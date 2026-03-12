🔁 ⚠️ 💰Η Μεγάλη Στροφή στις Αγορές

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

📊 Η Μεγάλη Περιστροφή: Από την Τεχνολογία στους Πόρους;

🔎 Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι τεχνολογικές μετοχές αρχίζουν να χάνουν βάρος στον S&P 500, μετά από μια δεκαπενταετία σχεδόν αδιάκοπης κυριαρχίας. Ο κλάδος της τεχνολογίας, που κορυφώθηκε περίπου στο 35% της στάθμισης του δείκτη, έχει ήδη υποχωρήσει κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο.

⚡ Την ίδια στιγμή, οι κλάδοι Ενέργειας και Πρώτων Υλών εμφανίζουν μικρή άνοδο, με τη συνδυασμένη στάθμισή τους να διαμορφώνεται περίπου στο 6%, παραμένοντας όμως κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

📉 Το χάσμα μεταξύ των δύο στρατοπέδων αγγίζει πλέον τις 26 ποσοστιαίες μονάδες, ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων τριών δεκαετιών.

📚 Η ιστορία των αγορών δείχνει ότι τέτοιες ανισορροπίες δεν διαρκούν για πάντα. Στην φούσκα των Dot-Com, η τεχνολογία είχε επίσης φτάσει περίπου στο 35% του S&P 500. Όταν η φούσκα έσπασε, το βάρος της κατέρρευσε στο 15% μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

⛽ Εκείνη η περίοδος σηματοδότησε την αρχή ενός ισχυρού πολυετούς bull market για την Ενέργεια και τα Μέταλλα, με τη στάθμισή τους στον δείκτη να αυξάνεται κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε οκτώ χρόνια, φτάνοντας περίπου στο 20%.

🌍 Σήμερα, οι θεμελιώδεις δυνάμεις φαίνεται να κινούνται ξανά προς την ίδια κατεύθυνση:

• αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια, χαλκό, χάλυβα και κρίσιμα μέταλλα

• διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες

• γεωπολιτικές εντάσεις που επαναφέρουν τη σημασία των φυσικών πόρων

• η ενεργειακή μετάβαση που απαιτεί τεράστιες ποσότητες μετάλλων

⚖️ Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχει χάσμα μεταξύ Tech και Resources. Αυτό είναι ήδη εμφανές.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν οι αγορές ετοιμάζονται για μια νέα μεγάλη κυκλική περιστροφή, όπου οι πρώτες ύλες και η ενέργεια θα κλείσουν το τεράστιο χάσμα αποτίμησης με την τεχνολογία.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής παρατηρεί ότι οι μεγάλες διαφορές στάθμισης μεταξύ κλάδων ιστορικά τείνουν να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου

📌 Η κατανόηση των κυκλικών rotation των αγορών μπορεί να προσφέρει καλύτερη τοποθέτηση σε πολυετείς επενδυτικούς κύκλους

📌 Οι κλάδοι ενέργειας και μετάλλων συχνά λειτουργούν ως αντιστάθμιση σε περιόδους πληθωρισμού και γεωπολιτικής έντασης

📌 Η διαφοροποίηση μεταξύ τεχνολογίας και πραγματικών πόρων βοηθά στη διαχείριση κινδύνου σε μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΠΡΟΦ, ΤΡΕΚ, CENER

🚨Αγορές μεταξύ Πετρελαίου και Γεωπολιτικής

🚨Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να καθορίζουν το διεθνές κλίμα, με τους μετοχικούς δείκτες να κινούνται συνήθως αντίστροφα από το πετρέλαιο.

🚨Η μείωση της μεταβλητότητας στο αργό (~3%) περιορίζει τις κινήσεις στην Ευρώπη, αλλά με ελαφρώς πτωτική κατεύθυνση.

🚨Στην Αθήνα κυριαρχούν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το προχθεσινό ράλι 5,9% του Δείκτη Ταπεζών.

🚨Alpha και Πειραιώς περιόρισαν τις απώλειες, ενώ επιλεκτικές κινήσεις σε blue chips κράτησαν τον ΓΔ σε ισορροπία με χαμηλό τζίρο.

