαλείται δηλώσεις Ουκρανού βουλευτή που συμμετέχει στην επιτροπή αγροτικών υποθέσεων του κοινοβουλίου της χώρας, ο οποίος δήλωσε πως από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα έχουν εξαχθεί μέσω της νέας θαλάσσιας διαδρομής περίπου ένα εκατομμύριο τόνοι δημητριακών.

Δεδομένου πως η χωρητικότητα των 32 πλοίων ανέρχεται περίπου στο 1,4 εκατομμύριο τόνους, συμπεραίνουμε πως έχουν εξαχθεί και 400.000 τόνοι άλλων προϊόντων στα οποία το Bloomberg πιθανολογεί πως περιλαμβάνονται σιδηρομετάλλευμα και άλλα παρόμοια εμπορεύματα.

Αν κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ των φορτίων που έφυγαν από τα oυκρανικά λιμάνια στον μήνα που έχει μεσολαβήσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου με τα φορτία που έφευγαν μηνιαίως όσο ήταν σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, θα δούμε πως είναι περίπου ισοδύναμα με τα φορτία που έφυγαν από την χώρα τον πρώτο μήνα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Δεν πρόκειται για καθόλου αμελητέα ποσότητα αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται και για ποσότητα που θα κάνει την μεγάλη διαφορά και θα ανακουφίσει τους Ουκρανούς αγρότες, αφού στους επόμενους μήνες που ίσχυσε η συμφωνία τα φορτία ήταν πολύ μεγαλύτερα και πολλές φορές ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια τόνους. Καθώς αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η συγκομιδή πολλών καλλιεργειών και αν δεν αυξηθεί ο ρυθμός των εξαγωγών, σε μερικές εβδομάδες θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα καθώς θα εξαντληθεί η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων μέσα στην Ουκρανία.

Η κατάσταση περιπλέκεται και από δύο άλλους παράγοντες: την πολύ καλή φετινή συγκομιδή και την απροθυμία των γειτονικών με την Ουκρανία ευρωπαϊκών χωρών να βοηθήσουν στις εξαγωγές των ουκρανικών δημητριακών. Όσο αφορά στους κινδύνους για τα πλοία και τους πλοιοκτήτες, προς το παρόν δεν έχει συμβεί κάτι και οι Ρώσοι απλώς παρακολουθούν διακριτικά τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα όμως με τους δημοσιογράφους του Bloomberg, το γεγονός πως τουλάχιστον εννέα από τα πλοία που «έπιασαν» στα ουκρανικά λιμάνια ήταν τύπου Panamax, δηλαδή από τα μεγαλύτερα σκάφη που μεταφέρουν δημητριακά, δείχνει πως οι πλοιοκτήτες είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο και να ρισκάρουν κάποια από τα πλέον πολύτιμα καράβια τους. Είναι άραγε ατρόμητοι και ριψοκίνδυνοι ή απλώς εκτιμούν πως η Ρωσία δεν πρόκειται τελικά να επέμβει και να αχρηστέψει αυτή την νέα θαλάσσια εμπορική γραμμή; Προς το παρόν την απάντηση την γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.