🚨Ο αναγνώστης παρατηρεί ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης η μεταβλητότητα στο πετρέλαιο συχνά λειτουργεί ως βασικός οδηγός των αγορών

🚨Οι εκθέσεις των οίκων που άλλοτε δρομολογούσαν τυφλές εισροές έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.

🚨Η κατοχύρωση γρήγορων κερδών μετά από ισχυρά ράλι αποτελεί συνηθισμένη συμπεριφορά βραχυπρόθεσμων επενδυτών

🚨 Οι επιλεκτικές κινήσεις σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης συχνά σταθεροποιούν τον δείκτη όταν ο τραπεζικός κλάδος διορθώνει

⚓ ΟΛΠ: Μετά από εβδομάδες γεωπολιτικής κατήφειας, η μετοχή αντέδρασε ανοδικά. Ωστόσο, απότομες ανοδικές εξάρσεις μέσα σε καθοδική τάση συχνά λειτουργούν ως προάγγελος συνέχισης της πτωτικής κίνησης.

✈️ ΑΡΑΙΓ: Από τους λίγους θετικούς πρωταγωνιστές της συνεδρίασης. Η πραγματική επιβεβαίωση της δυναμικής θα φανεί όταν οι ροές προς την Ανατολή στο αεροδρόμιο αρχίσουν ξανά να γεμίζουν ουρές στα check-in desks.

⚡ΔΕΗ: Προ μηνών στις αρχές του καλοκαιριού μια μέρα με καύσωνα βρέθηκα σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι με υψηλό παράγοντα της δημόσιας ζωής. Το ρώτησα για την υστέρηση της χώρας στην ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας και συμφώνησε πως έχουμε καθυστερήσει.

Πόσο μάλλον που η Τουρκία θα έχει σε λίγα χρόνια μερικές εκατοντάδες ειδικούς στην πυρηνική τεχνολογία…

Όταν τον ρώτησα επίσης πως θα μπορούσε να μεθοδευτεί επιχειρηματικά το εγχείρημα μου απάντησε: «Κάτι τέτοιο μόνο η ΔΕΗ θα μπορούσε να το αναλάβει…».

Πόσο υψηλό παράγοντα; Τον υψηλότερο

📈 ΠΡΟΦ: Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν ήταν η ισχυρή ανοδική αντίδραση μετά τη διόρθωση, αλλά κυρίως ο αυξημένος όγκος συναλλαγών, που συχνά προαναγγέλλει αλλαγή δυναμικής.

🏭 ΤΡΕΚ: Τα αποτελέσματα του 2025 ήταν εντυπωσιακά: EBITDA +110,97% στα €1,78 εκατ. και κέρδη προ φόρων +117,63% στα €1,65 εκατ.. Τα ταμειακά διαθέσιμα εκτινάχθηκαν στα €4,29 εκατ., χωρίς δανεισμό, ενώ προτείνεται μέρισμα €500.000 (38,13% των κερδών).

🔌 CENER: Σημαντική στρατηγική συμφωνία της Hellenic Cables με την Alliander N.V. για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης. Η παραγωγή θα γίνεται στο αναβαθμισμένο εργοστάσιο της Θήβας, το οποίο πλέον διαθέτει διπλάσια δυναμικότητα, προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα εσόδων μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων υποδομών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης παρατηρεί ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης η αγορά συχνά συγχρονίζεται με τη μεταβλητότητα του πετρελαίου

📌 Η κατοχύρωση γρήγορων κερδών μετά από έντονα ράλι αποτελεί τυπική συμπεριφορά βραχυπρόθεσμων επενδυτών

📌 Οι επιλεκτικές κινήσεις σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης συχνά λειτουργούν ως μηχανισμός σταθεροποίησης όταν ο τραπεζικός κλάδος διορθώνει

📌 Τα μακροχρόνια συμβόλαια υποδομών αυξάνουν την προβλεψιμότητα εσόδων για βιομηχανικές εταιρείες

📡🔌 Cenergy – Νέο συμβόλαιο στην καρδιά της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης

⚡ Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο χαρτοφυλάκιο έργων της, υπογράφοντας μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την ολλανδική Alliander για την προμήθεια καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης. Η σύμβαση έχει διάρκεια έως οκτώ χρόνια (2026-2034) και συνδέεται με το πολυετές πρόγραμμα επενδύσεων της Alliander για την ενίσχυση και επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου στην Ολλανδία.

🏭 Τα καλώδια θα σχεδιάζονται και θα παράγονται στο εργοστάσιο της Θήβας, το οποίο μετά τις πρόσφατες επενδύσεις διαθέτει υπερδιπλάσια παραγωγική δυναμικότητα, επιτρέποντας στην εταιρεία να διεκδικεί μεγαλύτερα και πιο σύνθετα ενεργειακά projects σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

📊 Η συμφωνία έρχεται σε μια ήδη ισχυρή περίοδο για την Cenergy: το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν τα 2,06 δισ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε 28% στα 348 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 194 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων προσεγγίζει τα 3,4 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαφάνεια των μελλοντικών εσόδων.

📈 Η εταιρεία δείχνει να τοποθετείται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για δίκτυα ηλεκτρισμού και ενεργειακές υποδομές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης μπορεί να παρατηρήσει ότι τα μακροχρόνια συμβόλαια δικτύων αυξάνουν τη σταθερότητα εσόδων των βιομηχανιών καλωδίων

📌 Η ύπαρξη ισχυρού backlog συχνά λειτουργεί ως βασικός δείκτης ορατότητας κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια

📌 Οι εταιρείες που επενδύουν έγκαιρα σε παραγωγική δυναμικότητα και ενεργειακές υποδομές τείνουν να ωφελούνται περισσότερο από την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση

🚢🔥 FSRU Διώρυγα Gas: Το ενεργειακό παζλ μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Motor Oil

🔹 Σε κρίσιμη φάση διαβουλεύσεων βρίσκεται το έργο του πλωτού τερματικού σταθμού LNG FSRU Διώρυγα Gas, με τον ΔΕΣΦΑ και τη Motor Oil να εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την αφαίρεση των απαραίτητων υποδομών σύνδεσης από το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα για το μέλλον της επένδυσης.

🔹 Η διευθύνουσα σύμβουλος του Διαχειριστή, Maria Sferruzza, ξεκαθάρισε ότι το έργο δεν έχει εγκαταλειφθεί, επισημαίνοντας πως η μη ένταξη των σχετικών υποδομών αποτελεί κυρίως τεχνικό και προγραμματικό ζήτημα, το οποίο μπορεί να επανεξεταστεί σε επόμενη φάση σχεδιασμού.

🔹 Στο μεταξύ, κοινή ομάδα εργασίας ΔΕΣΦΑ – Motor Oil εξετάζει εναλλακτικές λύσεις: είτε την επανένταξη των έργων στο επενδυτικό πρόγραμμα, είτε μια προσαρμογή του τεχνικού σχεδιασμού του FSRU.

🔹 Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον και τη ζήτηση από πιθανούς χρήστες φυσικού αερίου, καθώς η εμπορική βιωσιμότητα θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση του έργου.

🔹 Το ζήτημα προέκυψε όταν από το πρόγραμμα αφαιρέθηκαν δύο κρίσιμες υποδομές: ο Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός σύνδεσης και ο διπλασιασμός του αγωγού υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Motor Oil λόγω της μείωσης της επενδυτικής ορατότητας.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η εξέλιξη ενός ενεργειακού project εξαρτάται συχνά περισσότερο από τη μελλοντική ζήτηση της αγοράς παρά από τον αρχικό σχεδιασμό των υποδομών

📌 Οι FSRU επενδύσεις αποκτούν αξία όταν λειτουργούν ως κόμβοι περιφερειακής διανομής και όχι μόνο ως τοπικές υποδομές

🛟⚓ Ελευσίνα: Το νέο γεωοικονομικό στοίχημα της Ανατολικής Μεσογείου

🌍 Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το λιμάνι της Ελευσίνας, το οποίο προαλείφεται να αποτελέσει έναν δεύτερο μεγάλο εθνικό λιμενικό πόλο. Οι ΗΠΑ βλέπουν την ανάπτυξη και λειτουργία του ως στρατηγικό αντίβαρο στα κινεζικά συμφέροντα, αλλά και ως κρίσιμο κρίκο στην αρχιτεκτονική ενεργειακής και αμυντικής ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου.

🤝 Η σύμπραξη της AKTOR, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, και της ONEX του Πάνου Ξενοκώστα για τη διεκδίκηση του λιμένα επιβεβαιώνει την αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία της Ελευσίνας.

🚢 Η από κοινού συμμετοχή τους στον επικείμενο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του Λιμένος Ελευσίνας, που αναμένεται να προκηρυχθεί από το Υπερταμείο, δημιουργεί ένα σχήμα με αλληλοσυμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς κόμβου ναυτιλίας και logistics, ικανού να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες εμπορευματικές ροές.

🇺🇸 Η πιθανή συμμετοχή της αμερικανικής DFC, η οποία ήδη έχει χρηματοδοτήσει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μέσω της ONEX, εντάσσεται στη στρατηγική των ΗΠΑ για ενίσχυση κρίσιμων υποδομών και διαφοροποίηση των εμπορικών και ενεργειακών διαδρόμων. Στόχος είναι η δημιουργία εναλλακτικών κόμβων απέναντι στην ισχυρή κινεζική παρουσία στον Πειραιά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης διαπιστώνει ότι η γεωπολιτική αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας μεταφέρεται πλέον και στις λιμενικές υποδομές της Μεσογείου, επηρεάζοντας άμεσα επενδύσεις και εταιρικές συμμαχίες.

📌 Ο επενδυτής παρατηρεί ότι έργα υποδομών με γεωστρατηγική στήριξη μεγάλων δυνάμεων συχνά αποκτούν ισχυρότερη χρηματοδότηση και μακροχρόνια δυναμική ανάπτυξης.

📌 Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η Ελευσίνα μπορεί να εξελιχθεί σε συμπληρωματικό κόμβο του Πειραιά, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικής πύλης εμπορίου και ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

✈️📊 Aegean Airlines: Ανθεκτική χρονιά με στήριγμα τον τουρισμό

🧠 Τα οικονομικά αποτελέσματα της Aegean Airlines για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025 αναμένονται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με την αγορά να προεξοφλεί ακόμη μία χρονιά ανθεκτικής λειτουργικής επίδοσης για τον ελληνικό αερομεταφορέα.

📈 Παρότι το τέταρτο τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά πιο αδύναμη περίοδο για τον κλάδο των αερομεταφορών, η επιβατική κίνηση φαίνεται να διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, υποστηριζόμενη από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας. Οι διαθέσιμες θέσεις εκτιμάται ότι αυξήθηκαν περίπου κατά 9%, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση κινήθηκε ανοδικά, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις.

💰 Σε επίπεδο εσόδων, η αγορά αναμένει ήπια αλλά σταθερή ανάπτυξη σε ετήσια βάση, με τον κύκλο εργασιών του τριμήνου να προσεγγίζει τα 420 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η λειτουργική κερδοφορία ενδέχεται να εμφανίσει πιέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των ρυθμιστικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με την υποχρεωτική χρήση βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF).

⚖️ Παρά την πιθανή υποχώρηση του EBITDA σε ετήσια βάση, τα καθαρά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στο σημείο ισορροπίας, καθώς η βελτίωση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτουργούν υποστηρικτικά.

📊 Σε επίπεδο χρήσης, το 2025 αναμένεται να κλείσει με αυξημένα έσοδα και διψήφια άνοδο καθαρών κερδών, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια προς και από την Ελλάδα, ενώ η αγορά αναμένει τη διατήρηση του μερίσματος σε υψηλά επίπεδα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η πορεία του ελληνικού τουρισμού παραμένει ο βασικός οδηγός της κερδοφορίας της Aegean

📌 Η αύξηση του κόστους λόγω των κανονισμών βιώσιμων καυσίμων αναμένεται να αποτελέσει διαρθρωτικό παράγοντα πίεσης για τον κλάδο τα επόμενα χρόνια

📌 Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στις διεθνείς γραμμές αποτελεί βασικό δείκτη για τη δυναμική των εσόδων της εταιρείας

📌 Η μερισματική πολιτική της εταιρείας παραμένει κρίσιμο στοιχείο για την επενδυτική ελκυστικότητα της μετοχής

🏗️🏙️ Ελλάκτωρ: Στροφή στο real estate με επενδύσεις άνω των 110 εκατ. ευρώ

📊 Ο όμιλος Ελλάκτωρ επιταχύνει τη στρατηγική του στροφή προς το real estate, διαμορφώνοντας ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά ακινήτων μέσω της θυγατρικής του REDS. Μέσα στους τελευταίους 18 μήνες, οι επενδύσεις του ομίλου στον κλάδο ξεπέρασαν τα 110 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την οριστική μετατόπιση του επιχειρηματικού του μοντέλου μετά τις αποεπενδύσεις από κατασκευές, ενέργεια και παραχωρήσεις.

🏢 Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι τα ποιοτικά ακίνητα γραφείων και η φιλοξενία. Χαρακτηριστική είναι η εξαγορά του εμβληματικού κτιρίου στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 15 στο Κολωνάκι, επιφάνειας 8.545 τ.μ., το οποίο μισθώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ακίνητο αποκτήθηκε έναντι 44 εκατ. ευρώ από την Prodea Investments, αποτελώντας ένα από τα πιο προνομιακά assets στο κέντρο της Αθήνας.

💰 Η συγκεκριμένη επένδυση χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια, αξιοποιώντας τη ρευστότητα που προέκυψε από προηγούμενες πωλήσεις ακινήτων, όπως τα πρώην Κτήματα Καμπά και η έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου, που πέρασαν στη Dimand Real Estate.

🏨 Το χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε περαιτέρω με την εξαγορά της Athens Properties BV, η οποία διαθέτει δέκα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ των οποίων serviced apartments, ξενοδοχείο και κτίριο γραφείων, ενισχύοντας την έκθεση του ομίλου στον τουριστικό και αστικό real estate κύκλο.

⚓ Παράλληλα, ξεκίνησε η λειτουργία του boutique ξενοδοχείου “The Fiction Athens” στο Μαρούσι, σε συνεργασία με τη Swot Hospitality, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και η μεγάλη ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου, επένδυση περίπου 100 εκατ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέο ξενοδοχείο και σύγχρονες εμπορικές υποδομές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η στροφή της Ελλάκτωρ στο real estate μετατρέπει τον όμιλο σε καθαρό play αστικής ανάπτυξης και τουριστικών υποδομών

📌 Η αξιοποίηση ιδίων κεφαλαίων από αποεπενδύσεις δείχνει μια στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίου σε assets υψηλής ποιότητας

📌 Η συγκέντρωση σε κεντρικά ακίνητα της Αθήνας και projects φιλοξενίας συνδέεται με τη διαρθρωτική άνοδο του τουρισμού και της αξίας γης στην πρωτεύουσα

📌 Η επένδυση στη Μαρίνα Αλίμου λειτουργεί ως μακροπρόθεσμο asset με ισχυρή τουριστική και εμπορική υπεραξία

🛣️🔧 Σκαραμαγκάς: Νέοι ανισόπεδοι κόμβοι και ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω

🚧 Προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή των τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) αναδείχθηκε η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης, η οποία υπέβαλε την καλύτερη οικονομική προσφορά. Το έργο έχει προϋπολογισμό 51 εκατ. ευρώ, με προαιρέσεις 9,5 εκατ. ευρώ.

🏗️ Το project περιλαμβάνει τρεις βασικούς κόμβους: τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά, που θα συνδέει τη ΔΠΛΑ με την Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού, την αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού με νέα γέφυρα και βελτιωμένη κυκλοφοριακή διάταξη, καθώς και τον νέο Ανισόπεδο Κόμβο Ναυπηγείων, που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα.

🌉 Παράλληλα προβλέπεται η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της ΔΠΛΑ μήκους 1,5 χλμ., η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου στην περιοχή Σκαραμαγκά–Σχιστού και η κατασκευή εκτεταμένων υδραυλικών και συνοδών έργων υποδομής, όπως δίκτυα ομβρίων, παράπλευροι δρόμοι και έργα αποστράγγισης.

🥇 Dow Jones / Gold Ratio – Όταν η Ιστορία «χτυπά καμπανάκι»

Ο δείκτης Dow Jones προς Χρυσό (Dow/Gold Ratio) έχει πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο μόλις τέσσερις φορές στην ιστορία: 1929, 1973, 2008 και τώρα το 2026. Κάθε μία από αυτές τις περιόδους συνέπεσε με μεγάλες καμπές του οικονομικού κύκλου, όπου οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις μετοχές και αναζήτησαν ασφάλεια στον χρυσό.

Το 1929 σηματοδότησε την αρχή της Μεγάλης Ύφεσης, ενώ το 1973 συνδέθηκε με το τέλος του συστήματος Bretton Woods και την πετρελαϊκή κρίση. Το 2008 αποτέλεσε την κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers.

Η επιστροφή του δείκτη σε αυτά τα επίπεδα το 2026 υποδηλώνει ότι οι αγορές μπορεί να εισέρχονται σε μια περίοδο μετάβασης, όπου ο χρυσός υπεραποδίδει έναντι των μετοχών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ιστορική συμπεριφορά του Dow/Gold Ratio υποδηλώνει ότι τέτοιες διασπάσεις συχνά συμπίπτουν με μεγάλες μακροοικονομικές ανακατατάξεις.

📌 Η σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες δείχνει ότι σε τέτοιες φάσεις ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα έναντι χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

📌 Η προσεκτική παρακολούθηση του δείκτη μπορεί να προσφέρει ενδείξεις για τη σχετική ισχύ μεταξύ πραγματικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματιστηριακών αποτιμήσεων.

📊🏦 ΕΚΤ και πληθωρισμός: Η Λαγκάρντ υπόσχεται «ό,τι χρειαστεί»

🧠 Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές της ενέργειας κινούνται ανοδικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

📉 Σε συνέντευξή της σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σήμερα πιο ανθεκτική σε σχέση με το 2022, όταν η ενεργειακή κρίση οδήγησε σε εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού. Παράλληλα όμως αναγνώρισε ότι το επίπεδο αβεβαιότητας και μεταβλητότητας είναι πλέον μεγαλύτερο, καθώς οι διεθνείς εντάσεις επηρεάζουν άμεσα τις αγορές ενέργειας και τις προσδοκίες των επενδυτών.

⚡ Σύμφωνα με την ίδια, η σημερινή συγκυρία είναι «πολύ διαφορετική» από την προηγούμενη κρίση, καθώς η νομισματική πολιτική έχει ήδη προσαρμοστεί και οι οικονομίες της Ευρωζώνης έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα ενεργειακά σοκ.

💶 Η Λαγκάρντ διαβεβαίωσε ότι στόχος της ΕΚΤ είναι να αποτραπεί η επανάληψη των έντονων πληθωριστικών πιέσεων του 2022-2023, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μη βιώσουν ξανά μια τόσο απότομη διάβρωση της αγοραστικής τους δύναμης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η προσοχή του αναγνώστη στρέφεται στο ότι η ενέργεια παραμένει ο βασικός καταλύτης του πληθωρισμού στην Ευρώπη.

📌 Ο αναγνώστης μπορεί να παρατηρεί ότι οι κεντρικές τράπεζες συχνά χρησιμοποιούν τη φράση «ό,τι χρειαστεί» για να σταθεροποιήσουν τις προσδοκίες των αγορών.

⚛️🌍 Η Πυρηνική Ενέργεια επιστρέφει

🔹 Το διάγραμμα δείχνει την εξέλιξη της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ανά χώρα από το 1965 έως το 2025 και αποκαλύπτει μια βαθιά γεωοικονομική μετατόπιση. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος παραγωγός, με σταθερή παραγωγή άνω των 800 TWh, αποτελώντας τον πυρήνα της δυτικής πυρηνικής ισχύος εδώ και δεκαετίες.

🔹 Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή όμως είναι η εκρηκτική άνοδος της Κίνας. Από σχεδόν μηδενική παραγωγή τη δεκαετία του 1990, η χώρα φτάνει πλέον κοντά στα 450 TWh, ξεπερνώντας τη Γαλλία και μετατρέποντας την πυρηνική ενέργεια σε στρατηγικό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας.

🔹 Η Γαλλία, ιστορικός πυλώνας της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, παραμένει σε υψηλά επίπεδα αλλά παρουσιάζει στασιμότητα τα τελευταία χρόνια λόγω συντηρήσεων και γήρανσης στόλου.

🔹 Στον αντίποδα, η Γερμανία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργειακής αποπυρηνικοποίησης. Μετά το 2011 και την απόφαση για έξοδο από την πυρηνική ενέργεια, η παραγωγή της μηδενίστηκε.

🔹 Παράλληλα, χώρες όπως η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Ιαπωνία κινούνται με πιο σύνθετες τροχιές, επηρεασμένες από πολιτικές αποφάσεις και γεγονότα όπως το Fukushima.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται ως βασικό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας σε έναν κόσμο γεωπολιτικής έντασης και αποανθρακοποίησης

📌 Η άνοδος της Κίνας υποδηλώνει ότι το ενεργειακό σύστημα του 21ου αιώνα θα καθοριστεί περισσότερο από την Ασία παρά από τη Δύση

📌 Η επιλογή της Γερμανίας δείχνει πόσο βαθιά μπορούν να επηρεάσουν οι πολιτικές αποφάσεις τη δομή ενός ενεργειακού συστήματος

📌 Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από AI, data centers και βιομηχανία, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται ως σταθερή πηγή βάσης (baseload) για τις οικονομίες του μέλλοντος

⚡🔋 Υδρογόνο: Στο μικροσκόπιο της ΕΕ ο διάδρομος Ελλάδας–Ιταλίας

🔎 Παρότι το υδρογόνο έχει απομακρυνθεί προσωρινά από την πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ενεργειακής συζήτησης, οι διεργασίες για την ανάπτυξη των υποδομών συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η πιθανή ένταξη του ενεργειακού διαδρόμου Ελλάδας–Ιταλίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια απόφαση που αναμένεται το επόμενο διάστημα και θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στο project.

⚙️ Ο σχεδιαζόμενος διάδρομος βασίζεται στη χάραξη του αγωγού Poseidon pipeline και αποτελεί μέρος του ευρύτερου SoutH2 Corridor, ενός φιλόδοξου δικτύου που επιδιώκει να συνδέσει τη Μεσόγειο με τις βιομηχανικές αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, διευκολύνοντας τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πράσινου υδρογόνου.

🌍 Ήδη Γερμανία, Ιταλία και Αυστρία έχουν υπογράψει διακρατική συμφωνία για την προώθηση του διαδρόμου, ενώ η Ελλάδα έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες με προοπτική να ενταχθεί ως μόνιμο μέλος της πρωτοβουλίας, με σχετικές αποφάσεις να εξετάζονται τον προσεχή Μάιο.

📊 Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επικαιροποίηση μελέτης για τις δυνατότητες εξαγωγής υδρογόνου από την Ελλάδα προς τη γερμανική αγορά, με ενεργό συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας–Γερμανίας.

🌱 Τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι, αξιοποιώντας το ισχυρό δυναμικό της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο παραγωγής και μεταφοράς πράσινου υδρογόνου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

🛢️🌍 Πετρέλαιο και πόλεμος στο Ιράν: Τα δύο σενάρια της Goldman Sachs

🔹 Οι αναλυτές της Goldman Sachs σκιαγραφούν δύο βασικά σενάρια για την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία μετά την κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν.

🔹 Στο βασικό –και πιο ήπιο– σενάριο, οι διαταραχές στη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες χρονικά, επιτρέποντας στην αγορά να σταθεροποιηθεί σχετικά γρήγορα.

🔹 Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να κινηθεί κατά μέσο όρο κοντά στα 76 δολάρια το βαρέλι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 και να υποχωρήσει περίπου στα 65 δολάρια έως το τέλος του έτους, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο θα εξασθενεί και η αγορά θα επιστρέφει σε ένα περιβάλλον δομικής υπερπροσφοράς.

🔹 Στο δυσμενές σενάριο, όμως, ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα είχε σαφώς μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

🔹 Σε μια τέτοια εξέλιξη, ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί περίπου κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

🔹 Σύμφωνα με την τράπεζα, η βασική επίπτωση για τις περισσότερες οικονομίες θα είναι ένας συνδυασμός υψηλότερου πληθωρισμού και χαμηλότερης ανάπτυξης, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας μετακυλίονται στην πραγματική οικονομία.

🔹 Ακόμη και ένα πιο ήπιο σενάριο, με σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι — περίπου 14% υψηλότερα από τα επίπεδα στα τέλη Φεβρουαρίου — θα έχει μετρήσιμες μακροοικονομικές επιπτώσεις.

🔹 Με βάση τα υποδείγματα της Goldman Sachs, μια τέτοια μεταβολή θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες και να μειώσει τον ρυθμό ανάπτυξης κατά περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

🛢️🌍 IEA: Στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου ως «ανάχωμα» στην ενεργειακή κρίση

🔹 Οι 32 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) ετοιμάζονται να ψηφίσουν για μια μεγάλη συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο να περιοριστεί το ράλι των τιμών που προκαλεί ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να φτάσει τα 300–400 εκατ. βαρέλια, ποσότητα μεγαλύτερη από τα 240 εκατ. βαρέλια που διοχετεύθηκαν στην αγορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

🔹 Τα κράτη του IEA διαθέτουν συνολικά περίπου 1,8 δισ. βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων, εκ των οποίων περίπου 600 εκατ. βρίσκονται σε εμπορικά αποθέματα. Μια τέτοια απελευθέρωση θα μπορούσε να αντισταθμίσει έως και 124 ημέρες προσφοράς πετρελαίου που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά «λαιμάρια» του πλανήτη.

🔹 Οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς παραμένουν πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ένδειξη ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν σχετική εμπιστοσύνη στις αγορές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι επενδυτές συνήθως παρατηρούν ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων λειτουργεί κυρίως ως βραχυπρόθεσμο εργαλείο σταθεροποίησης των τιμών, όχι ως μόνιμη λύση στην προσφορά ενέργειας.

📌 Η πορεία του πετρελαίου τείνει να καθορίζεται τελικά από το αν οι θαλάσσιες ενεργειακές αρτηρίες, όπως το Ορμούζ, επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.

📌 Όταν οι χρηματιστηριακοί δείκτες παραμένουν πάνω από κρίσιμους τεχνικούς μέσους όρους, ακόμη και μέσα σε κρίση, αυτό συχνά ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι η αγορά απορροφά το σοκ χωρίς να αλλάζει η βασική τάση.

📉🌏 Αποσύνδεση ΗΠΑ-Κίνας στο εμπόριο

📊 Το μερίδιο της Κίνας στις εισαγωγές των ΗΠΑ υποχώρησε το 2025 στο 9,0%, από 13,2% το 2024, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 23 ετών. Η πτώση αντανακλά την επιτάχυνση της στρατηγικής αποσύνδεσης (decoupling) που ξεκίνησε με τους δασμούς της περιόδου Τραμπ και συνεχίστηκε, ακόμη πιο έντονα, επί Μπάιντεν.

🏭 Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, το κινεζικό μερίδιο στις αμερικανικές εισαγωγές μειώθηκε από 21,0% σε 18,5% (–2,4 ποσοστιαίες μονάδες). Στη συνέχεια, η κυβέρνηση Μπάιντεν ενίσχυσε την τάση με περιορισμούς τεχνολογίας και εμπορίου, οδηγώντας το ποσοστό στο 13,2% (–4,9 μονάδες).

🌍 Η νέα πτώση στο 9% δείχνει ότι οι αμερικανικές αλυσίδες εφοδιασμού αναδιαμορφώνονται ριζικά. Μεγάλο μέρος της παραγωγής μεταφέρεται σε χώρες όπως το Μεξικό, το Βιετνάμ και η Ινδία, ενώ οι ΗΠΑ επιδιώκουν μεγαλύτερη βιομηχανική αυτάρκεια σε κρίσιμους κλάδους.

